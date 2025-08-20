ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

20 Августа 2025



ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН

(13.01.1832 – 08.03.1898)

Иван Шишкин родился 13 января 1832 году в купеческой семье в небольшом городе Елабуге Вятской губернии. Отец художника, Иван Васильевич, был весьма уважаемым в городе человеком: несколько лет подряд избирался городским главой, провел в Елабуге деревянный водопровод на собственные средства и даже создал первую книгу об истории города.

Будучи человеком разносторонних увлечений, отец мечтал дать сыну хорошее образование и в 12 лет отправил Ивана в Первую Казанскую мужскую гимназию. Однако молодой Шишкин уже тогда интересовался искусством больше, чем точными науками. В гимназии ему было скучно, и, не закончив обучение, он вернулся в родительский дом. Там он провел четыре года, а потом отправился в Москву, чтобы обучаться ремеслу художника. Родители Ивана не приветствовали его увлечение, считая, что сын зря будет марать бумагу. Однако будущий художник окончил Московское училище живописи и ваяния и продолжил образование в Императорской Академии художеств, где числился учеником художника-пейзажиста, профессора Сократа Воробьёва.

Уже в первый год пребывания в Академии Шишкину были присуждены две малые серебряные медали: за картину «Вид в окрестностях Петербурга» (1856) и за рисунки, выполненные летом в Дубках. В 1858 году получил большую серебряную медаль за этюд «Сосна на Валааме», в 1859 году – малую золотую медаль за пейзаж «Ущелье на Валааме». В 1860 году Ивану вручили большую золотую медаль за две картины одного названия «Вид на острове Валааме. Местность Кукко».

Получив право на поездку за границу, он посетил Мюнхен, Цюрих и Женеву. В 1864 году художник переехал в Дюссельдорф (город на западе Германии), где приступил к работе над картиной «Вид в окрестностях Дюссельдорфа». Этот пейзаж, наполненный воздухом и светом, принес ему звание академика.

После шести лет заграничных путешествий Шишкин вернулся в Россию и поселился в Санкт-Петербурге. В 1870-х годах Шишкин еще сильнее сблизился с передвижниками, став одним из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. В 1872 году художник создал работу «Лесная глушь», за которую получил звание профессора. В настоящее время полотно является частью коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

В 1878 году на Шестой передвижной выставке художник представил картину «Рожь». На картине изображено Лекаревское поле близ Елабуги в Вятской губернии. На заднем плане картины стоят могучие сосны – символ творчества художника, с клонящимися от тяжести ветками и причудливо искривленными стволами, придающими деревьям дополнительное очарование.

Громады кучевых облаков тяжело нависают над рожью, они грозят близким ливнем – очистительным и благодатным для поспевшего урожая, который олицетворяет итог человеческого труда и награду за труд и терпение – символ благополучия. Тишина и безветрие, будто разлитые по пространству картины. Картина прописана настолько детализировано, что можно рассмотреть каждую травинку на земле, веточку на деревьях и физически ощутить присутствие в поле. По замыслу Шишкина, еще неубранный хлеб был божьей благодатью и истинным богатством страны. Картина хранится в Третьяковской галерее.

Одну из самых любимых зрителями картин – «Утро в сосновом лесу» – художник написал в 1889 году. Мастерство пейзажиста, царя русского леса, как часто называли его современники, проявилось в этом произведении в полную мощь.

На картине изображена семья медведей, спокойно разгуливающих на сломанном стволе сосны. Эта группа животных на переднем плане привлекает к себе внимание. Однако истинный герой произведения – это пейзаж девственного леса. Вершины сосен окрашены первыми солнечными лучами, но в глубокой низине еще лежит холодный сиреневый туман, в котором мягко рисуются теснящиеся стволы деревьев.

В основе живописного метода Шишкина лежал внимательный и точный рисунок. Его языком он передал свое восхищение мощью ветвистых сосен, красотой узора переплетенных сухих ветвей на фоне утреннего тумана. Кистями разной величины художник изобразил ломкие травы и покрывающие землю мхи.

Внизу, в левой части холста, стоит подпись: «И. Шишкинъ, 1889», а ниже под ней просматривается другая: «К. Савицкiй», но она перекрыта мазком и не сразу видна.

По устоявшейся версии, замысел композиции был предложен Шишкину художником Савицким, который в итоге стал соавтором полотна, изобразив на нём медведей. Вскоре после создания картина была приобретена у авторов купцом Павлом Михайловичем Третьяковым за четыре тысячи рублей, из которых только четверть досталась Савицкому.

Искусствоведы предполагают, что Савицкий, обидевшись на несправедливое разделение вырученных денег за картину, сам закрыл свою подпись мазком кисти. Существует другая версия, что после покупки картины Третьяков сам стер подпись Савицкого с полотна. В любом случае во всех каталогах выставок Павла Третьякова картина всегда значилась с авторством только Шишкина. В настоящее время полотно находится в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Небывалую известность картине принесло то, что её фрагмент еще в дореволюционные годы появился на обертке конфет «Мишка косолапый» кондитерской фабрики «Эйнем» (в советские годы – фабрика «Красный Октябрь»). Благодаря создателю конфетной обертки художнику Мануилу Андреевичу Андрееву медведи с картины Шишкина до сих пор известны каждому ребенку. В 1950-е конфета «Мишка косолапый» отправилась в Брюссель, где фабрика «Красный Октябрь» участвовала во Всемирной выставке и получила высшую награду. Кроме того, репродукции и гобелены картин «Утро в сосновом лесу» и «Рожь» украшали стены многих советских квартир и дач, приобретя невероятную популярность и всеобщую любовь соотечественников.

В конце XIX века для Товарищества передвижных художественных выставок настал тяжелый период: у художников возникало всё больше разногласий. Шишкин внимательно относился к молодым авторам, потому что старался в свое творчество вносить нечто новое и понимал, что прекращение развития означает упадок даже для именитого мастера.

В 1894 году Иван Иванович стал преподавать в Высшем художественном училище при Академии художеств. Ученики уважали Шишкина, несмотря на то, что он исповедовал иные эстетические принципы, придерживался иной художественной системы. Молодежь вдохновлялась его мастерством, а сам он в тот период «первым и лучшим» художником называл Валентина Серова.

Блестящим итогом полувекового пути Шишкина в отечественном искусстве стала картина «Корабельная роща», в основу которой легли этюды, исполненные им под Елабугой в Афонасовской роще, где он нашел свой идеал – синтез гармонии и величия. Работа над картиной продолжалась в течение трех лет. Первые наброски относятся к 1895 году. Местные сосны использовались для строительства кораблей, поскольку они были крепкими, ровными и легко поддавались обработке. Именно поэтому роща в картине получила название корабельной. Автор изобразил озаренную солнечными лучами поляну, плавно сменяющуюся сумраком соснового бора. Блики солнца играют в теплых водах железистого ручья, берущего начало у мощных несокрушимых корней сосен. На полотне молодые деревья соседствуют с древними, что символизирует неотвратимую смену поколений. Художник придавал огромное значение деталям: он тщательно вырисовывал едва ли не каждый стебель и каждую травинку.

Полотно впервые было показано на 26-й выставке передвижников, проходившей в Петербурге с 22 февраля 1898 году. Выставка еще не успела закончиться, когда 8 марта (20 марта по новому стилю) 1898 года пейзажист скончался в своей мастерской за мольбертом, на котором стояло новое, только что начатое полотно «Лесное царство».

Личная жизнь художника полна как счастливых, так и трагичных моментов. Первой его женой стала Евгения Александровна Васильева, сестра художника Федора Васильева. В этом браке у них родилось трое детей: Владимир, Константин и Лидия. Шишкин нежно любил супругу и старался не расставаться надолго с ней и малышами. Но вскоре семью буквально уничтожила череда несчастий. В двухлетнем возрасте умер старший сын Владимир, вскоре не стало жены художника, а через год умер их второй сын Константин. Шишкин был сломлен, он замкнулся, его характер испортился, и работоспособность снизилась из-за частых запоев. Иван Иванович перестал общаться с друзьями и близкими людьми.

Спасение нашлось в работе: Шишкин продолжил писать картины, стал участвовать в выставках и постепенно вернулся к нормальной жизни.

В 1880 году Иван Иванович женился снова. Избранницей художника стала его бывшая ученица Ольга Антоновна Лагода, одна из первых женщин, принятых в Императорскую академию художеств. Летом 1881 года у супругов родилась дочь Ксения, а спустя полтора месяца после родов Ольга Антоновна умерла от перитонита. Девочку воспитывала сестра покойной – Виктория Антоновна Лагода, которая взяла на себя заботу о старшей дочери Шишкина и о самом художнике.

Иван Иванович Шишкин скончался в возрасте 66 лет от разрыва сердца в своей мастерской в Санкт-Петербурге. Смерть наступила мгновенно.

Художника похоронили на Смоленском православном кладбище. В 1950 году останки вместе с надгробным камнем были перенесены на Тихвинское кладбище в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Помимо живописных полотен, Шишкин оставил после себя более 100 офортов и около 70 литографий. Мастерски владея разными видами техник, он создал несколько альбомов гравюр. Занимался гравюрой на меди с помощью «царской водки», экспериментировал с цинкографией. Заслуги художника в развитии тиражной графики были отмечены золотой медалью Первой Всероссийской выставки печатного дела.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)

Справка от «Вестей»

«Царская водка» – смесь концентрированных азотной и соляной кислот, взятых в соотношении 1:3 по объему (массовое соотношение в пересчете на чистые вещества около 1:2). Название не имеет отношения к спиртным напиткам и происходит от устаревшего значения слова «водка» (вода) и уникальной способности смеси растворять «царя металлов» – золото.