Однажды в прошлом веке

12 Августа 2025



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

С раннего детства я любила ходить в кинотеатры, со временем стала обожать иные храмы искусств. Наблюдая за артистами, задействованными в кинолентах или спектаклях, я от всей души радовалась счастью героев и навзрыд рыдала от их потерь, сострадая увиденному горю. С годами жизнь, словно таинственный сценарист, преподносила мне разные сюрпризы, благодаря которым я охладела к придуманным историям в кино или театре, поскольку сил с трудом хватало на преодоление собственных потрясений и неудач.

К своему сорокапятилетию я дважды была замужем, прекрасно воспитала единственную дочь Маришку, потеряла родителей и снова переживала разрыв с очередным «спутником жизни», пребывая в небольшой депрессии.

Тридцатилетний Егор своим появлением в жизни помог залечить раны моего сердца после болезненного развода со вторым мужем, но не собирался хранить мне верность. Застав любовника в собственной постели со смазливой девкой, я выставила изменника из дома, сменила замки и предалась унынию. Я не любила Егора, но за несколько лет успела привязаться к этому весёлому, бесшабашному, но глуповатому и абсолютно безответственному человеку.

На работе я сказалась больной, дочери сообщила о командировке. Маришка давно жила отдельно от меня в квартире, которая досталась ей в наследство после смерти моих родителей, но часто заходила в гости, чтобы вместе поужинать или просто поделиться последними новостями из своей жизни. Я не хотела расстраивать дочь своим кислым видом, поэтому придумала историю о срочном отъезде, чтобы побыть одной, но дочка по голосу заподозрила что-то неладное и вечером того же дня навестила меня.

Увидев мой заплаканный вид и беспорядок в квартире, где всегда царил идеальный баланс между чистотой и симметрией, Маришка поняла причину моей хандры. Без лишних расспросов она отправилась на кухню, недолго пошумела посудой и вскоре пригласила за стол, чтобы выпить немного вина.

Натянув халат, я поплелась на кухню, рухнула на диванчик и ещё несколько минут безмолвно смотрела на фасад стола. «Мама, если это тебя утешит, твой Егор мне никогда не нравился», – сказала Маришка. «Знаю, родная, но с ним мне было весело», – сиплым голосом ответила я. Дочка решила меня отвлечь и начала разговор первой. Она стала случайным свидетелем заселения новых соседей в квартиру напротив и рассказала о попытках грузчиков занести огромный угловой диван в узкий подъездный проём. Маришка вдруг оказалась заложницей дизайнерских причуд жильцов, долго не могла выйти на улицу и решилась преодолеть застрявшую конструкцию через верх. Я представила эту картину, на которой моя модница в узкой юбке и на шпильках перепрыгивает через соседскую мебель, чтобы помочь матери справиться с печалью. Такое проявление безудержной любви дочери подарило моему сердцу нежность и приступ откровенного хохота. Маришка утверждала, что сама не ожидала от себя такой прыти, и смеялась со мной в унисон. Вскоре вино помогло окончательно разрядить обстановку, я перестала грустить и предложила рассказать ей о своих планах до конца года.

Дочка пожаловалась на коллег и работу, которая от усталости валила с ног. Она предложила сходить в кинотеатр на новогоднюю премьеру российского фильма «Романтика 90-х». По словам Маришки, эта лента уже была высоко оценена независимыми экспертами и претендовала на получение самых известных премий в области кино. Я рассмеялась в голос и попросила уточнить название фильма. Дочка недоуменно посмотрела на меня, сделала запрос в интернете и сообщила, что с названием не ошиблась.

Я пожала плечами и ответила, что на этот фильм не пойду. Маришка стала уговаривать составить ей компанию, как в детстве, начала хныкать. В ответ я предложила послушать рассказ о жизни моей семьи в девяностые годы, в которой было всё: нищета, темень и безнадёжность. Всё, кроме романтики…

Она знала мою впечатлительную натуру и склонность к преувеличению, поэтому не проявила особый интерес к повествованию. Мне пришлось сократить рассказ о детстве и сразу перейти в тот «романтический» период, когда график веерных отключений света печатался в газетах, танкер с мазутом встречали с цветами, а заработную плату выдавали четыре раза в год, и то небольшими авансами.

«Какой график?» – вдруг встрепенувшись, спросила Маришка. «Жуткий и мучительный», – ответила я. Мне казалось, я совсем забыла эти страшные дни, но вдруг отчетливо вспомнила таблицы с графами на печатных страницах, от которых зависела жизнь каждой семьи. Из-за нехватки топлива, отсутствия денег в бюджете и неподъёмных тарифов на энергоресурсы в регионе начался энергетический кризис, свет стали отключать по двенадцать часов в сутки. Логичным было ограничить подачу электроэнергии в ночное время, но энергетики приняли другое решение, после которого темно в домах, школах, детских садах, больницах, магазинах и воинских частях было весь день до глубокой ночи либо всё утро до позднего вечера.

После первой волны кризиса с полок магазинов тут же исчезли свечи, газовые плитки и баллоны. Вскоре взлетели цены на «буржуйки». Так назывались металлические печи для обогрева помещений, которые также использовались для готовки и подогрева пищи в первой половине двадцатого века. В своё время они пришли на смену каминам, но исчезли после распространения центрального отопления, сохранив своё место в пригородных домах или на дачах.

Дизельные генераторы стали предметом роскоши. С их помощью собственники продуктовых ларьков сохраняли работу холодильного оборудования, но рисковали жизнью продавцов, поскольку за этот энергетический шедевр воры могли убить. Происходило это примерно так: после отключения света город погружался во тьму. В тишине и темноте становились слышны характерные рычащие звуки заведенного дизель-генератора. В ларьках становилось шумно, но заметно светлее. Учитывая размер агрегата, он размещался на улице. Поначалу умельцы-воры просто перерубали провод лопатой, бросали добычу в багажник авто и удалялись в темноту, но хозяева торговых точек, неся такие огромные потери (помимо утраты дорогостоящего генератора портились размороженные продукты), придумали приковывать цепями это устройство к столбам, зданиям или ларькам. Беззвучно украсть генератор больше не удавалось, тогда воры стали орудовать топорами, которые иногда пускали в ход для отпугивания продавцов, мешающих похитителям.

Вскоре холодильники в домах стали играть функцию кладовки. Запасы рыбы и ягод, хранящиеся в морозильных камерах, многим пришлось раздать соседям или выбросить на помойку. Так семьи стали жить «с колес», приобретая столько продуктов, сколько хватило бы на один прием пищи. В зимнее время вопрос хранения продуктов был решен благодаря морозам, но вместе с отключением электроэнергии перестали давать отопление…

За год до начала этого безумия я просила родителей подарить мне собаку. Сильный, умный и большой пес должен был стать моим другом и настоящим защитником. Отец категорически сопротивлялся «пополнению» в семье, но в то время он часто ездил в командировки, поэтому собака появилась в его отсутствие.

Однажды перед моим днем рождения мы с мамой гуляли по рынку и вдруг увидели на земле большую коробку, укрытую пуховым платком, из которой торчали чьи-то длинные уши. Когда мы подошли поближе, то обнаружили вместо таксы подростка собаки породы немецкий дог. Хозяйка товара стояла возле коробки и нервно курила. Её посиневшие от холода пальцы сильно дрожали. Увидев интерес к щенку, женщина стала умолять забрать чистопородную собаку с родословными документами практически даром, поскольку устала мотаться из деревни в районный центр. Мама строго посмотрела на меня и потребовала торжественного обещания в том, что заботы о домашнем животном лягут только на мои плечи. Прыгая от радости, я протараторила слова клятвы. Собака, увидев оживление возле себя, скинула платок, за которым скрывалось худое горбатое тельце, и стала радостно вилять хвостом. Мама рассчиталась за покупку и взяла все необходимые документы. Я подхватила щенка и засунула себе за пазуху. Несуразное создание оказалось женского пола и по документам оно носило благородное имя Дорада Грейси Эвангелина, от радости собака облизала мне лицо, крепче прижалась и по дороге домой, почти не шевелилась. Увидев собаку, отец ругал маму за проявленную слабость и потакание просьбе дочери, но, видя мой счастливый вид, сдался и попросил дать питомцу более короткую кличку. Так немецкий дог с французскими корнями приобрёл еврейское имя Ева, на которое собака почти сразу стала откликаться.

Почти год моя новая подружка ела без остановки и вскоре превратилась в гладкошерстную роскошную собаку, достигшую в холке девяноста сантиметров. На очередном ветеринарном осмотре врачи зафиксировали вес собаки, равный пятидесяти килограммам. Я планировала получить золотые медали на региональных кинологических выставках, но энергетический кризис заставил забыть о мечтах навсегда. Нужно было думать, как прокормить догиню и не дать ей замёрзнуть.

Без тепла и света Ева мерзла сильнее всех. Ночью она подходила ко мне и тихонько ждала, пока я засыпала, как только мое дыхание становилось ровным, мордой она тихонько поднимала краешек одеяла, потом несколько секунд ждала реакции и снова двигалась к своей цели: лечь вдоль моего тела.

Несколько месяцев я боролась с собакой, чтобы она спала на своём месте, которое отец оборудовал в виде деревянного настила с ватным матрацем. Но благородная Ева не собиралась валяться на холодном подиуме одна, поэтому придумывала разные уловки, чтобы спать со мной на односпальной узкой кровати.

Днем мы с Евой тоже почти не расставались, ей всё время было голодно и холодно. Мне приходилось делиться с ней своей едой и укрывать спину подолом шерстяной кофты, если та садилась рядом.

Я научилась разжигать керосиновую печку, чтобы к приходу мамы с работы в доме было немного теплее. Она трудилась в кинотеатре организатором мероприятий, но без света это здание пустовало. Заработную плату ей почти не платили, но бросить своих коллег она не могла: каждый день ходила на работу и допоздна писала планы, шила костюмы, придумывала сценарии будущих торжеств.

После развала Советского Союза отец остался без работы и старался любыми способами принести доход в дом, но из-за неуживчивого, упрямого и сложного характера предпринимательская деятельность давалась ему с огромным трудом. Запасные части для сельскохозяйственной техники, в которой он разбирался и возил в отдалённые поселки, были не востребованы, изучить конъюнктуру рынка он не хотел, с местным населением в контакт не вступал. Месяцами он жил в полуобгоревших общежитиях «у чёрта на рогах», чтобы каждое утро на местных рынках продавать никому не нужный товар. Благодаря такому странному занятию деньги в нашем доме всё же появлялись, но их катастрофически не хватало. Иногда отец был доволен результатами своих командировок, но чаще я слышала брань в адрес глупых сельчан, которые не разбирались в качестве сальников и подшипников, лежавших на прилавке отца. Мама пыталась убедить супруга заняться другим делом, но после очередного скандала перестала настаивать и смирилась со своей судьбой.

Однажды отец вернулся из очередной неудачной поездки домой и застал нас с собакой в зале. В доме снова отключили свет. Мы сидели вокруг керосиновой лампы, которая не успела нагреть воздух в комнате. Я была одета в старенькую шубу, на голову намотала пуховый платок, на руки натянула шерстяные перчатки. Одетая с головы до ног, я вслух читала книгу, Ева, закутанная в шерстяное одеяло, лежала рядом и внимательно слушала меня. Отец вошёл почти беззвучно, собака только подняла голову. Он остановился на входе, тихо поздоровался и, облокотившись на проем двери, завешенный войлоком, застыл, не раздеваясь. Я вскочила с места, подбежала к отцу, чтобы обнять, и вдруг увидела слезы на его глазах. Мне было неловко спрашивать причину такой реакции у всегда сурового мужчины, но через тридцать лет, умирая, практически потеряв зрение и память, отец почему-то вспомнил этот зимний вечер и признался, что тогда впервые в жизни испытал отчаяние…

Лишь в конце девяностых годов наша газовая плитка окончательно переехала на балкон, но свечи и газовые баллоны я, как и все, кто пережил этот кошмар, храню в кладовке до сих пор.

Маришка облегченно вздохнула и попыталась что-то сказать, но я перебила её и продолжила рассказ о том, как после энергетического кризиса, потрясшего наш регион, всю страну захватил другой кризис – финансовый.

Тогда правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по облигациям – отказе платить по своим долговым обязательствам. Государство фактически отказалось от мер по искусственной поддержке курса рубля. Эти сложные формулировки я тогда не понимала, знала только, что один американский доллар стоил шесть рублей, а за несколько дней лета девяносто восьмого года после объявления дефолта его стоимость выросла в четыре раза.

Проворные предприниматели, державшие доходы в баксах, делали деньги из воздуха и быстро превращались в очень богатых людей. Те, кто развивал свой бизнес, находясь в долгах, в августе 1998 года оказались в безвыходном положении. В моем окружении были приятели, чьи родители свели счёты с жизнью, не сумев справиться с этим долговым рабством.

В нашей семье накоплений в валюте не было, и долларовые долги мы не имели, но ощутили последствия этого потрясения по ценам в магазинах, которые увеличивались каждое утро или дважды в день.

Ситуация с задержками по зарплате усугубилась, рублёвые сбережения обесценились в несколько раз, стоимость товаров не прекращала расти, поскольку в те годы наша страна зависела от импортных продуктов и предметов первой необходимости.

Потом страну захватила огромная волна террористических актов, ставшая последствием Чеченской войны (11 декабря 1994 – 31 августа 1996). Особенно жуткими акциями стали взрывы жилых домов в Москве в сентябре 1999 года, унесшие жизни более ста пятидесяти человек. Ответом на действия террористов российские войска снова зашли в Чечню. Эта кровопролитная мясорубка принесла большие человеческие потери среди мужского населения и огромные финансовые «дыры» в бюджете страны…

Я замолчала, перевела взгляд на дочь и увидела в её глазах слёзы. Маришка посмотрела на меня и спросила: «Тогда о чём этот фильм, премьера которого так широко анонсируется во всех социальных сетях?» В ответ я пожала плечами и предположила, что авторами киноленты являются молодые мужчины, выросшие на криминальных фильмах «Бригада», «Бумер», «Антикиллер», в которых разборки на стрелках, жесткое устранение конкурентов и бандитов, не отвечающих «за базар», по их мнению, носили романтический характер.

Маришка посмотрела на меня и сказала, что этот фильм в преддверии Нового года смотреть не будет.

Мы немного помолчали и вместе вспомнили мою маму. Эту неунывающую и добрую женщину, покинувшую нас более десяти лет назад, обожавшую Новый год со всеми его праздничными атрибутами, начиная от просмотра советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», заканчивая боем курантов в полночь. На все праздники мама готовила мясо по-французски, селёдку под шубой, винегрет и салат оливье, но только в канун Нового года они казались самыми вкусными на свете. В преддверии праздника в год, когда маме исполнилось пятьдесят пять лет, мы снова планировали собраться за одним столом, но разрыв аорты, который случился двадцать девятого декабря, стал причиной внезапной смерти мамы, навсегда сохранив в душе горечь и печаль утраты. После похорон я зареклась больше никогда не праздновать наступление Нового года, но ради дочери нарушила свой зарок уже через год после потери самого любимого и родного человека.

Маришка удивлялась тому, что, прожив очень сложную жизнь, наполненную безденежьем, кризисами и проблемами, её бабуля до последнего вздоха сохранила в своём сердце нежность и любовь. Разговор был плавно переведен на отца. Этот сложный, порой жесткий человек очень страдал после смерти жены. С горем он справлялся тяжело, свою боль и горечь он выплескивал на близких, отравляя мою жизнь бесконечными скандалами и претензиями. Лишь в отношениях с внучкой он проявлял немного тепла, потому его смерть для Маришки была бóльшим ударом, чем для меня.

Наш разговор и воспоминания окончательно переключили меня на другую волну, я перестала унывать, поблагодарила дочь за поддержку и предложила остаться ночевать дома. Она поцеловала меня в щёку и сказала, что не может себе это позволить. Из-за своих печальных мыслей я не разглядела в глазах дочери игривый огонек, но теперь, когда я сосредоточилась на ней, поняла, что Маришка влюбилась. Услышав мои предположения, она засмеялась и стала отнекиваться, утверждать, что должна закончить важный отчет, но я была уверена, что сердце этой симпатичной и своенравной девушки было наполнено любовью.

Мы простились и договорились на следующей неделе сходить в кафе, чтобы поболтать о планах на Новый год. Выходные начались с приступа меланхолии и тоски. Телефон молчал, семейные подруги занимались внуками, Маришка работала, с разведенками встречаться не хотелось. Я решила немного развеяться и погулять по магазинам.

При входе в ближайший торговый центр толпилась молодёжь. Они курили какую-то вонючую гадость, выпуская изо рта дым, словно стая драконов, и оживленно делились впечатлениями от фильма «Романтика 90-х». Я замедлила ход, чтобы послушать их комментарии. Безвкусно одетые подростки все вместе повторяли лишь несколько слов: «очкруто» и «реальный движ», я улыбнулась и зашла внутрь. Стены торгового центра были оформлены афишами нового фильма, на которых главные герои, одетые в спортивные костюмы, грызли семечки на фоне обшарпанных стен. Я глубоко вздохнула и отправилась за покупками. Ассортимент новогодних платьев меня не впечатлил, я купила косметику и отправилась в кафе, чтобы поужинать.

Усевшись возле окошка, я стала наблюдать за прохожими. Люди, оставляя транспорт на автостоянке, с напряженными лицами заходили в торговый центр, чтобы через некоторое время вернуться обратно с огромными пакетами продуктов. Чужие хлопоты меня забавляли, я откинулась на кресле и стала считать людей, одетых в серые, невзрачные одежды. На тридцатом человеке мне принесли заказ. Глоток холодного шампанского настроил меня на позитивный лад, я перевела свой взгляд за окно и вернулась к наблюдению за прохожими. Вспоминая наш недавний разговор с Маришкой, я задумалась о прошлом и не сразу услышала своё имя. Когда голос стал настойчивым, я повернула голову и увидела мужчину, его лицо мне было знакомо, но я совсем не помнила имени и обстоятельств, при которых мы могли встречаться.

Мужчина поздоровался и попросил разрешения составить мне компанию. Я поморщилась и отрицательно замотала головой. Незнакомец широко улыбнулся, прищурился и сказал: «Сестренка, неужели ты меня совсем не узнаёшь?» Братьев у меня никогда не было, но так называли меня соседские молодые парни лет тридцать назад. Я подняла глаза, внимательно посмотрела на мужчину и поняла, что рядом со мной стоял повзрослевший сын маминой подруги Андрей. В девяностые годы во дворе ходили слухи, что оба сына соседей погибли от рук бандитов, орудующих в нашем городе. Я смотрела на незнакомца и не могла поверить своим глазам.

Мужчина зацокал языком и сказал: «Нехорошо забывать старых друзей, Анютка, это же я – Андрюха Длинный». Я узнала своего соседа, поднялась со стула и обняла когда-то близкого человека. «Ну вот, а то сидит, как мумия, глазами хлопает», – пробурчал такой же высокий, но возмужавший мужчина.

Мы сели за столик, и я стала судорожно расспрашивать о его судьбе. «Да подожди, – вдруг скомандовал Андрей, – ты видела эти афиши на стенах кинотеатра?» «Да», – улыбаясь, ответила я. «Какая, к чёрту, романтика девяностых?! – возмущенно продолжил друг детства. – Страшное время для нашей страны», – заключил он. Я грустно улыбнулась и ответила, что именно такие слова произнесла своей дочери, когда рассказывала о тех годах нашей жизни. «У тебя есть дочь?» – спросил Андрей. Я утвердительно кивнула головой и показала на телефоне наше совместное фото. «Твоя копия», – восхищённо заметил Андрей. Потом немного помялся и спросил про личную жизнь, в ответ я махнула рукой и потребовала рассказать, почему он неожиданно для всех пропал и как прожил эти годы в разлуке.

Андрей был старше меня на пять лет и моложе своего брата Виталика на семь. Два крепких парня были настоящей опорой для своих родителей. До развала Советского Союза Виталик служил в милиции, но с начала девяностых годов служителям закона платили мизерную заработную плату, которую постоянно задерживали. Устав от безденежья, его молодая супруга загуляла с банкиром и вскоре ушла к нему вместе с дочерью. Виталик начал сильно пить, прогуливать службу и, потеряв удостоверение капитана милиции, был уволен из рядов правоохранительных органов. Андрей после школы отказался получать образование, увлекся спортом, «откосил» от армии и устроился торговым представителем в компанию «новых русских» – быстро разбогатевших предпринимателей. Вскоре он убедил Виталика одуматься и предложил работать вместе. Молодые, энергичные ребята понравились своим боссам, им стали доверять. Когда мой отец возился с подшипниками, соседские братья таскали в отдалённые посёлки белоснежную туалетную бумагу, которая там была в диковину, и американские сигареты. Вместе с грузом больших боссов они возили и свой товар, приобретенный на заработанные деньги. Руководителей они не обманывали, но о своём приработке не говорили. Через два года такого интенсивного труда Виталик решил уйти из компании, чтобы организовать своё дело, но был жестоко избит шестерками боссов. Андрей был вынужден отдать свои сбережения сигаретным монополистам, чтобы те простили брата-вольнодумца и разрешили снова сотрудничать. Виталик поправился, вернулся на работу, но затаил обиду. В качестве мести за сломанные руки Виталик решил сжечь один из ларьков боссов, приносивший приличный доход. Он всё тщательно организовал, но не предусмотрел все риски. Соседский мальчишка увидел поджигателя и донес «смотрящему» на районе. Криминальные группировки, которые были в каждом городе в девяностые годы, делили населённые пункты на условные районы. Самые ушлые и опытные бандиты становились главарями, а отпетые уголовники отвечали за установленный порядок на вверенных территориях, чтобы контролировать все процессы, открыто нарушать закон и получать прибыль.

Разбираться с виновником пожара не стали. Вскоре Виталика нашли мёртвым на дороге. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он погиб от ушибов, полученных после дорожно-транспортного происшествия, но только Андрей понял, что брат не случайно попал под машину. Мать братьев не смогла пережить горе утраты и умерла тем же летом от инфаркта, их отца не стало через год после смерти любимой супруги. Так Андрей остался один. Он долго вынашивал план мести за уничтожение его семьи и, когда в стране начался финансовый кризис, решил действовать. Он продал огромную партию продуктов и сигарет, выручку присвоил себе и сбежал в Белоруссию, лишив обидчиков огромной суммы денег. В предательство верного сотрудника боссы не поверили и решили, что партнеры «кинули» воротил продуктового бизнеса. Вскоре в газетах появилась заметка о перестрелке и гибели многих её участников…

Я слушала этот жуткий рассказ и не могла поверить, что такая история могла случиться на самом деле. Андрей улыбнулся и продолжил: «Помнишь, я однажды привез тебе целую коробку мороженого в стаканчиках?» «Конечно, помню», – ответила я. Когда сыновья нашей соседки и подруги мамы начали заниматься бизнесом, они частенько баловали меня импортными товарами, потому что считали младшей сестрой. Тогда я впервые попробовала шоколадки «Марс», «Сникерс» и «Баунти». Но коробка, в которой было сорок порций мороженого, осталась в моей памяти навсегда, поскольку её Андрей привез ночью в канун моего дня рождения. Тогда он прилетел на военном борту с партией лакомства и решил побаловать свою названную сестрёнку, поскольку угощать, кроме меня, ему было некого. Я уточнила, почему он вспомнил именно это событие, Андрей вздохнул и ответил, что тогда он простился с моей семьёй перед исчезновением. Я улыбнулась и сказала, что ела эту вкуснятину несколько месяцев подряд и даже подумать не могла, что больше не увижу своего волшебника вновь.

«Почему ты не вернулся домой, когда узнал, что боссы погибли, а их дело прикарманили другие предприниматели?» – спросила я. В ответ Андрей лишь пожал плечами и сказал, что решил начать жизнь с чистого листа. Когда деньги лились рекой, у него было много друзей и женщин, но по мере опустошения карманов его окружение стало заметно редеть. Попытки открыть своё дело не приносили результатов, поскольку везде были свои порядки, когда последние накопления растворились в очередном бизнес-проекте, Андрей был вынужден искать работу. Говорить о последующих годах в своей жизни он отказался, назвав этот период рутиной. Несколько лет назад, завершив очередной несчастливый брак, он вернулся в родной город. После развода он остался без имущества, денег хватило только на билет домой. Андрея приютила дальняя пожилая родственница, он устроился работать охранником в торговый центр. В прошлом году старушки не стало, она завещала внучатому племяннику своё скромное жилище в наследство. Благодаря физической форме и коммуникабельности Андрей получил повышение, став руководителем небольшого подразделения охранной фирмы. Сегодня он должен был впервые проверить качество работы своих подчиненных и случайно встретил меня – человека из сурового прошлого девяностых годов. Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и сказал, что с возрастом я стала похожа на свою маму. Сбегая из своей страны, он прихватил фотоальбом со снимками, на которых наши родители частенько фотографировались вместе. Я улыбнулась и рассказала о судьбе своих близких и любимой собаке Еве, которая умерла в возрасте шести лет от сердечного приступа незадолго до моего первого неудачного замужества…

Андрей хотел продолжить наш разговор, но у него зазвонил телефон, мужской голос в трубке давал какие-то поручения. Когда разговор был завершен, Андрей сообщил, что вынужден вернуться к работе. Я поблагодарила старинного приятеля за прекрасный вечер, хотела сказать, что всем сердцем была рада видеть живым и невредимым свою первую девичью любовь, но не решилась. В кафе ввалилась шумная компания молодых людей, посетивших премьеру фильма «Романтика 90-х». Молодёжь громко обсуждала ленту. Телефон моего собеседника снова зазвонил, он попрощался со мной и ушёл. Я перевела взор за окно и обнаружила, что на улице стемнело, предновогодние огни заливали территорию автостоянки, вдалеке виднелась ледяная светящаяся фигура Деда Мороза. Мне не хотелось идти домой, но, услышав восхищённые возгласы подростков по поводу фильма, решила оплатить счёт и немного прогуляться пешком.

Последняя неделя перед Новым годом была наполнена отчетами и деловыми встречами. Я очень устала, но не могла отказаться от ужина с дочерью. Мы встретились в нашем любимом кафе и решили обсудить меню на праздничные дни, но вместо этого Маришка заявила, что встретила мужчину своей мечты и в новогоднюю ночь желает познакомить меня со своим избранником. Я напомнила дочери о своих наблюдениях про влюблённые глаза и попросила рассказать подробности судьбоносной встречи двух одиноких сердец. Дочка улыбнулась и объяснила, что познакомилась с прекрасным мужчиной в торговом центре, он помог донести новые подушки до её машины и пригласил на свидание. Их роман развивался очень стремительно, и уставший от одиночества мужчина сделал моей дочери предложение руки и сердца. Выйти замуж Маришка не спешила, хотела узнать избранника поближе, но уже решилась на совместное проживание. Я обрадовалась за дочь и с нетерпением ждала знакомства с потенциальным зятем.

Тридцать первое декабря, как обычно, прошло в предпраздничной суете на кухне в сопровождении советских старых фильмов, которые так обожала мама. Я накрыла на стол и стала ждать гостей. Домофон зазвенел, когда стрелки часов показали десять вечера. С игривым настроением я подбежала к двери, взяла трубку и радостно произнесла: «Кто там?»

В ответ я услышала: «Мамочка, открывай, к тебе идёт сюрприз». Мне показалось, Маришка говорила о своём избраннике, я улыбнулась и, распахнув дверь, стала ждать свою родню у входа.

На первом этаже слышались голоса и смех, потом все затихли, и передо мной вдруг оказался Андрей, с которым мы встречались в кафе неделю назад. За это время я несколько раз вспоминала наш разговор и ловила себя на мысли, что немного увлеклась своим старинным приятелем. Общие воспоминания, несчастливые судьбы и потери невидимой нитью объединяли нас друг с другом, делая родными людьми.

Я обрадовалась его визиту и вдруг поняла, что Андрей и есть избранник моей дочери. Всё совпадало: и место встречи Маришки с избранником, и значительная разница в возрасте, о которой упомянула она при встрече, и даже его имя. В голове крутился лишь один вопрос: почему он промолчал о связи с Маришкой, фото которой я ему показала?

«Ну вот, опять как истукан, – вдруг произнес Андрей. – Анютка, привет, ты не представляешь, как я себя корил, не взяв твой номер телефона», – продолжил старинный приятель. «Привет, – тихо ответила я. – Добро пожаловать в мой дом». Я отошла от двери и впустила будущего зятя в квартиру. Андрей попытался ко мне прикоснуться, но я поморщилась и спросила: «Где Маришка?»

«Ты не представляешь, какая у тебя замечательная дочь», – продолжил Андрей. Он стал что-то рассказывать, но я не слышала его слов, мне было горько от мысли, что моё время, молодость и красота безвозвратно ушли, забрав с собой надежду стать счастливой. Молодым мужчинам нужны были дети, которых я не могла им подарить, представители сильного пола средних лет увлекались молоденькими красотками, такими как Маришка, а старики скорее испытывали нужду в няньках, нежели в сильных и энергичных женщинах. Я глубоко вздохнула и предложила гостю пройти в зал. «Ты почему меня не слышишь?» – вдруг закричал Андрей. Я растерянно пожала плечами. «Анька, я искал тебя целую неделю и только потом додумался постучаться в квартиру твоих родителей, ведь ты говорила, что в ней теперь живёт твоя дочь», – заявил старинный приятель.

Входная дверь открылась, и на пороге показалась Маришка с каким-то молодым мужчиной лет на десять старше дочери. «Мамусик, знакомься – это мой Андрей», – указывая на незнакомца, сказала дочь. Я перевела взгляд на друга детства и спросила: «А ты тогда что здесь делаешь?» Гости расхохотались в голос.

Маришка рассказала, что час назад в её дверь постучал незнакомый мужчина и умолял дать мой контактный номер телефона. Любопытная девушка впустила незнакомца в свой дом и с пристрастием допросила его, а потом решила сделать мне сюрприз и предложила всем вместе встретить Новый год. Я обняла свою интриганку, поздоровалась с её избранником и прижалась к своему долгожданному Андрею.

В эту новогоднюю ночь никто из нас не строил грандиозных планов на будущее, мы веселились, делились воспоминаниями, пели народные песни и радовались мелочам. Когда молодёжь решила вернуться домой, избранник Маришки предложил всем вместе сходить на премьеру фильма «Романтика 90-х», нашумевшего в прокате. Мы с Андреем переглянулись и, не сговариваясь, хором выпалили: «Ни в коем случае». Маришка захихикала, поблагодарила всех за прекрасный праздник и предложила чуть позже обсудить совместные планы на выходные дни. С Андреем мы остались одни…

Я не успела опомниться, как оказалась в объятиях этого сильного мужчины. В эту ночь у меня не было сил отказаться от тепла и любви. Я поцеловала Андрея и поняла, что теряю голову. Мне казалось, это наваждение должно было пройти, но спустя совсем немного времени мы оба поняли, что нужны друг другу, словно воздух. Маришка с радостью приняла Андрея в нашу семью, но со своим избранником рассталась, сославшись на его вспыльчивый и дурной характер.

Мне нелегко было привыкнуть к мысли, что я снова вышла замуж, в душе долго таились сомнения в правильности такого решения, но представить свою жизнь без этого упрямого и порой невыносимого мужчины мне было уже сложно.

Мы нередко вспоминаем те события, которые случились в нашей стране в конце прошлого века, но не для романтического настроения, а во имя памяти наших родителей, так трудно проживших жизни в надежде на светлое будущее своих детей…

Я так и не решилась посмотреть фильм «Романтика 90-х», поэтому не знаю сюжет этой ленты. Может быть, сценаристы российского блокбастера действительно сняли захватывающий шедевр, но смотреть на приукрашенные события мне не хочется, а правдивые истории не принесут моей душе радости и восторга от просмотра. Эксперты в области кино утверждают, что фильмы о прошлом необходимо снимать для сохранения исторической памяти, что, конечно, бесспорно, но в обыкновенной жизни, особенно в преддверии Нового года, я предпочитаю смотреть старые советские фильмы, которые так любила моя мама…

Ариша ЗИМА,

член Союза писателей России