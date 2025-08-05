Великие художники России

05 Августа 2025



АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ САВРАСОВ

(12.05.1830–26.09.1897)

Родился Алексей 12 мая 1830 года в Москве, в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова. В ранней юности у будущего художника обнаружились способности к творчеству. С 12 лет он начал самостоятельно заниматься живописью, рисовал пейзажи акварельными красками на популярные в то время романтические сюжеты, которые видел в журналах. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к «коммерческим делам», мальчик в 1844 году поступил в Московское училище живописи и ваяния. Родитель считал художников ремесленниками и малярами, а искусство – делом неприбыльным и несерьезным. Однако талант Алексея Саврасова оценили рыночные торговцы, которые скупали его пейзажи и продавали с наценкой. Деньги за вырученные работы будущий художник внес за первые месяцы обучения в училище. Но после смерти матери юному Алексею пришлось на несколько лет оставить учебу, чтобы помогать родным. Саврасов вернулся в училище в 1848 году и попал в пейзажный класс к преподавателю Карлу Рабусу, который вел практические занятия и лекции по теории живописи, рассказывая ученикам о Леонардо да Винчи﻿, Рафаэле﻿ и Гете﻿.

Известным имя Саврасова сделала работа «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду», выполненная в 1851 году. В этом полотне автор применил ряд романтических приемов: мотивы предгрозового неба и ветра, выраженный контраст темной и освещенной частей холста, изображение одинокой человеческой фигуры в развевающейся одежде. Картина, представленная на выставке Московского училища живописи и ваяния, была тепло встречена критиками и стала свидетельством таланта молодого художника.

В запечатленном автором виде сложно угадать окрестности нынешнего Крымского моста и местечка у Москвы-реки, прозванного «Бабий городок», где в XIX веке москвичи стирали и полоскали белье. На дальнем плане запечатлен Большой Каменный мост с характерными для его облика того времени боковыми аркадами.

После приобретения полотна в 1947 году в коллекцию Третьяковской галереи ученый совет посчитал неточным авторское название полотна, вводившее зрителя в заблуждение. Крымский мост был построен только в 1936 году на месте деревянного Никольского моста, располагавшегося на 50 метров выше по течению Москвы-реки. Необходимость возведения Крымского моста возникла чуть ранее из-за поднявшегося уровня воды в месте под названием «Крымский брод», где располагался «Крымский двор». В XVI–XVII веках там останавливались послы и торговцы, прибывшие из Крымского ханства. Искусствоведы считают, что неточность в авторском названии картины была результатом бытового употребления названия в просторечии, привычного и для самого художника.

На самом деле точка, с которой писал художник – этот вид на Устьинский мост, за которым сейчас стоит высотный дом на Котельниках (г. Москва). Саврасов располагался именно там, в конце нынешней Москворецкой набережной, перед началом Котельнической набережной, где в реку Москва впадает река Яуза.

Выбрав эффектный мотив надвигающейся бури, художник следовал романтической традиции. Тревожный момент приближающейся грозы мастерски передан Саврасовым через контрастное сопоставление светлых и темных клубящихся туч, освещенного солнцем силуэта Кремля и сгибаемого порывами ветра могучего дерева на переднем плане. Состояние общего смятения, царящего в природе, подчеркнуто изображением торопливо идущей женщины.

В 1854 году Алексей закончил учебу и получил звание художника. Это событие он встретил на берегу Финского залива, где создал две картины – «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума», за которые получил звание академика. Спустя четыре года полотно «Вид в окрестностях Ораниенбаума» купил Павел Третьяков за шестьсот рублей, что для того времени считалась внушительной суммой.

После того как Великая княгиня Мария Николаевна (дочь Императора Николая I) оценила творчество художника и купила одну из его работ, на мастера посыпались заказы на копии европейских пейзажистов и морских пейзажей Ивана Айвазовского. У Саврасова появился реальный шанс стать востребованным придворным художником, но он решил уехать обратно в Москву.

В 1857 году после смерти любимого учителя Карла Рабуса Саврасов стал руководить пейзажным классом в родном художественном училище. В том же году он сочетался браком с сестрой близкого друга Софией Герц.

Алексей Кондратьевич отличался нестандартной манерой преподавания – он часто приглашал студентов рисовать с натуры, мог прервать занятие в классе и позвать всех в парк, чтобы зарисовать распускающиеся листья. В 1860-е гг. живописец вступает в Московское общество любителей художеств, от которого его направляют на Всемирную выставку в Лондон. Далее он посетил несколько европейских стран. Особенно Саврасова вдохновила Швейцария, где он написал несколько пейзажей в Альпах.

Летом 1870 года он путешествовал по Волге. Художник вдохновился великой рекой, и в ближайшие пять лет именно она будет в центре его творчества.

Одна из знаменитых картин «Грачи прилетели» была написана художником в 1871 году, когда Алексей Кондратьевич потерял свою маленькую дочь и оплакивал ее в селе Молвитино Костромской области. Трагическая потеря нашла отражение в этой работе. На полотне мастер изобразил хмурое мартовское небо и островки еще не оттаявшего снега. Прообразом храма, изображенного на картине, являлась построенная в конце XVII века Воскресенская церковь, сохранившаяся до наших дней. Покосившиеся домики, обветшалая церквушка, унылое серое небо и грязная земля олицетворяли безысходность, в которой сам пребывал автор. Однако среди этого мрака он решил изобразить стаю грачей – предвестников наступления весны, вселяющих надежду на тепло, способное растопить снег за окном и холод в душе.

Летом 1871 года картина была приобретена Павлом Третьяковым, а осенью того же года полотно было представлено на выставке Московского общества любителей художеств, вызывая восхищение публики и превосходные отзывы критиков.

Императорская семья пожелала иметь в своей коллекции пейзаж Саврасова «Грачи прилетели», и вскоре после открытия первой передвижной выставки императрица Мария Александровна заказала художнику повторение картины. Саврасов выполнил это первое авторское повторение «Грачей» в январе 1872 года, именно оно, а не полотно из собрания Третьякова, в 1873 году было послано на Всемирную выставку в Вене.

Через пять лет после этой выставки, в 1878 году, полотно «Грачи прилетели» из коллекции Третьякова также побывало на Всемирной выставке, которая в тот год проводилась в Париже.

Однако художника постоянно преследовали личные трагедии, которые отразились на его творчестве. В браке с Софьей Герц у них родилось пятеро детей, четверо девочек и один мальчик, но сначала умерла старшая дочь от скарлатины, потом скончалась недоношенная вторая дочь. Две другие девочки – Вера и Евгения – из-за болезней не дожили до своего совершеннолетия. Супруга оставила Алексея в конце 1876 года и уехала в Санкт-Петербург к сестре. В картинах появились мрачные, депрессивные тона, оттолкнувшие зрителей и ценителей изобразительного искусства.

Критики окончательно отвернулись от Саврасова в тот момент, когда на художественную арену вышли Репин, Перов и другие художники, чьи картины были полны обличительного пафоса. Лирика саврасовского пейзажа стала попросту никому не нужна. Алексей Саврасов продолжал писать, но резкая критика сломила его. Утешение он нашел в алкоголе и на закате своей жизни стал вновь зарабатывать себе на жизнь «перерисовыванием» «Грачей». Стоимость их не превышала трех рублей за штуку.

В 1882 году он был уволен из Московского училища живописи и лишен казенной квартиры. Художник начал бродяжничать, ночевать в ночлежке и просить милостыню на улице.

В 1887–1888 годах Алексей Саврасов жил в Москве с Верой Ивановной Киндяковой. В ее квартире он написал несколько картин. С 1893 года и до конца жизни Саврасов жил в Дорогомилово-Тишинском переулке с Екатериной Матвеевной Моргуновой. У них родились двое детей, получивших фамилию матери – сын Алексей и дочь Надежда.

Саврасов умер 26 сентября 1897 года в Москве в больнице для бедных на Хитровке и похоронен на Ваганьковском кладбище.

Именем художника названы улицы, расположенные: в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Московской области; в Северном административном округе города Москвы на территории поселка Сокол, в Нижнем Новгороде, левобережном районе Воронежа.

В 1956 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Саврасову. В 1997 году Банком России была выпущена серебряная коллекционная монета номиналом 2 рубля «100-летие со дня смерти А. К. Саврасова».

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)