Великие художники России

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22 Июля 2025

Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели узнают известные факты из жизни талантливых живописцев, о загадочных поворотах в их судьбах и знакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ

(17.07.1817 – 19.04.1900)

Иван Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии, в семье армянского купца Геворка (Константина) Айвазяна (Гайвазовского) и был крещен под именем Ованес (армянская форма имени Иоанн). Он рос талантливым мальчиком, самостоятельно научился играть на скрипке и с ранних лет проявил художественные способности. Первый свой рисунок парусника он нарисовал углем на стене дома в возрасте 8 лет.

Феодосийский архитектор Яков Христианович Кох, первым обративший внимание на художественные способности мальчика, давал ему уроки мастерства. Архитектор всячески помогал юному Ованесу, периодически даря ему карандаши, бумагу и краски. Он рекомендовал обратить внимание на юное дарование феодосийскому градоначальнику Александру Ивановичу Казначееву. Одновременно с учебой в уездном училище Ованес несколько лет работал скрипачом в местной кофейне.

После окончания уездного училища в родном городе 13-летний мальчик был зачислен в симферопольскую гимназию. В этом ему помог Казначеев, которого перевели в Симферополь.

Ованес продолжал рисовать с натуры и копировать с гравюр, и о юном даровании заговорили в городе. Его следующим покровителем стала Наталья Нарышкина – дочь Федора Ростопчина и жена таврического губернатора. С помощью известного портретиста Сальватора Тончи она смогла устроить Ованеса в Императорскую академию художеств – причем на казенный счет и раньше необходимого возраста (к моменту поступления Ованесу не было 14 лет). Президент Академии Оленин принял такое решение, прочитав письмо Нарышкиной и посмотрев вложенный в него рисунок мальчика.

В Петербурге будущий художник оказался в 1833 году и начал учиться в Академии под именем Иван Гайвазовский. Его приняли в пейзажный класс Максима Никифоровича Воробьева. Вскоре в Северную столицу по приглашению императора Николая I﻿ прибыл французский художник-маринист Филипп Таннер, к которому Иван был приставлен в качестве ученика. Француз свалил на юношу огромный объем черной работы. Однако Иван все же находил время писать собственные картины и в 1836 году представил их на Академической выставке без разрешения учителя, где выставлялся сам Таннер. Одна из картин молодого ученика была удостоена серебряной медали. В рецензии на эту выставку «Художественная газета» похвалила молодого живописца, а француза упрекнула в манерности. Это вызвало дикую ярость у Таннера, и тот пожаловался на нерадивого ученика, нарушившего субординацию, своему главному заказчику – императору Николаю I, который, не вникая в детали, распорядился убрать с выставки картины Ивана. Художник впал в немилость, и дальнейшая его карьера оказалась под угрозой.

За юного художника вступились влиятельные люди, через полгода он был прощен и определен в класс батальной живописи к профессору Александру Зауервейду для занятий морской военной живописью. В сентябре 1837 года Иван получил Большую золотую медаль за картину «Штиль». Ввиду особых успехов в учении Гайвазовского выпустили из академии на два года раньше положенного срока и послали его на этот период в Крым для самостоятельных работ, а после разрешили командировку за границу на шесть лет, где на европейский лад он стал называться Айвазовским.

Картины, написанные в Венеции, Флоренции, Неаполе, Амальфи и Сорренто, представленные на выставках в Риме и Неаполе, принесли ему большой успех и дали возможность войти в состав европейских академий художеств Амстердама, Рима, Парижа, Флоренции, Штутгарта.

В Россию Айвазовский вернулся с триумфом и в октябре 1844 года стал живописцем Главного морского штаба России с правом ношения морского мундира, а с 1847 – профессором Петербургской Академии художеств. В эти годы художник написал работы, посвященные подвигам русских моряков. Картина «Наваринский бой» показывает сражение, которое состоялось в 11 часов 8 октября 1827 года. Союзные эскадры в строю двух колонн начали движение в Наваринскую бухту, где завязался бой между объединенным англо-французско-русским и турецко-египетским флотом. Айвазовский перенес его на знаменитое полотно, где русские корабли в самом центре сражения. Они приняли на себя основной удар противника и победили.

Полотно «Чесменский бой» художник посвятил событию, которое произошло 24–26 июня 1770 года. Тогда, во время Чесменского боя, русский флот одержал победу над турецкими войсками. Чтобы понять особенности сражения того времени, Айвазовский получил разрешение от императора Николая I знакомиться с архивными документами. При работе над полотном автор использовал свои многочисленные наброски, этюды и рисунки, сделанные во время путешествия по островам Греческого архипелага и у берегов Малой Азии.

Айвазовский снова поселился в родной Феодосии и стал заниматься делами города, его благоустройством и процветанием. Художник открыл здесь школу искусств и картинную галерею, превратив Феодосию в один из центров живописной культуры на юге России. Айвазовский интересовался археологией, занимался вопросами охраны памятников Крыма, руководил раскопками более 90 курганов. За заслуги перед археологией Иван Константинович был избран действительным членом Одесского общества истории и древностей.

Когда художнику исполнилось 33 года, он создал свой шедевр «Девятый вал». По поверьям мореплавателей и рыбаков, девятый вал – самая сильная и грозная волна во время шторма. Словосочетание вошло в русский язык как синоним опасности и стихии. Именно это явление запечатлел Иван Айвазовский в своей грандиозной картине размером 2 на 3 метра, написанной за 11 дней у себя в мастерской в Феодосии.

Драматичный сюжет картины был характерен для романтизма. На ней корабль разбился в шторм, но на обломке мачты пытаются выжить шестеро моряков. Буря все еще продолжается, и на несчастных поднимается самая опасная и страшная волна, но наступившее утро и восходящее солнце дают надежду на спасение. Техника написания волн потрясла не только знатоков живописи, но и обыкновенных зрителей. Эффект движения прозрачных волн был достигнут с помощью специальной техники лессировки – нанесения тончайших слоев краски друг на друга, которая впоследствии была названа виртуозной и гениальной.

Работу купил император Николай I для русской галереи Эрмитажа и назвал художника царем моря. Сегодня она хранится и экспонируется в Русском музее.

В 1880 году художник открывает в своем доме выставочный зал. Иван Константинович выставлял в нем свои картины, которые не должны были покинуть Феодосию, а также недавно завершенные работы. Этот год официально считается годом создания Феодосийской картинной галереи, которую художник завещал родному городу.

В 1886 году Феодосия испытывала сильную нехватку воды. Айвазовский принял активное участие в прокладке водопровода, благодаря которому вода пришла в город. В парке у набережной по проекту художника построили фонтан, воду из него местные жители получали бесплатно.

Айвазовский был инициатором строительства железной дороги Феодосия – Джанкой, построенной в 1892 году. Выступал за расширение Феодосийского порта, публиковал открытые письма, где обосновывал преимущества строительства порта в Феодосии. В итоге в 1892–1894 годах здесь был построен самый большой в Крыму торговый порт.

Одна из зрелых и поздних работ художника, созданная им в возрасте 81 года, называется «Среди волн» (1898 год). Возможно, картина могла бы стать одной из многих, посвященных выживанию моряков, но в ее сюжет вмешался случай. Художник изобразил на ней бушующее море, небольшую шлюпку спасающихся людей и показал работу родственникам. Выразив свое восхищение морем, племянник художника, который был корабельным инженером, добавил, что ему непонятно, почему эта скорлупа с людьми держится на поверхности.

Айвазовский был очень рассержен замечанием родственника, повернулся и вышел, но к утру лодка «была уничтожена». В результате чего все усилия автор сосредоточил на передаче мощи штормового моря: загадочного и непредсказуемого, убийственного и в то же время дарящего надежду на спасение. В зависимости от освещения картина стала менять свой колорит, волны приобретать серебристый, изумрудный и синие оттенки, а белая пена вовсе исчезать.

Полотно размером 3 на 4 метра было выполнено мастером за десять дней.

Этот шедевр был одной из самых любимых картин у Айвазовского. Поэтому художник завещал его в дар своему родному городу – Феодосии. Сегодня картина находится в Феодосийской картинной галерее.

Иван Константинович был дважды женат. Его первой супругой стала 19-летняя Юлия Гревс. Она была родом из небогатой семьи, работала гувернанткой и с радостью приняла предложение именитого художника. В этом браке у пары родилось четверо детей. Однако подлинное семейное счастье Айвазовского, как однажды обмолвился художник, продлилось лишь две недели после скороспелой свадьбы. Портрета жены он не написал, в письмах о ней упоминал редко.

В 1877 году супруги оформили развод. А уже в 1883 году 66-летний художник женился повторно. Его избранницей стала 27-летняя красавица Анна Саркисова-Бурназян, которая к тому времени успела побывать замужем и осталась вдовой. Он встретил свою позднюю любовь на кладбище, когда она хоронила своего супруга. Выждав время, как того требовали рамки приличия, он сделал ей предложение, Анна ответила согласием.

Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, супруги были очень счастливы и прожили в полном согласии до самой смерти художника.

Иван Константинович Айвазовский умер 19 апреля 1900 года в своем родном городе Феодосии в возрасте 82 лет. В соответствии со своим завещанием Айвазовский был похоронен во дворе феодосийской средневековой армянской церкви Сурб Саркис.

В 1903 году вдова художника Анна Бурназян установила на могиле мужа надгробие в форме саркофага из цельного блока белого мрамора. На одной из сторон саркофага на древнеармянском языке написаны слова историка V века Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».

Анна Никитична больше не вышла замуж, она умерла в 1944 году в возрасте 88 лет. Похоронили ее рядом с Иваном Константиновичем, в сквере армянской церкви Святого Саргиса, в которой они когда-то венчались.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ
(по материалам российских изданий)


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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."