КАК КАМЧАТКА «ТОТАЛЬНО» ЧИТАЛА

09 Сентября 2025



На прошлой неделе на берегу Култучного озера на месте бывшей этнодеревни, известной теперь как площадка «Экосистема. Дача», проходил «Тотальный фестиваль. Камчатка читает». Для мероприятия отвели три дня: с 5 по 7 сентября включительно. Инициатор мероприятия, и.о. ректора университета им. Витуса Беринга Ольга Ребковец, говоря о целях фестиваля, сказала: «Начало учебного года – это довольно стрессовый период и для детей, и для родителей. В это время как никогда важно быть вместе с семьей, ощущать поддержку друг друга, получать положительные эмоции. И „Тотальный фестиваль“ дает такую возможность: мы подготовили большую и увлекательную программу для детей, в которой найдется место и играм – подвижным и интеллектуальным, и песням, и стихам, и рукоделию». Кроме того, она объявила: «Большая программа посвящена истории Камчатки, ее отражению в художественной и документальной литературе». (Цитаты с сайта краевого правительства).

Согласно анонсу, в мероприятии участвовали 20 издательств и четыре книжных магазина. Каждый день был распланирован по часам. Презентаций, лекций, мастер-классов, концертов, а также инсталляций и перфомансов (куда же без них!) было столько, что выпустили баннер и буклеты с их перечислением. Изготовили флаги с логотипом праздника. Словом, размах был столь грандиозен, что, отправившись 6 сентября посмотреть на это великолепие, я была уверена, что там яблоку негде упасть.

За металлическим сооружением, призванным изображать вход на площадку «Экосистема. Дача», стояли три палатки, в которых торговали книгами. Чуть в стороне находился тент, под которым девушка с микрофоном старательно зазывала всех желающих посетить мастер-класс «Букашки», обещая, что будет здорово. В другой стороне расположилась сцена, возле нее поставили несколько рядов складных стульев. Между сценой и палатками под моросящим дождем сиротливо прогуливались человек пятнадцать. Картину дополняла небольшая группа подростков, усевшихся в креслах-мешках и уткнувшихся в телефоны. Наплыва гостей не наблюдалось, хотя была уже середина дня.

Наконец усилия ведущей увенчались успехом: под тентом собрались несколько детишек с родителями и приступили к занятиям. Еще через несколько минут наступило оживление на сцене: там началась лекция о словарях. Забегая вперед, скажу, что для меня она была познавательной и интересной: ее отлично читал кандидат филологических наук и главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Послушать его собралось человек двенадцать.

По окончании лекции я решила заглянуть в палатки, узнать, что же читает Камчатка. Над длинными столами с разложенными книгами были прикреплены таблички с названиями издательств. Под каждой такой табличкой стоял продавец. По моим подсчетам, посетителей книжной ярмарки было примерно столько же, сколько продавцов, а временами меньше. Исходя из представленных здесь книг, получалось, что Камчатка читает все: от народных сказок до триллеров и от поэзии до путеводителей по полуострову. На столах соседствовали мемуары известных киноартистов и дневники Льва Толстого, книги многочисленных и неизвестных мне детских писателей и стихи Корнея Чуковского. Рядом продавали чудесные уральские сказы Бажова и сборник рассказов Паустовского. Чуть подальше лежали исторические романы, публицистика, военная проза. «Скажите, а что чаще всего покупает молодежь?», – поинтересовалась я у молоденькой продавщицы. «Пожалуй, классику, – тут же откликнулась она. – Чаще всего берут книги Ремарка, Джейн Остин. А вот на книги Брэдбери спрос в последнее время стал меньше».

Больше всего посетителей я застала у стола с книгами холдинга «Новая книга». Тут прежде всего бросалась в глаза краеведческая литература, в том числе адаптированная для детей. Мое внимание привлекла книга Сергея Гаврилова «Как Камчатка с японцами воевала» из серии «Камчатское детство», иллюстрированная работами преподавателей и учеников Петропавловской детской художественной школы. Зная, что за пределами Дальнего Востока об этих событиях в лучшем случае знают лишь в общих чертах, я оценила уникальность этой книги.

Что же касается выбора мероприятий для фестиваля, призванных, напомню, дать детям и родителям без стресса войти в учебный год и осветить историю нашего региона, то он, мягко говоря, оказался довольно оригинален. Как, например, заявленным целям отвечала лекция на тему «Почему Тарковский – великий режиссер?». Где тут история Камчатки или поддержка семьи в стрессовый период? И почему выбор пал на Тарковского, творчество которого даже в кинематографической среде воспринимается неоднозначно? Неужели организаторы фестиваля думали, что, узнав, почему же велик Тарковский (хотя тот же Марк Захаров его таковым не считал) с его поисками смысла бытия, детишки и родители лучше войдут в ритм школьных уроков?

Не меньше вопросов вызывала инсталляция «От Брейгеля до Бринера (ностальгия по будущему)». Брегейль-старший, живший в XVI веке, нидерландский живописец и график, изобразил на одном из своих полотен народные пословицы. Авторы инсталляции пошли по его пути, но использовали для передачи информации не живопись, а короткие видео. Они перекладывают на «язык кино» мифологию народов Приморского края. Бринер здесь, скорее всего, голливудская звезда родом из Владивостока, символизирующая современность и мир кино. Тема по-своему интересная, но для знатоков современного искусства, то есть для очень небольшой части населения Камчатского края. При чем тут фестиваль (то есть массовое празднество), да еще тотальный (то есть всеобщий) под названием «Камчатка читает»? Как эти знания должны скрасить начало учебного года или отразить историю региона через литературу?

Дважды в программе упоминалась презентация видеоинсталляции «Рябиновый лес». Я на эту презентацию не попала, но, если верить сайту краевого правительства, «“Рябиновый лес“ – это переложение чеховского „Вишневого сада“ на корякский язык». Согласитесь, выглядит достаточно странно. В знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова вишневый сад символизирует уходящую эпоху с ее помещичьим бытом, эстетикой и любованием красотой цветущих вишен, которым придется погибнуть ради коммерческой выгоды. Где тут авторы постановки увидели рябину, а тем более рябиновый лес? Если это, как сейчас принято, новое осмысление творчества Чехова, то посочувствуем великому русскому классику.

В этом сумбурном потоке информации, обрушенной на гостей праздника, затерялись действительно отвечающие заявленным целям фестиваля мероприятия. Например, лекция о Советско-японской войне 1945 года в отечественной прозе и поэзии, дискуссия «Камчатские писатели современности», презентация серии книг «История Камчатки для школьников», игровая программа «Путешествие по Камчатке» и другие. Непонятно, зачем надо было разбавлять их перечисленным выше «креативом»?

В итоге посетителям, и без того немногочисленным, надо было либо тщательно изучать программу, чтобы выбрать то, что им действительно интересно и полезно (что наверняка делали единицы), либо уповать на везение.

Уходя с широко разрекламированного празднества всеобщего чтения, я сделала вывод, что фестиваль не удался. Во-первых, далеко не все мероприятия отвечали поставленным целям. Во-вторых, массовости не было и в помине. И, наконец, в-третьих, атмосферы праздника с его искрометным весельем, всеобщей радостью и легкостью, с которыми всегда ассоциируется фестиваль, я там так и не почувствовала. У меня сложилось впечатление, что я посетила книжную ярмарку ниже среднего даже по камчатским меркам, которая сопровождалась многочисленными, но непонятно по какому принципу отобранными мероприятиями. И не более того.

Наталья МАКСИМИШИНА