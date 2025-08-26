26 Августа 2025



Скоро месяц, как Камчатка пережила мощное землетрясение магнитудой, равной 8,8. В результате южная часть полуострова переместилась на юго-восток почти на два метра. «Переезд» не прошел бесследно: последствия грозного сейсмособытия еще долго будут «аукаться» жителям краевой столицы, Вилючинска, Елизово и окрестных поселков, где трясло сильнее всего.

Все это время ученые продолжают каждые сутки фиксировать повторные подземные толчки (афтершоки). За прошедшую неделю зарегистрировали 163 афтершока, неделей раньше их насчитали 213. В понедельник, 25 августа, за сутки трясло 32 раза, магнитуда подземных толчков колебалась в диапазоне от 3,8 до 5,5, о чем сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, подземные толчки в населенных пунктах ощущались четыре раза, силой до двух баллов.

В населенных пунктах продолжается обследование зданий, пострадавших при землетрясении. В одном только Петропавловске-Камчатском заявки на инструментальное обследование помещений были поданы от 22 детских садов и 24 школ. «Вести» уже рассказывали, что больше всех пострадал детский сад № 15 в ПКГО, где обрушился фасад. Затем выяснилось, что колебания земной поверхности повредили старый корпус детского сада № 3 по ул. Блюхера и детский сад № 31 на ул. Молчанова. Оказалось, что по этим двум зданиям в прошлом году были получены заключения о дефиците сейсмостойкости, но сады продолжали работать. «После событий 30 июля они получили ряд повреждений, мы планируем их временно закрыть», – сказал глава ПКГО Евгений Беляев.

Трещины зияют и на белом фасаде здания Камчатского краевого суда на улице Ленинской. Их хорошо видно с улицы: они тянутся вертикально справа и слева от колонн, расширяясь в направлении кровли.

В Елизовском районе природный катаклизм привел к разрушениям в зданиях сразу трех школ: Раздольненской и Термальненской средних, а также Сосновской начальной. Так что теперь их ученики будут получать знания в других помещениях. Если верить заместителю главы администрации Елизовского муниципального района Елене Щербак, дети из Сосновской школы будут ездить на занятия в Николаевку. Для начального звена Термальненской школы подготовили классы в детском саду в микрорайоне «Геологи», а остальные будут учиться в Паратунской школе. Начальные классы Раздольненской школы переведут в Елизовскую начальную школу № 5 в микрорайоне «Пятая стройка». Другие ученики из Раздольного будут учиться в Елизовской школе № 8.

Больше всего, как водится, досталось многоквартирному жилому фонду. Вначале в краевом правительстве сообщали, что в список объектов, наиболее пострадавших от землетрясения, включили 68 домов. Цифру озвучил заместитель председателя краевого правительства Тимофей Смирнов. Он пояснил, что дома вносили в список как на основе информации, поступившей из управляющих компаний, так и по обращениям жильцов. Теперь, по данным того же краевого правительства, «обследования требуются более чем 800 домам».

Обследовать эти объекты пригласили московских специалистов из АО «НИЦ Строительство», которое занимается проведением экспертиз, разработкой нормативной документации и проведением исследований в области строительства. «На Камчатку прибыла группа из шести человек с необходимым инструментом и оборудованием. Они будут руководить группами обследования. К концу недели присоединятся еще квалифицированные специалисты, чья задача анализировать информацию и выдавать заключения. Также по результатам обследований они подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Планируется, что всего будет работать 15–20 групп под руководством федеральных экспертов», – сообщил Тимофей Смирнов.

В конце прошлой недели в краевом правительстве проинформировали, что московские эксперты «уже провели обследования по проспекту Победы 41 и 51 в Петропавловске-Камчатском и приступили к работам в Елизове по ул. Завойко, 104, Виталия Кручины, 26а и по ул. Попова, 22б».

Исходя из объяснений самих столичных экспертов, это только начало длинного пути. «На данный момент мы обследуем все несущие конструкции здания, то есть на этом наша работа не окончена. Нам, как минимум, предстоит еще два этапа. Мы должны оценить каждый этаж и лестницы. Те обследования, которые мы делаем сейчас – это один из нескольких этапов, которые следует пройти, перед тем как подготовить готовый отчет, в котором будет предоставлена информация, насколько безопасно или небезопасно здание», – сказал техник Андрей Бубис.

В правительстве пояснили, что «специалисты по всему периметру обследуемого здания расставляют специальные датчики и с помощью компьютерной программы фиксируют даже самые минимальные колебания конструкций». Однако жильцов пострадавших многоквартирных домов новейшие технологии почему-то не радуют. Более того, многие из них до сих пор не чувствуют себя в безопасности.

Мне удалось пообщаться по этому поводу с жильцом дома № 7 по ул. Бийской, признанном аварийным и подлежащим сносу еще в прошлом году на основании заключения межведомственной жилищной технической комиссии ПКГО от 24 сентября 2024 года № 6837. Другими словами, это здание с трудом перенесло августовское землетрясение прошлого года с магнитудой 7, после чего его пришлось признать аварийным и подлежащим расселению. Через год, когда 30 июля тряхнуло гораздо сильнее, в доме на Бийской посыпалась штукатурка, оголились междублочные швы, местами сместились сами блоки, а между этажами со стороны улицы появились трещины. Очевидцы, выбежавшие из отделения почты России, расположенного в этом же здании на первом этаже, запомнили, что дом качался из стороны в сторону. Можно только удивляться тому, как он вообще выдержал столь мощные подземные толчки и не рассыпался, как карточный домик.

После этого к жильцам приходили инспекторы краевой ГЖИ (государственной жилищной инспекции) и представители администрации ПКГО. Они проводили опросы, фотографировали повреждения в квартирах и подъездах. На вопросы о сроках расселения неопределенно говорили что-то о 2025 или 2026 годах, но никаких официальных бумаг для ознакомления не предоставляли. В местных СМИ после этого прошла информация об ускоренном расселении жильцов этого дома по поручению губернатора. По словам заместителя главы администрации ПКГО Александра Гвоздева, «в соответствии с российским законодательством собственникам квартир будет предложена либо выкупная стоимость, либо альтернативное жилье. Нанимателям муниципальных помещений предоставят другое жилье взамен аварийного». Чтобы утешить жильцов, дому назначили новую управляющую компанию «Жилищно-коммунальный сервис». Старая, с поэтичным названием «Дом Петра и Павла», обанкротилась и была исключена из реестра лицензий.

Пока жильцы «посыпавшихся» после 30 июля домов ждут своей участи, а педагоги, дети и родители пострадавших школ и садов готовятся к переезду в другие здания, завершилось обследование еще одного объекта. Это Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга. Осмотр университетских зданий провела экспертная комиссия НИУ МГСУ (та же, что обследовала вузовские корпуса после землетрясения в августе прошлого года). Эксперты установили, что критических повреждений несущих конструкций нет, здание для дальнейшего использования безопасно. Правда, понадобится восстановить штукатурку стен, сделать ремонт подвесных потолков, обновить отделку, проверить электропроводку, системы отопления и вентиляции. Все это надо сделать к началу учебного года в двух учебных корпусах, чтобы принять студентов. Поскольку до первого сентября остались считанные дни, можно только позавидовать оптимизму и. о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга и бессменной героине публикаций «Вестей» в рубрике «Сказано!» Ольге Ребковец. «Оценили, что критических повреждений, ухудшений в состоянии здания нет, оно в целом безопасно для эксплуатации, за исключением моментов осыпания штукатурки, в каких-то аудиториях потолки обвалились (И всего-то! – Прим. ред.)», – бодро заявила она. Не иначе, теперь госпожа Ребковец, кроме студенческих билетов, начнет выдавать студентам еще и каски. Дешево и креативненько!

Наталья МАКСИМИШИНА