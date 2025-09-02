ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Серафимович Александр Серафимович

(1863–1949)

Александр Серафимович (урожденный Александр Серафимович Попов; 7 (19) января 1863 г., станица Нижнекурмоярская, ныне Цимлянский район Ростовской области – 19 января 1949 г., Москва) – русский советский писатель.

Отец, донской казак, служил военным чиновником. Поступив в Петербургский университет на физико-математический факультет, Серафимович попал в среду революционного студенчества, в кружке познакомился с марксизмом. За участие в революционном движении (вместе Александром Ульяновым) и в связи с покушением на Александра III Серафимович был арестован и выслан в Архангельскую губернию. В ссылке в Пинежье написал свой первый рассказ «На льдине» («Русские ведомости», 1889). По окончании ссылки Серафимович жил на Дону под надзором полиции, продолжая свою литературную деятельность.

В 1901 г. вышел первый сборник рассказов и очерков Серафимовича, получивший положительный отзыв В. Короленко. В дальнейшем Серафимович активно работает как литератор, участвуя в сборнике «Знание», организованном М. Горьким.

Во время Первой мировой войны Серафимович – на фронте, корреспондент «Русских ведомостей». С начала революции работает в советской прессе, пишет листовки, воззвания по заданиям Московского Совета и МК РКП. С 1918 – член ВКП(б). К 1920 г. относится письмо Ленина (от 21 мая) к Серафимовичу, в котором В. И. Ленин пишет: «Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа».

В 1924 г. в сборнике «Недра» (№ 4) был опубликован «Железный поток», произведение, выдвинувшее Серафимовича в ряды крупнейших пролетарских писателей. Он ведет большую общественную работу: был членом президиума РАПП, с 1926–1930 гг. редактировал журнал «Октябрь» и т.д. В 1933 г. партия и правительство, отмечая 70-летний юбилей писателя, наградили его орденом Ленина.

После 1912 г. Серафимович обращается к темам раннего творчества, но развертывает их разнообразнее и глубже. В рассказе «Пески», получившем высокую оценку Л. Толстого, писатель разоблачает власть собственничества и денег; в рассказе «Чибис» раскрывает эксплуатацию батрачества. Это уже не бытовые зарисовки, не «акварельные наброски», по выражению Короленко, а социально-заостренные произведения, дающие реалистические образы.

От жанра бытовых очерков и маленького рассказа Серафимович переходит к созданию большого полотна – пишет роман «Город в степи» (1907–1910). Показывая строительство и рост капиталистического города в безлюдной, «молчаливой» степи, Серафимович реалистически обнажает противоречия капитализма, хищнически-эксплуататорскую сущность русской буржуазии («Захарка»), разоблачает либерально-буржуазную интеллигенцию (Полынов Петя), показывает рост пролетариата (Рябов).

Основному конфликту романа, борьбе рабочего поселка с владыками капитала и его ставленниками подчинены сюжетные линии романа – типические для эксплуататорского строя личные, семейные драмы Полыновых, Короедовых, рабочего Рябова. Богатеющий трактирщик, «кряжистый ростовщик», «первый человек в поселке» – наиболее яркая фигура романа. Менее выразительно даны образы рабочих. Некоторое влияние декадентских романов, рассказов Л. Андреева чувствуется на претенциозном образе Кары и ее сына, «хилого урода» с большой головой.

Военные рассказы Серафимовича, относящиеся к периоду мировой войны («Шрапнель», «Встреча», «Сверху», «Сердце сосет» и т.д.), диссонировали со всей буржуазно-шовинистической литературой того времени. Срывая маску героизма с империалистической бойни, говоря правду о «славных подвигах» «русского христолюбивого воинства» (очерки «В Галиции»), Серафимович не освободился еще от влияния гуманизма и пацифизма. Многочисленные фельетоны, очерки и статьи, написанные Серафимовичем на фронте, представляют собой то лаконические отчеты о виденном, то организационные предложения – направленные об улучшении политпросветской работы на позициях, о рационализации почтовой связи с фронтом, и т.д. (см. сборник «Революция, фронт и тыл», 1917–1920). В 1918–1920 гг. написаны Серафимовичем две пьесы: «Марьяна» – из деревенского быта (1918) и «Именины в 1919» – сатира на буржуазно-либеральную интеллигенцию.

Целый ряд очерков и фельетонов посвящены как прошлому России («Граф Строганов и рабочий Демид», 1922; «История одной забастовки» 1924 и пр.), так и Советскому союзу («Новая стройка», «По донским степям», 1931, о донских колхозах – и т.д.). Цикл послереволюционных рассказов и очерков связан с антирелигиозными темами («Чудо», «Тайна святого причастия» и т.д.).

В ранних рассказах Серафимовича, имеющих очерковый характер (1890–1900-е гг.), отражены беспросветная нужда, тяжкий, непосильный труд, полное бесправие широких трудовых масс царской России – рабочих-шахтеров («Под землей», «Маленький шахтер», «Семишкура» и др.), железно-дорожных рабочих («Стрелочник», «Сцепщик», «На паровозе»), наборщиков («Инвалид»), крестьян-рыбаков, плотовщиков, звероловов («Месть», «На плотах», «В камышах», «Прогулка», «На льдине» и др.), ремесленного люда («Епишка»).

Серафимович повествует о безрадостной жизни своих героев с «истомленными лицами», с «выражением покорности» на лице, стремясь вызвать у читателя чувство сострадания к ним. Сознание, что «ничего не переделаешь, что так до гроба» («Епишка»), пронизывает его ранние произведения. Мрачный пейзаж усиливает пессимистическую окрашенность произведений. На фоне «мертвой мглы», «мертвого простора» развивается несложное действие рассказов. Серафимович обнажает ряд противоречий капиталистического строя, показывает чудовищную эксплуатацию трудовых масс («Месть», «В пути», «На море», «Степные люди» и т.д.). «Первые мои произведения, – говорит о себе Серафимович, – носят отпечаток литературы 70-х гг. Я от семидесятников родился, их традициями был начинен, и я боялся яркости в красках». Эти народнические традиции он преодолевает в цикле рассказов, посвященных 1905 г., где даны уже образы не безответных, робких страдальцев, а образы борцов за свободу. Каменщики, плотники, заводские рабочие пробираются среди «кромешной тьмы» к «светящемуся огоньку» – на сходку – для того, чтобы «гаркнуть» так, чтобы «всему миру слыхать было: подымайся, ребята: буде спать» («Среди ночи»). Революционное брожение в городе, в деревне, связь революционного крестьянства с пролетариатом отражены в ряде рассказов – «Бомбы», «На Пресне», «У обрыва», «Зарева» и т.д.

Новой тематике и идейной направленности этого цикла соответствует торжественно-приподнятый тон произведений, достигаемый ораторски-декламационными особенностями синтаксиса. Пейзаж, который носит у Серафимовича аллегорический характер, окрашивается в романтические тона: «багровое зарево», «красные закаты», «розовые отсветы» символизируют вспыхнувшую революцию.

Органическим завершением всего предыдущего творчества писателя явилось одно из значительных произведений советской литературы – героическая эпопея «Железный поток». Созданная на основе конкретных исторических фактов (отступление Таманской армии под начальством Ковтюха из Кубани, охваченной контрреволюционным восстанием), она имеет глубокий обобщающий смысл. В ней отражен процесс превращения анархической стихийной массы крестьянской бедноты под руководством «железного командира» Кожуха в сознательную, спаянную единой целью борьбы за пролетарскую революцию боевую силу, в «железный поток».

История «железного потока» – это история трудовых крестьянских масс, под руководством партии, в процессе ожесточенной классовой борьбы, осознающих общность и неразрывность своих интересов с интересами пролетариата.

Характерной особенностью сюжета эпопеи является то, что основу его составляет судьба масс в целом, а не судьбы отдельных героев. Нарастание действия достигается описанием трудностей, препятствий, преодолеваемых Таманской армией. Повторением сцен, ситуаций (напр. сцена митинга в начале и конце похода – главы II и XI, сцена похорон убитых бойцов – главы XXXII и XXXIII) Серафимович подчеркивает идейный рост массы. Обрамляющий все повествование пейзаж с доминирующим образом «шумящей реки» также оттеняет идейный смысл произведения. Ту же функцию выполняет и соответствующий подбор метафор, эпитетов, связанных с основным образом «железного потока» (например, с одной стороны, – «толпа течет бесконечным потоком», «человеческое море», «льется человеческий поток», «выливались воинские массы»; с другой стороны, – «железные лица», «железное кольцо восставших», «железные шеренги», «железный охват» и т.д.). И чем ближе к концу похода, тем больше закаляется в борьбе армия Кожуха, тем чаще и решительнее употребляется эпитет «железный». Рисуя зрительный и звуковой образ толпы, описывая армию то в движении, то в ожесточенном бою, то в относительно спокойной обстановке, Серафимович создает реалистически всесторонний целостный образ массы – центральный образ эпопеи.

Из «текучего потока» писатель в целях большей конкретизации выделяет отдельные лица, рисует их с сохранением конкретно-бытовых деталей. Таковы образы бабы Горпины и ее мужа. Перелом, который происходит с Горпиной, пробуждение ее классового самосознания, пробуждение чувства коллективизма, осознание себя членом единого «потока», типично не только для нее, но и для всей массы в целом.

Руководителя «железного потока», Кожуха, Серафимович дает, с одной стороны, в плане героически-обобщенного образа вождя (этим вызвано повторение портретных деталей), с другой стороны, в плане реалистически-бытовом (биография Кожуха, особенности его речи и т.д.). Образ Кожуха, олицетворяющего большевистское руководство массой, получился поэтому рельефным. «Железный поток» представляет своеобразное сочетание героически-эпических элементов с лирическими. Синтаксические особенности языка эпопеи – обилие риторических вопросов, анафорическое построение фразы, повторяющийся союз «и» в начале предложения, придающий эпический тон повествованию, инверсированная речь, употребление слов, характерных для литературно-книжной, высокой лексики, – все это создает торжественный тон, свойственный жанру героической эпопеи.

Эпопея насыщена лиризмом. Лирическими интонациями богата авторская речь – то восторженная, то элегически грустная; обильно использованы лирические рефрены, главным образом связанные с пейзажем. Но этот лиро-эпический, проникнутый пафосом характер произведения осложняется широким использованием сниженно-бытовых элементов повествования – образов, речи. Не только в диалогах, но и в речи самого автора встречается ряд вульгаризмов: «Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки». Серафимович сумел передать романтическую героику гражданской войны и одновременно придал произведению обобщающий смысл. Героизированный образ Кожуха имеет типическое значение: он воплощает в своем лице типичные черты командира-большевика, органически спаянного с массой, организующего ее в единое целое, руководящего ею. Отдельные эпизоды из похода Таманской армии вырастают в типически-обобщенные события и факты из истории гражданской войны. Именно о реалистическом характере «Железного потока» писал красный командир Ковтюх – реальный прототип Кожуха: «Главное достоинство повести – беспощадная, спокойная, суровая правда, пронизывающая строки. Читаешь и чувствуешь какой-то железный костяк, соединяющий в одно целое добротное мастерство, высшую художественную мудрость с напряженностью и убедительностью… Отсюда и вытекает правдивость этой художественной летописи и её классовая сущность. Здесь нет прикрас. Здесь прямой показ неизбежно совершающегося».

Литературная деятельность Александра Серафимовича Серафимовича (Попова) (1863–1949) продолжалась шесть десятилетий. Его первое печатное произведение – рассказ «На льдине» – появилось в 1889 г. Последнее выступление в печати – новогоднее обращение к землякам – было опубликовано газетой «Молот» 1 января 1949 г.

Октябрьская социалистическая революция, которую Серафимович воспринял как величайший переворот в истории человечества, ознаменовала принципиально новый этап в жизни и творчестве писателя. Недаром Серафимович неоднократно признавался, что с революции ведет счет своим годам.

Умер Александр Серафимович в Москве 19 января 1949 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В городе Серафимович функционирует Серафимовичский районный литературно-краеведческий музей с 1951 г.

В состав музейного комплекса входят четыре музея: мемориальный дом-музей А. С. Серафимовича по адресу: ул. Серафимовича, д. 3, музей истории Усть-Медведицкого казачества по адресу: ул. Серафимовича, д. 1, выставочный зал «Казачья картинная галерея», являющийся историко-художественным отделом музея, по адресу: ул. Октябрьская, д. 65, музей истории окружной станицы Усть-Медведицкой по адресу: ул. Октябрьская, д. 76.

Литературно-краеведческий музей представляет пять экспозиционных залов в доме-музее А. С. Серафимовича по темам: «Жизнь и творчество писателя-земляка А. С. Серафимовича»; «Мемориальная гостиная в доме-даче писателя», где можно увидеть личные вещи, одежду, предметы быта, мебель, принадлежавшие А. С. Серафимовичу; «Личный кабинет писателя А. С. Серафимовича» – письменный стол, шкафы с книгами писателя, книги из библиотеки семьи А. С. Попова (Серафимовича), картины, письменные принадлежности; зал, посвященный творчеству поэта-земляка В. И. Политова, донского Есенина – созданный интерьер рабочего кабинета В. И. Политова дает возможность туристам попасть в атмосферу творчества поэта: стол, печатная машинка, рукописи поэтических шедевров мастера, подлинники писем писателя Евгения Носова и Виктора Астафьева – все это рассказывает о нашем талантливом земляке, члене Союза писателей России.

