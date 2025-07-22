ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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22 Июля 2025

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ

(1891–1967)

Илья Эренбург родился в Киеве, в зажиточной еврейской семье, в которой он был четвертым ребенком и единственным сыном. Его отец – Герш Германович Эренбург был инженером и купцом второй гильдии, ставшим впоследствии первой, мать – Хана Берковна была домохозяйка. У Ильи были старшие сестры: Маня, Евгения и Изабелла. Через пять лет семья переехала жить в Москву. Отец стал служить управляющим пивоваренного завода в Хамовниках. В 1898 году мальчику удалось сдать нелегкий экзамен и пройти трехпроцентный ценз, который был установлен для евреев, чтобы поступить в Первую гимназию, считавшуюся одной из лучших в столице. В своем классе он был единственным евреем и сразу же почувствовал, что такое антисемитизм. Он ощущал враждебность многих одноклассников, но в то же время их сильное бытовое и культурное влияние. Поездки на лето к деду в Киев, в сугубо еврейскую среду, в какой-то мере поддерживали в нем дух предков, но постепенно киевские каникулы становились «путешествием в чужой мир», как он писал через десятки лет в своих воспоминаниях. Поездки в Киев оказывались все более редкими и потому, что мать Ильи, ездившая на лечение в Германию, стала брать его с собой, и здесь он жадно впитывал новые западноевропейские впечатления. Под влиянием трех различных культурных миров – русского, еврейского, западноевропейского – Илья становился космополитом и бунтарем. В шестом классе его исключают из гимназии за революционную деятельность: он участвует в революции 1905 года – возводит баррикады возле Кудринской площади, выполняет партийные поручения. «Меня тянуло к большевикам, к романтике неромантичного», – вспоминал он об этом периоде своего подросткового возраста. Весной 1907 года он пишет свою первую статью «Два года единой партии», а в ноябре в его доме производят обыск, Илья оказывается в тюрьме. Отец вносит залог до суда, и через пять месяцев, летом 1908 года, юного революционера выпускают на свободу. Илья уезжает в Париж. С 1908 по 1917 и с 1921 по 1940 находился в эмиграции, с 1940 жил в СССР.

Здесь, в Париже, он встречается с большевиками, знакомится с Лениным.
Кличка Ильи Эренбурга в то время – Илья Лохматый (из-за вечно всклокоченной шевелюры). Под этим прозвищем и вспомнит его Ленин, когда прочтёт первый роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» в 1922 году. Все же большевизм Ильи Эренбурга окажется недолгим, как и увлечение его католицизмом. Однако страстная его привязанность к искусству (в Париже Илья Григорьевич познакомится и подружится с молодыми и малоизвестными тогда Марком Шагалом, Пикассо, Модильяни) останется на всю жизнь.

В 1909 году Эренбург начинает писать стихи – как он признается, «случайно» увлёкся девушкой, которая любила стихи. В 1910 году в Париже выйдет его первый поэтический сборник: «Стихи». Затем «Я живу» – 1911 год, «Одуванчики» – 1912, «Будни» – 1913, «Стихи о канунах» – 1916, книга переводов французского поэта Франсуа Вийона – 1913 год. Затем в течение трех лет были изданы еще три его сборника. Молодой поэт пишет о сеньорах и рыцарях, Марии Стюарт и Гробе Господнем… Сам Илья Григорьевич считал себя прежде всего поэтом, и Анна Ахматова ценила его талант. На него обратит внимание Валерий Брюсов. Последний из сборников этого периода «Будни» (1913) свидетельствует, что по поводу «старого общества» иллюзий у автора уже не осталось.

В двадцать три года Илья Эренбург был довольно известен в кругу парижской богемы как перспективный поэт. Поэт по призванию, автор прекрасных лирических стихов, он стал широко известен не поэтическим творчеством, а романами и повестями, которые активно обсуждались критиками и любителями русской прозы уже в 20-е годы, как в СССР, так и в эмиграции. Проза настолько оттеснила поэзию Ильи Эренбурга, что о ней просто позабыли.

 

В 1914–1917 годах он был корреспондентом русских газет «Утро России» (Москва) и «Биржевые ведомости» (Санкт-Петербург) – на Западном фронте.


Летом 1917 года Илья Эренбург вернулся в Россию, в Москву, из Франции. Осенью 1918 года квартировал у своего двоюродного брата Александра Лурье, врача, в Киеве.

Украина времен гражданской войны была отнюдь не тихим пристанищем.
Киев часто переходил из рук в руки: гетмана Скоропадского сменили петлюровцы, затем большевики, в 1919 установилась власть Добровольческой армии Деникина, которую вновь заменили большевики, в 1920 году ненадолго оккупировали поляки.
Каждый раз смена власти сопровождалась грабежами, убийствами, насилиями, избиениями. Нередкими были кровавые еврейские погромы. В газете «Киевская жизнь» Илья Эренбург писал: «Если бы еврейская кровь лечила, Россия была бы теперь цветущей страной. Но кровь не лечит, она только заражает воздух злобой и раздором».

С декабря 1919 по сентябрь 1920 года вместе с женой жил в Коктебеле, у поэта Максимилиана Волошина, затем из Феодосии баржой переправился в Тифлис, где выхлопотал для себя, жены и братьев Мандельштам советские паспорта, с которыми в октябре того же года они вместе, в качестве дипкурьеров, отправились поездом из Владикавказа в Москву.

В конце октября 1920 года Илья Эренбург был арестован ВЧК как агент барона Врангеля и освобождён благодаря вмешательству Н.И. Бухарина, с которым учился в гимназии в одно время, только тот был тремя классами старше.

Николай Иванович Бухарин (1888–1938) – революционер, советский государственный и партийный деятель,.академик АН СССР, учился на экономическом факультете МГУ, долгое время жил в эмиграции, общался с Лениным, владел в совершенстве немецким, английским и французским языками. В 1924–1929 годах – последовательный противник коллективизации. Так получилось, что в 1938 году Илья Эренбург присутствовал на судебном процессе, где Николая Ивановича приговорили к высшей мере наказания.

В марте 1921 года Илья Эренбург снова уехал за границу. Будучи выслан из Франции, некоторое время провёл в Бельгии и в ноябре прибыл в Берлин. Здесь в 1921–1924 годах выпустил около двух десятков книг, сотрудничал в «Новой русской газете», издавал конструктивистский журнал «Вещь». В 1922 году опубликовал философски-сатирический роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», в котором дана интересная мозаичная картина жизни Европы и России времён Первой мировой войны и революции, но главное –  приведен свод удивительных по своей точности пророчеств. Вот что сказал писатель Леонид Жуховицкий по этому поводу: «…Меня до сих пор потрясают полностью сбывшиеся пророчества из “Хулио Хуренито”. Случайно угадал? Но можно ли было случайно угадать и немецкий фашизм, и его итальянскую разновидность, и даже атомную бомбу, использованную американцами против японцев? Наверное, в молодом Эренбурге не было ничего от Нострадамуса, Ванги или Мессинга. Было другое – мощный ум и быстрая реакция, позволявшие улавливать основные черты целых народов и предвидеть их развитие в будущем. В былые времена за подобный дар сжигали на костре или объявляли сумасшедшим, как Чаадаева».

Илья Эренбург был пропагандистом авангардного искусства и сблизился с левыми кругами французского общества, активно сотрудничал с советской печатью – с 1923 года работал корреспондентом газеты «Известия». Его имя и талант публициста широко использовались советской пропагандой для создания привлекательного образа Советского Союза.

В 1924 году Илья Эренбург побывал в СССР, где выступал с лекциями о литературе, о западноевропейском искусстве, живописи. В том же году он выехал в Париж, который оставался фактически местом его постоянного жительства до 1940 года. Лишь иногда он, сохраняя советское гражданство, посещал Москву и другие города СССР, к примеру, в 1934 году был участником Первого съезда писателей СССР. До 1940 года он побывал в Германии, Турции, Греции, Испании, Польше, Чехословакии, Швеции, Норвегии, Дании, Англии, Швейцарии, Румынии, Югославии, Италии. Летом и осенью 1932 года Илья Эренбург совершил поездку по СССР. Был на строительстве магистрали Москва – Донбасс, в Кузнецке, Свердловске, Новосибирске, Томске, результатом стал роман «День второй» (1934).

16–18 июля 1934 года, с целью разыскать находящегося в ссылке Осипа Мандельштама, посетил Воронеж.

С 1931 года тон его публицистических и художественных произведений становится все более просоветским, с верой в «светлое будущее нового человека». В 1933 году в издательстве «Изогиз» вышел фотоальбом Ильи Эренбурга «Мой Париж». Кстати, Илье Эренбургу принадлежат слова: «Увидеть Париж и умереть».
После прихода Гитлера к власти Илья Григорьевич становится крупнейшим мастером антифашистской пропаганды.

Во время войны в Испании (1936–1939) Илья Эренбург был военным корреспондентом «Известий». Судьба сводит его с Хемингуэем, который впоследствии в романе «По ком звонит колокол» вывел писателя в образе советского корреспондента при представителе Кремля Михаиле Кольцове. Выступал Илья Эренбург как эссеист, прозаик (сборник рассказов «Вне перемирия», 1939, роман «Что человеку надо», 1937), поэт (сборник стихов «Верность», 1941).

24 декабря 1937 года приехал на две недели из Испании в Москву, 29 декабря выступил на писательском съезде в Тбилиси.

В следующий приезд из Испании у него был отобран заграничный паспорт, который восстановили в апреле 1938 года после двух обращений Ильи Эренбурга к Сталину, и в начале мая он вернулся в Барселону.

В начале марта 1939 года, буквально за несколько дней до вступления войск мятежного генерала Франко в испанскую столицу, он вернулся из Испании в Париж.

После немецкой оккупации Франции Илью Эренбурга не трогали, как еврея, он был официальным лицом, имеющим российский паспорт, к тому же в ту пору отношения России и Германии были дружеские, и он укрылся в советском посольстве. В 1940 году он вернулся в СССР, где написал и опубликовал роман «Падение Парижа» (1941) о политических, нравственных и исторических причинах разгрома Франции Германией во Второй мировой войне.

С первого дня Великой Отечественной войны Илья Эренбург начал активно противостоять врагу на пропагандистском фронте. Сам он вспоминал о 22 июня 1941 года: «За мной приехали, повезли в “Труд”, в “Красную звезду”, на радио. Я написал первую военную статью. Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: “У Вас есть воинское звание?”

Я ответил, что звания нет, но есть призвание: поеду, куда пошлют, буду делать, что прикажут».

В годы Великой Отечественной войны Илья Эренбург был корреспондентом газеты «Красная звезда». Писал для других газет и для Совинформбюро. Прославился пропагандистскими антинемецкими статьями и произведениями, которых написал за время войны свыше 2 000. Значительная часть этих статей, печатавшихся в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда», собраны в трёхтомнике «Война» (1942–1944). Вот одно из характерных стихотворений военных лет:

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа – она всё вытерпит,
И есть земля – она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.
1942 год

 

Редакционные работники «Красной звезды» ходили в погонах со звёздочками, были среди них полковники, подполковники, майоры и так далее. Единственные корреспонденты без воинского звания были Илья Эренбург и Алексей Толстой.
Главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг, будущий генерал-майор, начальник политуправления Московского округа ПВО, вспоминал: «Однажды перед поездкой на фронт у нас с Эренбургом зашел разговор об этом. Он сказал, улыбнувшись: “Считайте меня рядовым необученным…” И пошла гулять по редакциям и за её пределами эта шутка… Он не числился военнообязанным – его забраковали ещё в Первую мировую войну, когда он хотел пойти добровольцем во Франции в Иностранный легион. Перед поездкой на фронт мы одевали Эренбурга в военную форму с петлицами рядового. Он очень ею гордился».

И на фронте, и в тылу об Эренбурге говорили: «Солдат, который ведёт рукопашный бой с немцами». Народ видел в этом высшую его заслугу. «Рукопашный бой» вёл весь корреспондентский корпус «Красной звезды» – писатели и журналисты. В этом строю Эренбург по праву занимал место правофлангового. А рукопашный бой –  самый трудный вид боя: он требует от человека высшего напряжения всех его духовных и физических сил. Илья Григорьевич вел этот бой с фашистами по всем правилам писательского мастерства. «Как-то в ноябре 1942 года Эренбург зашел ко мне, – вспоминает Давид Ортенберг, – и протянул две странички. Я предполагал, что это – обычная статья. Но это были стихи. Я бегло посмотрел их и задумался. Писатель спросил: “Вы удивляетесь? Разве Вы не знали, что я пишу и стихи?” Конечно, я знал, но мы в редакции привыкли, что изо дня в день он бьёт по фашистам публицистикой – статьями, памфлетами, фельетонами, привыкли к их стилю, духу. Мы и поэтов печатали в “Красной звезде”, и немало. В том числе таких известных мастеров, как Илья Сельвинский, Константин Симонов, Маргарита Алигер, Алексей Сурков, Александр Твардовский, Александр Прокофьев, Николай Тихонов, Александр Безыменский, Михаил Голодный, Александр Жаров, Семён Кирсанов, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Перец Маркиш и многих других – почти весь цвет московских поэтов. “И не дай Бог, – подумал я с опаской, – если Эренбург забросит свою публицистику и начнёт писать стихи”. Вот над чем я задумался, когда держал в руках стихотворение Ильи Григорьевича. Сказать это вслух – означало обидеть Эренбурга. Я ещё раз внимательно прочитал стихи. В них говорилось о девочке, которую убил фашист. Оснований их не напечатать у меня не было, и я написал: “В набор”».

Илья Эренбург состоял на службе в «Красной звезде», но его статьи время от времени появлялись и в других центральных газетах. Илья Григорьевич публиковал свои статьи во фронтовых, армейских и даже дивизионных газетах по просьбе их редакторов и по присланным ими материалам. Писал он и для иностранной прессы, более 300 статей было передано для публикации в зарубежные газеты и агентства. На втором году войны из главных тем выступлений Эренбурга в иностранной печати был второй фронт. В ожесточенной дипломатической битве за открытие второго фронта Илья Григорьевич был, можно сказать, полпредом Советского государства. При этом он не дипломатничал, не обходил острые углы, а рубил, как говорят, сплеча.

Любопытно проследить изменение тона статей писателя. Летом сорок второго он был мягким: «Мы ждём боевых друзей». Осенью в его статьях появляются более решительные нотки: «Наша армия ждёт от союзников смелых боевых действий».В сорок третьем – уже прямой наводкой упрек: «Могут ли все свободолюбивые народы сказать честно, как на духу, что они воюют изо всех сил – так, как воюет Россия?» Мастерски и неопровержимо разоблачал писатель отговорки и попытки оправдать оттягивание открытия второго фронта. Когда на Западе ссылались на неприступность «атлантического вала», на возможность больших потерь, он писал: «Нельзя переплыть реку, не кинувшись в холодную воду. Нельзя выиграть войну, ничем не рискуя и ничем не жертвуя».

Илья Эренбург перечислял номера свежих гитлеровских дивизий, переброшенных с Запада на Восточный фронт. Это тоже было ответом тем, кто преувеличивал силу немецких войск на Западе. Время от времени отдел печати наркомата иностранных дел устраивал приемы для зарубежных корреспондентов. Это были не пресс-конференции – просто собирались за относительно хлебосольным для военного времени столом, чтобы отметить то или иное событие. На этих приёмах иногда приходил с Ильёй Эренбургом и Алексей Толстой. Толстой вспоминал, как буйствовал там Илья Григорьевич. Он буквально дышать не давал иностранным корреспондентам, едкими репликами по поводу затягивания с открытием второго фронта портил им настроение и аппетит. Толстой, сидевший рядом, всё время дёргал Эренбурга за пиджак:

- Да уймись ты, Илюша.

А Илья Григорьевич огрызался:

- Ничего, пусть едят и пьют с этой приправой…

В 1942 году Илья Эренбург вошел в Еврейский антифашистский комитет и вел активную деятельность по сбору и обнародованию материалов о Холокосте, которые совместно с писателем Василием Гроссманом были собраны в «Чёрную книгу», однако в 1948 году набор был рассыпан, Еврейский антифашистский комитет закрыт. Эта книга вышла в 1980 году в Иерусалиме на русском языке, в чёрном переплете. И на её обложке – слабым контуром – карта европейской части СССР, жёлтыми шестиконечными звездами места массового уничтожения евреев: Рига, Каунас, Харьков, Бердичев, Одесса, Ростов-на-Дону … – 550 страниц крови, страданий, ужасов, отчаяния, самопожертвования и мести.

Илье Эренбургу и Константину Симонову принадлежит авторство лозунга «Убей немца!»  (впервые прозвучавшего в стихотворении Константина Симонова «Убей его!»). Для поддержки действенности лозунга в советских газетах того времени были созданы специальные рубрики (одно из типичных названий «Убил ли ты сегодня немца?»), в которых публиковались письма-отчёты советских бойцов о количестве убитых ими немцев и способы их уничтожения. Гитлер лично распорядился поймать и повесить Илью Эренбурга, объявив его в январе 1945 года злейшим врагом Германии. Нацистская пропаганда дала Эренбургу прозвище: «Домашний еврей Сталина».

Илья Эренбург был одним из лидеров Движения борцов за мир. В 1952 году на собрании писателей в Колонном зале Дома Союзов Эренбург говорил: «Франция – моя вторая родина!» И Сталин его не тронул.

В 1953 году готовилась провокация: группа видных евреев должна была выступить с письмом на имя «великого и мудрого вождя тов. Сталина» с просьбой осуществить массовую депортацию евреев. Первоначальную версию письма высокопоставленных евреев в «Правду» написал секретарь ЦК КПСС и глава агитпропа Михайлов. После редактирования начался сбор подписей под письмом. В состряпанном подручными письме от имени известных евреев клеймились «изверги рода человеческого» (арестованные врачи) и требовалась для них самая суровая мера. Организаторы ездили по квартирам, приглашали будущих жертв в редакцию «Правды», чтобы подписать позорный документ. Значительная часть известных евреев из страха расправы поставили свои подписи под этим «документом», в их числе и дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Д.А. Драгунский, композитор М.Г. Блантер, академик Е. Варга, поэт П. Антокольский и другие. Но нашлось несколько смельчаков, предпочетших наказание позору и категорически отказавшихся подписывать фальшивку, это страшное послание, организованное КГБ, с обращением к правительству о том, чтобы депортировать евреев для защиты от справедливого гнева советского народа: Илья Эренбург, генерал Яков Крейзер, композитор Исаак Дунаевский, певец Марк Рейзен, писатель Вениамин Каверин, профессор Аркадий Ерусалимский.
Надо учесть, что Илья Эренбург проявил ещё и гражданское мужество, направив Сталину письмо, где сообщал, что не подпишет коллективное заявление. Слава Богу, запланированное выселение евреев на север страны, в лагерные бараки, не состоялось из-за смерти коммунистического тирана 5 марта 1953 года. «Дело врачей» было сразу свёрнуто и закрыто. Положение Ильи Григорьевича среди советских писателей было своеобразным: с одной стороны, он получал материальные блага, часто ездил за границу, с другой – был под контролем спецслужб и часто получал выговоры.

Таким же двойственным было отношение властей к Илье Эренбургу в эпоху Н.С. Хрущёва и Л.И. Брежнева. После смерти Сталина Илья Григорьевич написал повесть «Оттепель» (1954), которая была напечатана в майском номере журнала «Знамя» и дала название целой эпохе советской истории.

В 1958 году у Ильи Эренбурга вышли «Французские тетради» – эссе о французской литературе, живописи и переводы из Ж. Дю Белле. Илья Эренбург – автор мемуаров «Люди, годы, жизнь», пользовавшихся в 1960–1970 годы большой популярностью в среде советской интеллигенции. Он познакомил молодое поколение с множеством «забытых» имён, способствовал публикациям как забытых (М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам, И.Э. Бабель), так и молодых авторов (Б.А. Слуцкий, С.П. Гудзенко), пропагандировал новое западное искусство (П. Сезанн, О. Ренуар, Э. Мане, П. Пикассо).

В марте 1966 года подписал письмо тринадцати деятелей советской науки, литературы и искусства в Президиум ЦК КПСС против реабилитации Сталина.
Илья Эренбург – автор первого в русской литературе употребления словосочетания «День Победы» – оно появилось 12 декабря 1941 года, в начале контрнаступления под Москвой, в статье «Судьба Победы», опубликованной писателем в газете «Московский железнодорожник». В статье, посвящённой труженикам стальных магистралей, в частности говорилось: «Железные дороги – сосуды, по ним течёт кровь страны: снаряды и хлеб, бомбы и нефть. С доверием смотрит Красная Армия на железнодорожников: это братья по оружию – один стреляет, другой подаёт патроны. Наши железнодорожники показали себя отважными бойцами.  Когда настанет День Победы, наши бойцы первые вспомнят о железнодорожниках…»

Также Илья Эренбург автор знаменитого лозунга «Миру – мир!», который долгие годы красовался на улицах и площадях всех городов Советского Союза.


Илья Эренбург был дважды женат. Первая жена – Катерина Оттовна Шмидт, состояли в браке в 1910–1913 годах. У пары родилась дочь Ирина (1911–1997), переводчик французской литературы, она была замужем за писателем и журналистом Борисом Лапиным (1905–1941), специальным корреспондентом «Красной звезды», который погиб в начале войны, в окружении под Киевом. После трагической гибели мужа Ирина Ильинична удочерила и вырастила девочку Фаню, которую Илья Григорьевич привёз с фронта. На глазах у еврейской девочки Фани в  Виннице немцы расстреляли родителей и сестёр. Её старшие братья служили в польской армии. Фаню успел спрятать какой-то старик, но так как это было связано с большим риском, он велел ей: «Беги, ищи партизан». Эту девочку Илья Эренбург привез в Москву в надежде отвлечь дочь Ирину от горя. И она удочерила Фаню.

Вторая жена – Любовь Козинцева (1899–1970), художница, сестра кинорежиссера Григория Козинцева, она приходилась Илье Эренбургу двоюродной племянницей.
Поженились в августе 1919 года, в Киеве, с ней жил до конца жизни.

Илья Эренбург был награжден:
- два ордена Ленина, 30 апреля 1944 года, 1961 год
- орден Трудового Красного Знамени
- орден Красной Звезды, 1937 год
- орден Почётного Легиона, Франция
- медаль «За оборону Москвы»

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
- медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
- медаль «В память 800-летия Москвы».

 

Илья Эренбург удостоен двух Сталинских премий СССР по литературе: роман «Падение Парижа» – в 1942 году и роман «Буря» в 1948 году. При обсуждении романа «Буря» на писательском собрании после выхода книги с Ильёй Эренбургом произошёл такой трагикомический случай. С началом борьбы с «космополитизмом» в струю «разоблачения» попал и сам Эренбург. Ему припомнили декадентские стихи, довоенные романы. На писательском собрании ругали за всё, вплоть до публицистики военных лет. Вот отрывки из стенограмм: «Повестка дня: “Обсуждение литературной деятельности «беспартийного» писателя Ильи Эренбурга”».

Анатолий Суров: «Я предлагаю Эренбурга исключить из Союза советских писателей за космополитизм!»

Николай Грибачёв: «…В романе “Буря” он лишил жизни русских героев, отдал предпочтение француженке… напрашивается вывод: русские люди пусть умирают, а французы – наслаждаются жизнью? Эренбургу, презирающему всё русское, не может быть места в рядах “инженеров человеческих душ”, как назвал нас гениальный вождь и мудрый учитель Иосиф Виссарионович Сталин».

Михаил Шолохов: «Эренбург – еврей! Ему чужд русский народ, он не любит Россию. Тлетворный, погрязший в блевотине Запад ему ближе. Я считаю, что Эренбурга неоправданно хвалят за публицистику военных лет… Сорняки и лопухи в прямом смысле этого слова не нужны боевой, советской литературе».

Илья Григорьевич слушал, прикрыв глаза. В ответном слове, после всех выступавших, он дал достойный отпор своим хулителям: «Вы  только что с беззастенчивой резкостью, на которую способны злые и завистливые люди, осудили на смерть мой роман “Буря”, пытались смешать с золой моё творчество… Каждый имеет право принять книгу или её отвергнуть. Я могу привести множество примеров читательских отзывов… не для того, чтобы вымолить прощение, а чтобы научить вас не кидать в человека комья грязи… Разрешите выступление закончить прочтением ещё одного письма, самого дорогого из всех отзывов, полученных мной. Оно лаконичное и займёт у вас немного времени: “Дорогой Илья Григорьевич! Только что прочитал Вашу чудесную «Бурю». Спасибо Вам за неё. С уважением! И. Сталин”. Что творилось в зале! Те самые «инженеры-людоведы», которые только что ругали Эренбурга, теперь без всякого стыда ему аплодировали…

Илья Эренбург являлся депутатом Верховного Совета СССР, 3–7 созывов.
С 1950 года – вице-президент Всемирного Совета Мира.

В 1952 году получил Международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами», первый из всего двух лауреатов – советских граждан, в 1953 году получила Нина Васильевна Попова – секретарь ВЦСПС. С 1956 года премия стала именоваться Ленинской, её получили поэт Н. Тихонов, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев.

Во время переписи населения 1959 года к Эренбургу пришла молоденькая счётчица. Услышав, что у писателя «незаконченное среднее» образование, она обиделась: «Вы надо мной смеётесь. Я читала Ваши книги…» Но Илья Эренбург сказал правду: в 1907 году, в 16 лет, его исключили из 6-го класса гимназии за революционную деятельность. С тех пор он не получал никакого систематического образования. Родители после ареста сына, освободив его под залог, отправили его в Париж, и с тех пор начались его эмигрантские скитания. Незадолго до смерти Илья Григорьевич писал: «Я русский писатель, а покуда на свете будет существовать хотя бы один антисемит, я буду с гордостью отвечать на вопрос о национальности: “Еврей”. Мне ненавистно расовое и национальное чванство. Оно не раз приводило человечество к страшным бойням… Книга тоже может бороться за мир, за счастье… Я сказал то, что думаю о долге писателя и человека. А смерть должна хорошо войти в жизнь, стать той последней страницей, над которой мучается любой писатель. И пока сердце бьётся – нужно любить со страстью, со слепотой молодости, отстаивать то, что тебе дорого, бороться, работать и жить – жить, пока бьётся сердце…»

Скончался Илья Григорьевич Эренбург 31 августа 1967 года после длительной болезни от обширного инфаркта миокарда. Проститься с выдающимся писателем и общественным деятелем пришло около 15 тысяч человек. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Через год на могиле был поставлен памятник, на котором выбит профиль Ильи Эренбурга по рисунку его друга Пабло Пикассо.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."