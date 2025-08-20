ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Николай Алексеевич Островский

(1904–1936)

Николай Островский – писатель, герой советско-польской войны, кумир советской молодежи, автор романа «Как закалялась сталь» родился 16 сентября 1904 года в селе Вилия Острожского уезда Волынской губернии (ныне – в Острожском районе, Ровненская область, Украина) в семье отставного унтер-офицера и акцизного чиновника Алексея Ивановича Островского (1854–1936) и Ольги Осиповны Островской (1875–1947), дочери переселенца из Чехии.

Досрочно был принят в церковно-приходскую школу «по причине незаурядных способностей». Школу окончил в девять лет, в 1913 году, с похвальным листом. Вскоре после этого семья переехала в Шепетовку. Там Островский с 1916 года работал по найму: сначала на кухне вокзального ресторана, затем кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции. Одновременно учился в двухклассном (с 1915 по 1917 год), а затем в высшем начальном училище (1917–1919). Сблизился с местными большевиками. Во время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности, в марте 1918 – июле 1919 года был связным Шепетовского ревкома.

20 июля 1919 года вступил в комсомол. «Было так, что вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и двести патронов», – пишет Островский в черновых тезисах к IX Съезду ЛКСМУ. 9 августа 1919 года ушел на фронт добровольцем. Запись в военном билете Николая Островского: «Вступил на службу в РККА добровольно 9 августа 1919 года, в батальон особого назначения ИЧК (Изяславской Чрезвычайной комиссии)». Будучи еще школьником старших классов, воевал в кавалерийской бригаде Г.И. Котовского и в первой Конной армии. В августе 1920 года был тяжело ранен в спину под Львовом шрапнелью (параллельно получив травму глаза) и демобилизован, вернулся в Шепетовку. Александр Иосифович Пузыревский – командир части в корпусе ВУЧК в группе особого назначения, вспоминает: «Под моим командованием в этих частях был и Николай Островский… Молодой боец с кипучей энергией, прекрасными способностями бойца-организатора. Упорно работая над собой, он быстро становится организатором комсомола в частях Красной армии и населенных пунктах, которые она проходила».

Впоследствии писатель вспоминал: «Когда наша 44-я стрелковая дивизия Щорса с бригадой Котовского разгромила петлюровцев и освободила Житомир, я много наслушался от бойцов о легендарном Котовском, пошел к нему в конную разведку. Нравилась мне разведка. Меня, как комсомольца, сделали политбойцом, чтецом, гармонистом. Был даже учителем по ликвидации неграмотности. После выздоровления (от тифа) догнал Котовского [в Лозоватке], когда он в января 1920 года формировал кавалеристскую бригаду. Стал проситься в конницу, а в штабе настояли и направили в стрелковый полк. …Потом на Одессу пошли. …Под Вознесенском меня немножко ранило, поэтому в Одессе не пришлось побывать. Возвратился в полк тогда, когда он бился с белополяками. Вскоре вернулся к буденновцам».

В декабре 1919 года в Криворожье вспыхнуло организованное большевиками восстание против немецкой оккупации Украины, оказавшее серьезную помощь Красной армии, наступавшей с севера (Донецко-Криворожская Советская Республика). В январе 1920 года в Лозоватке восстановлена советская власть. По приказу командира 45-й дивизии И.Э. Якира здесь формировал свою кавалерийскую бригаду Г.И. Котовский. С помощью штаба Котовского был создан Лозоватский ревком во главе с Л.М. Нежигаем, а вскоре проведены выборы в Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Весной 1920 года в Лозоватку из Екатеринослава с группой комсомольцев прибыл Николай Островский. Он имел выданное штабом сорок пятой дивизии свидетельство: «Предъявители сего – комсомольцы-добровольцы пожелали стать кавалеристами Котовского и направляются в бригаду, которая формируется».

В письме А.А. Жигиревой от 26 ноября 1928 года Островский, описывая случай бытового насилия, где он был, уже будучи лежачим инвалидом, вынужден с оружием вступиться за жену соседа по коридору коммунального жилья, говорит: «Это шкурники, жестокие люди, один из них отличался потому, что хорошо рубал головы, хорошо, не разбираясь за что. Это я могу говорить, так как сам участвовал в 1920 году в усмирении их шестой дивизии, восставшей против Советов при наступлении на Варшаву».

Эпизод бунта шестой Кавдивизии предположительно или отказавшейся сниматься с фронта подо Львовом после тяжелых потерь и немедленно наступать на Варшаву без пополнения и доукомплектования, или запятнавшей себя в погромах и мародерстве, должен, по известным документам, относиться к периоду от 15 до 20 августа 1920 года, когда четвертая Кавдивизия, где воевал Островский, и шестая Кавдивизия первой Конной армии, вместе участвовали в тяжелых боях с белополяками на осаде Львова.

15 августа командующий Западным фронтом М.Н. Тухачевский передал приказ первой Конной армии перейти в район Владимир-Волынский, затем этот приказ был повторно передан 17 августа. Командование первой Конной ответило, что армия не может выйти из боя и поэтому приказ будет выполнен только после взятия Львова.

В боях за Львов шестая Кавдивизия понесла большие потери среди комсостава. Тяжелые, но успешные бои шли уже в нескольких километрах от города, когда 20 августа первая Конная получила приказ председателя РВСР Л.Д. Троцкого, предписывающий срочно выполнить директиву командования Западного фронта прекратить бои за Львов, и начать наступление на Варшаву. Только после этого первая Конная армия прекратила наступление и начала выводить свои части из боя.

За полтора месяца до перемирия, 19 августа 1920 года, Островский был ранен под Львовом. В мае 1967 года газета «Львовская правда» сообщила, что следопыты Подберезцовской школы вместе со своим учителем И. Вулом установили: Н. Островский был ранен под селом Малые Подлески, недалеко от Львова, где 19 августа был бой.

Известен факт прохождения Николаем Островским лечения в Киевском военном госпитале, куда не направлялись для лечения гражданские лица. Туда будущий писатель был доставлен 22 августа 1920 года с партией раненых красноармейцев с польского фронта и лечился в течение двух месяцев. После излечения у Николая остался шрам над глазом и именно с этого ранения начались проблемы со зрением.

«Демобилизован в октябре 1920 года из четвертой Кавдивизии Первой Конной армии [по состоянию здоровья]» – запись в военном билете Николая Островского.

Позднее, пытаясь собрать затребованные документы для получения направления на лечение, он с горечью пишет в письме от 21.09.1928 А. Жигиревой: «…идиоты в ЧОК ВКП(б) [при проведении партийной чистки исключили из партии и] сожгли мое личное партдело, где были документы о всей моей работе с 1919 года, документы Красной армии и ЧК и рабочие и т.д. „Сожгли как не взятые мною“. Как же я мог взять его [партдело], когда лежу? Вот сволочи!».

Весной 1921 года он окончил с отличием Единую трудовую школу в Шепетовке и уехал в Изяслав, вступил в части особого назначения (ЧОН), в их составе участвовал в борьбе с бандитизмом. По некоторым данным, в 1920–1921 годах был сотрудником ЧК в Изяславе. Вероятно, именно с этим летним периодом до отъезда в Киев связан эпизод, упомянутый позднее им в одном из писем к Л. Беренфус. Н. Островский пишет: «…не считайте меня, мой друг, за мальчика, который сидя, ничего не делая, вздумал разочароваться и мечтает о воздушных замках, идеальной свободе и равенстве и братстве. Порыв того желания жить своей мечтой бросил меня в армию в 1920 году, но я быстро понял, что душить кого-то, не значит защищать свободу, да и многое другое. Потом Ревтрибунал и два месяца заключения, а потом ничего, кроме тоски, словно по дорогом, хорошем, потерянном безвозвратно …». Письмо Н. Островского Л. Беренфус от 3 октября 1922 года.

Осенью 1921 года поступил в Киеве в электротехническое училище (электротехникум) при Киевских железнодорожных мастерских, но был зачислен только на первый курс вместо предполагаемого второго, предполагалось четырех или пятилетнее обучение. В 1921 году работал помощником электромонтера в Киевских главных мастерских, учился в электротехникуме, одновременно был секретарем комсомольской организации.

В 1922 году некоторое время параллельно с учебой в электротехникуме участвовал в комсомольском строительстве железнодорожной ветки для подвоза дров в Киев, при этом сильно простудился, затем заболел тифом. После частичного выздоровления, с 9 августа по 15 сентября 1922 года проходил лечение на Бердянском курорте по рекомендации врачей. С этим периодом связаны его исключительно важные для биографии письма Люси Беренфус, младшей дочери профессора Владимира Беренфуса, главврача Бердянского курорта, где лечили Островского, датированные 1922 и 1923 годами. Письма Островского в середине 1950-х годов были разысканы бердянским краеведом и библиофилом Иваном Ивановичем Марченко. Их оригиналы сейчас хранятся в Бердянском краеведческом музее. В большинстве изданий биографии Н. Островского данные письма приводятся с обширными цензурными купюрами тех фрагментов текста, где Николай Островский сообщает адресату о малоизвестных фактах его биографии, а именно – об отчислении из электротехникума, об инвалидности, попытке в конце 1922 года покончить с собой и застрелиться, о нахождении под арестом и следствием Ревтрибунала летом 1920 или 1921 года из-за невыполнения приказа командира, об участии в подавлении бунта военной части, впавшей в анархию (шестой дивизии при наступлении на Варшаву). В Ревтрибуналах предварительное следствие вели особые следственные комиссии.

После лечения в Бердянске – грязелечебном курорте на берегу Азовского моря, здоровье его несколько улучшается, Островский возвратился в Киев.

В середине ноября того же 1922 года резкий ветер нагнал на Днепре ледяное «сало». Плоты, которых ожидали в низовьях реки, могли зазимовать у Киева. На спасение лесосплава мобилизовали комсомольцев. Работал среди них и Николай Островский. Он простудился и заболел анкилозирующим полиартритом (тяжелая болезнь суставов). Его поместили в больницу. Николай пролежал там две недели, потом сбежал домой, уехал в Шепетовку.

Островскому только что исполнилось восемнадцать лет. Здоровье оказалось настолько разрушенным, что врачебная комиссия постановила перевести его на инвалидность.

Островский скрывает от родных решение комиссии, признающее его инвалидом первой группы. Лишь после смерти писателя был обнаружен в его бумагах и стал известен этот первый документ об инвалидности Н. Островского, датированный 1922 годом.

Из-за отсутствия по болезни в электротехникуме в конце 1922 года был отчислен, получив заключение об инвалидности первой группы, предположительно в самом конце декабря 1922 года совершил неудачную попытку суицида. С января по конец марта 1923 года провел три месяца в больнице, далее работал в пограничных с Польшей городах Западной Украины – Берездове и Изяславе. В Берездове Николай сначала работал техником райкоммунхоза. Был политруком Всевобуча и бойцом частей особого назначения (ЧОН).

Был секретарем райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем секретарем окружкома комсомола в Шепетовке (1924 год). В том же году вступил в ВКП(б).

Этот период работы Островского нашел широкое отражение в многочисленных прижизненных публикациях и материалах в местных украинских газетах «Юнацька правда» и «Шлях Жовтня» за 1924–1930 годы.

В июле 1926 года Островский приехал в Новороссийск, где познакомился с Р.П. Мацюк, которая становится его женой.

С 1927 года и до конца жизни Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью. По официальной версии, на состоянии здоровья Островского сказались ранение и тяжелые условия работы. Современные врачи на основании сохранившихся данных о состоянии здоровья писателя и течении его болезни установили, что Островский болел ризомелической формой анкилозирующего спондилоартрита.

Написав, по его словам, на украинском языке в середине 1920-х годов несколько глав или частей для сборников по истории КИМа Украины для изданий Истмола Украины в соавторстве с товарищами по комсомолу, осенью 1927 года начинает писать (также, видимо, на украинском языке) автобиографическую прозу – повесть о дивизии Г. Котовского и «котовцах» «Рожденные бурей». Повесть обсуждалась Островским с М. Пуринь, П.Н. Новиковым, а после утраты рукописи – с А. Жигиревой.

Убийство Г. Котовского в 1925 году, суд над его убийцей М. Зайдером, обсуждение в кругу бывших «котовцев» судьбы Зайдера, освободившегося досрочно в 1927 году и замеченного ими в Одессе, публикации в Одессе рассказов И. Бабеля, вошедших в «Конармию», критика С. Буденным «Конармии», полемика М. Горького с Буденным в отношении «Конармии» – те события, на фоне которых Островский взялся за повесть о дивизии Котовского.

Рукопись повести (по одной из версий, три главы) была послана в январе 1928 года в Одессу для оценки бывшим «котовцам» – однополчанам Островского и в Одесский Обллит, где к Николаю Островскому хорошо относились, но спустя полгода «видимо, была утеряна при обратной пересылке» Н. Островскому. Более стандартной причиной могла быть задержка рукописи Островского на неопределенный срок (по факту – изъятие) Одесским обллитом.

Ранняя повесть Островского, очевидно, показывала глазами участников событий, бойцов дивизии Котовского неудачную попытку реализации планов «советизации» Польши в 1920-м году, события под Львовом, приведшие к поражению Красной армии под Варшавой в советско-польской войне и краху надежд большевиков на «мировую революцию». Повесть не могла не касаться роли и признанных позднее ошибок В. Ленина, Л. Троцкого, М. Тухачевского в принятии политических решений о наступлении на Варшаву, за «линию Керзона», переброске частей РККА с одних критических участков советского-польского фронта на другие.

Высокая болезненность в СССР темы истинной роли и ответственности военного руководства РККА и высшего партийного руководства ВКП(б) при поражении Красной армии под Варшавой и в советско-польской войне привела к тому, что, например, тексты выступлений В. Ленина (главного инициатора наступления) по РККА и польскому вопросу периода советско-польской войны, озвученные им на IX Всероссийской конференции РКП(б) в 1920 году, были под запретом публикации все годы советской власти и до конца 1990-х годов.

Несмотря на неудачу и пропажу рукописи, тема советско-польской войны 1920 года, поражения в ней РККА, неудавшейся советизации буржуазной Польши остается исключительно важной для Н. Островского, он вернется к ней в специальном подготовленном им издании на польском языке (1934) романа КЗС, с адаптированным для Польши текстом романа, и, позднее, в его последнем неоконченном романе с там же названием, что и первая пропавшая повесть о «котовцах» «Рожденные бурей» (1936). Советско-польской войне отводилась вторая часть романа в трех частях.

В одном из программных для понимания мировоззрения Островского письме от 13 марта 1935 года к комсомольцам аммиачного завода города Березники он говорит: «…Фашизм безнадежно попытается разгромить нашу страну. И вам, второму поколению комсомола, придется грудь с грудью столкнуться в последнем и решительном бою с этим проклятием человечества. …И когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой и укрепите своими руками красные штандарты в Варшаве и Берлине, там, где мы не смогли их укрепить в 1920-м. Борьба продолжается…»

В феврале 1927 года Островский поступил в Заочный коммунистический университет при Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова, отделение истории Запада и Америки. Состояние здоровья, однако, сильно ухудшается. После неудачного лечения в санатории Островский решил поселиться в Сочи.

«Я пробовал писать зарисовки из гражданской войны, из комсомольской жизни, описывал интересные события, типы. Однажды [в начале 1920-х годов] пришлось побывать на встрече писателя Сергея Мстиславского с молодежью Киева. Мстиславский призывал участников встречи описывать героику гражданской войны и трудовых будней. „Вот это, думаю, угодил в самую точку! Дай-ка, думаю, покажу свои сочинения!“ И после встречи попросил Мстиславского просмотреть мои записи. Он в общем их одобрил, но сделал ряд существенных замечаний по языку и манере письма, посоветовал учиться. Но тогда было не до учебы», – писал Николай Островский своему другу Петру Николаевичу Новикову.

С конца 1930 года он с помощью изобретенного им трафарета начинает писать роман «Как закалялась сталь». Посланная в журнал «Молодая гвардия» рукопись получила разгромную рецензию: «выведенные типы нереальны». Однако Островский добился вторичного рецензирования рукописи. «…Все мои дела в редакции делает старик Феденев, – писал Николай, – его мне послала „фортуна“. Он член ВКП(б) с 1904 года, много сидел в тюрьмах, был комиссаром Конармии. Теперь руководит иностранным отделом Госбанка». После этого рукопись первого тома первого издания редактировали заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Марк Колосов и ответственный редактор Анна Караваева. Островский признавал большое участие Караваевой в работе с текстом первой части романа; также он отмечал участие Александра Серафимовича, который «отдавал мне целые дни своего отдыха». В ЦГАЛИ и ИРЛе есть фотокопии рукописи и фрагменты первого и второго романа, которые зафиксировали почерки 19 человек, Островский диктовал текст книги «добровольным секретарям». Текстологические исследования подтверждают авторство Островского.

В апреле 1932 года журнал «Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского. В ноябре того же года первая часть романа «Как закалялась сталь» вышла отдельной книгой в иной редакции и без последней главы, посвященной участию П. Корчагина в рабочей оппозиции (формально по причине «нехватки бумаги у издательства»), после окончания публикации в журнале.

В 1932 году Н. Островский руководит литературным кружком при редакции шепетовской газеты «Шлях Жовтня». «…Я стал руководителем литгруппы и уже получил первые стихи на украинском языке для оценки», – пишет Н. Островский.

В 1934 году вышла вторая часть романа «Как закалялась сталь» в том же издательстве, подвергшаяся значительным, до одной трети объема романа, цензурным сокращениям (Островский 13 июня 1934 года с сожалением пишет одному из близких друзей: «Из шестнадцати с половиной [печатных] листов напечатали десять с половиной. Комментарии излишни») под давлением многочисленных, сменяющих друг друга редакторов. Рассогласованность принципов редактирования редакторами «Как закалялась сталь» в разных изданиях М. Колосовым, А. Караваевой, Р. Шпунт, К. Рыжиковым, Н. Родионовым, И. Гориной, К. Зелинским, Р. Ковнатор и произведенные обширные конъюнктурные и политические цензурные правки авторского материала нарушили единство текста КЗС, исказили первоначальную авторскую волю.

17 марта 1935 года военный журналист, писатель и общественный деятель М. Кольцов напечатал очерк об авторе «Мужество» в разделе «Люди нашей страны» в газете «Правда», после чего роман мгновенно приобрел большую популярность в СССР.

Первое и последующие книжные русские издания существенно отличаются как от рукописи романа, так и от первичной публикации романа в журнале «Молодая гвардия», были убраны крайне важные для современного понимания психологии молодежи тех лет эпизоды участия Павла Корчагина в «Рабочей оппозиции», упоминания дискуссии о профсоюзах, убраны эпизоды с Л. Троцким в армии и на фронте, бурными дискуссиями тех лет с троцкистами и оппозиционерами, приведшими к расколу в рабочей, молодежной беспартийной, партийной и комсомольской среде, сюжетные линии о поддельном студенчестве «приспособленцев» во времена нэпа, об агрессивном мещанстве в быту, существенно изменена или скорректирована любовная сюжетная линия главного героя.

«Николай Алексеевич Островский не мог не написать этот роман. Потому что вся его такая короткая долгая жизнь была этим романом. Таким смелым и таким светлым. Таким лиричным и таким драматичным. Вся его жизнь – это героический роман. Роман-эпопея, роман-баталия, роман-история, роман-трагедия… Впрочем, для кого-то сегодня это роман-приключение. А для некоторых – просто фантастика. Впрочем, невероятную правду можно назвать фантастикой. И все же она остается правдой. Островский прожил всего 32 года. Но сколько за эти 32 года всего прожито!..», – написала о великом советском писателе Елена Сазанович в своем эссе «Рожденный бурей» в «Литературной газете».

В 1935 году Островский был награжден орденом Ленина, правительством СССР ему были подарены дом в Сочи и квартира в Москве на улице Горького (ныне его квартира-музей).

В 1936 году Николай Островский подготовил текст «Как закалялась сталь» на основе первого тома полного издания. Роман в обработке для детей среднего и старшего возраста был издан в том же году в Ленинграде в твердом переплете с выдающимися иллюстрациями А.Ф. Пахомова в серии «Повести о детстве».

В январе 1936 года Островский был зачислен в Политуправление Красной армии со званием бригадного комиссара, чему немало радовался и, будучи совершенно неподвижным, по праздникам просил его близких и помощников надеть комиссарский мундир: «Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики линии».

Последние несколько месяцев он был окружен всеобщим почетом, принимая на дому читателей и писателей. Среди его посетителей был и летчик Валерий Чкалов. Московский Мертвый переулок (ныне Пречистенский), в котором Николай жил в 1930–1932 годах, был переименован в его честь.

Николай Островский взял на себя обязательство написать новый роман «Рожденные бурей» (под тем же названием, что и утраченная ранняя повесть 1928 года) в трех частях и успел написать первую часть. Он говорил за несколько недель до смерти: «Я хочу, я обязан дописать „Рожденные бурей“. Вот почему я дрожу над каждым своим часом… Болят слепые глаза. Представь, что тебе под веки насыпали крупного песку… Жжет, неловко, больно. Мне предлагают вынуть глаза. Говорят, будет легче. Ненадолго. Но без глаз – это уже совсем страшно… Одного боюсь, что болезнь подбирается к мозгу, к штабу. Вот это уже будет непоправимо...»

«Посмертное вскрытие показало потрясающую картину физического распада всего организма. Только мозг, который на одре болезни он называл своим „главным штабом“, оказался в блестящем состоянии… Он встретил смерть без жалобы и стона, с мужеством подлинного большевика, доблестного воина рабочего класса».

В послесловии к первому, уже посмертному, изданию романа В. Кин писал, что Н. Островский рассказывал ему «…во второй и третьей книжках… хотел показать рост партизанского движения и работу комсомола в подполье, петлюровщину, польско-советскую войну 1920-го года и освобождение Украины от белополяков».

Роман был признан слабее предыдущего, в том числе самим Островским. По инициативе и при участии Косарева рукопись романа была в рекордные сроки отпечатана небольшим тиражом в траурном оформлении, это первое посмертное издание новой книги с послесловием В. Кина дарили близким, друзьям и товарищам, приехавшим однополчанам Островского – «котовцам» на похоронах писателя. Посетивший Островского Андре Жид восхищенно отзывался о нем в своей книге «Возвращение из СССР», в целом выдержанной в критических тонах по отношению к СССР.

Николай Алексеевич Островский умер 22 декабря 1936 года в Москве. Причиной смерти стал рассеянный склероз, а также прогрессирующая болезнь Бехтерева. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Роман «Как закалялась сталь» Николая Островского был переведен на 131 язык народов мира и издан суммарным тиражом около 54 миллионов экземпляров.

Главный герой романа Павел Корчагин произносит фразу, которая без преувеличения стала путеводной звездой для миллионов молодых людей, строителей социализма в СССР и борцов за национальную независимость своих стран (цитирую): «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать её».

Литературное произведение «Как закалялась сталь» неоднократно экранизировалось в СССР. Первый фильм, созданный режиссером Марком Донским, вышел на экраны в 1942 году. Тогда главный герой романа Павел Корчагин призван был вдохновить на подвиги советских людей, ведущих борьбу с нацистскими захватчиками. Его образ воплотил актер Виктор Перист-Петренко, ушедший на фронт сразу же после съемок.

В 1957 году вышла совместная режиссерская работа Владимира Наумова и Александра Алова «Павел Корчагин», в которой главного героя сыграл Василий Лановой.

В 1973 году режиссером Николаем Мащенко был создан шестисерийный телефильм «Как закалялась сталь», в котором образ Корчагина воплотил на телеэкране Владимир Конкин. Фильм получил две премии им. Ленинского комсомола. Павка в исполнении Конкина отличался от прежних экранных Корчагиных бо́льшим лиризмом, романтичностью и интеллигентностью. В 1975 году под тем же названием «Как закалялась сталь» вышла также киноверсия этого фильма.

В 2000 году вышел 20-серийный телевизионный фильм «Как закалялась сталь», снятый китайскими кинематографистами на Украине, был признан в Китае лучшим сериалом года. В роли Корчагина снялся украинский актер Андрей Саминин – сериал-экранизация китайской государственной телерадиокомпании CCTV. В 1999 году CCTV адаптировала одноименную телевизионную драму из оригинального произведения «Как закалялась сталь», в которой приняли участие украинские актеры. Трансляция сериала в 2000 году была хорошо принята в КНР. Автор сценария: Лян Сяошен и др. Режиссер: Хан Ган. Сериал получил премию China TV Golden Eagle и награду «Flying Award» за лучшую длинную китайскую телевизионную драму.