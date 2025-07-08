ВОПРОС-ОТВЕТ

08 Июля 2025



Июль в разгаре, и в редакцию нашей газеты продолжают поступать вопросы о благоустройстве города. В центре внимания – популярные зоны отдыха, ремонт школ, а также очистка улиц от опасного растения, способного навредить человеку. Прохождение диспансеризации без посещения больницы – еще одна особенность этого лета, о которой вы узнаете в нашей рубрике. И завершает ее ответ на вопрос, как войти в общественный совет при администрации ПКГО для решения насущных проблем жизни города.

– Когда благоустроят набережную Озеровской косы, которую уже второй год ремонтируют? На дворе июль, а там ни кустика, ни цветов, лавочки только встроенные, качели и те убрали. Елена Лончакова, Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской мэрии, малые архитектурные формы (МАФы) отправлены в Камчатский край, ожидается их поставка.

«В рамках гарантийных обязательств подрядчик завершил основные работы по устранению недостатков, допущенных при проведении работ по благоустройству набережной Озерновской косы. В частности, переложена тротуарная плитка в полном объеме, устранены перепады высот между брусчаткой и дощатым настилом. Кроме того, устранены дефекты подпорной стены, отшлифован архитектурный бетон. Проводятся работы по озеленению, подрядчику предстоит высадить ряд зеленых насаждений. Также начались работы по установке малых архитектурных форм. Сейчас строители устанавливают качели. По мере поступления МАФов на территорию Камчатского края они также будут установлены и набережная приобретёт завершённый вид», – сказал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.

Ранее вице-губернатор Камчатского края Оксана Герасимова, курирующая ремонт, заверила, что благоустройство набережной Озерновской косы в Петропавловске-Камчатском завершится к середине лета.

– Озеро Култучное этим летом грозились избавить от незаконных сливов бытовых отходов через «ливневку», чтобы затем очистить его от грязи. Как идет работа? Алексей Литвинов, г. Петропавловск-Камчатский.

– МКУ «Служба автомобильных дорог ПКГО» заключило муниципальный контракт на выполнение работ по устранению ранее выявленных незаконных врезок в ливневую канализацию бассейна озера Култучное. Об этом сообщили в городской мэрии и уточнили адреса работ. Врезки устранят в десяти колодцах: К-4 – ул. Зеркальная (в р-не здания по адресу: ул. Владивостокская, 22); К-22 – ул. Зеркальная (в районе ул. Владивостокская, 18); К-12 – ул. Ключевская, 37; К-4 – ул. Ленинградская, 71 (у проходной бывшего ресторана «Авача»); К-21 – ул. Ленинградская (около гостиницы «Авача»); К-64 – ул. Ленинградская (у парковки между зданиями № 27 и 31); К-66 – ул. Ленинградская, 25 (у пожарного депо); К-69 – ул. Ленинградская, 17 (около примыкания к строящейся гостинице); К-8 – в р-не дома № 18 по ул. Набережная; К-14 в р-не здания № 30 по ул. Набережная.

Во избежание затопления помещений и территорий субъектов, осуществивших незаконные врезки, а также применения административных наказаний, городские власти призывают граждан и юридических лиц обратиться в специализированные организации для устранения врезок и переподключения сетей в соответствии с санитарными и природоохранными требованиями.

Работы проводятся для предотвращения попадания хозяйственно-бытовых отходов в систему ливневой канализации и последующей полной очистки бассейна озера Култучное, – напомнили в мэрии.

– Год назад на месте бывшего телецентра на Никольской сопке обещали сделать благоустроенное место отдыха, говорили, что сносят там заброшенные строения. На каком этапе благоустройство сейчас? Ирина Митрофанова, Петропавловск-Камчатский.

– Как рассказали в городской мэрии, наверху Никольской сопки до конца года возведут здания визит-центра и лаборатории с внешней отделкой.

Там пояснили, что в начале июля представители администрации ПКГО вместе с вице-губернатором Камчатского края Оксаной Герасимовой проинспектировали, как идут работы.

«В рамках контракта планируется обустройство смотровой площадки, внутренней территории и озеленение. Кроме того, планируется демонтаж и обустройство подпорной стенки и новой дороги на сам объект. На объекте ежедневно трудятся порядка 15 человек, работы ведутся в соответствии с планом», – сказала Оксана Герасимова.

На вершине сопки будет демонтировано антенно-мачтовое сооружение, которое ранее служило для передачи теле- и радиосигналов. Сейчас мачта используется для распространения сигналов сотовых операторов.

«Компания Билайн уже демонтировала свою базовую станцию, МТС и Теле2 сейчас работают над обустройством новых площадок в центре города. В июле они перенесут свои базовые станции. Далее предполагается передача из Росимущества в муниципалитет, а осенью начнутся процедуры по демонтажу сооружения», – сообщил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

По проекту, полностью благоустройство вершины Никольской сопки должно завершиться до конца 2026 года.

– Какие школы в нашем городе капитально отремонтируют к новому учебному году? Что включает в себя ремонт? Виктор Марчук, Петропавловск-Камчатский

– В Петропавловске-Камчатском капитально ремонтируют здания четырех школ – № 26, 27, 35 и 40. Ремонтные работы включают в себя устройство навесного утепленного вентилируемого фасада, обновление кровли, капитальный ремонт внутренних помещений и комплексное оснащение.

«Наша школа была построена в 1989 году, и сегодня в ней обучается около 800 детей. Работы ведутся ежедневно, без выходных, в течение всего светового дня. К 1 сентября наша школа станет красивой, современной и будет готова встретить учеников», – отметила директор средней школы № 27 Галина Дышлевская.

Капитальный ремонт школ проводят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», – сообщили в администрации ПКГО со ссылкой на краевое правительство.

– Прошлым летом после прогулки в городе у меня на руке появились волдыри. Оказалось, что это ожог, вызванный борщевиком. Ведется ли борьба с этим опасным растением, которого немало в нашем городе? Надежда Максимова, Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском ведется борьба с борщевиком Сосновского. Она началась в 2023 году на основании заключения Россельхозцентра по Камчатскому краю. В 2024 году было проведено повторное обследование территорий, и при заключении контракта на 2025 год были включены дополнительные участки. Растение опасно тем, что насыщено эфирными маслами, содержащими фуранокумарины. Эти вещества при контакте с кожей и под воздействием солнечных лучей вызывают ожоги. Чаще всего они проявляются в виде волдырей, сменяющихся темными пятнами, которые сходят в течение 3-6 месяцев. По мнению врачей, борщевик Сосновского наиболее опасен для здоровья со второй половины июня до конца августа. В этот период у растения идет цветение и созревание семян.

«На сегодняшний день обработано более 46 гектаров механическим способом (скашиванием. – Прим. ред.) и около 6 гектаров – химическими средствами. В течение всего летнего периода, включая сентябрь и октябрь, территория обрабатывается химическим методом один раз за весь сезон, а механическим каждую неделю», – рассказали в Службе благоустройства.

Там напомнили, что обследование территорий осуществляется на основании обращений жителей. После этого Россельхозцентр выезжает для подтверждения наличия борщевика Сосновского и определения конкретных участков для обработки.

Служба благоустройства города оказывает услуги по борьбе с борщевиком на территориях, не отведённых в установленном порядке третьим лицам. Управляющие компании, как и другие хозяйствующие субъекты, обязаны проводить работу на своих земельных участках самостоятельно.

Борщевик Сосновского в Петропавловске-Камчатском ученые впервые обнаружили в 2010 году. Предполагается, что в прошлом он был завезен на Камчатку в качестве силосной культуры и посажен на экспериментальных участках сельскохозяйственной опытной станции в п. Сосновка. Вид распространился и проник в краевую столицу, где в основном растет по обочинам дорог и на пустырях, вытесняя местный безвредный вид – борщевик шерстистый, или, как его называют в народе, «пучку».

– Слышала, что в нашем городе появились медицинские машины, где проводят диспансеризацию населения. В какие дни они работают и где? И что включает в себя обследование? Галина Никонова, Петропавловск-Камчатский

– На территории Петропавловска-Камчатского в передвижных медицинских комплексах проводится диспансеризация населения. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на краевое правительство. Проект стартовал в июне и был продлен до 27 сентября.

«В рамках первого этапа диспансеризации здесь можно пройти лабораторные исследования: анализ крови на холестерин, глюкозу и общий анализ крови. Также в процедурном кабинете можно пройти экспресс-тест на ВИЧ, гепатит В и гепатит С. Этот тест делается в течение 5-10 минут. Женщины от 40 до 75 лет могут пройти маммографию», – пояснили в Минздраве. Результаты анализов можно узнать через личный кабинет пациента, при посещении врача-терапевта или отследить на портале «Госуслуги».

По информации регионального Минздрава, в июле, августе и сентябре выездные медицинские бригады работают по субботам с 11.00 до 16.00 по адресам:

5 июля – мкр-н Завойко, школа №17; 12 июля – ТЦ «Шамса», 10 км; 19 июля – Ледовый дворец «Вулкан» (ул. Солнечная, 1/5); 26 июля – ТРЦ «Глобус»; 2 августа – магазин «Шамса» (ул. Тушканова, 27); 9 августа – ТЦ «Шамса», 10 км; 16 августа – магазин «Шамса» (ул. Тушканова, 27); 23 августа – ТРЦ «Глобус»; 30 августа – ТЦ «Фамилион»; 6 сентября – мкр-н Дальний, школа № 41; 13 сентября – ТЦ «Евразия» (ул. Кавказская, 49); 20 сентября – рынок 6 км и пос. Авача; 27 сентября – ФОК «Водник» и ФОК «Звездный».

– Этой весной городская мэрия приглашала желающих войти в общественный совет для решения насущных проблем города. Кого приняли? Геннадий Востриков, Петропавловск-Камчатский.

– Как пояснили в мэрии, процедура формирования состава общественного совета при администрации ПКГО следующего созыва объявлена повторно. Подать заявку можно по 31 июля (включительно) 2025 года.

Заявить о себе можно, либо посетив мэрию по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74/1, с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, по пятницам с 9:00 до 15:30, либо через портал «Госуслуги».

Совет формируется сроком на три года. В его задачи входят: продвижение инициатив по решению социально значимых проблем; укрепление взаимодействия между администрацией и гражданами; информирование жителей о деятельности администрации через СМИ; общественный контроль в рамках законодательства; содействие правам и законным интересам общественных, религиозных и правозащитных организаций.

Кандидаты должны иметь гражданство Российской Федерации, возраст от 18 лет, регистрацию и постоянное проживание на территории ПКГО, образование и (или) квалификацию, соответствующие сфере деятельности администрации. В числе кандидатов могут быть представители заинтересованных общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории ПКГО, представители профессиональных, творческих и деловых сообществ, групп инициативных граждан, независимых от администрации ПКГО.

Членами Совета не могут быть: государственные служащие, судьи, губернатор Камчатского края, депутаты, лица с непогашенной или неснятой судимостью, с двойным гражданством, а также недееспособные граждане.

Кандидатам потребуется предоставить: заявление о согласии на участие; копию паспорта (страницы 2, 3, 5); сведения об общественной деятельности; согласие на обработку персональных данных.

Ответы подготовила Наталья Максимишина

по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа