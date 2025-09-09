Выборы всё волнительнее и волнительнее…

09 Сентября 2025



14 сентября 2025 года избиратели Камчатского края выберут нового губернатора.

В газету «Вести» нередко обращаются наши читатели, им интересно узнать прогноз, точнее, предполагаемые результаты голосования на предстоящих выборах. Прежде чем удовлетворить их любопытство, предлагаю окунуться в недавнее прошлое.

13 сентября 2020 года голосующее население нашего региона выбрало губернатором Камчатского края Владимира Викторовича Солодова. Он шел самовыдвиженцем и набрал рекордное количество голосов избирателей – 80,51 процента. За все время выборов – как губернаторов Камчатской области, так и Камчатского края – никто прежде не смог показать такой результат. Вторым номером на финише губернаторской гонки оказался Валерий Юрьевич Калашников, кандидат от ЛДПР. Он получил результат 6,7 процента, в 12 раз меньше, чем у победителя. Третьим финишную черту пересек Дмитрий Николаевич Бобровских, посланец от политической партии «Справедливая Россия». Ему удалось достичь показателя 5,84 процента. Четвертому участнику забега Максиму Анатольевичу Близнюкову, представителю «Партии Роста» достались цифры значительно скромнее, чем коллеге эсеру – 2,56 процента. Можно сказать, еле дополз до финиша председатель региональной организации политической партии «Патриоты России» Александр Валентинович Остриков, собрав лишь 2,19 процента.

Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края в том, 2020-м, году составила 37,15 процента против явки 31,86 процента, показанной на выборах губернатора в 2015 году.

Прошло пять лет, и в предвыборный губернаторский поход устремились тринадцать человек. Из них получили статус кандидатов на должность губернатора Камчатского края всего четверо:

– Василина Васильевна Кулиева, 1981 года рождения, выдвинута Камчатским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Роман Демьянович Литвинов, 1967 года рождения, выдвинут Камчатским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Владимир Викторович Солодов, 1982 года рождения, выдвинут Камчатским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

– Дмитрий Анатольевич Тюрин, 1973 года рождения, выдвинут Камчатским краевым отделением политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Остальные девять уведомителей-самовыдвиженцев не смогли собрать полный пакет необходимых документов для регистрации кандидатами.

Как водится, на избирательных кампаниях такого уровня не обходится без скандалов. Например, пять лет назад кандидат в губернаторы от партии эсеров Дмитрий Бобровских после оглашения результатов голосования заявил (цитирую): «У меня украли победу». Напомню нашим читателям, что он набрал в пятнадцать раз меньше голосов, чем лидер предвыборной гонки Владимир Солодов. Всю предвыборную компанию с лихим и придурковатым видом ошалелый лидер эсеров уверял камчатских избирателей в своей безусловной победе. Он так усердствовал в своей слепой ошалелости, что в конце концов сам поверил данному обещанию.

Через пять лет эстафету скандалов у Дмитрия Бобровских приняла депутат Законодательного Собрания Камчатского края от политической партии КПРФ Александра Новикова. Трудно сказать, с какого времени она начала вынашивать губернаторские амбиции, но в мае она вышла из фракции КПРФ и через месяц была избрана председателем Камчатского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Вначале всё шло достаточно гладко. Центральный комитет эсеров во главе с Сергеем Мироновым утвердил Александру Новикову кандидатом в губернаторы от своей партии. Окрыленная Шура вернулась на Камчатку триумфатором. И каково же было её огорчение, когда партийные вожди отозвали свое согласование. Тогда новоиспеченная эсерка выступила с видеообращением (цитирую): «Случилось то, чего никто не ожидал… Москва решает отозвать свое согласование о моем выдвижении на пост главы региона». Как оказалось, руководители партии объяснили новоявленной эсерке (цитирую): «…это единственный способ уберечь меня от крупных неприятностей». Правда, Александра не расшифровала столь загадочную формулировку: кто и на какие неприятности намекал ей из Первопрестольной? Как бы там ни было, эсерка Новикова согласилась с доводами центрального аппарата. И далее она начала рассуждать (цитирую): «Я стала по-настоящему народной женщиной (Это как? – Прим. ред.). Впервые за всю свою жизнь я сознательно не пойду на выборы, это не мой цирк и не мои обезьяны (Кого она называет своими обезьянами? – Прим. ред.). Всем нужно понять одну простую вещь… я снова ничего кроме геморроя не заработала… (Надеюсь, это всего лишь метафора. – Прим. ред.)».

Одним словом, Шура Новикова начала чудить. Они призвала не ходить на выборы, потому что все кандидаты – «спойлеры», т.е. люди, подыгрывающие основному кандидату, в данном случае Владимиру Солодову. Её сторонники наперебой начали призывать саботировать выборы. Они вместе с Александрой Новиковой неосознанно работали на снижение явки избирателей на участки для голосования, тем самым лили воду на мельницу кандидата от партии власти, т.е. Владимира Солодова (чем ниже явка, тем с большим перевесом он победит). В своем неистовом желании насолить действующему губернатору главная эсерка Камчатки Александра Новикова, как говорится, «совсем потеряла голову». Зачем, спрашивается, называть спойлером кандидата от КПРФ Романа Литвинова? Это бывший коллега тов. Новиковой по партии, который не позволил себе ни одного худого слова в её адрес. К тому же против своей воли, если можно так сказать, он оказался лидером протестных настроений, и Александре Новиковой стоило бы его поддержать, призвав своих сторонников голосовать за него. За неделю до выборов новиковцы во главе со своей примадонной опомнились и стали ратовать за то, чтобы их сторонники, придя на участки для голосования, портили избирательные бюллетени. Как говорится, маразм крепчал. Если следовать этим рекомендациям, значит, сторонники Александры Новиковой снова подыграют действующему губернатору. Явка будет увеличена, а количество противников лидера избирательной гонки искусственно уменьшено.

Да пес с ними, очумелыми камчатскими эсерами и их сторонниками, таких горбатых и могила не исправит. Поговорим об исходных электоральных предпочтениях, сложившихся на сегодняшний день. Даже не проводя социологические исследования, ситуацию для действующей региональной власти можно назвать тревожной. Инцидент с Новиковой (как говорилось выше, центральный комитет эсеров не утвердил её кандидатом), появление среди кандидатов от политической партии ЛДПР жительницы города Читы Василины Кулиевой и местного представителя «Коммунистической партии Коммунисты России» Дмитрия Тюрина играет на руку лидеру предвыборной гонки Владимиру Солодову. Здесь следует пояснить, что Василина Кулиева как житель другого региона не сможет набрать даже то количество голосов, как набрал местный лидер ЛДПР Валерий Калашников на прошлых выборах губернатора (6,7 процента). Значит, часть избирателей, голосующих за ЛДПР, либо не придет на выборы, либо проголосует за кандидата от «Единой России». Кандидат от «Коммунистической партии Коммунисты России» Дмитрий Тюрин призван отобрать часть голосов у Романа Литвинова – кандидата от КПРФ (они играют на одном электоральном поле). Да и сам Владимир Солодов был выдвинут партией «Единая Россия», предварительно вступив в нее накануне выборов. Полагаю, это случилось потому, что личный рейтинг губернатора оказался ниже партийного.

Можно долго перечислять ошибки, допущенные политтехнологами, работающими в команде действующего губернатора, назову лишь одну из последних, но существенную, возможно, даже не зависящую от их воли. Суд удовлетворил ходатайство следственного подразделения УФСБ России по Камчатскому краю и заключил под стражу бывшего заместителя директора по воспитательной работе СОШ № 30 Василю Вершинину. Она обвиняется в совершении преступления против конституционного строя и безопасности государства по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, запрещенной в связи с экстремизмом).

«По версии следствия, с 2021 года Вершинина, зная о запрете на территории России политической партии “Воля”, продолжая её деятельность под видом организаций “Общенародный Союз Возрождения России” и “Совет Камчатского края”. Она систематически проводила пропагандистские беседы, вовлекала новых участников, распространяла агитационные материалы и создавала интернет-сообщества.

Следствие ходатайствовало о самой строгой мере пресечения, указав, что обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за экстремистские правонарушения, но не сделала выводов».

Госпожа Вершинина за последние пять лет развила такую бурную политическую активность, выступая в интернет-пространстве против действующей исполнительной власти, что сумела увеличить количество подписчиков с 500 до 16 тысяч человек. Причем безнаказанность или несущественные наказания стимулировали быструю радикализацию её политических взглядов. Сажать Василю Вершинину нужно было еще два года назад, а не после «сто первого китайского предупреждения». На Камчатке уже был пример, когда председатель местного отделения политической партии «Яблоко» Владимир Ефимов только после седьмого административного нарушения по одинаковым статьям угодил на нары. Сторонники госпожи Вершининой активизировались и готовы выйти на улицы города в знак протеста. Они накалили протестную среду, вербуя всё новых и новых сторонников, тем самым гипотетически увеличивая явку на избирательные участки. Таким образом, пассивные «кухонные» противники действующего губернатора превращаются в активных. Они готовы отдать голоса любому мало-мальски заметному оппозиционеру, в данном случае кандидату от КПРФ Роману Литвинову, который сам не желал такой участи, но так выстроились звезды.

Итак, пора подвести итоги, т.е. высказать свое предположение, как распределятся голоса на выборах губернатора Камчатского края. Сначала стоит указать явку избирателей. От нее во многом будет зависеть распределение голосов между кандидатами. Итак, полагаю, явка составит около 34 процентов избирателей. Василина Кулиева наберет около 4 процентов голосов, Роман Литвинов – около 37 процентов, Владимир Солодов – около 55 процентов, Дмитрий Тюрин – около 1 процента. Испорченных бюллетеней окажется около 3 процентов. Еще раз подчеркну, что это всего лишь мои предположения.

Напомню, что через год состоятся выборы в Законодательное Собрание Камчатского края, и уже сегодня можно сказать, что коммунист Роман Литвинов и эсерка Александра Новикова во многом обеспечили себе и своим партиям победу на выборах в девятом и восьмом избирательных округах, если, конечно, с ними не договорятся конкуренты.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ