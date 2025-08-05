Землетрясение 30 июля 2025 года

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05 Августа 2025

Протекание, предыстория и потом…

30 июля этого года в 11 часов 24 минуты на Камчатке произошло одно из сильнейших землетрясений с магнитудой 8,8 начиная с 1737 года (сведения о последнем, т.е. о его последствиях, изложены С.П. Крашенинниковым в его книге «Описание земли Камчатки»).

Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и близлежащие поселки трясло около пяти минут с такой силой, что были зафиксированы случаи падения мебели, включая пианино, картин и зеркал, висящих на стенах, из графинов, стоящих на столе, выплескивалась вода, в некоторых зданиях появились трещины, обрушилась стена у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 комбинированного вида».

На сегодняшний день известно, что в здании детского сада проводился косметический ремонт, 31 июля садик должен был открыться для приема детей. Слава богу, никто не пострадал. В настоящее время по итогам визуального осмотра представителями администраций всех дошкольных и школьных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа поданы заявки от 22 детских садов и 24 школ на инструментальное обследование зданий. Пятого августа этого года администрация ПКГО приступила к заключению договоров со специализированными организациями для проведения работ по определению сейсмостойкости вышеназванных учреждений и пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

Но вернемся в тот злопамятный день, когда люди в панике выбегали из зданий на улицу. Многие из них в собственных автомобилях устремились за город. В результате автомобильное движение, начиная с центра города, было парализовано. В аэропорту падали потолочные декоративные плиты прямо на людей. В бизнес-зале одна из пассажирок получила травму головы, ей была оказана медицинская помощь. Примерно через час к восточному побережью Камчатки и северных Курильских островов подошла волна (цунами), вызванная землетрясением. В Петропавловске-Камчатском наиболее заметно она проявила себя в бухтах Шлюпочная (Большая Лагерная), Завойко (Малая и Средняя Лагерная), Станицкого, Безымянная, Спасения. На побережье Малой Лагерной вода дошла почти до дороги на перешейке, соединяющей полуостров Завойко с «большой землей».

Земля дрожала так, что, по свидетельству очевидцев, трудно было стоять на ногах. Ваш покорный слуга в это время находился на третьем этаже административного здания старого автобусного парка (Владивостокская, 37) и слышал самопроизвольный звон колоколов. Тяжелые латунные языки из-за землетрясения раскачались до такой степени, что ударяли по поверхностям колоколов, словно возвещая о беде. На звоннице Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы с заметной амплитудой раскачивался православный крест, хорошо видимый мне из окна. На площадке рядом со зданием «пританцовывали» припаркованные автомобили. В Усть-Камчатском районе произошло сильное извержение вулкана Ключевская сопка. Столб пеплового выброса достиг десяти километров. В Долине гейзеров сошло несколько оползней. Затем начал проявлять свою активность вулкан Крашенинникова, молчавший около пятисот лет.

Предыстория

Без малого год назад, утром 18 августа 2024 года Камчатку начало трясти и посыпать пеплом. Сначала в 7 часов 10 минут по местному времени в акватории Тихого океана, примерно в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 6,4 километра произошло мощное землетрясение с магнитудой, равной семи. В краевом центре сила толчков ощущалось меньше, с магнитудой около пяти по шкале Рихтера. Затем в тот же день на вулкане Шивелуч произошел мощный выброс пепла высотой до десяти километров. Этот грохочущий исполин принадлежит к группе Ключевских вулканов, расположенных в Усть-Камчатском районе.

Тогда это извержение прокомментировал директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Данила Чебров (цитирую): «Последнее землетрясение вызвало повышенный интерес жителей Петропавловска-Камчатского к сейсмическому процессу (Интересно, с чего бы это?! – Прим. ред.). Сейчас, вечером, мы с коллегами еще раз внимательно проанализировали всё, что имеется в наличии, и я заключаю: продолжает развиваться мощнейший афтершоковый процесс. Это нормально для землетрясений, это хороший сценарий. Произошедшие афтершоки позволяют оценить предварительно размер очаговой области. Размер очаговой области соответствует ожидаемым значениям для землетрясений такого масштаба. Был определен механизм землетрясения. Механизм землетрясения полностью соответствует геомеханическим представлениям о том, как должен развиваться сейсмический процесс. Всё это позволяет сделать вывод о том, что базовым сценарием наиболее вероятно остается тот, который был предложен на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета сегодня утром. Я повторю, его основные положения заключаются в том, что в ходе мощного афтершокового процесса можно ожидать землетрясений с магнитудой от 6 до 6,5 в очаговой зоне произошедшего землетрясения, которые вызовут сотрясения в Петропавловске-Камчатском порядка 5 баллов. Таких землетрясений стоит ожидать в ближайшую неделю. Наиболее интенсивный афтершоковый процесс будет идти до месяца. После этого он будет, медленно затухая, продолжаться, наверное, даже до года… Поэтому предлагаю спокойно дождаться утра. Спокойной ночи».

Согласитесь, забавно выглядит пожелание спокойной ночи от директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. На фоне его рассказа о том, что целый месяц нас будет трясти с такой же силой, как ранним утром 18 августа 2024 года, когда со стен падали картины, из шкафов вываливалась посуда, а комоды вместе с бытовой техникой заваливались на бок, пожелание спокойной ночи выглядело издевательски. Предсказания же, с позволения сказать, ученого о том, что в течение года мощность подземных толчков пойдет на убыль, не сбылись. Господин Чебров ошибся. Ничего не утихло. Без двух дней прошло одиннадцать месяцев и тряхнуло еще сильнее.

20 июля 2025 года в 18 часов 48 минут камчатского времени произошло землетрясение с магнитудой, равной 7,6. Если верить данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН), эпицентр находился в Тихом океане, примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 17 км (координаты: 52,54 градуса северной широты, 160,16 градусов восточной долготы). Ему предшествовал предварительный толчок (форшок) с магнитудой, равной 6,7. Краевую столицу трясло около двух минут. В жилых домах с полок попадала посуда, как маятники качались люстры, и непроизвольно закрывались двери, в некоторых квартирах свалились антресоли, холодильники со стиральными машинами хаотично двигались по свободному пространству на кухнях и в ванных комнатах. Магазины пострадали не меньше, чем жилые помещения. На протяжении трех дней Камчатку ощутимо трясло не менее сотни раз.

На этот раз своим видением ситуации поделился главный научный сотрудник Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Вадим Салтыков (цитирую): «Произошедшее вчера землетрясение не уникально, хотя является достаточно редким. Такие землетрясения происходят на Камчатке один раз примерно в десять лет (Со времени последнего такого же прошел без малого один год! – Прим. ред.). Аналогичное по магнитуде землетрясение было в 1971 году. Но из-за того, что эпицентральное расстояние вчера было раза в два больше (По другим данным, расстояния были сравнимы по величине, т.е. одинаковы. – Прим. ред.), то и последствия мы наблюдали совершенно другие, чем полвека назад. Землетрясение, как и все достаточно сильные события, сопровождается мощной афтершоковой последовательностью, что хорошо потому, что это предполагает постепенное снижение сейсмической активности в очаге основного события вплоть до выхода на фоновый уровень. При этом возможны сильные афтершоки с магнитудой до шести и интенсивностью до 4–5 баллов. Частота землетрясений снижается, но афтершоковый процесс будет продолжаться несколько месяцев».

И потом…

Прошло всего десять дней и… нас накрыло. Видимо, вышеупомянутый научный деятель, господин Салтыков, понял, что ошибся, и тогда слово взял уже знакомый нам директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Данила Чебров. Вероятно, он полагает, что его ошибочные прогнозы мы уже забыли (цитирую с портала «Научная Россия»): «Обстановка сейчас гораздо спокойнее, чем была, когда шло землетрясение (Бывает же такое! – Прим. ред.), поэтому мы наблюдаем несомненный прогресс. Насколько я знаю, тревогу цунами предполагали держать от основного события до восьми вечера, т.е. она, наверное, уже снята Росгидрометом, тут отвечает за нее Росгидромет. За подачу мы совместно с ними отвечали, все вовремя удалось обработать, и тревога пошла. Интенсивность сотрясения в городе была около шести баллов, мы уточняем, оценим еще. Это, как я говорил, аномально низкое значение для такой магнитуды, и, в общем, нам крупно повезло. И цунами тоже, по данным Росгидромета, в районе Водопадной, самой высокой из наблюдаемых, это было от трех до четырех метров. Это для такого события тоже крайне мало. Чтобы понимали, магнитуда 8,8 оценена зарубежными коллегами, как бы нашу оценку пока такую не получили, но, судя по размеру очага, по величине это вот как раз оценка, на которую стоит опираться сейчас. Для такого события можно было бы ожидать цунами высотой метров десять, а сотрясения в городе должны были быть баллов восемь. Если бы это было именно так, то мы сейчас, наверное, не разговаривали, поскольку я был не в таком сейсмостойком здании, как сейчас нахожусь, и, наверное, я бы там откапывался потихонечку из завалов (Да, пластмассовой детской лопаткой. – Прим. ред.). Но нам повезло, и как бы несмотря на то, что мы вроде как на портале „Научная Россия“, но здесь без вмешательства высших сил не обошлось, потому что это просто вот реальное чудо, и надо об этом заявить, такие землетрясения бывают, но это большая редкость. По всей видимости, это медленно развивающийся очаговый процесс, какой-нибудь сегментированный очаг, который включался последовательно, волновой пакет оказался сильно растянутым, и мы получили хоть и очень продолжительные колебания, ощущения, т.е. это были, наверное, минуты три по ощущениям, я уже успел даже по телефону поговорить, они не были такие сильные. Если бы очаг рвануло быстро, как положено магистральным разрывом, то мы получили бы более короткий пакет, более интенсивный, и получили бы разрушения и, несомненно, жертвы. А так получилось все по самому наилучшему сценарию из всех, которых можно (Из всей сказанной тарабарщины нашего славного камчатского ученого ясно одно, что высшие силы обратили на Камчатку пристальное внимание и произошло чудо. Теперь, похоже, нам не отбиться от наплыва паломников на святую камчатскую землю. – Прим. ред.). Это одно из тех землетрясений, о которых мы постоянно говорили. Действительно, это самое сильное с 1952 года, но тогда было прям предельной магнитуды, это было 9, по оценкам, несмотря на то, что здесь вроде как 8,8. Но это все равно шкала логарифмическая, поэтому каждая вот эта десятая она тут имеет значение очень большое. Но вообще это землетрясение прям планетарного практически масштаба в мире в этом году, скорее всего, такого сильного больше не произойдет (Сплюньте три раза через левое плечо! – Прим. ред.), т.е. это хорошая заявка на лидерство России в этом году, это очень приятно, и мы, конечно, на нас все будут смотреть и удивляться, как мы тут вообще выжили, а мы такие вот взяли и выжили. Все-таки то, которое предельное оно еще не произошло, оно все равно, мы его имеем в виду, когда оно произойдет, пока не очень понятно, и вот это событие оно не снимает всех остальных рисков, Камчатка все равно остается сейсмически опасной в принципе. Это вот как бы фон, в котором мы живем, он такой остался…

Несомненно, будут, они сразу же идут, и вот практически мы еще только подключались, а тут вот очередной афтершок прошел ощутимый. Тоже ситуация такая достаточно нетривиальная, обычно мы всем говорим: ребята, ничего страшного, будут афтершоки, но они точно будут слабее. Здесь тоже они будут слабее, но, поскольку мы имеем дело с громадным событием, эти самые более слабые афтершоки и несколько штук из них будут довольно сильные. То есть мы даем оценочку, что ориентироваться нужно на 7,5. Ну, вот у нас 20 июля было 7,5 и доставило много неприятных минут в нашем городе. А здесь таких может быть несколько событий, наиболее вероятно, что они в первые пару месяцев произойдут, но сам афтершоковый процесс точно больше года будет длиться, и все равно, допустим, даже через полгода может быть довольно сильно ощутимый афтершок идти. Вот эти вот сильные афтершоки к тому, что будут ощущаться хорошо, они еще цунамигенными могут быть. Цунамиопасность она прямо сейчас стала вот просто перманентной на побережье Авачинского залива и южной Камчатки (Перманентный – значит постоянный, непрерывный. И тогда Камчатка бросила вызов стихии, ударив «Тихоокеанским забегом» по Халактырскому пляжу третьего августа этого года. Нам море – по колено! – Прим. ред.). Поэтому вот это вот такой фактор, который отличается от обычных сценариев, с которыми мы вот последние годы имели дело, и это все естественно было доведено до тех, кого надо (А до кого надо? – Прим. ред.)…

Благодаря тому, что трясти все равно будет, конечно, это будет создавать некий негативный фон, и некоторые не любят, когда их качает землетрясение (А что, есть такие, которые любят? – Прим. ред.), будет это раздражать (И только?! – Прим. ред.). В целом, конечно, уровень риска поднялся несколько, но он не до экстремальных, и бежать сломя голову точно никуда не надо. Я вот не собираюсь... (А зря, с такими «точными» прогнозами господину Чеброву лучше спать в каске и желательно в верхней одежде, с открытыми окнами и дверями или бежать с Камчатки куда глаза глядят. – Прим. ред.)».

Когда схлынули первые эмоции и страхи, журналисты нашей газеты отправились на пункт временного размещения (ПВР), вмещающий 550 человек и находящийся по адресу Халактырское шоссе, 6/6. Строго говоря, по этому адресу находятся администрация и оперативный дежурный краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (Поисково-спасательный отряд Камчатского края). Чтобы до него добраться, например, из центра города, нужно проехать или пройти около шести километров. Указателей, как добраться до Халактырского шоссе и куда потом свернуть, чтобы добраться до пункта временного размещения, не установлено. Если пострадавшие люди не очень хорошо знают город, и, учитывая их шоковое состояние, думаю, найти желанный пункт им будет проблематично.

Недалеко от административного здания спасателей размещены 16-местные модули для временного проживания населения. В минувшее воскресенье третьего августа в 15 часов 40 минут в ПВР находилось четыре человека, которые боялись оставаться в своих квартирах. Кроме жилых модулей на площадке были обустроенные туалеты, душевые и умывальные отсеки отдельно для мужчин и женщин. В трех палатках, рассчитанных на 90 человек, была обустроена столовая. При полном заполнении ПВР людям пришлось бы принимать пищу в шесть очередей. Жилой городок обслуживал всего один 20-летний паренек, принятый на работу по объявлению. Он занимался уборкой, сменой постельного белья, следил за подачей воды и электроэнергии. За работу ему обещали заплатить 150 тысяч рублей. Недалеко от жилого городка стоял один контейнер для мусора. Со слов молодого администратора ПВР, его дежурство будет длиться в течение одного месяца, затем на смену придет другой. Еду в городок привозят три раза в сутки, запас питьевой воды на момент нашего посещения составлял тридцать 50-литровых емкостей.

От оперативного дежурного мы узнали, что вода в жилой городок подается из общего водовода краевого государственного унитарного предприятия «Камчатский водоканал» по неутепленным гибким трубам (в зимнее время и без катастрофы вода в них просто превратится в лед, т.е. воды не будет). Отдельная скважина, как для спасательного отряда, так и для жилого городка, не предусмотрены. На мою просьбу показать дизель-генераторы и пояснить, на какую мощность они рассчитаны, оперативный дежурный ответил, что не может этого сделать, т.к. не является специалистом в этой области. На вопрос, каков запас пресной воды предусмотрен для жилого городка, он пояснил, что не имеет таких данных. Кстати сказать, как ни старались, мы не нашли ни одного средства пожаротушения в жилом городке. Красная бочка с надписью «вода» находилась под лестницей, ведущей на второй этаж модульных каркасов, и была абсолютно пуста.

Теперь зададимся вопросом, готов ли к приему жителей пункт временного размещения? Представим себе ситуацию, не дай Бог, конечно, когда в Петропавловске-Камчатском в летнее, т.е. самое благоприятное время произошло разрушительное землетрясение и ПВР заполнился людьми до отказа. Магистральный водовод, запитывающий весь краевой центр, разрушен, линии электропередач и сами электростанции повреждены. В городе возникла паника, все магистральные дороги забиты автомобилями и пешеходами. Для обеспечения жизнедеятельности в жилом городке нужно быстро подать электричество, т.е. запустить дизельные электрогенераторы. Однако специалиста, который бы сумел это сделать, в городке нет. И более того, неизвестно, имеется ли необходимый (на неделю) запас топлива. Этот же вопрос касается и запасов питьевой воды. В условиях паники и парализованной работы предприятий доставка съестных припасов в пункт временного размещения будет, скорее всего, невозможна, во всяком случае, в первые несколько дней. Значит, на территории ПВР должен иметься необходимый запас продуктов. В отсутствии электроэнергии готовить еду придется в полевых кухнях, которые в городке отсутствуют. Как известно, полевые кухни топятся дровами, в ПВР их тоже нет. Кто будет принимать пострадавших и обеспечивать их всем необходимым – единственный 20-летний администратор? Разумеется, что о емкостях для мусора во время чрезвычайного происшествия будут думать в последнюю очередь, но сваливать отходы жизнедеятельности все равно куда-то придется. Поэтому емкости для отходов на спецплощадку нужно доставить в необходимом количестве и заранее.

Если не дай бог разрушительное землетрясение произойдет в зимнее время, то масштабы бедствия можно смело увеличить в десятки раз. И потом, из какого расчета сделан вывод, что после сейсмического катаклизма на территории ПКГО, где население составляет немногим более 160 тысяч человек, нуждаться во временном проживании будет всего 550 горожан?

Пока мы исследовали пункт временного размещения, на его территорию приехал автомобиль скорой помощи. Оказалось, кто-то на адрес ПВР вызвал врачей. Никто из проживающих в жилом городке этого не делал, и бригада медиков, безуспешно пытаясь найти пострадавших и задержавшись на площадке около пятнадцати минут, вынуждена была уехать. Приезд кареты скорой помощи оставил свой жирный мазок на картине «спасательного» абсурда.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."