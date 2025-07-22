Землетрясения. Спим спокойно еще год?

22 Июля 2025



В прошедшее воскресенье 20 июля 2025 года в 18 часов 48 минут камчатского времени произошло землетрясение с магнитудой равной 7,6. Если верить данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН), эпицентр находился в Тихом океане, примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 17 км (координаты: 52,54 градуса северной широты, 160,16 градусов восточной долготы). Ему предшествовал предварительный толчок (форшок) с магнитудой равной 6,7. Краевую столицу трясло около двух минут. В жилых домах с полок попадала посуда, как маятники качались люстры и непроизвольно закрывались двери, в некоторых квартирах свалились антресоли, холодильники со стиральными машинами хаотично двигались по свободному пространству на кухнях и в ванных комнатах. Магазины пострадали не меньше, чем жилые помещения. На протяжении трех дней Камчатку ощутимо трясло не менее сотни раз.

Ранее подобное по своей силе с магнитудой равной 7,2 и последствиям землетрясение произошло в акватории Тихого океана в 7 часов 10 минут по местному времени 18 августа 2024 года в 108 км от Петропавловска-Камчатского. Тогда ситуацию прокомментировал директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Данила Чебров (цитирую):

«Последнее землетрясение вызвало повышенный интерес жителей Петропавловска-Камчатского к сейсмическому процессу. (Неужели?! – Прим. ред.) Сейчас, вечером, мы с коллегами еще раз внимательно проанализировали всё, что имеется в наличии, и я заключаю: продолжает развиваться мощнейший афтершоковый процесс. Это нормально для землетрясений, это хороший сценарий. Произошедшие афтершоки позволяют оценить предварительно размер очаговой области. Размер очаговой области соответствует ожидаемым значениям для землетрясений такого масштаба.

Механизм землетрясения полностью соответствует геомеханическим представлениям о том, как должен развиваться сейсмический процесс.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что базовым сценарием наиболее вероятно остается тот, который был предложен на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета сегодня утром.

Я повторю, его основные положения заключаются в том, что в ходе мощного афтершокового процесса можно ожидать землетрясений с магнитудой от 6 до 6,5 в очаговой зоне произошедшего землетрясения, которые вызовут сотрясения в Петропавловске-Камчатском порядка 5 баллов. Таких землетрясений стоит ожидать в ближайшую неделю. Наиболее интенсивный афтершоковый процесс будет идти до месяца. После этого он будет, медленно затухая, продолжаться, наверное, даже до года…»

Ошибся директор. Ничего не затухло.

На этот раз своим видением ситуации поделился главный научный сотрудник Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Вадим Салтыков (цитирую):

«Произошедшее вчера землетрясение не уникально, хотя является достаточно редким. Такие землетрясения происходят на Камчатке один раз примерно в десять лет (со времени последнего такого же прошел без малого один год! – Прим. ред.). Аналогичное по магнитуде землетрясение было в 1971 году. Но из-за того, что эпицентральное расстояние вчера было раза в два больше (по сведениям информационных агентств «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» и «М-МЕДИА», эпицентр землетрясения, случившегося в акватории Тихого океана 25 ноября 1971 года, находился от краевого центра на расстоянии 100 км, т.е. в полтора, а не в два раза ближе, чем нынешнее. А эпицентр землетрясения, случившегося 18 августа 2024 года, находился в 108 км, т.е. расстояния были почти одинаковые, магнитуды и длительность сейсмособытий были также равны. – Прим. ред.), то и последствия мы наблюдали совершенно другие, чем полвека назад. Землетрясение, как и все достаточно сильные события, сопровождается мощной афтершоковой последовательностью, что хорошо, потому что это предполагает постепенное снижение сейсмической активности в очаге основного события вплоть до выхода на фоновый уровень. При этом возможны сильные афтершоки с магнитудой до шести и интенсивностью до 4-5 баллов. Частота землетрясений снижается, но афтершоковый процесс будет продолжаться несколько месяцев».

В информационном потоке о сейсмособытии, произошедшем 25 ноября 1971 года, обращают на себя данные, опубликованные в газете «АиФ-Камчатка» 25 ноября 2021 года (больше трех лет назад). Тогда они сделали фотокопию сообщения из газеты, надо полагать, «Камчатская правда»: «По данным сейсмостанции АН СССР, эпицентр землетрясения был в 120-150 км от Петропавловска в Тихом океане. Сила в эпицентре – 7-8 баллов, продолжительность около полутора минут. Эти данные привел заведующий сейсмоотделом станции «Цунами» А.К. Игнатов. Приборы зарегистрировали точное начало землетрясения – 7 часов 35 минут 49 секунд».

Как видно из вышеприведенных примеров, информации из разных источников об одном событии существенно разнятся. Камчатские ученые, похоже, запутались сами, а потом запутали нас, приводя данные о трех камчатских землетрясениях 1971, 2024, 2025 годов. Возможно, в этом виновата «мистика землетрясений». Вот как об этом рассказывает в своей книге «Землетрясение и мы» (издательство РИФ «Интеграф», 1999, Санкт-Петербург) бывший директор научно-технического центра Госстроя России по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий, заслуженный строитель России, известный в мире специалист по анализу сейсмического риска Марк Абрамович Клячко: «Мистика землетрясений – выражение, принадлежащее известному советскому ученому, инженеру сейсмостойкого строительства Н.Г. Карцивадзе. Многообразие и сложность сейсмических колебаний поверхности грунта – одна из причин не всегда понятных, «мистических», последствий землетрясений».

Однако научные деятели сумели «заблудиться» в простых, уже известных цифрах. Погорячились наши современные ученые.

На сегодняшний день, полагаю, многие жители Камчатского края задаются двумя вопросами. Первый – землетрясение с какими характеристиками может считаться для Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово разрушительным? Второй – возможно ли составить точный прогноз наступления этого сейсмособытия?

На первый вопрос нам ответили авторы книги «К землетрясению без риска» (издательский центр Типография СЭТО-СТ, Петропавловск-Камчатский, 1997):

- Александр Викулин, кандидат физико-математических наук, тогда руководивший группой региональных сейсмических станций Камчатской опытно-методической сейсмологической партии Геофизической службы Российской Академии наук;

- Валерий Дроздюк, главный конструктор института «Камчатгражданпроект», заслуженный строитель Российской Федерации, автор и соавтор проектов многих построенных на Камчатке домов, в том числе первого на Камчатке 16-этажного дома. Известен в России и за рубежом как автор новых разработок по сейсмоизоляции, сейсмоукреплению и проектированию сейсмостойких конструкций;

- Николай Семенец, кандидат физико-математических наук, специалист в области изучения строения Земли и решения обратных задач геофизики, сейсмического риска;

- Владимир Широков, кандидат физико-математических наук, тогда заведовал лабораторией комплексных вулканологических исследований Института вулканической геологии и геохимии Дальневосточного отделения Российской Академии наук и был ведущим специалистом Камчатского центра мониторинга сейсмической и вулканической активности

(цитирую): «Для г. Петропавловска-Камчатского очаг опасного разрушительного землетрясения может располагаться на расстоянии 60-80 км. Если магнитуда этого события будет иметь предельные значения 7,7-8,5, то продолжительность колебаний с опасными ускорениями более 5%g (ускорения свободного падения равное 9,8 м/сек2) составит по имеющимся оценкам 15-25 секунд».

Ответ на второй вопрос тоже дали авторы вышеуказанных книг.

– «Землетрясение и мы»: «При современном уровне развития технических средств и при отсутствии физической обоснованной научной теории предотвратить землетрясение невозможно. В ближайшее время невозможно также предсказать эти явления с точностью, необходимой для предохранения от нежелательных социально-экономических последствий».

– «К землетрясению без риска»: «В физике известен парадокс, называемый принципом неопределенности Гейнзберга, хорошо знакомый нам из квантовой механики. Как только мы пытаемся точно определить энергию частицы, так она сразу же теряется в пространстве. Этот принцип верен и для прогноза землетрясений: труднее всего предсказать точное время будущего землетрясения, еще сложнее предсказать место и силу и практически невозможно точно спрогнозировать одновременно все эти три компонента прогноза».

Осталось только пояснить значение термина «прогноз землетрясения». Снова обращусь ко второй книге: «Под прогнозом землетрясения принято понимать научно-обоснованное заключение о месте, времени, силе (например, магнитуде) возникновения ожидаемого землетрясения с указанием оценки вероятности осуществления такого события».

Мне посчастливилось быть не только знакомым со всеми авторами названных книг, но и взаимодействовать с ними по журналистской работе. Некоторых из них, к сожалению, давно уже нет в живых. Я вспоминаю об этих людях с уважением, отдавая должное их компетентности, и благодарю за то время, которое они потратили на меня, погружая в вопросы сейсмологии.

В следующих выпусках нашей газеты мы продолжим тему землетрясений. Да разве, живя на Камчатке, её можно исчерпать?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ