ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

02 Сентября 2025



Михаил Александрович Врубель

(05.03.1856 – 01.04.1910)

Эта необычная фамилия появилась из российского дворянского рода польского происхождения и образована от польского слова «wróbel», что означает воробей. Прадед художника — Антон Антонович Врубель — был родом из Белостока (город на северо-востоке Польши) и служил в родном городе судьёй. Дед связал свою судьбу с армией и дослужился до звания генерал-майора. Последние десять лет своей жизни он служил наказным атаманом Астраханского казачьего войска. Отец Михаила Александр Михайлович Врубель, окончил кадетский корпус, служил в Тенгинском пехотном полку, участвовал в Кавказской кампании и в Крымской войне. Матерью Михаила стала дочь астраханского губернатора, известного картографа и адмирала Григория Басаргина.

Михаил Врубель родился 5 марта 1856 года в Омске где тогда служил его отец (он занимал должность старшего штабного адъютанта Отдельного Сибирского корпуса) и стал вторым ребенком в семье﻿ (старшая сестра Анна была 1855 года рождения). Там же родились его младшие брат и сестра — Екатерина и Александр. Частые роды и климат Омска ослабили здоровье молодой женщины. Когда Михаилу исполнилось три года, его мама умерла от чахотки. Ребенок был слабым от рождения и начал ходить только после смерти мамы.

Спустя четыре года Александр Врубель женился снова. Его второй супругой стала петербурженка Елизавета Вессель, которая полностью посвятила себя детям своего мужа.

Вместе с молодой супругой детьми занимались и родственники Елизаветы. Ее сестра Александра учила их музыке, а брат Николай, педагог, опробовал на детях новые методики развивающих игр. К десяти годам Михаил увлекался музыкой, театральным искусством и рисованием.

Михаил получил хорошее образование. Он учился в Пятой городской гимназии в Санкт-Петербурге, затем в Ришельевской гимназии в Одессе, увлекался естествознанием и искусством. Артистичность сына, его склонность к музыке и рисованию радовала Александра Михайловича, он даже оплачивал ему преподавателей для углубленных занятий живописью. Но это не вносило никаких изменений в планы, которые глава семейства имел в отношении наследника. Его профессиональная деятельность была предопределена с самого его рождения и не вызывала у Михаила возражений.

В 1874 году Михаил поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Столица пленила деятельного юношу. Он жил на попечении у брата мачехи. Самостоятельная жизнь вне рамок и запретов отца воодушевляла Михаила. Активное участие в театральной жизни требовало немалых расходов, поэтому Врубель регулярно зарабатывал репетиторством и гувернёрством. Он жил в богатых семьях, роскошь которых разительно отличалась от строгого уклада в семье его отца. Студент вместе со своими воспитанниками посещал оперу, отдыхал на дачах в Петергофе, путешествовал по Европе, тогда же выявилось его пристрастие к вину и богемной жизни.

Врубель больше не видел в себе адвоката или юриста, он стал посещать академические вечерние классы для художников-любителей. В январе 1880 года он окончил университет в звании действительного студента, так и не защитив заключительную конкурсную работу. Уже осенью Михаил стал вольнослушателем Академии художеств.

Решение сына, избравшего свой собственный жизненный путь, повергло Александра Михайловича в шок. Отношения между родственниками испортились.

Будущий художник попал в мастерскую Павла Чистякова﻿, а параллельно занимался в акварельной мастерской Ильи Репина, однако Академию художеств Врубель также официально не окончил.

Осенью 1883 года Павел Чистяков порекомендовал Врубеля историку искусства Адриану Прахову — он искал художника для реставрации старинной Кирилловской церкви в Киеве. После окончания учебного года Врубель переехал в Киев. Он создавал эскизы для реставрации старых фресок, сам расписывал стены церкви и даже написал четыре иконы.

В 1885 году художник уехал в Италию﻿ — знакомиться с византийской и позднеримской живописью. В Равенне и Венеции он изучал средневековые витражи﻿ и мозаики в итальянских церквях.

После возвращения из Италии Врубель ненадолго съездил в Одессу, а потом вновь перебрался в Киев. Он писал картины на заказ, участвовал в реставрации Владимирского собора, давал уроки рисования. Тогда же появились первые наброски, связанные с его будущей легендарной темой Демона.

В 1889 году Врубель переехал в Москву. В эти годы он вместе с известными художниками — Ильей Репиным, Иваном Айвазовским﻿, Иваном Шишкиным﻿ — работал над иллюстрациями к Собранию сочинений Михаила Лермонтова﻿. Среди них были рисунки к поэме «Демон»﻿. А параллельно художник писал большое полотно «Демон сидящий».

На картине изображена полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая мужская фигура. Демон юн, полон сил, но грусть одиночества светится в его глазах, сковывает могучее тело. Под стать молодому великану на фоне безбрежной̆ Вселенной̆, изображены заросли фантастических цветов.

Техника, использованная художником в этой работе, заставляет усомниться, в том, что картина выполнена на холсте. Своеобразное воплощение автора больше напоминает панно, составленное из тысячи осколков стекла. (В настоящее время картина хранится в Третьяковской галерее).

На протяжении всей жизни Врубель был поглощен образом Демона. Позже он создал целый «демонический цикл», состоящий из рисунков, скульптуры и живописных полотен, в том числе «Демона летящего» со сверкающим горящим взглядом и «Демона поверженного» с опустошёнными глазами.

Врубеля манило всё мистическое, и это прослеживалось в его творчестве. Однако он видел таких потусторонних «гостей» нашего мира страдальцами, скорбящими посланниками, что вынуждены были известить людей о неизбежности чего-то горестного и ужасного.

Вскоре Врубель переехал из Москвы в Абрамцево﻿ — имение Саввы Мамонтова﻿. Он стал участником абрамцевского кружка, оформлял сказочные оперы Николая Римского-Корсакова﻿. В имении Мамонтова художник возглавил майоликовую мастерскую, создавал гипсовые скульптуры и декоративные панно на заказ. В декоративных работах Врубеля проявлялась универсальность его талантов, соединявших собственно живопись с архитектурой, скульптурой и прикладным искусством. Самой значительной скульптурной работой Врубеля признаётся «готическая» композиция «Роберт и монахини», декорирующая лестничный фонарь особняка Морозова.

В 1900 году художнику присудили золотую медаль на Всемирной выставке﻿ в Париже за изразцовый камин «Вольга Святославич и Микула Селянинович».

Весной того же года художник закончил полотно «Царевна – Лебедь», написанная в период его работы над художественным оформлением оперы Николая Римского-Корсакова по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о Царе Салтане». Художник показал на полотне момент превращения Царевны в лебедя, ему удалось остановить мгновение, когда реальность сливается с волшебным миром. Таинственности картине добавило вечернее освещение и лучи уходящего солнца.

Картина практически сразу была приобретена известным коллекционером Михаилом Морозовым и представлена в 1901 году на выставке «36-ти художников». В 1910 году она поступила по завещанию в Третьяковскую галерею, где храниться до сих пор.

Художник в своей жизни любил двух женщин. Первая избранница Эмилия Прахова была пианисткой и ученицей Ференца Листа, она не любила Михаила, к тому же была замужем за другим мужчиной и отвергла назойливого влюбленного.

Михаил Александрович сильно переживал этот удар и для утешения сердечной боли изрезал свою грудь ножом, на которой остались глубокие шрамы.

Спустя почти десять лет Михаил влюбился в оперную певицу Наталью Забелу, когда впервые услышал ее голос. Спустя несколько дней после знакомства художник просил ее руки и сердца. Молодая девушка ничего не знала о художнике, но общие знакомые рассказали, что Михаил Александрович крепко выпивал, зарабатывал эпизодически, а тратил деньги широко и безоглядно, и потому жил впроголодь. Кроме того, окружающие утверждали, что художник был с причудами. Немного поразмыслив, Надежда Ивановна ответила «да». Они поженились в Швейцарии. Спустя пять лет счастливого брака в 1901 году у пары родился ребенок, которого назвали Саввой. Мальчик имел врожденный порок - заячью губу. Наталье пришлось уйти из театра, чтобы заботиться о сыне. Порок ребенка произвел на Врубеля тягостное впечатление, он видел в дефекте внешности малыша дурной знак.

В 1902-м Врубеля впервые госпитализировали с диагнозом «острое психическое расстройство». Еще через год внезапно заболел и умер Савва. Нестабильной психике Врубеля был нанесен страшный удар. Он впал в депрессию, морил себя голодом, мечтая свести счёты с жизнью. В моменты просветления художник узнавал окружающих, общался с ними, пытался рисовать. В этот период он создал полотна «Шестикрылый серафим», «Роза в стакане», «Жемчужина». В 1906 году художник ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации и умер 1 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика. Михаила Александровича похоронила на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

Надежда Ивановна, после перенесённых испытаний потеряла голос. Она больше не могла выступать в Мариинском театре и нашла себя в камерном жанре. Ее не стало спустя три года после смерти супруга. Надежда Забела умерла в возрасте сорока пяти лет и была похоронена рядом с художником. Она скончалась от сердечного приступа, но некоторые биографы утверждают, что это было самоубийство.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)