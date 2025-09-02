Однажды на работе

Печать
PDF

02 Сентября 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Говорят, чтобы стать счастливым человеком на работе и в любви, должно повезти. К сожалению, судьба долгие годы не считала нужным одарить меня везением хотя бы в одном направлении. После окончания института я бралась за любую работу и мечтала, чтобы в моей жизни появился стаж по профессии не менее трёх лет. Эта заветная запись в трудовой книжке позволяла бы мне претендовать на получение должности в системе исполнительной власти области, где я родилась, выросла и получила высшее образование. Представители органов власти казались мне небожителями. Они трудились в самом красивом здании нашего города, одевались со вкусом, были ухожены и, мне казалось, были самыми умными людьми на свете.

Проезжая на автобусе мимо этого здания, увенчанного огромными флагами, я зажмуривала глава, скрещивала пальцы на руках и загадывала желание, чтобы непременно стать частью этого высшего общества.

После шести лет разнообразного труда мне удалось достойно выступить перед приёмной комиссией администрации, пройти конкурс и получить должность чиновника среднего звена с достойной заработной платой. Мне казалось, это был настоящий подарок судьбы. Я радовалась всем сердцем победе и устроила настоящий банкет для своих родных и близких. Мои родители были родом из деревни, толком не разбирались в должностях и званиях, но вместе со мной радовались моему назначению, ведь в их семье появился настоящий чиновник, а не продавец или слесарь, кем они проработали много лет.

Отгуляв назначение, я приступила к новой работе. Мне казалось, появление нового человека в команде профессионалов должно было обрадовать коллег, но мои представления о дружелюбии в мире чиновников оказались обманчивы. Вместо помощи и поддержки я слышала лишь издёвки и придирки. Коллектив состоял из людей разного возраста, но они почему-то проявляли невероятную сплочённость в общей неприязни ко мне. Я стала часто плакать и постоянно пребывала в депрессии. Мои неудачи, связанные с подготовкой документов, руководством обсуждались публично, без проявления деликатности и скидки на небольшой опыт работы в новой структуре. Спустя месяц я почти отчаялась и была готова написать заявление об увольнении, но судьба преподнесла мне сюрприз в виде знакомства с начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности, которая вышла на работу после продолжительного отпуска. Прежде я никогда не видела Татьяну Павловну, но частенько слышала неприятные высказывания в её адрес от сослуживцев, которые за глаза называли её главбухшей или Гром-бабой.

Высокая, крупная женщина оказалась весёлой жизнерадостной хохотушкой лет пятидесяти пяти, обладательницей острого языка и прекрасного чувства юмора. Она, увидев незнакомого человека в приёмной, первая подошла ко мне и, не стесняясь рядом сидящих коллег, громко спросила: «Привет, новобранец, как тебе наш серпентарий?» Я подняла изумлённые глаза на женщину и попыталась объяснить, что всё хорошо, но Татьяна Павловна махнула рукой и пригласила меня в свой кабинет на чашку чая. «Или чего покрепче», – смеясь, продолжила она. Коллеги в кабинете через зубы поздоровались с высокой, крепкой женщиной, вяло поинтересовались её отпуском и быстро повыскакивали из кабинета. «Ну вот, побежали сплетничать», – усмехнувшись, добавила главбухша и предложила поторопиться с чайной трапезой.

Я зашла в её кабинет и очутилась в атмосфере, не похожей на место работы чиновника. Вместо лаконичных жалюзи на окнах висели красивые шторы кремового цвета и белоснежный тюль из фатина. Всюду цвели горшечные цветы, на полу стоял огромный фикус. Татьяна Павловна достала сервиз из фарфора цвета шампань, украшенный золотым орнаментом, игриво предложила добавить в чай коньячку, но, увидев мой перепуганный вид, предложила употребление коньяка перенести на вечер пятницы. Я тяжело вздохнула и сказала, что, скорее всего, к этому времени уволюсь. Обязанность отрабатывать положенные при увольнении две недели у меня отсутствовала, поскольку я находилась на испытательном сроке и без промедления могла покинуть место ежедневных унизительных пыток.

Татьяна Павловна внимательно посмотрела на меня и сказала, что мне нужно набраться терпения, не делать поспешных выводов и не совершать опрометчивых поступков. Она налила ароматный чай, достала конфеты с надписью «Сочи» и стала объяснять, что в этом коллективе большинство сотрудников попали на работу, обладая связями в определённых кругах, некоторые даже без конкурсных процедур. Работать они не привыкли и, по словам Татьяны Павловны, не умели, а меня не воспринимали, поскольку считали выскочкой, может, даже завидовали моей самостоятельности.

Я стала спорить, уверять, что половину имён специалистов ещё не запомнила, почти ни с кем не разговаривала, пыталась вникнуть в работу и не понимала, откуда повсюду столько ненависти и злобы. Татьяна Павловна пообещала мне помочь «выжить» на новом месте, но, в свою очередь, написала целый перечень инструкций и правовых актов, которые я должна была прочитать и по возможности поскорее усвоить. Потом она предупредила, чтобы я ни с кем не откровенничала и постаралась никому не показывать свои слёзы. Я поблагодарила за совет и пообещала выполнить все предписания моего нового наставника, но перед выходом из кабинета спросила: «Зачем вы мне помогаете?» Татьяна Павловна улыбнулась и ответила, что была в составе той конкурсной комиссии, перед которой я выступала, чтобы получить эту работу. Мои разумные ответы, умение держать эмоции при себе и неплохо ориентироваться в стрессовой ситуации привлекли внимание главбухши, уставшей от посредственных «блатных» коллег. На моё место должна была прийти дальняя родственница начальника другого отдела, и конкурс был фарсом, но при голосовании Татьяна Павловна ослушалась просьбы нашего руководства и отдала свой голос в пользу меня, убедив независимых экспертов сделать то же самое. На следующий день Татьяна Павловна отправилась в отпуск, но для себя решила: если через месяц я не вылечу из этого рассадника хитрости и подлости, то обязательно попаду под её защиту и поддержку. Поблагодарив за всё, я пообещала не подвести свою наставницу, которой была многим обязана. Мне стало стыдно, ведь я совсем не помнила её лица, но в тот день от волнения всё вокруг плыло перед моими глазами.

После разговора с главбухшей у меня словно открылось второе дыхание. Советы Татьяны Павловны придавали уверенности в себе. Я перестала рыдать по поводу непонятных, порой глупых заданий своих руководителей, научилась ровно общаться с коллегами, познакомилась с соседями из других ведомств, работающих с нами на одном этаже, и через полгода отказалась от мысли об увольнении.

С Татьяной Павловной мы быстро сблизились, много разговаривали о работе, однако вопросы личной жизни обходили стороной. Но однажды я нашла Татьяну Павловну в слезах. Я перепугалась и не знала, как себя вести. Зайдя в её кабинет, закрыла за собой дверь на защёлку, налила воды в красивый хрустальный стакан, который красовался рядом с роскошным графином, села за стол переговоров и терпеливо стала ждать, пока моя наставница немного успокоится. Татьяна Павловна выпила воды, вытерла слёзы и тихонько сказала, что у мужа диагностировали рак. Иногда я слышала, как она нежно разговаривала с мужчиной по телефону, видела, как спешит куда-то с лекарствами в обеденный перерыв, но даже не подозревала, что у такой оптимистки может случиться горе, так подкосившее сильную женщину. Я подошла поближе и приобняла свою наставницу, стала уверять в том, что всё непременно обойдётся, медики проведут необходимую операцию и супруг обязательно поправится. Татьяна Павловна, услышав слова поддержки, подняла на меня заплаканные глаза и сказала:

– Чёрт возьми, ты права, мой Володя – энергичный мужчина, ведь он моложе меня на целых десять лет. Всё действительно обойдётся, и мой бугай обязательно вернётся домой живым и здоровым. Действительно, чего я раскисла.

Она извинилась за слёзы и обещала не впадать в уныние. Когда Татьяна Павловна немного пришла в себя, я решила вернуться на рабочее место, открыла дверь и возле неё увидела коллегу, которая, судя по всему, подслушивала наш разговор. Наушница славилась любовью совать нос в чужие дела и распускать слухи. Когда я резко открыла дверь, молодая особа не смогла быстро сориентироваться, стала ртом хватать воздух и заявила, что меня ищет руководитель. Я усмехнулась, поблагодарила за заботу и отправилась в кабинет к начальнику, который изумлённо ответил, что меня не вызывал.

С тех пор Татьяна Павловна редко улыбалась, неохотно шла на контакт и была всегда очень сосредоточена. Спустя несколько недель после нашего откровенного разговора она попросила меня задержаться на работе, я понимала, что нужна своей наставнице. Без лишних вопросов я согласилась и не могла дождаться окончания рабочего дня. Когда этаж нашего здания опустел, я отправилась к Татьяне Павловне. Та вовсю накрывала на стол, нарезала сыр оранжевого цвета и красиво выкладывала его веером на фарфоровую тарелку. Наставница объяснила, что операция у мужа прошла успешно, врачи уверили, что он вскоре вернётся домой после необходимой реабилитации.

Татьяна Павловна заметно повеселела и решила отметить со мной значительные успехи в борьбе с болезнью. Наполнив хрустальные рюмки напитком тёмно-орехового цвета, она произнесла тост за здоровье своего мужа, которого с любовью в голосе назвала «моя жизнь». Мне хотелось отвлечь собеседницу от мыслей о больнице и операции, я решила разузнать подробности её личной жизни. На этот раз Татьяна Павловна отнекиваться не стала, снова наполнила наши рюмки и начала свой рассказ.

Моя любимая главбухша была родом из другого региона. Молодым специалистом она вернулась в родное село, устроилась младшим бухгалтером на мясокомбинат, получила комнату в общежитии и мечтала о любви и настоящей крепкой семье, в которой когда-то выросла. Несколько лет она прожила одна и почти потеряла надежду обрести счастье, но однажды к ней в контору пришёл коренастый молодой мужчина, который сдавал фермерское мясо для переработки. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Молодые свободные сердца забились в унисон. Страстные ночи проносились, словно мгновения. Влюблённой женщине казалось, что обретённое счастье озарит её жизнь навсегда, однако фермер не спешил обременять себя узами брака. Спустя полгода молодые стали ссориться по поводу планов на дальнейшую жизнь, а после и вовсе разругались в пух и прах.

Вскоре влюблённая девушка увидела своего суженого в компании учительницы местной школы. Обладая вспыльчивым характером, она не простила измены и решила перебраться в соседний город, но поняла, что беременна. Фермер, узнав, что скоро станет отцом, попросил прощения у беременной возлюбленной и сделал предложение создать настоящую семью. Молодые стали готовиться к свадьбе и вскоре поженились. Спустя месяц после свадьбы, вернувшись в неурочный час домой, она застала своего супруга в постели всё с той же учительницей. Оскорблённая женщина не стала устраивать истерик, решила сделать аборт и развестись.

Срок беременности был большим, врачи отказались идти на это преступление, но разъярённая обманутая женщина нашла исполнителя своей задумки и смогла избавиться от несчастного, ни в чем не повинного дитя. После двух часов непрекращающихся мук выяснилось, что детей в утробе было двое…

Татьяна Павловна замолчала на некоторое время, выпила содержимое рюмки и продолжила свой рассказ…

После той ночи в аду измученная женщина попала в больницу. Врачи выяснять ничего не стали, оставили на лечение и восстановление. Покинуть стационар Татьяна Павловна смогла только спустя два месяца. Сильно похудевшая, осунувшаяся, бледная и раздавленная, она собрала свои вещи и уехала в город, где через пять лет встретила мужчину, ставшего её вторым мужем. Сильная волевая женщина много работала, старалась получить квартиру, но её спутник увлёкся какими-то финансовыми пирамидами, просаживал деньги в лотереи, играл в карты. После очередного проигрыша последних денег Татьяна Павловна собрала вещи непутёвого мужа и выгнала его из своей съёмной квартиры. Только через несколько недель она осознала, что снова забеременела. Повторить ужас прошлой ошибки женщина не захотела, поэтому приняла решение родить ребёнка и воспитать его сама…

Спустя восемь месяцев на свет появилась дочь Татьяны Павловны – Алина. Девочка родилась красивенькой и здоровенькой. Родители молодой мамочки предложили забрать внучку к себе, чтобы та смогла устроить свою личную жизнь, но Татьяна Павловна решила прекратить искать женское счастье и занять свою жизнь только интересами дочери. Десять лет семья моей наставницы состояла их двух человек. Работа перестала приносить нужный доход, купить квартиру ей не удалось, и тогда Татьяна Павловна решилась на переезд в другой регион. В самолёте она случайно встретила женщину-руководителя, которая подыскивала главного бухгалтера в наш орган власти. Пройдя небольшое собеседование в авиационном кресле, Татьяна Павловна получила работу и возможность поселиться в служебном жилье. Спустя восемь лет власть в регионе поменялась. На смену достойным руководителям пришли люди, отдалённо представляющие цели и задачи своей работы, с отсутствием знаний, опыта и навыков, но переполненные гипертрофированными амбициями, неуемной жаждой власти и денег. Именно тогда Татьяна Павловна решила вернуться на родину, но случайно встретила ЕГО, перевернувшего жизнь навсегда.

Однажды она, возвращаясь домой, опоздала на последний автобус, который шёл в сторону её дома. Окончательно замёрзнув на автобусной остановке, Татьяна Павловна решила воспользоваться услугами такси, стоящего рядом. Молодой мужчина за рулём, наблюдавший за женщиной через лобовое окно своего авто, предложил бесплатно оказать свои услуги и пригласил её на свидание. Гордячка рассчиталась за поездку, от свидания отказалась, но мужчина был очень настойчивым человеком. Запомнив адрес, он приехал на следующий день с букетом цветов, но Татьяна Павловна цветы не приняла и потребовала прекратить преследование. Молодой таксист не сдался и вскоре смог растопить лёд в сердце женщины, потерявшей надежду стать счастливой. Владимир был моряком, во время схода на берег подрабатывал частным извозом, был женат, но много лет жил отдельно от супруги. После их первой встречи влюблённый мужчина подал на развод и той же осенью стал третьим мужем Татьяны Павловны. Она ещё долго не могла поверить своему счастью. В год нашего с ней знакомства пара отпраздновала пятую годовщину свадьбу, но тяжёлая болезнь очернила их счастливые дни. Дочь Алина оканчивала институт, жила в другом городе, но всем сердцем приняла выбор мамы и вместе с ней переживала за здоровье своего отчима.

Татьяна Павловна, рассказывая о достоинствах своего супруга, всё время повторяла, что даже не подозревала, как сильно может любить мужчину и быть самой счастливой женщиной на свете. Я слушала и не могла поверить, что такое в жизни бывает. На моём пути всё время встречались мужчины слабые, не способные подарить своей избраннице надёжность и заботу. Моя школьная любовь не была взаимной, университетская привязанность закончилась моим разбитым сердцем, служебные романы для меня были недопустимы, связь с женатыми мужчинами неприемлема. К двадцати восьми годам у меня была собственная небольшая квартира, которую помогли купить родители, нелюбимая работа и уверенность в том, что моё счастье заблудилось навсегда …

Мы ещё немного выпили, посплетничали про коллег, посмеялись над глупыми поручениями руководства, убрали со стола следы застолья и разошлись по домам. Перед сном я позвонила маме и узнала последние новости. Мама рассказала про жизнь родственников и предложила встретиться на выходных, чтобы вместе поужинать. Я согласилась и отправилась спать. Всю ночь мне снились красивые яркие цветы с неповторимым, кружащим голову ароматом. Утром я проснулась в прекрасном расположении духа и была уверена, что в моей жизни должно было произойти нечто прекрасное, но первые новости рабочего дня повергли меня в шок. Ночью у супруга Татьяны Павловны случилось внутреннее кровотечение. Когда врачи бросились его спасать, было уже поздно, на рассвете Владимир умер.

Я не могла представить, что чувствовала моя наставница, но понимала, что обязана поддержать несчастную женщину. Набрав номер телефона, я услышала в трубке грубое «алло» – от слёз и горя голос Татьяны Павловны был словно чужим. Я попыталась подобрать слова утешения, но у меня выходило глупо и нелепо, помолчав немного, я смогла только предложить помощь. Безутешная вдова объяснила, что планирует похоронить мужа на его родине, поэтому через несколько дней, когда необходимые документы будут готовы, она отправится в другой город, чтобы предать земле тело любимого человека. Она поблагодарила за участие и пообещала вернуться на работу через несколько недель. Буквально кожей я чувствовала сердечную боль моей собеседницы, когда положила трубку, слёзы покатились по моим щекам.

Без любимой главбухши на работе мне снова стало уныло и морально тяжело. Хихиканье коллег про то, что у Гром-бабы, оказывается, был мужик, выводили меня из себя, было противное ощущение того, что я работаю среди этих странных людей, лишённых милосердия. Для себя я решила, что, если Татьяна Павловна не вернётся, я не задумываясь уволюсь и займусь делом, которое будет дарить моей душе радость…

Утром следующего дня руководством было принято решение направить меня на совещание с докладом вместо моего коллеги, который боялся выступать на публике. Я стала возмущаться, утверждать, что по заданной теме не знаю ничего и не смогу достойно ответить собеседникам на дополнительные вопросы. Слушать меня отказались и в приказном порядке потребовали выполнить поручение. Собрав силу воли в кулак, я отправилась на совещание, участниками которого были только высокопоставленные лица. Меня решили заслушать первой. Быстро прочитав полученный текст, я попыталась улизнуть с трибуны, но меня задержали вопросами, которые пугали с самого начала. Выслушав все замечания, спокойным и ровным голосом я произнесла: «Ответы на дополнительные вопросы можно получить в рабочем порядке при обращении к моему руководству», захлопнула папку и села на своё место. Дальнейшее обсуждение касалось иных тем, что безумно меня обрадовало. Через несколько часов совещание было закончено, я хотела выйти из зала заседаний, но путь мне преградил высокий мужчина. Я подняла глаза и узнала в нём общественного деятеля, который славился выступлениями, разоблачающими бездарность некоторых управленцев нашей области. Онемев на мгновение, я попросила пропустить меня, но он, хитро улыбаясь, предложил познакомиться и проводить меня до кабинета. Дрожащим голосом я назвала своё имя, но от сопровождения отказалась.

Общественного деятеля звали Сергеем Тарасовичем, на вид ему было около сорока пяти лет, по слухам, был женат и воспитывал дочь. Его появление в коридорах власти вызывало неоднозначную реакцию у чиновников. Кто-то опасался его визитов, кому-то было лестным знакомство с человеком, который влиял на многие умы, обладал знаниями и умениями в политических технологиях, проводил выборы депутатов разных регионов, руководил PR-агентством. Знакомство с этим интересным и в то же время непростым человеком не сулило мне ничего хорошего, поэтому я постаралась отделаться от него и быстро шмыгнула в свой кабинет. По какой-то причине моя личность заинтересовала Сергея Тарасовича, он отыскал меня и внезапно появился в кабинете.

– Добрый день, рад вас видеть, я освободился от очередной тягомотины, под названием совещание и хочу пригласить вас на чашечку кофе, – игриво предложил мне мужчина

– Сергей Тарасович, я занята, кроме того, не люблю этот напиток, – сдержанно ответила я.

– Тогда давайте выпьем чаю и немного поговорим, – не унимался гость.

Я пристально посмотрела в глаза собеседнику и вновь отказалась. Сергей Тарасович усмехнулся, пожал плечами и вышел из кабинета. Несмотря на мой отказ, его появление стало поводом для распускания грязных слухов среди коллег.

Когда сплетни дошли до руководства, мне объяснили, что с таким человеком ссориться нельзя, необходимо разузнать причину появления его в нашем органе власти. Я объяснила, что его интерес, вероятнее всего, связан с докладом, автор которого сам может встретиться с общественным деятелем и уточнить все детали. Меня стали осыпать нелепыми комплиментами, убеждать в моей неотразимости, упрашивать встретиться с «грозой» общественного мнения и выяснить причину его интереса к нам. Когда Сергей Тарасович позвонил снова, я решила с ним встретиться. Однако повод для беседы выбрала иной. За время работы я осознавала бездарность моего руководства, но нуждалась в независимой оценке управленческих бестолковых решений, которые могли привести к негативным последствиям для области.

При встрече Сергей Тарасович произвёл впечатление приятного и умного человека. Его офис был оформлен в сдержанных тонах, обустроен простой мебелью, но насыщен морскими и географическими картами, необычными картинами и уникальными фотографиями. Он рассказывал о любимых книгах, интересных фильмах, угощал меня хорошим дорогим вином. Когда вечер подходил к завершению, он вдруг поцеловал меня…

Не успев опомниться, я вдруг почувствовала под своей блузкой горячие руки мужчины. Эта наглость возмутила меня, я, словно ошпаренная, отскочила от нахала, схватила пальто, сумку и выскочила из кабинета.

Пока бежала по коридору, была страшно раздражена своей наивностью, а потом, вспомнив перепуганные лица своего руководства, рассмеялась в голос, ведь настоящей причиной интереса к нашему органу власти были только отдельные части моего тела. Утром я должна была сообщить все подробности нашей встречи, но никак не могла подобрать нужных слов, решила воспользоваться ситуацией и объявила руководству, что Сергей Тарасович готовит запрос в правоохранительные органы для проверки нашей деятельности. Оставив начальников отделов в предобморочном состоянии, я отправилась на своё рабочее место. Эта маленькая месть за прежние унижения доставила мне удовольствие. Ещё некоторое время я пыталась сосредоточиться на документах, но приятные воспоминания о поцелуе не давали мне покоя. Отчитав себя за распущенность, я решила забыть о происшедшем и приступить к своим рутинным обязанностям.

После работы я вышла из здания и решила немного прогуляться, но на крыльце вдруг увидела Сергея Тарасовича. Моё сердце, которое давно забыло, что такое душевное волнение, вдруг стало биться так, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Я засмущалась и попыталась скрыться в толпе выходящих людей, но приятный мужской голос вдруг окликнул меня по имени. Мне не хотелось выглядеть глупо, я решила подойти.

– Привет, беглянка, – вдруг с нежностью в голосе сказал Сергей Тарасович.

– Привет, наглец, – неожиданно для себя ответила я.

– Извини меня за мою бестактность, я не смог удержаться. Мы снова должны встретиться, ты мне понравилась, и нам вместе очень хорошо, – продолжил мужчина.

Пристально посмотрев собеседнику в глаза, я вдруг ответила:

– Великий и ужасный любитель женских форм, вы ошиблись, вместе мы с вами не будем никогда, а для хорошо – найдите развлечения среди эскортниц, – развернулась и пошла в свою сторону.

В этот вечер Сергей Тарасович преследовать меня не стал, но с тех пор стал часто звонить. Иногда он спрашивал про мою работу, просил дать контакты коллег из других органов власти и через две недели всё-таки смог снова заманить меня в свой офис, при этом дал обещание вести себя прилично и очень достойно. Данное слово он не нарушил, вечер прошёл на одном дыхании, я даже почувствовала влечение к этому мужчине. В обществе Сергей Тарасович слыл невероятным бабником, ему приписывали романы с женщинами разных возрастов и положений, я не хотела стать очередной любовницей в его списке, поэтому решила больше не встречаться.

Вскоре вернулась Татьяна Павловна, она заметно похудела, её безжизненный взгляд источал бесконечную тоску. Увидев наставницу, я почувствовала, что моё сердце сжалось от боли. Я попыталась произнести слова сочувствия, но сильная женщина перебила меня и предложила другую тему для разговора. Не дослушав рабочие новости, Татьяна Павловна вдруг перебила меня и спросила.

– Крошка, ты что, влюбилась?

– Вовсе нет, – ответила я.

Наставница долго выпытывала имя мужчины, взволновавшего мою душу, услышав которое произнесла:

– Ты что, с ума сошла?! На нём же пробу ставить негде.

Потом немного помолчала и продолжила.

– Хотя ты права, он способен увлечь женщину, но всё равно будь осторожнее.

Я утвердительно кивнула головой, но решила уточнить, почему Татьяна Павловна увидела во мне перемены.

– Тебя выдали глаза: они светятся по-особенному, только влюблённая женщина способна так преобразиться, – ответила моя наставница.

Целый год Сергей Тарасович штурмовал неприступную крепость моей души. Для этого ему пришлось стать моим союзником и помощником на работе. Его публичные выступления позволили избавиться от самых отпетых мошенников и дураков в структурах власти. Наши победы меня окрыляли, я перестала сопротивляться его напору и решила сдаться. Когда мы стали близки, я поняла, что моё увлечение давно превратилось в настоящую любовь. Каждая женщина мечтает быть единственной и неповторимой для своей второй половинки, я не была исключением и, встретив мужчину, о котором давно мечтала, всё же решила согласиться на роль любовницы. Планов на будущее я не строила, была счастлива тем, что дарила мне судьба в настоящее время, здесь и сейчас. Спустя два года тайных свиданий я стала тяготиться нашим романом, устав проводить выходные и вечера одна. Мне надоело просыпаться, обнимая подушку, жить и дышать только от встречи к встрече, я позвонила Сергею и, не успев сказать о разрыве наших отношений, услышала приглашение провести вместе несколько дней. Лишних вопросов я никогда не задавала, снова решила просто радоваться своему маленькому счастью. Это были лучшие выходные в моей жизни. Перед расставанием Сергей вдруг сказал: «Если бы я был свободен, не задумываясь сделал бы тебе предложение стать моей женой». Он пытался объяснить что-то про обязательства перед семьёй, не позволяющие решиться на развод, но я прервала его речь поцелуем и попросила больше не обсуждать эту тему.

На работе всё было по-прежнему: рутина, совещания, доклады, сплетни. Прогуливаясь мимо здания, где я трудилась уже более четырёх лет, вдруг вспомнила, как мечтала стать частью этого достойного мира. Грустно улыбнулась, осознала – мои мечты сбылись, но поняла, что так и не нашла себя. Татьяна Павловна, заметив печаль в моих глазах, предложила вечером задержаться после работы, чтобы немного поболтать о жизни. Когда все разошлись, мы, по старой привычке, закрылись в кабинете, чтобы выпить немного хорошего коньяка.

Разговор Татьяна Павловна начала первой. Она не стала ни о чём расспрашивать, чтобы выведать причину моей грусти, лишь сказала, чтобы я прекратила мучиться, родила ребёнка от любимого человека и жила своей жизнью. Потом рассказала, что познакомилась с интересным мужчиной. Он был свободен и мечтал создать семью, чтобы старость встретить не в одиночестве. Как только я хотела узнать о решении Татьяны Павловны, она сама призналась, что не может предать память мужа. Она не представляла себя в постели с другим мужчиной, не собиралась менять свою жизнь, поскольку считала невыносимой ношей брак без любви. По её мнению, всю нежность, привязанность и страсть несчастная женщина испила до дна с Володей, которого никто и никогда заменить не сможет. Мы ещё немного поговорили о жизни и разошлись по домам.

Спустя несколько дней Татьяна Павловна приболела, вскоре попала в больницу с воспалением лёгких, после недельного курса антибиотиков её сердце остановилось…

Это была настоящая потеря для меня. В глубине души я радовалась, что влюблённые сердца встретились на небесах, но не представляла, как теперь буду работать без этой по-своему очаровательной, весёлой, жизнерадостной, сильной женщины.

Дочь Татьяны Павловны Алина похоронила маму рядом с мужем на его родине, я даже не смогла проститься со своей наставницей как положено. Горечь потери я смогла разделить лишь с родителями, хотя в душе нуждалась в поддержке моего любимого мужчины. В те дни Сергей уехал в командировку и снова оставил меня одну. Он звонил чаще обычного, пытался утешить, говорил нежные слова, обещал привезти подарок, но телефонных разговоров для меня было недостаточно, хотелось прижаться к нему и вдоволь поплакать. Устав от пустых ожиданий, придирок и сплетен недалёких коллег и глупого руководства я приняла два решения: уволиться с работы и разорвать отношения с Сергеем.

Заявление об увольнении руководством было завизировано в тот же день, оставалось собраться с мыслями, чтобы написать сообщение о расставании с любимым человеком. Зная, что на выходные дни у нас не будет возможности встретиться, необходимые слова я написала в пятницу вечером и отключила телефон.

Всю ночь мне снились кошмары, бросало в пот. На рассвете поднялась температура, появилось ощущение, будто у меня вырвали сердце, а по телу проехался каток. Я включила телефон, чтобы попросить маму купить мне лекарства и увидела несколько десятков пропущенных звонков от Сергея. Грустно улыбнувшись, я написала маме сообщение, отложила телефон и попыталась уснуть. Проваливаясь в сон, я вдруг услышала стук в дверь моей квартиры. «Наверное, мамуля», – подумала я и поплелась открывать дверь, совершенно забыв, что у родителей хранился запасной комплект ключей. Не глядя в глазок, я распахнула дверь и увидела перед собой измученного Сергея. Не говоря ни слова, он обнял меня и сказал, что пришёл ко мне навсегда…

С тех пор прошло больше десяти лет. За это время я потеряла своих родителей, но приобрела настоящую семью, родила сыночка, отучилась на мастера по наращиванию волос, стала профессионалом своего дела и никогда не расставалась с Серёжей. Гуляя вместе с семьёй мимо самого красивого здания нашего города, где когда-то мечтала работать и получила заветное место, я неохотно вспоминаю о тех унылых и жутких буднях. Только два обстоятельства приносят моему сердцу нежные воспоминания о прежней работе – это знакомство с будущим мужем и наставницей, сердце которой отказалось биться без любви.

Счастье, о котором я так мечтала, нельзя назвать безоблачным и лёгким. Терпкий вкус нашей жизни придают сложный характер супруга, его напряжённая работа и непростые отношения с его прежней семьёй, которая не простила предательства. Получив после развода всё имущество и приличное содержание дочери, бывшая супруга Сергея не смогла найти в себе силы сохранить с ним хотя бы нейтральные отношения. Сейчас истерики бывшей жены происходят реже, его дочь давно вышла замуж и живёт своей жизнью, что вселяет в нас надежду обрести абсолютный покой, но даже если впереди нас будут ждать новые испытания, я уверена, что мы сможем всё преодолеть, потому что стараемся беречь друг друга и нашу любовь…

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."