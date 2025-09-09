ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

09 Сентября 2025



Валентин Александрович Серов

(07.01.1865 – 05.12.1911)

Валентин Серов родился 7 января 1865 года в Петербурге﻿ в семье известных музыкальных деятелей своего времени – композитора, музыковеда и критика Александра Николаевича Серова и талантливой пианистки Валентины Семёновны Серовой (урождённой Бергман). Мать будущего художника была моложе отца на двадцать пять лет. Еще совсем юной девушкой она брала уроки музыки у именитого композитора, а вскоре влюбилась в своего учителя и вышла за него замуж.

Отец Валентина Серова умер, когда мальчику исполнилось шесть лет. Овдовев, его мама решила писать музыку сама, но для этого надо было учиться композиции и теории музыки. Молодая женщина уехала в Мюнхен, а сына отправила к подруге в коммуну - «земледельческой интеллигентской колонии», созданной Натальей Николаевной Друцкой-Соколинской в имении Никольское Смоленской губернии, где ребенок увлекся рисованием. Спустя год коммуна распалась, и маленького Валентина отвезли в Мюхнен к матери, которая отдала его на обучение к немецкому граверу Карлу Кёппингу.

Когда Серову было девять лет, его творческие успехи отметил скульптор Марк Антокольский, который посоветовал перевезти сына в Париж и доверить его обучение Илье Репину, находившемуся в зените славы после «Бурлаков на Волге». Серов поселился в доме учителя — они вместе писали натурщиков и ходили на этюды﻿. В 1875 году Валентин с матерью вернулся в Россию и поселился в подмосковном имении князей Мамонтовых в Абрамцево, где они провели лето. В сентябре того же года Валентин начал посещать гимназию Карла Мая в Санкт-Петербурге. Вскоре его мама увлеклась студентом-нигилистом Василием Немчиновым и отправилась жить к нему в Харьковскую губернию вместе с Валентином, где родила своего второго сына. В 1878 году молодая беременная женщина с детьми спасаясь от чумы, вернулась в Москву, родила дочку и узнала о смерти гражданского мужа.

Валентин Серов отправился в 3 класс столичной гимназии, где учился очень плохо, однако удивлял и восхищал педагогов своими карандашными рисунками. Мать Валентина Серова с двумя младшими детьми уехала в имение Сябринцы Новгородской губернии. Валентин Серов остался в Москве в семье тёти по линии матери Софьи Семёновны Колль. Он был отчислен из прогимназии за неуспеваемость и поселился в мастерской Ильи Репина.

В 1880 году вместе со своим учителем он совершил поездку на Украину, где помогал ему собирать материал для полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В том же году юноша поступил вольным слушателем в Императорскую академию художеств в класс к Павлу Чистякову. Спустя два года, сдав необходимые экзамены Валентин был переведён из вольнослушателей в «академисты» (ученики) — на III курс Академии, а с осени 1882 года стал посещать акварельные классы Ильи Репина.

В Академии Серов продержался всего лишь 5 лет (вместо положенных 9 лет), после чего бросил обучение ради самостоятельной работы. При этом Валентин отмечал, что всегда считал крайне важным для себя мнение Чистякова, абсолютно игнорируя всех остальных.

Серов часто гостил в Абрамцеве﻿. В конце лета 1887 года Серов, расхаживая по дому, гуляя по лесу, знакомым с детства местам, разглядывал их теперь уже взглядом художника. Он искал средства, способные передать свежесть красок и размышлял о технике в живописи, способной изобразить мгновение и воздух, пропитанный солнечным светом.

Однажды, 11-летняя Вера Мамонтова (дочь хозяина усадьба), разгорячённая игрой в казаков-разбойников, вбежала в столовую, взяла персик и уселась за стол. Художник был поражен этим сюжетом и попросил девочку позировать ему. Вера согласилась, не подозревая, что больше месяца ей придётся по несколько часов ежедневно неподвижно сидеть на одном месте в то время, как за окном проходило лето.

Композиция знаменитого полотна «Девочка с персиками» была построена на гармоничных пропорциях частей и линий. Цвет темных густых волос, смуглой кожи, тронутой загаром, темно-карих глаз Верушки (так нежно называл ее отец) и черного в белую горошину банта на ее блузе контрастирует с оттенками розового и белого, преобладающими в колорите картины. Сквозь окно за спиной девочки льется рассеянный свет, создавая ощущение пространства, наполненного теплым воздухом. Тончайшее мастерство живописи лица противопоставлено стремительной обобщающей манере, в которой исполнены детали фона, пальцы рук, натюрморт на первом плане. Персики, выращенные в абрамцевской оранжерее, и кленовые листья на столе напоминают об уходящем лете.

Серов подарил картину Елизавете Григорьевне Мамонтовой, матери Веры, и картина долгое время висела в комнате. Теперь в Абрамцеве висит копия, а оригинал экспонируется в Третьяковской галерее.

За эту работу Валентин Серов был в 1888 году награждён премией Московского общества любителей художеств.

Свою не менее знаменитую работу «Девушка, освещенную солнцем» Серов написал в 1888 году, в двадцатитрехлетнем возрасте. Тогда он гостил в усадьбе Домотканово, у своего друга Владимира Дервиза. Тот был женат на одной из его двоюродных сестер художника – Надежде, а вторая сестра – Мария Симонович – и стала моделью, портрет которой решил написать Валентин.

Художник изобразил в тени липовой аллеи молодую девушку, прислоненную к огромному дереву. Мягкие черты ее лица и нежный румянец, солнечные блики на блузе, скамье и земле, рисунок коры старой липы и весь пейзажный мотив дальнего плана хранят свежесть натурного восприятия. Внимательно вглядываясь в хорошо знакомое лицо, Серов сумел передать умный взгляд и умиротворенное состояние модели. Вся картина пропитана теплом летнего дня и наполнена солнечным светом. Глядя на портрет Марии Симонович, сложно предположить, что художник трудился над ним на протяжении нескольких месяцев – настолько живо и непосредственно он исполнен.

Полотно было приобретено Павлом Третьяковым за 300 рублей. Однако, картина не понравилась художникам старшего поколения. Солнечные блики на лице девушки они окрестили пятнами от «французской болезни» (сифилис). На эти слова Третьяков никак не реагировал, он с первого взгляда почувствовал подлинную новизну и значительность этой работы. В настоящее время полотно хранится в Третьяковской галерее.

Серов стал писать портреты деятелей искусства — итальянских певцов Анджело Мазини и Франческо Таманьо, художников Константина Коровина﻿, Ильи Репина, Исаака Левитана﻿, писателя Николая Лескова﻿ и композитора Николая Римского-Корсакова﻿.

В 1892 году харьковское дворянство заказало художнику картину «Император Александр III с семьей» — в честь спасения царской семьи﻿ при крушении поезда на станции Борки. Так началась целая серия портретов императорской семьи. Обычно Серов подолгу трудился над портретами и назначал натурщикам множество сеансов, однако с царем художнику удалось встретиться лишь единожды. Над образом Александра III﻿ Серов работал по фотографии.

В 1896 году Серов получил право присутствовать на коронации Николая II﻿ в Успенском соборе﻿ — он написал акварель﻿ «Миропомазание Государя Императора».

Валентин Серов был членом Товарищества передвижных художественных выставок﻿. Однако после раскола общества Серов, Левитан, Архипов, Васнецов﻿ и некоторые другие художники вышли из его состава. В 1898 году появилось новое объединение художников — «Мир искусства»﻿, в эту группу вошел и Серов. Он занимался организацией выставок, искал деньги на издание журнала «Мир искусства».

В конце XIX века Серов увлекся черно-белым рисунком. Он иллюстрировал басни Крылова﻿ — изучал повадки волков, лисиц, ворон. Валентин Серов с детства любил животных, они были частыми героями его полотен. Лучшей моделью Серов в шутку называл бульдога, с которым для портрета позировал Феликс Юсупов﻿ — сын княгини Зинаиды Юсуповой.

После смерти Павла Третьякова﻿ Серова избрали членом совета Третьяковской галереи﻿ — он оставался им до конца жизни. С 1898 по 1909 год художник преподавал в Московской школе живописи, ваяния и зодчества﻿ — руководил натурной мастерской.

Мать Серова стала первым композитором – женщиной в России, однако подарить любовь старшему сыну не сумела. Сыновьи чувства он питал к другим женщинам, заменившим ему в детские годы мать. Это была первая жена Репина - Вера Алексеевна и Елизавета Григорьевна - жена Саввы Мамонтова. Именно они окружали его теплом и заботой, олицетворяя собой хранительниц семейного очага.

С любовью всей своей жизни Ольгой Трубниковой живописец познакомился у Симоновичей, родственников по материнской линии, воспитавших сироту. Девять лет влюбленные переписывались и ждали часа, когда смогли соединить судьбы.

В январе 1889 года пара обвенчалась. Валентин Серов продал полотно «Девушка, освещенная солнцем» и сыграл на полученные деньги свадьбу. Молодые венчались в Санкт-Петербурге, свидетелями на их бракосочетании были Илья Репин и Михаил Врубель. Вся супружеская жизнь Серовых прошла в сплошных расставаниях, художнику пришлось много разъезжать по стране, выполняя заказы на портреты. В очереди на них некоторым доводилось стоять годами. Серовы поселились в Москве. Один за другим у них родилось шестеро детей.

Ранним утром в начале декабря 1911 года Валентин Серов собирал краски и кисти, чтобы отправиться в дом князей Щербатовых рисовать семейные портреты. Неожиданный сердечный приступ свалил его с ног и 46-летний художник умер мгновенно. Похоронили художника на Донском кладбище в Москве. В 1939 году останки были перенесены на Новодевичье кладбище.

Супруга Серова Ольга Фёдоровна тяжело пережила утрату, на фоне переживаний и страданий женщина заболела тяжелой формой базедовой болезни, но смогла пережить мужа на 16 лет, которые посвятила творчеству художника, его детям и внукам.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)



