ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Печать
PDF

26 Августа 2025

Константин Александрович Федин

(1892–1977)

Константин Александрович Федин – русский советский писатель и журналист, специальный корреспондент. Первый секретарь (1959–1971) и председатель правления (1971–1977) Союза писателей СССР. Член АН СССР и Немецкой академии искусств (ГДР) (1958). Герой Социалистического Труда (1967).

Родился 12 (24) февраля 1892 года в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина. С 1899 по 1901 год учился в Сретенском начальном училище. С детства был увлечен писательством. Не желая по настоянию отца идти «в коммерсанты», убегал из дома. В 1911 году все же поступил в Московский коммерческий институт.

Первые публикации относятся к 1913 году – сатирические «мелочи» в «Новом сатириконе». Весной 1914 года, окончив 3-й курс, уезжает в Германию для совершенствования в немецком языке, где его застала Первая мировая война (19141918). До 1918 года живет в Германии на положении гражданского пленного, работает актером в городских театрах Циттау и Герлица. В сентябре 1918 года возвращается в Москву, служит в Наркомпросе. В 1919 году живет в Сызрани, работает секретарем городского исполкома, редактирует журнал «Отклики» (здесь под псевдонимом К. Алякринский публикуется первый рассказ Федина «Счастье») и газету «Сызранский коммунар». В ней под псевдонимом Петр Швед публикует передовые статьи, очерки, фельетоны и даже театральные отзывы. В октябре 1919 года мобилизован и направлен в Петроград в политотдел Отдельной Башкирской кавалерийской дивизии, где служил до перевода в редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда»; вступает в ряды РКП(б). Печатается в «Петроградской правде».

Весной 1921 года Федин входит в содружество «Серапионовы братья»; назначается ответственным секретарем, а вскоре и членом редколлегии журнала «Книга и революция». В этом же году Федин выходит из партии, объяснив это необходимостью «все силы отдать писательству». 1921–1922 гг. – секретарь редакции Государственного издательства в Петрограде; член правления писательской артели «Круг» и кооперативного издательства «Круг» (1923–1929); ответственный секретарь журнала «Звезда» (1924–1926); председатель правления «Издательства писателей в Ленинграде» (1928–1934). В 1920-е годы Фединым написаны повести «Анна Тимофевна» (1921–1922), «Наровчатская хроника» (1924–1925), «Мужики» (1926), «Трансвааль» (1925–1926), «Старик» (1928–1929), ряд рассказов. За рассказ «Сад» (1921) Федин получил первую премию на конкурсе «Дома литераторов» в Петрограде.

В эти же годы написал два своих лучших романа: «Города и годы», в котором отразились впечатления о жизни в Германии в годы Первой мировой войны и опыт гражданской войны в России, и «Братья» – роман о России революционной поры. Оба романа посвящены судьбам интеллигенции в революции и были с воодушевлением восприняты читателями как в России, так и за рубежом (с 1926 по 1929 г. романы были изданы в переводах на немецкий, польский, чешский, испанский, французский языки). О «Братьях» Стефан Цвейг писал Федину 10 декабря 1928 года: «Вы обладаете тем, что так непонятно большинству в русских художниках (и чего я, к моему сожалению, совершенно лишен), – великолепной способностью изображать, с одной стороны, народное, совсем простое, человеческое и одновременно создавать изысканные артистические фигуры, раскрывать духовные конфликты во всех их метафизических проявлениях».

Заболев тяжелой формой туберкулеза легких, с сентября 1931 по ноябрь 1932 г. Федин лечился в Давосе (Швейцария), а затем в Санкт-Блазиене (Германия). В 1933–1934 гг. как член оргкомитета Федин участвует в подготовке Первого Всесоюзного съезда писателей. До 1937 года Федин продолжал жить в Ленинграде (Литейный проспект, 33), потом переехал в Москву. В 1933–1935 гг. работает над романом «Похищение Европы» – первым в советской литературе политическим романом. Роман «Санаторий „Арктур“» (1940), написанный по впечатлениям от пребывания в санатории для туберкулезных больных в Давосе, тематически перекликается с «Волшебной горой» Томаса Манна. Выздоровление героя – советского гражданина – на фоне находящегося под гнетом экономического кризиса Запада накануне прихода к власти фашистов символизирует преимущества советского строя.

В годы Великой Отечественной войны с октября 1941 по январь 1943 г. живет с семьей в эвакуации в городе Чистополе. С ноября 1945 по февраль 1946 г. – специальный корреспондент газеты «Известия» на Нюрнбергском процессе. В годы Великой Отечественной войны им написаны три цикла очерков по впечатлениям от поездок на прифронтовые и освобожденные от оккупации области, а также книга воспоминаний «Горький среди нас» о литературной жизни Петрограда начала 1920-х гг., о группе «Серапионовы братья» и роли, которую играл Горький в судьбах начинающих писателей. Книга неоднократно подвергалась жесткой официальной критике за искажение образа Горького и в полном объеме была напечатана лишь в 1967 г. К. И. Чуковский писал об этой книге «Словом, как ни смотри, с какой стороны ни подойди, это вершинная книга из всех современных мемуарных. Книга классическая. И я рад, что она избавлена от прежних увечий».

Начиная с 1943 г. работает над трилогией «Первые радости» (1943–1945), «Необыкновенное лето» (1945–1948), «Костер» (начат в 1949; вторая книга осталась незаконченной). В 1957 г. вышел сборник «Писатель, искусство, время» (1957), включивший в себя публицистические статьи о писательском труде и очерки о писателях классиках и современниках. Об этой книге Борис Пастернак писал Федину: «Я с большим опозданием начал читать твою книгу и спешу сказать тебе о восторге, охватившем меня с первых страниц… Так же хороши, как Пушкин, почти все „Вечные спутники“. Неожиданно хороша статья об Эренбурге, в том же почти уровне. О Блоке и Зощенке – с какими-то препятствиями, без такого сквозного, победоносного бушевания…».

С 1947 по 1955 г. Федин – руководитель секции прозы, а затем председатель правления (1955–1959) Московского отделения Союза писателей СССР. Первый секретарь (1959–1971) и председатель правления (1971–1977) СП СССР.

В 1958 г. Федин был избран академиком АН СССР по Отделению литературы и языка. В 1968 г. выдвигался на Нобелевскую премию, но Шведская академия, сочтя, что основные литературные заслуги писателя «отстоят слишком далеко по времени», не стала всерьез рассматривать его кандидатуру.

Федин умер 15 июля 1977 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В период до Великой Отечественной войны Федин занимал активную общественную позицию, неоднократно выступая защитником права писателя на свободу творчества и отстаивая традиции великой русской литературы. Однако в послевоенный период соответственно занимаемым им постам «руководителя советской литературы» его позиция по наиболее острым моментам литературной жизни страны становится все более пассивной и полностью соответствующей линии партии и правительства. Федин не выступил в защиту Б. Л. Пастернака, с которым до этого дружил 20 лет, уговаривал его отказаться от Нобелевской премии. Его отсутствие на похоронах друга объяснялось не трусостью, а тяжелой болезнью, совпавшей со смертью поэта. Он действительно выступил в секретариате Союза писателей против публикации романа А. И. Солженицына «Раковый корпус», хотя ранее приветствовал публикацию в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича». Он также подписал письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 г. о Солженицыне и Сахарове.

Первая жена – Дора Сергеевна Федина (урожденная Александер; 1895 – 11 апреля 1953), работала машинисткой в частном издательстве Гржебина. Дочь – Нина (21 сентября 1922 – 11 января 2018), актриса. Вторая (гражданская) жена – Ольга Викторовна Михайлова (1905–1992).

В 1981 г. в здании Сретенского начального училища, где учился Федин, был открыт Музей К. А. Федина по адресу: Саратов, улица Чернышевского, дом 154.

Что из Федина я мог бы сегодня по-дружески порекомендовать для чтения? Как ни странно, ответить на этот вопрос несложно. Роман «Братья» 1928 г. Вот уж несправедливо, что он остался на обочине всеобщего внимания и цитирования.

Эта книга – из тех, по которым можно судить о правоте замечательного уравнения «талант – это чуть-чуть».

Федин не ломает строение классического русского романа (он прибегает к сложному монтажу композиции, но деликатно). Главное – он пишет иначе, чем принято, чем другие – и это бросается в глаза с первых страниц. «В продолговатой, слегка похожей на коридор комнате, начинавшей уже дряхлеть, – с проржавленной лампой, с треснувшей облицовкой камина, – вдруг возникало волнение молодости. Все кругом беспричинно, неясно становилось смешным, все оборачивалось самой веселой, самой забавной стороной». По-моему, после этого ничего доказывать уже не нужно. Только многие ограничиваются метафорами, словесным плетением, ощущениями и полутонами, а Федин еще и каркас романа выстраивает мастеровито.

И даже Георгий Адамович, в то время не жаловавший советских писателей, отхлестав эту книгу, оговорился: «Фединская беллетристика неизменно хорошо проработана, тщательно продумана, чисто выполнена. Конечно, это „не бог весть что“ – по глубине и широте замысла, по уровню вдохновения. Но это все-таки добропорядочная литература, без срывов». Немного свысока сказано, но Федин, надо признать, став мэтром, держался с младшими писателями поживее.

Паустовский в панегирике о приятеле-сопернике набросал такой его портрет: «Прежде всего, Федин любит жизнь во всех ее проявлениях – больших и малых. Он любит людей, общество. Как в поговорке о цыгане, он „готов пропасть ради хорошей компании“. Он любит шум, оживленные застольные беседы, меткие и неожиданные рассказы – чужие и свои. Свои он рассказывает артистически, подчеркивая все самое характерное легким движением погасшей трубки». Он умел быть разным. И отшельником, и таким вот общительным артистом…

Федин оказался замечательным литинститутским мастером – одним из лучших за все времена. Ему и на это хватало времени. Он – как считалось, человек холодноватый – отдавал студентам не часы, а дни. Почитайте воспоминания Юрия Трифонова о том, как они гуляли после занятий и толковали о литературе, мечтательно и молодо, каким открытым и нечиновным был с ним Федин. Писатель, мастер – и только. Никакой не столоначальник, не вельможа. Он и позже гордился Трифоновым – своим лучшим учеником, какие бы черные кошки ни перебегали между ними.

Федин оказался замечательным литинститутским мастером – одним из лучших за все времена.

«Надо писать так, как пишет Федин. Тонкой, точной, правдивой кистью», – говорил Пастернак, человек восторженный, но и взыскательный. В их письмах и разговорах было немало глубоких и страстных похвал, встречались и строгие откровенные суждения о новых повестях и стихах друг друга. Все закончилось после истории с зарубежной публикацией «Доктора Живаго» и пастернаковской «Нобелевской премией». Федин сначала восхищался романом друга, потом стал находить в нем недостатки, потом – убеждал Пастернака отказаться и от романа, и от премии. Надо сказать, что он предлагал и спасительный компромисс – издать роман в Советском Союзе небольшим тиражом. Быть может, в сокращении. Но – издать. Он понимал, что после этого через десять-пятнадцать лет можно будет попробовать переиздать «Живаго» уже не «политики ради». Был важен статус опубликованного в СССР романа. Но, когда и на Западе, и в СССР вокруг романа поднялась грубая политическая шумиха, Федин уже не вспоминал об этой идее. И вообще в той истории действовал суетливо. А вспоминают о нем в последние годы чаще всего именно в связи с этим неприглядным сюжетом.

Он написал одну из лучших книг о литературе времен своей молодости – «Горький среди нас» – и достаточно откровенно рассуждал о писательском культе в дружеском кругу и перед самим собой: «Горький – человек великих шатаний, истинно русский, истинно славянский писатель со всеми безднами, присущими русскому таланту, – уже прилизан, приглажен, фальсифицирован, вытянут в прямую марксистскую ниточку всякими Кирпотиными и Ермиловыми. Хотят, чтобы и Федин занялся тем же!»

Большим литературным начальником его сделал Михаил Суслов – главный идеолог страны. Человек утонченный, нервный, принципиальный, нередко непредсказуемый. Такие интеллигенты из народа Федина занимали чрезвычайно, это видно по его книгам. А Суслову нравились люди, с одной стороны, нашенские, с другой – не от мира сего. Ведь и Михал Андреич был куда сложнее, чем принято о нем судить. Думаю, сошлись они не случайно. Федин продолжал бороться с общественными нагрузками. Они становились все почетнее, но именно потому были менее обременительны. И даже, как казалось, сулили больше свободы литературного маневра.

Его книги о Кирилле Извекове – в свое время известнейшие – это уже немного «не тот боржом». Хотя – как не отметить, что предреволюционный Саратов он показал достоверно, в деталях. Город действительно бурлил, и, например, история подпольной типографии вполне достоверна. А Саратов – один из тех удивительных городов, которые нужно сохранять – в романах и стихах.

Дело даже не в том, что в этой неоконченной трилогии Федин попытался подняться до высот официоза, вдохнув его спертый воздух. Он написал книгу для многих. Она стала юношеским чтением – и не только потому, что ее рекомендовали в школе. К тому же повествование об Извекове оставляло впечатление «повторения пройденного», к тому же – упрощенного. Об этом времени, о схожих людях Федин писал в своих первых романах – но писал интереснее.

А Суслову понадобились «просвещенные консерваторы». В разной степени к этой плеяде он относил Николая Тихонова, Сергея Наровчатова, Александра Чаковского. Тут даже умение задумчиво курить трубку шло на пользу – и Михаил Андреевич, которому вообще-то не хватало артистизма, это понимал. Федин нравился ему тем, что они с ним были и похожи, и непохожи.

С ними легче было готовить, например, примирение с Югославией, налаживание дружественных отношений со скандинавскими странами, а с начала 1970-х – широкую политику «разрядки международной напряженности», что означало постоянные контакты с Западом, не только политические.

К тому же именно конституция 1977 года утвердила статус интеллигенции как части советского общества, безо всяких оговорок.

Это мало кто замечает, но если бы Советский Союз не распался – веха вышла бы заметная. Тем временем Федин за свою хитроумную позицию заработал от остряков прозвище «комиссар собственной безопасности».

Его многолетняя подпольная борьба за «свободу и покой», ради которой Федин шел на компромиссы, привела лишь к фрагментарному успеху. Он оставался литературным «братом», «посвященным», но – тут уж, наверное, адвокатов не найдется – писал хуже, чем в молодости. А из должностей и регалий мог бы составить солидную коллекцию – как екатерининский фаворит, не меньше. Он стал самым главным советским писателем – первым секретарем Союза, председателем правления, вроде бы почти нехотя достиг министерских высот. Но так не бывает. Тогда это значило многое – Союз писателей, министерство, и не самое второстепенное. Федин понимал и то, что общественная работа – это оковы, почти гибель для писателя. А от литературных амбиций он не отказывался никогда. По крайней мере, такое впечатление создают его книги и воспоминания о нем. И если в тридцатые ему хватало энергии и на черновую работу в Союзе писателей, который только создавался, то в сусловские времена Федин отвоевал себе право руководить ведомством по-фамусовски, без ежедневного напряжения, с опорой на борзых помощников.

Дипломатичный характер мешал отказывать властям, тому же Суслову, который верил в Федина… Но и привычка председательствовать в нем укоренилась – хотя в меньшей степени, чем у других литературных начальников той поры. И все-таки он был писателем, а не сановником. Хотя может создаться и иное впечатление – и это утверждение приходится снова и снова доказывать.

godliteratury.ru

Арсений Замостьянов

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."