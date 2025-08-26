ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Василий Иванович Суриков

(12.01.1848 – 06.03.1916)

Василий Суриков родился 12 января 1848 года в сибирском городе Красноярске. Он был потомком донских казаков, которые еще с Ермаком пришли в эти земли в конце XVI века.

Когда мальчику исполнилось восемь, лет семья Суриковых приехала в Сухой Бузим (ныне Сухобузимское сельское поселение Красноярского края). Там Василий закончил два класса приходской школы при Всехсвятской церкви. В 1858 году он начал учебу в уездном училище. Смерть отца от туберкулеза и безденежье не позволило мальчику получить образование. Семья вернулась в Красноярск и сдала в аренду второй этаж своего дома.

Юноша устроился канцелярским писцом в Енисейское общее губернское управление. Во время работы в губернском управлении рисунки Сурикова увидел енисейский губернатор Павел Николаевич Замятнин и был настолько ими впечатлен, что уговорил мецената, красноярского золотопромышленника Петра Ивановича Кузнецова, оплатить обучение Василия в Академии художеств.

11 декабря 1868 года Суриков с обозом мецената выехал из Красноярска в Санкт-Петербург. Он не смог поступить в Академию художеств, но остался учиться в Санкт-Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художников. Осенью 1869 года Василию удалось сдать экзамены и стать вольнослушателем Академии художеств. Воспитанником академии он был зачислен только через год.

Во время учебы за свои работы Василий получил четыре серебряные медали и несколько денежных премий. Большое внимание уделял композиции, за что получил прозвище «Композитор».

Первую самостоятельную работу Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге» (1870 год) приобрел Петр Иванович Кузнецов (первый вариант картины хранится в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова). Летом 1873 года художник вернулся в Красноярск и некоторое время жил в Хакасии – на золотых приисках Кузнецова. В 1874 году Василий подарил Кузнецову свою картину «Милосердный самаритянин» (хранится там же), за которую получил малую золотую медаль.

4 ноября 1875 года Василий Суриков окончил Академию художеств в звании классного художника первой степени.

Суриков получил заказ на создание четырех фресок на темы вселенских соборов для храма Христа Спасителя. Начал работать над заказом в Петербурге, а в 1877 году переехал в Москву, где жил и работал в арендованных квартирах и гостиницах. Часто ездил в Красноярск, проводил там лето. Его работы были оценены по достоинству, за них автор был награжден орденом Святой Анны 3-й степени.

По словам художника, приехав в Москву, он попал в центр русской народной жизни и сразу выбрал свой творческий путь. Художник начал заниматься тем, о чём давно мечтал – писать картины на сюжеты русской истории. Первым крупным произведением Сурикова стала картина «Утро стрелецкой казни». На холсте шириной четыре, высотой два метра мастер запечатлел Москву конца XVII века. Когда молодой Петр I только вступил на трон, он был в отъезде, и несогласные с правлением стрельцы устроили очередной мятеж. В июне 1698 года они попытались свергнуть царя и присягнуть его сестре Софье. Бунт был подавлен, мятежников приговорили к казни.

Первые эскизы для будущей картины были созданы в 1878 году, а вся работа над полотном заняла около трёх лет. Картина была представлена на 9-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок (передвижников), открывшейся в марте 1881 года в Санкт-Петербурге. Прямо с выставки картина была приобретена Павлом Третьяковым.

Суриков исторически верно передал ход казни на Красной площади и представил зрителям её главных героев, изобразив среди свиты Петра его соратника Меншикова, боярина Черкасского, австрийского посла Гвариента и его секретаря Иоганна Корба – последний как раз и стал летописцем этого события. Благодаря его дневнику, опубликованному в 1867 году, живописцу удалось в мельчайших подробностях воссоздать атмосферу 200-летней давности.

Художник изображал царя с портрета, а для остальных персонажей нашел натурщиков, которых искал их по всей Москве: на рынках, улицах, кладбищах. Суриков выстроил многофигурную композицию. Грозной молнией сверкают глаза непокорного рыжебородого стрельца, с ненавистью смотрящего на Петра I, их взгляды встречаются, и в центре этого пересечения оказывается склоненная, по-христиански смиренная фигура стрельца. Его поникшие плечи и упавшая на грудь голова говорят о положении, в каком через мгновение окажутся на виселице казненные стрельцы. В настоящее время полотно хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Позже Суриков написал картину «Меншиков в Березове». Он изобразил Александра Меншикова, фаворита Петра I, которого за государственные интриги и непомерное мздоимство отправили в ссылку под Березов. Впервые картину показали в 1883 году на XI выставке Товарищества передвижников. После этой работы о Сурикове заговорили как о живописце-историке.

Полотно «Меншиков в Березове» приобрел Павел Третьяков. Так у Сурикова появились деньги для поездки в Европу. Художник побывал в Италии, Германии, Австрии и Франции, познакомился с коллекцией Лувра и собранием Дрезденской галереи.

В 1884 года Василий начинает работу над полотном «Боярыня Морозова». Трагическая судьба опальной боярыни поразила художника еще в детстве, когда он впервые услышал рассказ о ней. Феодосия Морозова принадлежала к самому родовитому русскому боярству. Она была ярой противницей реформ Никона и последовательницей протопопа Аввакума, духовного главы раскольнического движения на Руси в XVII столетии. Художник трудился над полотном размеров три на шесть метров три года.

Суриков изобразил момент, когда Морозову, закованную в цепи, провозят по московским улицам «на позорище», чтобы затем заточить в Боровский монастырь, где она позже и закончит свои дни. Во всём облике Морозовой чувствуется фанатическая сила, готовность идти на любые муки, но остаться верной своей идее. Образ боярыни срисован со старообрядки, которую художник встретил у Рогожского кладбища. Юродивый был срисован с московского бедняка, который торговал огурцами, сидя на снегу. Всего сохранилось более сотни подготовительных этюдов к картине, в основном портретных.

Произведение «Боярыня Морозова» Суриков представил на пятнадцатой выставке передвижников. Критики отреагировали на него по-разному. Одни обратили внимание на ошибки в сюжете, в то время как другие были поражены таким проницательным восприятием измученного глубокими душевными тревогами допетровского общества. Высказывались мнения, что эта картина стала первой, которая так глубоко и полно передала старую русскую историю. Полотно хранится в Третьяковской галерее.

В октябре 1895 года Суриков задумал картину «Переход Суворова через Альпы». В истории беспримерного похода под командованием Александра Суворова по швейцарским Альпам, когда Россия в союзе с Австрией вела войну против Франции, Суриков выбрал один из самых драматических моментов: переход через хребет Паникс, ставший вершиной полководческого триумфа легендарного генералиссимуса.

Суриков, работая над полотном, проделал огромную подготовительную работу: неутомимо искал необходимые ему физиономические типы, изучал в музеях военную форму павловского времени. Мужские портретные этюды к «Суворову», мастерски написанные с людей разных возрастов, покоряют живостью, динамикой характера, экспрессией, умением мастера представить свою модель в искомом образе. Не менее серьезно Суриков отнесся к пейзажному фону, для убедительного воссоздания которого специально ездил в Швейцарию. Знакомство художника с местами легендарного суворовского перехода, личные переживания, испытанные при созерцании альпийских вершин и при спуске с ледяных круч, несомненно, способствовали сложению живописной и колористической концепции картины.

После демонстрации холста общественности император Николай II купил её у художника за 25 тысяч рублей. Ныне картина экспонируется в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Еще одна известная и огромная по своим размерам картина Сурикова посвящена Степану Разину. Кропотливо трудясь над ней в течение многих лет, художник возлагал на это полотно большие надежды. Но вместо похвал от общественности посыпалась критика. Сурикова упрекали в бессодержательности картины, в непроработанном блеклом образе Степана Разина и многом другом. На картину не только не отреагировали должным образом, но и не купили на выставке передвижников в 1906 году в Москве.

Полотно приобрел знаменитый петербургский коллекционер Василий Винтерфельд, который в 1911 году экспонировал её на Всемирной выставке в Риме. С 1918 года оно находится в Русском музее.

Василий Суриков был женат один раз. Однажды Василий зашел в католический костел, чтобы послушать звучание органа, и встретил свою первую и единственную в жизни любовь – Елизавету Шаре, Лилю, так впоследствии нежно называл Суриков свою молодую супругу. Девушка была из французско-русской семьи, поэтому по-русски изъяснялась с небольшим акцентом. Елизавета Августовна была добродушной, приятной в общении и красивой женщиной. Они были счастливы. В их браке родились две девочки, которых воспитывали на французский манер. Обе беременности Лиля переносила тяжело, поскольку страдала врожденным пороком сердца. Когда девочкам исполнилось девять и семь лет, их тридцатилетняя мама умерла.

Овдовев в сорок лет, художник больше никогда не женился. Всю свою нерастраченную любовь отдал дочерям, которым полностью заменил мать. Никакой другой женщине он не мог доверить воспитание их с Лилей дочерей.

Душевная боль Сурикова и тоска по любимой жене с годами утихла, но осталась тихая печаль. С ней художник прожил 28 лет. Он много писал, забываясь в работе, и создал немало женских портретов. И в каждом из них кисть художника непроизвольно выводила незабываемые черты своей Лили.

После смерти жены Суриков с дочерями вернулся на малую родину – в Красноярск. Там в 1910 году вместе с архитектором Леонидом Чернышевым художник открыл школу рисования. Специально для её воспитанников художник присылал учебные пособия из Петербурга.

Василий Суриков ушел из жизни в марте 1916 года. Он умер в Москве от болезни сердца. Его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с женой.

Дочь Сурикова Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского, внучка которого, Наталья Кончаловская, стала писателем. Известные российские режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский являются правнуками великого художника.

На малой родине именем Василия Сурикова названы: средняя образовательная школа № 1; Детская художественная школа № 1; музей-усадьба; художественный музей; художественное училище; два сквера и улица. Именем Василия Ивановича также названы улицы в городах: Екатеринбург, Липецк, Новосибирск, Киев, Одесса, Иркутск, Киров, Владимир, Ленинск-Кузнецк, Нижний Новгород, Хабаровск; селах Сухобузимское Красноярского края и Сокол Московской области.

В 1948 году Московскому художественному институту присвоено имя Василия Ивановича Сурикова. В 1959 году был снят историко-биографический фильм «Василий Суриков», режиссером которого стал Анатолий Рыбаков. В честь Сурикова назван кратер на Меркурии и открытый в 1975 году советским астрономом Людмилой Ивановной Черных астероид (2965). Его имя носит танкер (Енисейское речное пароходство) и теплоход (Московское речное пароходство).

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)