Однажды на работе

02 Сентября 2025



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Говорят, чтобы стать счастливым человеком на работе и в любви, должно повезти. К сожалению, судьба долгие годы не считала нужным одарить меня везением хотя бы в одном направлении. После окончания института я бралась за любую работу и мечтала, чтобы в моей жизни появился стаж по профессии не менее трёх лет. Эта заветная запись в трудовой книжке позволяла бы мне претендовать на получение должности в системе исполнительной власти области, где я родилась, выросла и получила высшее образование. Представители органов власти казались мне небожителями. Они трудились в самом красивом здании нашего города, одевались со вкусом, были ухожены и, мне казалось, были самыми умными людьми на свете.

Проезжая на автобусе мимо этого здания, увенчанного огромными флагами, я зажмуривала глава, скрещивала пальцы на руках и загадывала желание, чтобы непременно стать частью этого высшего общества.

После шести лет разнообразного труда мне удалось достойно выступить перед приёмной комиссией администрации, пройти конкурс и получить должность чиновника среднего звена с достойной заработной платой. Мне казалось, это был настоящий подарок судьбы. Я радовалась всем сердцем победе и устроила настоящий банкет для своих родных и близких. Мои родители были родом из деревни, толком не разбирались в должностях и званиях, но вместе со мной радовались моему назначению, ведь в их семье появился настоящий чиновник, а не продавец или слесарь, кем они проработали много лет.

Отгуляв назначение, я приступила к новой работе. Мне казалось, появление нового человека в команде профессионалов должно было обрадовать коллег, но мои представления о дружелюбии в мире чиновников оказались обманчивы. Вместо помощи и поддержки я слышала лишь издёвки и придирки. Коллектив состоял из людей разного возраста, но они почему-то проявляли невероятную сплочённость в общей неприязни ко мне. Я стала часто плакать и постоянно пребывала в депрессии. Мои неудачи, связанные с подготовкой документов, руководством обсуждались публично, без проявления деликатности и скидки на небольшой опыт работы в новой структуре. Спустя месяц я почти отчаялась и была готова написать заявление об увольнении, но судьба преподнесла мне сюрприз в виде знакомства с начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности, которая вышла на работу после продолжительного отпуска. Прежде я никогда не видела Татьяну Павловну, но частенько слышала неприятные высказывания в её адрес от сослуживцев, которые за глаза называли её главбухшей или Гром-бабой.

Высокая, крупная женщина оказалась весёлой жизнерадостной хохотушкой лет пятидесяти пяти, обладательницей острого языка и прекрасного чувства юмора. Она, увидев незнакомого человека в приёмной, первая подошла ко мне и, не стесняясь рядом сидящих коллег, громко спросила: «Привет, новобранец, как тебе наш серпентарий?» Я подняла изумлённые глаза на женщину и попыталась объяснить, что всё хорошо, но Татьяна Павловна махнула рукой и пригласила меня в свой кабинет на чашку чая. «Или чего покрепче», – смеясь, продолжила она. Коллеги в кабинете через зубы поздоровались с высокой, крепкой женщиной, вяло поинтересовались её отпуском и быстро повыскакивали из кабинета. «Ну вот, побежали сплетничать», – усмехнувшись, добавила главбухша и предложила поторопиться с чайной трапезой.

Я зашла в её кабинет и очутилась в атмосфере, не похожей на место работы чиновника. Вместо лаконичных жалюзи на окнах висели красивые шторы кремового цвета и белоснежный тюль из фатина. Всюду цвели горшечные цветы, на полу стоял огромный фикус. Татьяна Павловна достала сервиз из фарфора цвета шампань, украшенный золотым орнаментом, игриво предложила добавить в чай коньячку, но, увидев мой перепуганный вид, предложила употребление коньяка перенести на вечер пятницы. Я тяжело вздохнула и сказала, что, скорее всего, к этому времени уволюсь. Обязанность отрабатывать положенные при увольнении две недели у меня отсутствовала, поскольку я находилась на испытательном сроке и без промедления могла покинуть место ежедневных унизительных пыток.

Татьяна Павловна внимательно посмотрела на меня и сказала, что мне нужно набраться терпения, не делать поспешных выводов и не совершать опрометчивых поступков. Она налила ароматный чай, достала конфеты с надписью «Сочи» и стала объяснять, что в этом коллективе большинство сотрудников попали на работу, обладая связями в определённых кругах, некоторые даже без конкурсных процедур. Работать они не привыкли и, по словам Татьяны Павловны, не умели, а меня не воспринимали, поскольку считали выскочкой, может, даже завидовали моей самостоятельности.

Я стала спорить, уверять, что половину имён специалистов ещё не запомнила, почти ни с кем не разговаривала, пыталась вникнуть в работу и не понимала, откуда повсюду столько ненависти и злобы. Татьяна Павловна пообещала мне помочь «выжить» на новом месте, но, в свою очередь, написала целый перечень инструкций и правовых актов, которые я должна была прочитать и по возможности поскорее усвоить. Потом она предупредила, чтобы я ни с кем не откровенничала и постаралась никому не показывать свои слёзы. Я поблагодарила за совет и пообещала выполнить все предписания моего нового наставника, но перед выходом из кабинета спросила: «Зачем вы мне помогаете?» Татьяна Павловна улыбнулась и ответила, что была в составе той конкурсной комиссии, перед которой я выступала, чтобы получить эту работу. Мои разумные ответы, умение держать эмоции при себе и неплохо ориентироваться в стрессовой ситуации привлекли внимание главбухши, уставшей от посредственных «блатных» коллег. На моё место должна была прийти дальняя родственница начальника другого отдела, и конкурс был фарсом, но при голосовании Татьяна Павловна ослушалась просьбы нашего руководства и отдала свой голос в пользу меня, убедив независимых экспертов сделать то же самое. На следующий день Татьяна Павловна отправилась в отпуск, но для себя решила: если через месяц я не вылечу из этого рассадника хитрости и подлости, то обязательно попаду под её защиту и поддержку. Поблагодарив за всё, я пообещала не подвести свою наставницу, которой была многим обязана. Мне стало стыдно, ведь я совсем не помнила её лица, но в тот день от волнения всё вокруг плыло перед моими глазами.

После разговора с главбухшей у меня словно открылось второе дыхание. Советы Татьяны Павловны придавали уверенности в себе. Я перестала рыдать по поводу непонятных, порой глупых заданий своих руководителей, научилась ровно общаться с коллегами, познакомилась с соседями из других ведомств, работающих с нами на одном этаже, и через полгода отказалась от мысли об увольнении.

С Татьяной Павловной мы быстро сблизились, много разговаривали о работе, однако вопросы личной жизни обходили стороной. Но однажды я нашла Татьяну Павловну в слезах. Я перепугалась и не знала, как себя вести. Зайдя в её кабинет, закрыла за собой дверь на защёлку, налила воды в красивый хрустальный стакан, который красовался рядом с роскошным графином, села за стол переговоров и терпеливо стала ждать, пока моя наставница немного успокоится. Татьяна Павловна выпила воды, вытерла слёзы и тихонько сказала, что у мужа диагностировали рак. Иногда я слышала, как она нежно разговаривала с мужчиной по телефону, видела, как спешит куда-то с лекарствами в обеденный перерыв, но даже не подозревала, что у такой оптимистки может случиться горе, так подкосившее сильную женщину. Я подошла поближе и приобняла свою наставницу, стала уверять в том, что всё непременно обойдётся, медики проведут необходимую операцию и супруг обязательно поправится. Татьяна Павловна, услышав слова поддержки, подняла на меня заплаканные глаза и сказала:

– Чёрт возьми, ты права, мой Володя – энергичный мужчина, ведь он моложе меня на целых десять лет. Всё действительно обойдётся, и мой бугай обязательно вернётся домой живым и здоровым. Действительно, чего я раскисла.

Она извинилась за слёзы и обещала не впадать в уныние. Когда Татьяна Павловна немного пришла в себя, я решила вернуться на рабочее место, открыла дверь и возле неё увидела коллегу, которая, судя по всему, подслушивала наш разговор. Наушница славилась любовью совать нос в чужие дела и распускать слухи. Когда я резко открыла дверь, молодая особа не смогла быстро сориентироваться, стала ртом хватать воздух и заявила, что меня ищет руководитель. Я усмехнулась, поблагодарила за заботу и отправилась в кабинет к начальнику, который изумлённо ответил, что меня не вызывал.

С тех пор Татьяна Павловна редко улыбалась, неохотно шла на контакт и была всегда очень сосредоточена. Спустя несколько недель после нашего откровенного разговора она попросила меня задержаться на работе, я понимала, что нужна своей наставнице. Без лишних вопросов я согласилась и не могла дождаться окончания рабочего дня. Когда этаж нашего здания опустел, я отправилась к Татьяне Павловне. Та вовсю накрывала на стол, нарезала сыр оранжевого цвета и красиво выкладывала его веером на фарфоровую тарелку. Наставница объяснила, что операция у мужа прошла успешно, врачи уверили, что он вскоре вернётся домой после необходимой реабилитации.

Татьяна Павловна заметно повеселела и решила отметить со мной значительные успехи в борьбе с болезнью. Наполнив хрустальные рюмки напитком тёмно-орехового цвета, она произнесла тост за здоровье своего мужа, которого с любовью в голосе назвала «моя жизнь». Мне хотелось отвлечь собеседницу от мыслей о больнице и операции, я решила разузнать подробности её личной жизни. На этот раз Татьяна Павловна отнекиваться не стала, снова наполнила наши рюмки и начала свой рассказ.

Моя любимая главбухша была родом из другого региона. Молодым специалистом она вернулась в родное село, устроилась младшим бухгалтером на мясокомбинат, получила комнату в общежитии и мечтала о любви и настоящей крепкой семье, в которой когда-то выросла. Несколько лет она прожила одна и почти потеряла надежду обрести счастье, но однажды к ней в контору пришёл коренастый молодой мужчина, который сдавал фермерское мясо для переработки. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Молодые свободные сердца забились в унисон. Страстные ночи проносились, словно мгновения. Влюблённой женщине казалось, что обретённое счастье озарит её жизнь навсегда, однако фермер не спешил обременять себя узами брака. Спустя полгода молодые стали ссориться по поводу планов на дальнейшую жизнь, а после и вовсе разругались в пух и прах.

Вскоре влюблённая девушка увидела своего суженого в компании учительницы местной школы. Обладая вспыльчивым характером, она не простила измены и решила перебраться в соседний город, но поняла, что беременна. Фермер, узнав, что скоро станет отцом, попросил прощения у беременной возлюбленной и сделал предложение создать настоящую семью. Молодые стали готовиться к свадьбе и вскоре поженились. Спустя месяц после свадьбы, вернувшись в неурочный час домой, она застала своего супруга в постели всё с той же учительницей. Оскорблённая женщина не стала устраивать истерик, решила сделать аборт и развестись.

Срок беременности был большим, врачи отказались идти на это преступление, но разъярённая обманутая женщина нашла исполнителя своей задумки и смогла избавиться от несчастного, ни в чем не повинного дитя. После двух часов непрекращающихся мук выяснилось, что детей в утробе было двое…

Татьяна Павловна замолчала на некоторое время, выпила содержимое рюмки и продолжила свой рассказ…

После той ночи в аду измученная женщина попала в больницу. Врачи выяснять ничего не стали, оставили на лечение и восстановление. Покинуть стационар Татьяна Павловна смогла только спустя два месяца. Сильно похудевшая, осунувшаяся, бледная и раздавленная, она собрала свои вещи и уехала в город, где через пять лет встретила мужчину, ставшего её вторым мужем. Сильная волевая женщина много работала, старалась получить квартиру, но её спутник увлёкся какими-то финансовыми пирамидами, просаживал деньги в лотереи, играл в карты. После очередного проигрыша последних денег Татьяна Павловна собрала вещи непутёвого мужа и выгнала его из своей съёмной квартиры. Только через несколько недель она осознала, что снова забеременела. Повторить ужас прошлой ошибки женщина не захотела, поэтому приняла решение родить ребёнка и воспитать его сама…

Спустя восемь месяцев на свет появилась дочь Татьяны Павловны – Алина. Девочка родилась красивенькой и здоровенькой. Родители молодой мамочки предложили забрать внучку к себе, чтобы та смогла устроить свою личную жизнь, но Татьяна Павловна решила прекратить искать женское счастье и занять свою жизнь только интересами дочери. Десять лет семья моей наставницы состояла их двух человек. Работа перестала приносить нужный доход, купить квартиру ей не удалось, и тогда Татьяна Павловна решилась на переезд в другой регион. В самолёте она случайно встретила женщину-руководителя, которая подыскивала главного бухгалтера в наш орган власти. Пройдя небольшое собеседование в авиационном кресле, Татьяна Павловна получила работу и возможность поселиться в служебном жилье. Спустя восемь лет власть в регионе поменялась. На смену достойным руководителям пришли люди, отдалённо представляющие цели и задачи своей работы, с отсутствием знаний, опыта и навыков, но переполненные гипертрофированными амбициями, неуемной жаждой власти и денег. Именно тогда Татьяна Павловна решила вернуться на родину, но случайно встретила ЕГО, перевернувшего жизнь навсегда.

Однажды она, возвращаясь домой, опоздала на последний автобус, который шёл в сторону её дома. Окончательно замёрзнув на автобусной остановке, Татьяна Павловна решила воспользоваться услугами такси, стоящего рядом. Молодой мужчина за рулём, наблюдавший за женщиной через лобовое окно своего авто, предложил бесплатно оказать свои услуги и пригласил её на свидание. Гордячка рассчиталась за поездку, от свидания отказалась, но мужчина был очень настойчивым человеком. Запомнив адрес, он приехал на следующий день с букетом цветов, но Татьяна Павловна цветы не приняла и потребовала прекратить преследование. Молодой таксист не сдался и вскоре смог растопить лёд в сердце женщины, потерявшей надежду стать счастливой. Владимир был моряком, во время схода на берег подрабатывал частным извозом, был женат, но много лет жил отдельно от супруги. После их первой встречи влюблённый мужчина подал на развод и той же осенью стал третьим мужем Татьяны Павловны. Она ещё долго не могла поверить своему счастью. В год нашего с ней знакомства пара отпраздновала пятую годовщину свадьбу, но тяжёлая болезнь очернила их счастливые дни. Дочь Алина оканчивала институт, жила в другом городе, но всем сердцем приняла выбор мамы и вместе с ней переживала за здоровье своего отчима.

Татьяна Павловна, рассказывая о достоинствах своего супруга, всё время повторяла, что даже не подозревала, как сильно может любить мужчину и быть самой счастливой женщиной на свете. Я слушала и не могла поверить, что такое в жизни бывает. На моём пути всё время встречались мужчины слабые, не способные подарить своей избраннице надёжность и заботу. Моя школьная любовь не была взаимной, университетская привязанность закончилась моим разбитым сердцем, служебные романы для меня были недопустимы, связь с женатыми мужчинами неприемлема. К двадцати восьми годам у меня была собственная небольшая квартира, которую помогли купить родители, нелюбимая работа и уверенность в том, что моё счастье заблудилось навсегда …

Мы ещё немного выпили, посплетничали про коллег, посмеялись над глупыми поручениями руководства, убрали со стола следы застолья и разошлись по домам. Перед сном я позвонила маме и узнала последние новости. Мама рассказала про жизнь родственников и предложила встретиться на выходных, чтобы вместе поужинать. Я согласилась и отправилась спать. Всю ночь мне снились красивые яркие цветы с неповторимым, кружащим голову ароматом. Утром я проснулась в прекрасном расположении духа и была уверена, что в моей жизни должно было произойти нечто прекрасное, но первые новости рабочего дня повергли меня в шок. Ночью у супруга Татьяны Павловны случилось внутреннее кровотечение. Когда врачи бросились его спасать, было уже поздно, на рассвете Владимир умер.

Я не могла представить, что чувствовала моя наставница, но понимала, что обязана поддержать несчастную женщину. Набрав номер телефона, я услышала в трубке грубое «алло» – от слёз и горя голос Татьяны Павловны был словно чужим. Я попыталась подобрать слова утешения, но у меня выходило глупо и нелепо, помолчав немного, я смогла только предложить помощь. Безутешная вдова объяснила, что планирует похоронить мужа на его родине, поэтому через несколько дней, когда необходимые документы будут готовы, она отправится в другой город, чтобы предать земле тело любимого человека. Она поблагодарила за участие и пообещала вернуться на работу через несколько недель. Буквально кожей я чувствовала сердечную боль моей собеседницы, когда положила трубку, слёзы покатились по моим щекам.

Без любимой главбухши на работе мне снова стало уныло и морально тяжело. Хихиканье коллег про то, что у Гром-бабы, оказывается, был мужик, выводили меня из себя, было противное ощущение того, что я работаю среди этих странных людей, лишённых милосердия. Для себя я решила, что, если Татьяна Павловна не вернётся, я не задумываясь уволюсь и займусь делом, которое будет дарить моей душе радость…

Утром следующего дня руководством было принято решение направить меня на совещание с докладом вместо моего коллеги, который боялся выступать на публике. Я стала возмущаться, утверждать, что по заданной теме не знаю ничего и не смогу достойно ответить собеседникам на дополнительные вопросы. Слушать меня отказались и в приказном порядке потребовали выполнить поручение. Собрав силу воли в кулак, я отправилась на совещание, участниками которого были только высокопоставленные лица. Меня решили заслушать первой. Быстро прочитав полученный текст, я попыталась улизнуть с трибуны, но меня задержали вопросами, которые пугали с самого начала. Выслушав все замечания, спокойным и ровным голосом я произнесла: «Ответы на дополнительные вопросы можно получить в рабочем порядке при обращении к моему руководству», захлопнула папку и села на своё место. Дальнейшее обсуждение касалось иных тем, что безумно меня обрадовало. Через несколько часов совещание было закончено, я хотела выйти из зала заседаний, но путь мне преградил высокий мужчина. Я подняла глаза и узнала в нём общественного деятеля, который славился выступлениями, разоблачающими бездарность некоторых управленцев нашей области. Онемев на мгновение, я попросила пропустить меня, но он, хитро улыбаясь, предложил познакомиться и проводить меня до кабинета. Дрожащим голосом я назвала своё имя, но от сопровождения отказалась.

Общественного деятеля звали Сергеем Тарасовичем, на вид ему было около сорока пяти лет, по слухам, был женат и воспитывал дочь. Его появление в коридорах власти вызывало неоднозначную реакцию у чиновников. Кто-то опасался его визитов, кому-то было лестным знакомство с человеком, который влиял на многие умы, обладал знаниями и умениями в политических технологиях, проводил выборы депутатов разных регионов, руководил PR-агентством. Знакомство с этим интересным и в то же время непростым человеком не сулило мне ничего хорошего, поэтому я постаралась отделаться от него и быстро шмыгнула в свой кабинет. По какой-то причине моя личность заинтересовала Сергея Тарасовича, он отыскал меня и внезапно появился в кабинете.

– Добрый день, рад вас видеть, я освободился от очередной тягомотины, под названием совещание и хочу пригласить вас на чашечку кофе, – игриво предложил мне мужчина

– Сергей Тарасович, я занята, кроме того, не люблю этот напиток, – сдержанно ответила я.

– Тогда давайте выпьем чаю и немного поговорим, – не унимался гость.

Я пристально посмотрела в глаза собеседнику и вновь отказалась. Сергей Тарасович усмехнулся, пожал плечами и вышел из кабинета. Несмотря на мой отказ, его появление стало поводом для распускания грязных слухов среди коллег.

Когда сплетни дошли до руководства, мне объяснили, что с таким человеком ссориться нельзя, необходимо разузнать причину появления его в нашем органе власти. Я объяснила, что его интерес, вероятнее всего, связан с докладом, автор которого сам может встретиться с общественным деятелем и уточнить все детали. Меня стали осыпать нелепыми комплиментами, убеждать в моей неотразимости, упрашивать встретиться с «грозой» общественного мнения и выяснить причину его интереса к нам. Когда Сергей Тарасович позвонил снова, я решила с ним встретиться. Однако повод для беседы выбрала иной. За время работы я осознавала бездарность моего руководства, но нуждалась в независимой оценке управленческих бестолковых решений, которые могли привести к негативным последствиям для области.

При встрече Сергей Тарасович произвёл впечатление приятного и умного человека. Его офис был оформлен в сдержанных тонах, обустроен простой мебелью, но насыщен морскими и географическими картами, необычными картинами и уникальными фотографиями. Он рассказывал о любимых книгах, интересных фильмах, угощал меня хорошим дорогим вином. Когда вечер подходил к завершению, он вдруг поцеловал меня…

Не успев опомниться, я вдруг почувствовала под своей блузкой горячие руки мужчины. Эта наглость возмутила меня, я, словно ошпаренная, отскочила от нахала, схватила пальто, сумку и выскочила из кабинета.

Пока бежала по коридору, была страшно раздражена своей наивностью, а потом, вспомнив перепуганные лица своего руководства, рассмеялась в голос, ведь настоящей причиной интереса к нашему органу власти были только отдельные части моего тела. Утром я должна была сообщить все подробности нашей встречи, но никак не могла подобрать нужных слов, решила воспользоваться ситуацией и объявила руководству, что Сергей Тарасович готовит запрос в правоохранительные органы для проверки нашей деятельности. Оставив начальников отделов в предобморочном состоянии, я отправилась на своё рабочее место. Эта маленькая месть за прежние унижения доставила мне удовольствие. Ещё некоторое время я пыталась сосредоточиться на документах, но приятные воспоминания о поцелуе не давали мне покоя. Отчитав себя за распущенность, я решила забыть о происшедшем и приступить к своим рутинным обязанностям.

После работы я вышла из здания и решила немного прогуляться, но на крыльце вдруг увидела Сергея Тарасовича. Моё сердце, которое давно забыло, что такое душевное волнение, вдруг стало биться так, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Я засмущалась и попыталась скрыться в толпе выходящих людей, но приятный мужской голос вдруг окликнул меня по имени. Мне не хотелось выглядеть глупо, я решила подойти.

– Привет, беглянка, – вдруг с нежностью в голосе сказал Сергей Тарасович.

– Привет, наглец, – неожиданно для себя ответила я.

– Извини меня за мою бестактность, я не смог удержаться. Мы снова должны встретиться, ты мне понравилась, и нам вместе очень хорошо, – продолжил мужчина.

Пристально посмотрев собеседнику в глаза, я вдруг ответила:

– Великий и ужасный любитель женских форм, вы ошиблись, вместе мы с вами не будем никогда, а для хорошо – найдите развлечения среди эскортниц, – развернулась и пошла в свою сторону.

В этот вечер Сергей Тарасович преследовать меня не стал, но с тех пор стал часто звонить. Иногда он спрашивал про мою работу, просил дать контакты коллег из других органов власти и через две недели всё-таки смог снова заманить меня в свой офис, при этом дал обещание вести себя прилично и очень достойно. Данное слово он не нарушил, вечер прошёл на одном дыхании, я даже почувствовала влечение к этому мужчине. В обществе Сергей Тарасович слыл невероятным бабником, ему приписывали романы с женщинами разных возрастов и положений, я не хотела стать очередной любовницей в его списке, поэтому решила больше не встречаться.

Вскоре вернулась Татьяна Павловна, она заметно похудела, её безжизненный взгляд источал бесконечную тоску. Увидев наставницу, я почувствовала, что моё сердце сжалось от боли. Я попыталась произнести слова сочувствия, но сильная женщина перебила меня и предложила другую тему для разговора. Не дослушав рабочие новости, Татьяна Павловна вдруг перебила меня и спросила.

– Крошка, ты что, влюбилась?

– Вовсе нет, – ответила я.

Наставница долго выпытывала имя мужчины, взволновавшего мою душу, услышав которое произнесла:

– Ты что, с ума сошла?! На нём же пробу ставить негде.

Потом немного помолчала и продолжила.

– Хотя ты права, он способен увлечь женщину, но всё равно будь осторожнее.

Я утвердительно кивнула головой, но решила уточнить, почему Татьяна Павловна увидела во мне перемены.

– Тебя выдали глаза: они светятся по-особенному, только влюблённая женщина способна так преобразиться, – ответила моя наставница.

Целый год Сергей Тарасович штурмовал неприступную крепость моей души. Для этого ему пришлось стать моим союзником и помощником на работе. Его публичные выступления позволили избавиться от самых отпетых мошенников и дураков в структурах власти. Наши победы меня окрыляли, я перестала сопротивляться его напору и решила сдаться. Когда мы стали близки, я поняла, что моё увлечение давно превратилось в настоящую любовь. Каждая женщина мечтает быть единственной и неповторимой для своей второй половинки, я не была исключением и, встретив мужчину, о котором давно мечтала, всё же решила согласиться на роль любовницы. Планов на будущее я не строила, была счастлива тем, что дарила мне судьба в настоящее время, здесь и сейчас. Спустя два года тайных свиданий я стала тяготиться нашим романом, устав проводить выходные и вечера одна. Мне надоело просыпаться, обнимая подушку, жить и дышать только от встречи к встрече, я позвонила Сергею и, не успев сказать о разрыве наших отношений, услышала приглашение провести вместе несколько дней. Лишних вопросов я никогда не задавала, снова решила просто радоваться своему маленькому счастью. Это были лучшие выходные в моей жизни. Перед расставанием Сергей вдруг сказал: «Если бы я был свободен, не задумываясь сделал бы тебе предложение стать моей женой». Он пытался объяснить что-то про обязательства перед семьёй, не позволяющие решиться на развод, но я прервала его речь поцелуем и попросила больше не обсуждать эту тему.

На работе всё было по-прежнему: рутина, совещания, доклады, сплетни. Прогуливаясь мимо здания, где я трудилась уже более четырёх лет, вдруг вспомнила, как мечтала стать частью этого достойного мира. Грустно улыбнулась, осознала – мои мечты сбылись, но поняла, что так и не нашла себя. Татьяна Павловна, заметив печаль в моих глазах, предложила вечером задержаться после работы, чтобы немного поболтать о жизни. Когда все разошлись, мы, по старой привычке, закрылись в кабинете, чтобы выпить немного хорошего коньяка.

Разговор Татьяна Павловна начала первой. Она не стала ни о чём расспрашивать, чтобы выведать причину моей грусти, лишь сказала, чтобы я прекратила мучиться, родила ребёнка от любимого человека и жила своей жизнью. Потом рассказала, что познакомилась с интересным мужчиной. Он был свободен и мечтал создать семью, чтобы старость встретить не в одиночестве. Как только я хотела узнать о решении Татьяны Павловны, она сама призналась, что не может предать память мужа. Она не представляла себя в постели с другим мужчиной, не собиралась менять свою жизнь, поскольку считала невыносимой ношей брак без любви. По её мнению, всю нежность, привязанность и страсть несчастная женщина испила до дна с Володей, которого никто и никогда заменить не сможет. Мы ещё немного поговорили о жизни и разошлись по домам.

Спустя несколько дней Татьяна Павловна приболела, вскоре попала в больницу с воспалением лёгких, после недельного курса антибиотиков её сердце остановилось…

Это была настоящая потеря для меня. В глубине души я радовалась, что влюблённые сердца встретились на небесах, но не представляла, как теперь буду работать без этой по-своему очаровательной, весёлой, жизнерадостной, сильной женщины.

Дочь Татьяны Павловны Алина похоронила маму рядом с мужем на его родине, я даже не смогла проститься со своей наставницей как положено. Горечь потери я смогла разделить лишь с родителями, хотя в душе нуждалась в поддержке моего любимого мужчины. В те дни Сергей уехал в командировку и снова оставил меня одну. Он звонил чаще обычного, пытался утешить, говорил нежные слова, обещал привезти подарок, но телефонных разговоров для меня было недостаточно, хотелось прижаться к нему и вдоволь поплакать. Устав от пустых ожиданий, придирок и сплетен недалёких коллег и глупого руководства я приняла два решения: уволиться с работы и разорвать отношения с Сергеем.

Заявление об увольнении руководством было завизировано в тот же день, оставалось собраться с мыслями, чтобы написать сообщение о расставании с любимым человеком. Зная, что на выходные дни у нас не будет возможности встретиться, необходимые слова я написала в пятницу вечером и отключила телефон.

Всю ночь мне снились кошмары, бросало в пот. На рассвете поднялась температура, появилось ощущение, будто у меня вырвали сердце, а по телу проехался каток. Я включила телефон, чтобы попросить маму купить мне лекарства и увидела несколько десятков пропущенных звонков от Сергея. Грустно улыбнувшись, я написала маме сообщение, отложила телефон и попыталась уснуть. Проваливаясь в сон, я вдруг услышала стук в дверь моей квартиры. «Наверное, мамуля», – подумала я и поплелась открывать дверь, совершенно забыв, что у родителей хранился запасной комплект ключей. Не глядя в глазок, я распахнула дверь и увидела перед собой измученного Сергея. Не говоря ни слова, он обнял меня и сказал, что пришёл ко мне навсегда…

С тех пор прошло больше десяти лет. За это время я потеряла своих родителей, но приобрела настоящую семью, родила сыночка, отучилась на мастера по наращиванию волос, стала профессионалом своего дела и никогда не расставалась с Серёжей. Гуляя вместе с семьёй мимо самого красивого здания нашего города, где когда-то мечтала работать и получила заветное место, я неохотно вспоминаю о тех унылых и жутких буднях. Только два обстоятельства приносят моему сердцу нежные воспоминания о прежней работе – это знакомство с будущим мужем и наставницей, сердце которой отказалось биться без любви.

Счастье, о котором я так мечтала, нельзя назвать безоблачным и лёгким. Терпкий вкус нашей жизни придают сложный характер супруга, его напряжённая работа и непростые отношения с его прежней семьёй, которая не простила предательства. Получив после развода всё имущество и приличное содержание дочери, бывшая супруга Сергея не смогла найти в себе силы сохранить с ним хотя бы нейтральные отношения. Сейчас истерики бывшей жены происходят реже, его дочь давно вышла замуж и живёт своей жизнью, что вселяет в нас надежду обрести абсолютный покой, но даже если впереди нас будут ждать новые испытания, я уверена, что мы сможем всё преодолеть, потому что стараемся беречь друг друга и нашу любовь…

Ариша ЗИМА,

член Союза писателей России