Землетрясение 30 июля 2025 года

05 Августа 2025



Протекание, предыстория и потом…

30 июля этого года в 11 часов 24 минуты на Камчатке произошло одно из сильнейших землетрясений с магнитудой 8,8 начиная с 1737 года (сведения о последнем, т.е. о его последствиях, изложены С.П. Крашенинниковым в его книге «Описание земли Камчатки»).

Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и близлежащие поселки трясло около пяти минут с такой силой, что были зафиксированы случаи падения мебели, включая пианино, картин и зеркал, висящих на стенах, из графинов, стоящих на столе, выплескивалась вода, в некоторых зданиях появились трещины, обрушилась стена у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 комбинированного вида».

На сегодняшний день известно, что в здании детского сада проводился косметический ремонт, 31 июля садик должен был открыться для приема детей. Слава богу, никто не пострадал. В настоящее время по итогам визуального осмотра представителями администраций всех дошкольных и школьных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа поданы заявки от 22 детских садов и 24 школ на инструментальное обследование зданий. Пятого августа этого года администрация ПКГО приступила к заключению договоров со специализированными организациями для проведения работ по определению сейсмостойкости вышеназванных учреждений и пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

Но вернемся в тот злопамятный день, когда люди в панике выбегали из зданий на улицу. Многие из них в собственных автомобилях устремились за город. В результате автомобильное движение, начиная с центра города, было парализовано. В аэропорту падали потолочные декоративные плиты прямо на людей. В бизнес-зале одна из пассажирок получила травму головы, ей была оказана медицинская помощь. Примерно через час к восточному побережью Камчатки и северных Курильских островов подошла волна (цунами), вызванная землетрясением. В Петропавловске-Камчатском наиболее заметно она проявила себя в бухтах Шлюпочная (Большая Лагерная), Завойко (Малая и Средняя Лагерная), Станицкого, Безымянная, Спасения. На побережье Малой Лагерной вода дошла почти до дороги на перешейке, соединяющей полуостров Завойко с «большой землей».

Земля дрожала так, что, по свидетельству очевидцев, трудно было стоять на ногах. Ваш покорный слуга в это время находился на третьем этаже административного здания старого автобусного парка (Владивостокская, 37) и слышал самопроизвольный звон колоколов. Тяжелые латунные языки из-за землетрясения раскачались до такой степени, что ударяли по поверхностям колоколов, словно возвещая о беде. На звоннице Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы с заметной амплитудой раскачивался православный крест, хорошо видимый мне из окна. На площадке рядом со зданием «пританцовывали» припаркованные автомобили. В Усть-Камчатском районе произошло сильное извержение вулкана Ключевская сопка. Столб пеплового выброса достиг десяти километров. В Долине гейзеров сошло несколько оползней. Затем начал проявлять свою активность вулкан Крашенинникова, молчавший около пятисот лет.

Предыстория

Без малого год назад, утром 18 августа 2024 года Камчатку начало трясти и посыпать пеплом. Сначала в 7 часов 10 минут по местному времени в акватории Тихого океана, примерно в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 6,4 километра произошло мощное землетрясение с магнитудой, равной семи. В краевом центре сила толчков ощущалось меньше, с магнитудой около пяти по шкале Рихтера. Затем в тот же день на вулкане Шивелуч произошел мощный выброс пепла высотой до десяти километров. Этот грохочущий исполин принадлежит к группе Ключевских вулканов, расположенных в Усть-Камчатском районе.

Тогда это извержение прокомментировал директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Данила Чебров (цитирую): «Последнее землетрясение вызвало повышенный интерес жителей Петропавловска-Камчатского к сейсмическому процессу (Интересно, с чего бы это?! – Прим. ред.). Сейчас, вечером, мы с коллегами еще раз внимательно проанализировали всё, что имеется в наличии, и я заключаю: продолжает развиваться мощнейший афтершоковый процесс. Это нормально для землетрясений, это хороший сценарий. Произошедшие афтершоки позволяют оценить предварительно размер очаговой области. Размер очаговой области соответствует ожидаемым значениям для землетрясений такого масштаба. Был определен механизм землетрясения. Механизм землетрясения полностью соответствует геомеханическим представлениям о том, как должен развиваться сейсмический процесс. Всё это позволяет сделать вывод о том, что базовым сценарием наиболее вероятно остается тот, который был предложен на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета сегодня утром. Я повторю, его основные положения заключаются в том, что в ходе мощного афтершокового процесса можно ожидать землетрясений с магнитудой от 6 до 6,5 в очаговой зоне произошедшего землетрясения, которые вызовут сотрясения в Петропавловске-Камчатском порядка 5 баллов. Таких землетрясений стоит ожидать в ближайшую неделю. Наиболее интенсивный афтершоковый процесс будет идти до месяца. После этого он будет, медленно затухая, продолжаться, наверное, даже до года… Поэтому предлагаю спокойно дождаться утра. Спокойной ночи».

Согласитесь, забавно выглядит пожелание спокойной ночи от директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. На фоне его рассказа о том, что целый месяц нас будет трясти с такой же силой, как ранним утром 18 августа 2024 года, когда со стен падали картины, из шкафов вываливалась посуда, а комоды вместе с бытовой техникой заваливались на бок, пожелание спокойной ночи выглядело издевательски. Предсказания же, с позволения сказать, ученого о том, что в течение года мощность подземных толчков пойдет на убыль, не сбылись. Господин Чебров ошибся. Ничего не утихло. Без двух дней прошло одиннадцать месяцев и тряхнуло еще сильнее.

20 июля 2025 года в 18 часов 48 минут камчатского времени произошло землетрясение с магнитудой, равной 7,6. Если верить данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН), эпицентр находился в Тихом океане, примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 17 км (координаты: 52,54 градуса северной широты, 160,16 градусов восточной долготы). Ему предшествовал предварительный толчок (форшок) с магнитудой, равной 6,7. Краевую столицу трясло около двух минут. В жилых домах с полок попадала посуда, как маятники качались люстры, и непроизвольно закрывались двери, в некоторых квартирах свалились антресоли, холодильники со стиральными машинами хаотично двигались по свободному пространству на кухнях и в ванных комнатах. Магазины пострадали не меньше, чем жилые помещения. На протяжении трех дней Камчатку ощутимо трясло не менее сотни раз.

На этот раз своим видением ситуации поделился главный научный сотрудник Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Вадим Салтыков (цитирую): «Произошедшее вчера землетрясение не уникально, хотя является достаточно редким. Такие землетрясения происходят на Камчатке один раз примерно в десять лет (Со времени последнего такого же прошел без малого один год! – Прим. ред.). Аналогичное по магнитуде землетрясение было в 1971 году. Но из-за того, что эпицентральное расстояние вчера было раза в два больше (По другим данным, расстояния были сравнимы по величине, т.е. одинаковы. – Прим. ред.), то и последствия мы наблюдали совершенно другие, чем полвека назад. Землетрясение, как и все достаточно сильные события, сопровождается мощной афтершоковой последовательностью, что хорошо потому, что это предполагает постепенное снижение сейсмической активности в очаге основного события вплоть до выхода на фоновый уровень. При этом возможны сильные афтершоки с магнитудой до шести и интенсивностью до 4–5 баллов. Частота землетрясений снижается, но афтершоковый процесс будет продолжаться несколько месяцев».

И потом…

Прошло всего десять дней и… нас накрыло. Видимо, вышеупомянутый научный деятель, господин Салтыков, понял, что ошибся, и тогда слово взял уже знакомый нам директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Данила Чебров. Вероятно, он полагает, что его ошибочные прогнозы мы уже забыли (цитирую с портала «Научная Россия»): «Обстановка сейчас гораздо спокойнее, чем была, когда шло землетрясение (Бывает же такое! – Прим. ред.), поэтому мы наблюдаем несомненный прогресс. Насколько я знаю, тревогу цунами предполагали держать от основного события до восьми вечера, т.е. она, наверное, уже снята Росгидрометом, тут отвечает за нее Росгидромет. За подачу мы совместно с ними отвечали, все вовремя удалось обработать, и тревога пошла. Интенсивность сотрясения в городе была около шести баллов, мы уточняем, оценим еще. Это, как я говорил, аномально низкое значение для такой магнитуды, и, в общем, нам крупно повезло. И цунами тоже, по данным Росгидромета, в районе Водопадной, самой высокой из наблюдаемых, это было от трех до четырех метров. Это для такого события тоже крайне мало. Чтобы понимали, магнитуда 8,8 оценена зарубежными коллегами, как бы нашу оценку пока такую не получили, но, судя по размеру очага, по величине это вот как раз оценка, на которую стоит опираться сейчас. Для такого события можно было бы ожидать цунами высотой метров десять, а сотрясения в городе должны были быть баллов восемь. Если бы это было именно так, то мы сейчас, наверное, не разговаривали, поскольку я был не в таком сейсмостойком здании, как сейчас нахожусь, и, наверное, я бы там откапывался потихонечку из завалов (Да, пластмассовой детской лопаткой. – Прим. ред.). Но нам повезло, и как бы несмотря на то, что мы вроде как на портале „Научная Россия“, но здесь без вмешательства высших сил не обошлось, потому что это просто вот реальное чудо, и надо об этом заявить, такие землетрясения бывают, но это большая редкость. По всей видимости, это медленно развивающийся очаговый процесс, какой-нибудь сегментированный очаг, который включался последовательно, волновой пакет оказался сильно растянутым, и мы получили хоть и очень продолжительные колебания, ощущения, т.е. это были, наверное, минуты три по ощущениям, я уже успел даже по телефону поговорить, они не были такие сильные. Если бы очаг рвануло быстро, как положено магистральным разрывом, то мы получили бы более короткий пакет, более интенсивный, и получили бы разрушения и, несомненно, жертвы. А так получилось все по самому наилучшему сценарию из всех, которых можно (Из всей сказанной тарабарщины нашего славного камчатского ученого ясно одно, что высшие силы обратили на Камчатку пристальное внимание и произошло чудо. Теперь, похоже, нам не отбиться от наплыва паломников на святую камчатскую землю. – Прим. ред.). Это одно из тех землетрясений, о которых мы постоянно говорили. Действительно, это самое сильное с 1952 года, но тогда было прям предельной магнитуды, это было 9, по оценкам, несмотря на то, что здесь вроде как 8,8. Но это все равно шкала логарифмическая, поэтому каждая вот эта десятая она тут имеет значение очень большое. Но вообще это землетрясение прям планетарного практически масштаба в мире в этом году, скорее всего, такого сильного больше не произойдет (Сплюньте три раза через левое плечо! – Прим. ред.), т.е. это хорошая заявка на лидерство России в этом году, это очень приятно, и мы, конечно, на нас все будут смотреть и удивляться, как мы тут вообще выжили, а мы такие вот взяли и выжили. Все-таки то, которое предельное оно еще не произошло, оно все равно, мы его имеем в виду, когда оно произойдет, пока не очень понятно, и вот это событие оно не снимает всех остальных рисков, Камчатка все равно остается сейсмически опасной в принципе. Это вот как бы фон, в котором мы живем, он такой остался…

Несомненно, будут, они сразу же идут, и вот практически мы еще только подключались, а тут вот очередной афтершок прошел ощутимый. Тоже ситуация такая достаточно нетривиальная, обычно мы всем говорим: ребята, ничего страшного, будут афтершоки, но они точно будут слабее. Здесь тоже они будут слабее, но, поскольку мы имеем дело с громадным событием, эти самые более слабые афтершоки и несколько штук из них будут довольно сильные. То есть мы даем оценочку, что ориентироваться нужно на 7,5. Ну, вот у нас 20 июля было 7,5 и доставило много неприятных минут в нашем городе. А здесь таких может быть несколько событий, наиболее вероятно, что они в первые пару месяцев произойдут, но сам афтершоковый процесс точно больше года будет длиться, и все равно, допустим, даже через полгода может быть довольно сильно ощутимый афтершок идти. Вот эти вот сильные афтершоки к тому, что будут ощущаться хорошо, они еще цунамигенными могут быть. Цунамиопасность она прямо сейчас стала вот просто перманентной на побережье Авачинского залива и южной Камчатки (Перманентный – значит постоянный, непрерывный. И тогда Камчатка бросила вызов стихии, ударив «Тихоокеанским забегом» по Халактырскому пляжу третьего августа этого года. Нам море – по колено! – Прим. ред.). Поэтому вот это вот такой фактор, который отличается от обычных сценариев, с которыми мы вот последние годы имели дело, и это все естественно было доведено до тех, кого надо (А до кого надо? – Прим. ред.)…

Благодаря тому, что трясти все равно будет, конечно, это будет создавать некий негативный фон, и некоторые не любят, когда их качает землетрясение (А что, есть такие, которые любят? – Прим. ред.), будет это раздражать (И только?! – Прим. ред.). В целом, конечно, уровень риска поднялся несколько, но он не до экстремальных, и бежать сломя голову точно никуда не надо. Я вот не собираюсь... (А зря, с такими «точными» прогнозами господину Чеброву лучше спать в каске и желательно в верхней одежде, с открытыми окнами и дверями или бежать с Камчатки куда глаза глядят. – Прим. ред.)».

Когда схлынули первые эмоции и страхи, журналисты нашей газеты отправились на пункт временного размещения (ПВР), вмещающий 550 человек и находящийся по адресу Халактырское шоссе, 6/6. Строго говоря, по этому адресу находятся администрация и оперативный дежурный краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (Поисково-спасательный отряд Камчатского края). Чтобы до него добраться, например, из центра города, нужно проехать или пройти около шести километров. Указателей, как добраться до Халактырского шоссе и куда потом свернуть, чтобы добраться до пункта временного размещения, не установлено. Если пострадавшие люди не очень хорошо знают город, и, учитывая их шоковое состояние, думаю, найти желанный пункт им будет проблематично.

Недалеко от административного здания спасателей размещены 16-местные модули для временного проживания населения. В минувшее воскресенье третьего августа в 15 часов 40 минут в ПВР находилось четыре человека, которые боялись оставаться в своих квартирах. Кроме жилых модулей на площадке были обустроенные туалеты, душевые и умывальные отсеки отдельно для мужчин и женщин. В трех палатках, рассчитанных на 90 человек, была обустроена столовая. При полном заполнении ПВР людям пришлось бы принимать пищу в шесть очередей. Жилой городок обслуживал всего один 20-летний паренек, принятый на работу по объявлению. Он занимался уборкой, сменой постельного белья, следил за подачей воды и электроэнергии. За работу ему обещали заплатить 150 тысяч рублей. Недалеко от жилого городка стоял один контейнер для мусора. Со слов молодого администратора ПВР, его дежурство будет длиться в течение одного месяца, затем на смену придет другой. Еду в городок привозят три раза в сутки, запас питьевой воды на момент нашего посещения составлял тридцать 50-литровых емкостей.

От оперативного дежурного мы узнали, что вода в жилой городок подается из общего водовода краевого государственного унитарного предприятия «Камчатский водоканал» по неутепленным гибким трубам (в зимнее время и без катастрофы вода в них просто превратится в лед, т.е. воды не будет). Отдельная скважина, как для спасательного отряда, так и для жилого городка, не предусмотрены. На мою просьбу показать дизель-генераторы и пояснить, на какую мощность они рассчитаны, оперативный дежурный ответил, что не может этого сделать, т.к. не является специалистом в этой области. На вопрос, каков запас пресной воды предусмотрен для жилого городка, он пояснил, что не имеет таких данных. Кстати сказать, как ни старались, мы не нашли ни одного средства пожаротушения в жилом городке. Красная бочка с надписью «вода» находилась под лестницей, ведущей на второй этаж модульных каркасов, и была абсолютно пуста.

Теперь зададимся вопросом, готов ли к приему жителей пункт временного размещения? Представим себе ситуацию, не дай Бог, конечно, когда в Петропавловске-Камчатском в летнее, т.е. самое благоприятное время произошло разрушительное землетрясение и ПВР заполнился людьми до отказа. Магистральный водовод, запитывающий весь краевой центр, разрушен, линии электропередач и сами электростанции повреждены. В городе возникла паника, все магистральные дороги забиты автомобилями и пешеходами. Для обеспечения жизнедеятельности в жилом городке нужно быстро подать электричество, т.е. запустить дизельные электрогенераторы. Однако специалиста, который бы сумел это сделать, в городке нет. И более того, неизвестно, имеется ли необходимый (на неделю) запас топлива. Этот же вопрос касается и запасов питьевой воды. В условиях паники и парализованной работы предприятий доставка съестных припасов в пункт временного размещения будет, скорее всего, невозможна, во всяком случае, в первые несколько дней. Значит, на территории ПВР должен иметься необходимый запас продуктов. В отсутствии электроэнергии готовить еду придется в полевых кухнях, которые в городке отсутствуют. Как известно, полевые кухни топятся дровами, в ПВР их тоже нет. Кто будет принимать пострадавших и обеспечивать их всем необходимым – единственный 20-летний администратор? Разумеется, что о емкостях для мусора во время чрезвычайного происшествия будут думать в последнюю очередь, но сваливать отходы жизнедеятельности все равно куда-то придется. Поэтому емкости для отходов на спецплощадку нужно доставить в необходимом количестве и заранее.

Если не дай бог разрушительное землетрясение произойдет в зимнее время, то масштабы бедствия можно смело увеличить в десятки раз. И потом, из какого расчета сделан вывод, что после сейсмического катаклизма на территории ПКГО, где население составляет немногим более 160 тысяч человек, нуждаться во временном проживании будет всего 550 горожан?

Пока мы исследовали пункт временного размещения, на его территорию приехал автомобиль скорой помощи. Оказалось, кто-то на адрес ПВР вызвал врачей. Никто из проживающих в жилом городке этого не делал, и бригада медиков, безуспешно пытаясь найти пострадавших и задержавшись на площадке около пятнадцати минут, вынуждена была уехать. Приезд кареты скорой помощи оставил свой жирный мазок на картине «спасательного» абсурда.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ