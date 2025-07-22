БЕСХОЗНЫЙ ПАМЯТНИК

22 Июля 2025



28 июля этого года исполнится 67 лет со дня установки памятного знака краснофлотцу Петру Ивановичу Ильичеву. Монумент был поставлен на склоне горы Узовская полуострова Завойко, примерно в пятистах метрах от уреза воды бухты Ильичева. Автором монумента стал старшина 2-й статьи Николай Фоменко, проходивший службу в Камчатской военной флотилии. Памятник представляет собой металлическую конструкцию, сваренную из листового железа. Она состоит из трех установленных друг на друга разновеликих прямоугольных параллелепипедов, окрашенных в черный цвет и служащих основанием для усеченной пирамиды белого цвета с четырехгранным наконечником, который венчает красная звезда. Общая высота сооружения составляет примерно 5 м. На мемориальной табличке высечены слова: «Матросу Ильичеву Петру Ивановичу. 18 августа 1945 года при освобождении Курильских островов от японских захватчиков закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Вечная слава герою!»

Позже к памятному знаку пристроили бетонное сооружение, выкрашенное в белый цвет со второй памятной мемориальной доской: «Герою, отдавшему жизнь во имя живущих сегодня и ради грядущих поколений… Мужеству человека, стойкости матроса, верности долгу солдата… Вечная память…»

К сожалению, вторая надпись изобилует стилистическими и смысловыми ошибками. Обращает на себя внимание, что монумент краснофлотцу Петру Ильичеву был установлен за 34 дня до присвоения ему звания Героя Советского Союза (посмертно), которое он получил спустя 13 лет после совершения своего подвига.

До первого сентября 1958 года звание Героя Советского Союза за штурм острова Шумшу (Сахалинская область) в августе 1945 года получили восемь военнослужащих: Вилков Николай Александрович (посмертно, Указ от 14.09.1945), Гнечко Алексей Романович (Указ от 08.09.1945), Кот Василий Андреевич (Указ от 08.09.1945), Пономарев Дмитрий Григорьевич (Указ от 14.09.1945), Почтарев Тимофей Алексеевич (Указ от 14.09.1945), Савушкин Степан Аверьянович (посмертно, Указ от 08.09.1945), Сигов Василий Иванович (Указ от 14.09.1945), Шутов Петр Иванович (Указ от 08.09.1945).

Петр Ильичев вместе с Николаем Вилковым бросились на разные амбразуры одного дота примерно в одно время и ценой своей жизни обеспечили выполнение боевой задачи роты десантников. Однако Николай Вилков за свой подвиг получил звание Героя Советского Союза, а Петр Ильичев остался без награды.

Наша газета уже рассказывала о том, по каким причинам награды не находили героев, в том числе и Петра Ильичева. Напомню ранее предложенную версию. Тогда существовал и, полагаю, до сегодняшнего дня в Вооруженных Силах СССР и РФ существует лимит на звание Героя. То есть за один бой, в данном случае за остров Шумшу, кто-то из командования решил, что звезд Героев должно быть вручено не более восьми. Кроме того, из двух бойцов, закрывших своими телами вражеские амбразуры дота, Николай Вилков был коммунистом и на несколько минут раньше совершил свой подвиг, а Петр Ильичев оказался всего лишь комсомольцем и погиб позже своего товарища. Видимо, командование решило, что за один и тот же подвиг вручать высшую награду Родины двум десантникам сразу будет перебором. Но дать одному из них Героя, а второму орден статусом пониже выглядело, по их мнению, нелепо. О подвиге Петра Ильичева предпочли забыть. Это тем более выглядит странно, что оба героя погибли на глазах у своих однополчан и похоронили их рядом друг с другом на острове Шумшу.

К счастью, в начале 50-х годов газету «Тихоокеанская вахта» – печатный орган Камчатской военной флотилии – возглавил капитан 2 ранга Александр Гритченко. Он сам прошел всю войну, был награжден несколькими боевыми орденами и медалями. Придя служить на Камчатку, он много времени уделял изучению Курильской десантной операции, встречаясь с её участниками и рассказывая о героях на страницах своей газеты. Также он написал на эту тему несколько книг. Узнав о подвиге Петра Ильичева, Александр Гритченко приложил все усилия для того, чтобы исправить допущенную когда-то несправедливость.

В своей книге «Путь к подвигу» Александр Гритченко посвятил Петру Ильичеву такие строки: «Матрос Ильичев хорошо понимал, что нужно любой ценой заставить замолчать второй вражеский пулемет, а у него осталось одно оружие против врага – жизнь. И он, не раздумывая, рванулся вперед. Пламя, хлеставшее из амбразуры, казалось, вот-вот опалит его раньше времени. Но нет. Герой успел добежать и броситься на амбразуру. Замолчал второй пулемет. Моряки-десантники неудержимо бежали вперед, и через несколько минут над вражеской высотой победно развевалось красное знамя. После боя к месту гибели своих товарищей – старшины 1-й статьи Николая Вилкова и матроса Петра Ильичева – подошли десантники. Старший матрос Додух, земляк Ильичева, нагнувшись, приподнял сбившуюся на лицо Петра каску. “Ильичев! – произнес он вполголоса, точно боясь разбудить. – Петр, неужели?” Додух не договорил. Встав на колени, он бережно приподнял безжизненное тело своего друга. Расстегнул на нем бушлат. Под побуревшей от крови тельняшкой пальцы нащупали комсомольский билет. В нем лежало письмо, написанное Петром перед боем своей матери – колхознице Омской области. “Дорогая мама, сестра Поля и брат Василий! Сегодня мы идем в бой. Не беспокойтесь, родные. За меня краснеть не придется. Я с честью выполню свой долг перед любимой Родиной и клятву, которую давал перед боем, сдержу до конца!”.

О подвиге краснофлотца Петра Ильичева было известно давно. Об этом говорит обелиск, установленный на месте захоронения героя. Описание захоронения приводится в книге известного сахалинского краеведа Игоря Анатольевича Самарина «Памятники воинской славы Сахалинской области» (издательство «Лукоморье», Южно-Сахалинск, 2010, с. 102–103): «Могила П.И. Ильичева первоначально фиксировалась в виде окруженного низким штакетником могильного холмика с обелиском. Обелиск выполнен из листового железа с уголком, имел форму четырехгранной пирамиды высотой 2 м на площадке 1,95 х 1,95 м, выложенной кафельной плиткой. На табличке имелась надпись: «Герой Отечественной войны Ильичев Петр Иванович. 1927–1945. Член ВЛКСМ, матрос. 18 августа 1945 г. в бою с японскими захватчиками т. Ильичев своим телом закрыл амбразуру вражеского дота и обеспечил тем самым победу моряков-десантников. Вечная слава герою, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины». Под табличкой прикреплена фотография П. Ильичева 9 х 12 см в железной рамке под стеклом. Ниже фотографии располагались металлическая звезда и лавровая ветвь. После того как в сентябре 1958 года П.И. Ильичеву было присвоено звание Героя Советского Союза, на обелиске появилось изображение Золотой Звезды». Сегодня надгробие имеет другой вид.

Полагаю, дело сдвинулось с мертвой точки после назначения командующим Краснознаменной Камчатской военной флотилией контр-адмирала Григория Щедрина. Не дожидаясь официального признания подвига Петра Ильичева, при активной поддержке контр-адмирала Щедрина был установлен тот памятный знак, с описания которого мы начали свое повествование, недалеко от места дислокации 173 бригады противолодочных кораблей (бывшая бригада эскадренных миноносцев) Камчатской военной флотилии. Военнослужащие данного соединения взяли шефство над этим монументом.

После присвоения звания Героя Советского Союза Петру Ильичеву бухта, в которой дислоцировалась бригада, была переименована в бухту Ильичева, а мыс этой бухты также получил одноименное название. На территории военного санатория (поселок Паратунка Елизовского района Камчатского края) был установлен бюст Герою Советского Союза Петру Ильичеву. Его именем названа одна из улиц микрорайона Завойко города Петропавловска-Камчатского. Два года назад в состав Группировки Войск и Сил на Северо-Востоке РФ был включен базовый тральщик, носящий имя «Петр Ильичев».

В начале 2000-х годов 173 бригада противолодочных кораблей была сокращена. Шефство над памятником Петру Ильичеву перешло к 114-й бригаде кораблей охраны водного района. Также над памятником шефствует коллектив средней школы № 17 микрорайона Завойко города Петропавловска-Камчатского.

До сегодняшнего дня памятный знак (памятник) Герою Советского Союза Петру Ильичеву является бесхозным, т.е. у него нет собственника. Говоря бухгалтерским языком, монумент не находится на балансе у администрации ПКГО в лице Управления имуществом. Значит, упомянутая администрация не имеет права тратить деньги на содержание памятника. К нему практически нет дороги, лесная колея труднодоступна даже для внедорожного транспорта. Сам памятный знак виден лишь через узкую просеку шириной 5 м среди тополиного и березового частокола. Однако для того, чтобы заметить металлическое сооружение черно-белого цвета, необходимо зайти на закрытый для посторонних лиц пирс № 2, где базируются вспомогательные суда и, обратив свой взгляд на юг, хорошенько приглядеться.

По сути дела, памятник является недоступным (зимой к нему вообще добраться невозможно) для просмотра издалека и тем более массового посещения, что в принципе расходится с понятием увековечения памяти героя. Кроме того, сохранность этого монумента не обеспечивается требованиями закона, потому что формально он не существует.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ