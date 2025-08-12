ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

12 Августа 2025



ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ

(03.05.1848–23.07.1926)

Михаил Васнецов родился 3 мая 1848 года в русском селе Лопьял в Вятской губернии (сегодня – Кировская область﻿) в семье священника. Родители старались дать детям разностороннее образование: читали им научные журналы, учили рисованию. По их настоянию будущий художник должен был получить духовное образование, для чего он сначала отучился в Вятском духовном училище, а затем поступил в Вятскую духовную семинарию. Виктор изучал жития святых, хронографы, летописные своды, притчи. Древнерусская литература зародила в будущем художнике интерес к старине.

В свободное от учебы время Васнецов рисовал портреты﻿ горожан, делал по памяти зарисовки, помогал расписывать Вятский кафедральный собор. В 1867 году он проиллюстрировал книгу этнографа Николая Трапицина о пословицах. В годы учебы живописец создал первые полотна «Жница» и «Молочница».

С благословения отца Виктор оставил семинарию с предпоследнего курса и в 1867 году уехал в Санкт-Петербург для поступления в Императорскую Академию художеств. Сначала он учился живописи у Ивана Крамского в Рисовальной школе общества поощрения художников, а через год поступил в Академию художеств, где проучился семь лет.

В академии Васнецов получил две малые серебряные медали за учебные работы, а через два года ему вручили Большую серебряную медаль за картину «Христос и Пилат перед народом». В это время художник рисовал иллюстрации к сказкам и литературно-педагогическим трудам Николая Столпянского – «Народная азбука», «Солдатская азбука».

Во время жизни в Петербурге Виктор Васнецов создавал полотна бытового жанра – «Нищие певцы», «С квартиры на квартиру», «Рабочие с тачками». В 1874 году живописец получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Лондоне за картины «Книжная лавка» и «Мальчик с бутылкой вина».

После окончания академии художник уехал с друзьями за границу. Там продолжил писать, участвовал в выставках и салонах. В парижской мастерской своего друга Василия Поленова﻿ Васнецов набросал эскиз будущей картины «Богатыри» – первого полотна по мотивам русских былин﻿. Однако над самой работой художник трудился около двадцати лет, с 1881 по 1898 год.

На картине Виктор Михайлович изобразил трех богатырей: Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алешу Поповича.

Посередине на вороном коне сидит Илья Муромец и смотрит вдаль из-под ладони, в одной руке у богатыря копье и щит, в другой – булатная палица. По правую руку от него на белом коне изображен Добрыня Никитич, который вынимает меч-кладенец из ножен, готовый в любой момент ринуться в бой. По левую руку на коне бурой масти – Алеша Попович, держит в руках лук со стрелами. В сравнении со своими товарищами он молод и строен. На боку у Алеши Поповича колчан. На другом боку у него гусли. Трое богатырей стоят на широкой равнине, переходящей в невысокие холмы, посреди пожухлой травы и изредка проглядывающих маленьких елочек. Небо художник сделал пасмурное и тревожное, означающее опасность, грозящую богатырям.

Для картины Васнецов всматривался в лица сотен людей, изучал былины, быт русского человека, посещал конюшни, много размышлял и рисовал с натуры, чтобы в итоге создать собирательный образ русских богатырей. Для него это картина стала творческим долгом, олицетворяющим героическую мощь русского народа. Несмотря на то, что все персонажи «Богатырей» были героями былин, они жили в разные периоды на Руси, но благодаря Васнецову встретились на одной картине.

Одним из прообразов для Ильи Муромца послужил крестьянин Владимирской губернии Иван Петров (позднее – извозчик села Большие Мытищи), которого Васнецов запечатлел на этюде в 1883 году. В былинах Добрыня всегда молод, как и Алеша, но Васнецов изобразил его зрелым человеком с роскошной бородой. Некоторые исследователи полагают, что чертами лица Добрыня напоминает самого художника. Прототипом Алеши Поповича все считали сына русского предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова – Андрея.

Такая долгая напряженная работа не прошла бесследно. Когда картину представили публике в 1898 году, зрители были глубоко поражены. Меценат Павел Третьяков долго стоял возле картины, не мог отвести от нее глаз и немедленно попросил Васнецова продать ему этот шедевр в свою коллекцию. Сегодня картина находится в Третьяковской галерее.

Васнецов прожил за границей около года, в 1877 году вернулся в Москву. Он стал участников Абрамцевского кружка, созданного Саввой Мамонтовым, который предложил художнику написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги.

Так появились полотна «Битва скифов со славянами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». Однако члены правления отказались от полотен со сказочными сюжетами. Картины выкупили Савва Мамонтов и его брат.

Виктор Васнецов много бывал в усадьбе Саввы Мамонтова «Абрамцево», расположенной в Сергиево-Посадском районе Московской области, писал портреты членов семьи мецената. Окрестности Абрамцева появились и на других картинах Васнецова: березовые рощи и извилистые речки, овраги и пруды, поросшие осокой. Здесь в 1880 году художник написал «Аленушку».

Изначально картина называлась «Дурочка Аленушка». «Дурочками» в то время называли сирот. Работа была закончена зимой 1881 года в Москве, после чего Васнецов отправил ее на Передвижную выставку. Однако по достоинству картину оценили не сразу. Павел Третьяков вообще обошел ее вниманием, а Савва Мамонтов купил за пятьсот рублей. Возможно, меценат сделал это из-за сходства главной героини картины с его дочерью Верой (той самой, что позировала Валентину Серову для его шедевра «Девочка с персиками»). Тем не менее, Васнецову в очередной раз удалось проделать огромную работу и создать собирательный образ осиротевшего ребенка с тяжелой судьбой. Мрачный пейзаж и ощущение безысходности смягчает группа ласточек над героиней, олицетворяющая надежду на светлое будущее.

Несмотря на прохладную встречу картины публикой, Васнецов относился к ней как к одной из самых любимых своих работ. Со временем она понравилась зрителям, которые до сих пор, всматриваясь в образ босой девчушки, глубоко сопереживают ее печали. В настоящее время работа хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Виктор Васнецов пробовал себя и в архитектуре. Он создал эскизы для построек в усадьбе Мамонтовых, по рисункам Васнецова и Поленова в Абрамцеве построили церковь Спаса Нерукотворного. Также художник нарисовал эскизы собственного дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова, главного фасада Третьяковской галереи﻿ в Лаврушинском переулке в Москве.

В начале 1885 года профессор Петербургского университета Адриан Прахов, один из учителей Васнецова, предложил ему расписать только что построенный Владимирский собор в Киеве. Васнецов называл роспись храма главной работой своей жизни – он посвятил ей около 11 лет.

Во время работы Виктор Васнецов изучал памятники раннего христианства в Италии, фрески Софийского собора в Киеве, использовал знания иконописи и храмового зодчества, полученные в семинарии.

Всего им было создано около 400 эскизов, расписано свыше 2000 квадратных метров. Собор освятили в 1896 году в присутствии императора Николая II﻿ и его семьи. После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-Хрустальном, Дармштадте, Варшаве.

Во время работы Васнецова во Владимирском соборе им была создана картина «Иван-царевич на Сером Волке». Полотно представляет собой иллюстрацию к известной русской сказке «Иван-царевич и Серый Волк», на котором Иван-царевич вместе с Еленой Прекрасной мчатся на Сером Волке сквозь темный лес, спасаясь от погони.

Для образа царевны Васнецов использовал написанные в 1882 году портреты Натальи Анатольевны и Татьяны Анатольевны Мамонтовых, племянниц мецената. В этой работе Васнецов вновь использовал контрасты: темный лес демонстрировал трудности, испытания, а яркие образы главных героев и цветущая яблоня говорили о надежде на благополучный исход и прекрасное будущее.

Картина была представлена на выставке передвижников в 1889 году и в настоящее время находится в Третьяковской галерее.

После 1905 года Васнецов стал близок к Союзу русского народа, хотя и не был его членом, участвовал в финансировании и оформлении монархических изданий, в том числе «Книги русской скорби». За заслуги в области живописи Васнецову в 1912 году было присвоено пожизненное дворянство, а во Франции его наградили орденом Почетного легиона. В 1915 году участвовал в создании Общества возрождения художественной Руси, наряду со многими другими художниками своего времени.

Виктор Михайлович вел спокойный и праведный образ жизни. Был женат на Александре Рязанцевой, принадлежащей к большому купеческому роду в Вятке. Они познакомились в Петербурге и с первого взгляда влюбились друг в друга. В семейном согласии вместе они прожили 49 лет. В счастливом браке у супружеской пары родилось пятеро детей, четверо сыновей и дочь.

Первое время денег супругам не хватало. Васнецов мечтал о собственном доме и вскоре смог реализовать свою мечту – построил большой деревянный дом в Москве. Второй этаж художник оборудовал под мастерскую. Одним из любимых занятий для мастера были вечера в кругу семьи за чтением Библии.

Виктор Васнецов умер в своей мастерской в 1926 году. Похоронен художник был на Лазаревском кладбище, но после его уничтожения прах мастера перенесли на Введенское кладбище.

После смерти Васнецова в 1926 году члены его семьи обратились в правление Третьяковской галереи с заявлением об обустройстве в доме постоянной выставки. В 1950 году Совет министров СССР выпустил распоряжение об организации в доме художника музея. Родственники живописца передали помещение, имущество и художественную коллекцию в дар государственному музею, деревянный особняк вошел в состав музейного комплекса Третьяковской галереи.

Экспозиции залов музея создавались при непосредственном участии родных художника. К открытию музея в 1953 году обстановка дома была полностью восстановлена. В настоящее время коллекция музея включает в себя более 25 тысяч экспонатов, включая живопись, антикварную мебель и предметы быта.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)