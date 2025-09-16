После победы – новая граница

16 Сентября 2025



Значение победы Советского Союза над Японией на завершающем этапе Второй мировой войны в 1945 году заключается, помимо прочего, в установлении новой конфигурации государственных границ нашей страны на ее Крайнем Востоке в Тихоокеанской России. Эта конфигурация сохранилась и по настоящее время, несмотря на деструктивные усилия Президента СССР (1991–1993) М. С. Горбачева (02.03.1931–30.08.2022) и Президента России (1991–1999) Б. Н. Ельцина (01.02.1931–23.04.2007).

Как показывает практика, решение одной проблемы порождает цепочку следующих. Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операции решили задачу освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, включая Малую Курильскую гряду, но тут же поставили задачи освоения, закрепления, защиты новых советских территорий и разграничения их с сопредельными государствами.

До 9 августа 1945 г. граница СССР с Японией имела на острове Сахалин сухопутный участок в 133 км. Он образовался в 1907 году по итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг., завершившейся Портсмутским договором. По этому договору часть Сахалина южнее 50-й параллели перешла к Японии. Там было образовано губернаторство Карафуто с центром в Тойохаре (бывшее русское селение Владимировка).

После окончания в 1925 г. повторной японской оккупации северного Сахалина граница с советской стороны охранялась 52-м пограничным отрядом Хабаровского управления погранвойск НКВД со штабом в г. Александровске-Сахалинском – центре Сахалинской области Хабаровского края РСФСР.

Многотысячное население Южного Сахалина было в основном японским со значительным корейским элементом. Министр внутренних дел Японии 9 августа 1945 г. отдал губернатору Карафуто Оцу Тосио телеграфное распоряжение об эвакуации всего японского населения, вывозе всех запасов продовольствия, имущества предприятий и учреждений, других материальных ценностей. К моменту освобождения острова советскими войсками с острова, по неполным данным, успело выехать более 102 тыс. человек, захватив с собой ценное имущество и весь лучший самоходный флот.

27 августа 1945 г. во всех крупных населенных пунктах острова была учреждена военная администрация, организованы комендатуры, однако сил для контроля над миграционными потоками между Сахалином и Хоккайдо было явно недостаточно.

Войска свои задачи в основном выполнили, требовались общеуправленческие решения.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР (СНК – тогдашнего правительства) И. В. Сталин направил на Дальний Восток своего заместителя по СНК, министра внешней торговли СССР А. И. Микояна, обязав ежедневно шифротелеграммами докладывать обстановку. 15 сентября 1945 г. А. Микоян прибыл в Хабаровск, где находился штаб Главкома войсками на Дальнем Востоке маршала А. М. Василевского, провел совещание с секретарем Хабаровского крайкома партии Назаровым о создании при Дальневосточном военном округе гражданского управления, утвердил список работников, которые поедут на Южный Сахалин и Курильские острова. С 18 сентября 1945 г. А. Микоян работал в Тойохаре (ныне Южно-Сахалинск), 23 сентября провел здесь совещание с участием А. М. Василевского, затем на военном корабле прошел вдоль Курильской гряды до Камчатки, утром 5 октября принял участие в заседании Совета военного округа, а к середине октября 1945 г. вернулся в Москву.

Круг рассмотренных с его помощью вопросов был чрезвычайно широк.

Из опубликованных воспоминаний А. И. Микояна видно, что по ходу поездки он решал не только гражданские вопросы. Косвенным свидетельством этого является то, что 21 сентября 1945 г. СНК СССР принял постановление № 2421-646сс «О принятии под охрану пограничными войсками НКВД морской государственной границы по побережью Южного Сахалина и Курильской гряды и об усилении охраны границы на Чукотке». Полагаю, что это обусловлено и деятельностью А. И. Микояна, который с 1927 по 1961 г. был шефом 52-го пограничного отряда и в этот момент находился на Сахалине.

Эту дату можно считать важнейшей в истории формирования современной границы России на Тихом океане. Постановление СНК СССР рассекречено, но пока малодоступно для исследователей.

Во исполнение названного Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 2421-646сс от 21 сентября 1945 г. нарком внутренних дел СССР маршал Л. Берия 2 октября 1945 г. издал приказ № 001123 «О принятии под охрану пограничными войсками НКВД морской государственной границы по побережью Южного Сахалина и Курильской гряды». Визировали приказ заместитель наркома внутренних дел СССР по войскам генерал-полковник А. Н. Аполлонов (1907–1978) и начальник ГУПВ НКВД СССР генерал-лейтенант Н. П. Стаханов. После более чем десятилетних усилий удалось добиться рассекречивания данного приказа.

Самым важным в этом приказе НКВД СССР, наряду с констатацией наличия государственной границы СССР на Южном Сахалине и Курильских островах, было определение сил и средств для ее охраны.

Было приказано для этого сформировать четыре пограничных отряда (109, 110, 114 и 116) путем переформирования четырех пограничных полков войск НКВД по охране тыла, 9-й авиационный полк пограничных войск, девять дивизионов пограничных кораблей за счет как имеющегося на Тихом океане судового состава пограничных войск НКВД, так и судов, полученных от Военно-морского флота.

Для руководства частями приказывалось сформировать Управление пограничных войск НКВД Сахалинского округа (в г. Тойохара – ныне Южно-Сахалинск) и Управление пограничных войск Камчатского округа, а также подразделения обслуживания. В состав Сахалинского округа включались 52-й (Александровск-Сахалинский) 116 и 114 (о. Кунашир) пограничные отряды, 25, 26, 27, 28 дивизионы пограничных кораблей.

Управление пограничных войск Приморского округа переименовывалось в Управление пограничных войск НКВД на Тихом океане (235 военнослужащих, 27 вольнонаемных), а его начальнику подчинялись Сахалинский и Камчатский округа. Все округа возглавляли по штату генералы. Численность военнослужащих в управлениях этих округов составляла всего 115 человек, а вольнонаемных – 8. Во всех управлениях предусматривались по штату вечерние школы партактива, редакции газет и типографии.

В 114-м пограничном Рущукском ордена Богдана Хмельницкого отряде войск НКВД, располагавшемся на о. Кунашир, по штату имелось шесть погранкомендатур, 35 линейных застав (по 22 чел.), маневренная группа (130 чел.). Всего 1433 военнослужащих, в том числе 216 офицеров. Наряду с грузовыми и легковыми автомашинами полагалось 83 лошади (верховых 14, обозных 69).

9-й отдельный авиационный морской пограничный полк войск НКВД, дислоцировавшийся на Южном Сахалине, по штату имел 359 военнослужащих, 19 вольнонаемных. В нем полагались первоначально самолетов: типа СИ-47 – один, типа «Каталина» – четыре, типа МБР – шесть, типа ПО-2 – десять. Имелись также катера (морской и буксирный), шлюпки.

Вот штат 25-го отдельного дивизиона сторожевых кораблей, намеченного к дислокации в Отомари (ныне г. Корсаков). Военнослужащих – 207, в том числе офицеров – 37. Вольнонаемных – 1. Кораблей 4-го ранга типа «МО» – 6 единиц (на корабле – 21, итого на кораблях – 126). Катер «КМ» – 2 единицы, на катере 5 чел., на двух – 10 человек. Катер типа ЗИС – 2 единицы, на катере 2 чел. (рулевой, моторист). Итого на кораблях – 140 чел. Остальные 67 человек в штабе, политчасти, береговой базе, судоремонтной мастерской и в береговой команде.

В 26-м отдельном дивизионе сторожевых кораблей (база Отомари) при том же примерно штате также имелось 6 кораблей, но три из них были типа «БО» (на корабле 33 чел.), а три «МО» (на корабле 21 чел.).

27-й отдельный дивизион сторожевых кораблей планировалось расположить на о. Итуруп. Он имел увеличенный состав военнослужащих – 239 чел. (офицеров 39), а судовой состав – аналогичный 25-му дивизиону.

Наконец, 28-й отдельный дивизион, намеченный к дислокации на Южном Сахалине, по штату имел 140 чел. (офицеров 21), но другой судовой состав: шхуна ПО-110 – одна, буксир 150-НР – один, катер «КИТ» – один, самоход «кунгас» – один, катера типа «ПС» – 11, «КМ» – два, ЗИС – два, а также четыре шлюпки.

От издания приказа до постановки подразделений на охрану морской государственной границы прошло с учетом ледовой обстановки несколько месяцев. В то же время необходимость обеспечения населения рыбой требовала выхода рыбаков в море. 21 сентября 1945 г. приказом № 0075 87-го стрелкового корпуса (штаб в Рудака – ныне Анива) «О разрешении рыбной ловли, порядке организации рыболовецких работ» начальникам и комендантам гарнизонов, начальнику ОКР «СМЕРШ» предписывалось разрешать «в обязательном порядке» японским рыбакам, проживающим на Южном Сахалине, массовую ловлю рыбы в море. Роль пограничников возлагалась на командиров 264 и 342-й стрелковых дивизий. При выходе в море крупных парусников и моторных судов предписывалось сажать в качестве конвоя 3–5 наших бойцов, вооруженных компасами, автоматами и гранатами. В случае попытки рыбаков к уходу в направлении о. Хоккайдо силой оружия возвращать к нашему берегу.

Разделенным японским семьям потребовалась связь, и сразу возник нелегальный бизнес по доставке почты между южным Сахалином и Хоккайдо. Морские охотники перехватывали мешки писем. Разная оккупационная политика американских и советских властей привлекли с Хоккайдо на Южный Сахалин множество японцев. Выборочной проверкой только в Тойохаре в ноябре 1945 г. было зафиксировано прибытие более 500 человек. Начались массовые обращения японцев о приеме в советское гражданство и даче разрешений о переезде из Японии членов их семей. МИД СССР и Правительство отказали в удовлетворении просьб, ссылаясь на несогласие Макартура и японского императора. Очевидно, что установление государственной границы на море было вполне своевременным, но постановка частей погранвойск на ее охрану затянулась.

После депортации к 1949 г. японского населения охранять пришлось не только морскую границу, но и воздушную границу, причем от бывших союзников, ставшими противниками в «холодной» войне.

7 октября 1952 г. В 15.30 четырехмоторный бомбардировщик В-29 с опознавательными знаками армии США нарушил государственную границу СССР в районе острова Юрий на Малой Курильской гряде. Поднявшиеся два советских истребителя потребовали от него следовать за ними для посадки на ближайший аэродром. Самолет-нарушитель открыл по ним огонь и после ответного огня «удалился в сторону моря». Правительство СССР в ноте от 12 октября 1952 г. заявило протест против нарушения государственной границы. Американская сторона отклонила протест и в ноте от 17 октября 1952 г. подтвердила пропажу самолета с экипажем в 8 человек, но, с одной стороны, утверждала, что самолет не пролетал над островом Юрий, а с другой, утверждала, что остров Юрий является японской территорией, входящей в группу островов Хабомаи, и требовала компенсаций.

Советское правительство в ноте от 24 ноября 1952 г. заявило, что «не считает нужным вступать в обсуждение произвольного заявления Правительства США о том, что остров Юрий якобы не является советской территорией, как лишенного всякого основания и находящегося в грубом противоречии с положениями Ялтинского соглашения о Курильских островах, под которым стоит подпись Правительства США».

История неоднократно повторялась. Так 7 ноября 1954 г., когда очередной В-29 нарушил государственную границу СССР в районе острова Танфильева Малой Курильской гряды, он был сбит, но упал не в море, а около деревни Ноккегун на о. Хоккайдо. Из дипломатической переписки видно, 25 сентября 1954 г. другой американский самолет В-29 был уничтожен приблизительно в том же районе и при тех же обстоятельствах. Советское Правительство в ноте от 30 декабря 1954 г. сообщило, что по затронутому в ноте Правительства США вопросу о государственной принадлежности южно-курильских островов позиция Советского Союза изложена в ноте Советского Правительства Правительству США от 24 ноября 1952 года и 11 декабря 1954 года.

По расчетам В. П. Кисловского, длина морской двусторонней границы России и Японии составляет 199,4 км, а общая длина государственной границы России в Охотском море составляет 8960,6 км.

Распоряжением Совета Министров СССР от 19 августа 1977 г. № 1886-РС, в частичное изменение Распоряжения Совета Министров СССР от 10 августа 1948 г. № 11000-РС предписано охрану территориальных вод СССР в проливах Кунаширский и Измены осуществлять до середины этих проливов, а также разрешено Минобороны и ГУГКу показывать границу территориальных вод СССР, в соответствии с этим, на картах для открытого пользования.

И с 1977 г. на всех морских картах издания ГУНиО Минобороны, а также топографических картах в проливах Кунаширский, Измены и Советский отображается государственная граница между Россией и Японией.

В том же 1977 г. во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1976 г. «О временных мерах по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью СССР» срединная линия была рассчитана также на Японское и Охотское моря.

Также с 1977 г. государственная граница (территориального моря России), включающая в себя срединную линию в проливе Лаперуза, отображается на официальной российской морской навигационной карте 62171. Никаких нот протеста со стороны Японии по этому поводу, насколько известно, до сих пор не было. С 1992 г. эта граница печатается на карте 62100, заменившей карту 62171.

Хотя Россия показывает участки государственной границы в проливах между о. Хоккайдо и Курильскими островами, а также в проливе Лаперуза фактически в одностороннем порядке (без согласования с Японией), она это делает в полном соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., вступившей для России в силу 11 апреля 1997 г.

Так ст. 15 указанной Конвенции гласит: «Если берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеет права, если только между ними не заключено соглашение об ином, распространять свое территориальное море за срединную линию, проведенную таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей от ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря каждого из этих двух государств». Это положение специально введено в международное морское право как превентивная мера для уменьшения вероятности территориальных конфликтов при отсутствии договоренностей.

Такое отображение государственной границы Российской Федерации не противоречит также и японскому законодательству, в частности японскому Закону № 30 «О территориальном море и прилежащей зоне» от 2 мая 1977 г. (с изменениями, внесенными Законом № 73 от 14 июня 1996 г., вступившими в силу 20 июля 1996 г.).

В законе Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) ч. 1 ст. 2, названной «Принципы установления и изменения прохождения Государственной границы, установления и поддержания правоотношений на Государственной границе», гласит:

«Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами бывшего СССР; границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их договорному закреплению». А что делать, если сопредельная сторона не желает такого закрепления без территориальных уступок?

Повышению качества российского суверенитета должна соответствовать возможность одностороннего закрепления существующей, исторически сложившейся границы (фиксация статус-кво).

Не пора ли привести закон о Государственной границе в соответствие с реалиями?!

Для этого предлагается дополнить указанную статью закона после первого абзаца новым абзацем следующего содержания:

«В случае невозможности договорного закрепления государственной границы она устанавливается с учетом исторически сложившейся границы».

В пояснительной записке к этому законопроекту целесообразно указать, что в течение 80 лет после капитуляции Японии она отказывается от договорного оформления существующей границы с СССР, а затем с Россией, предъявляя необоснованные акватерриториальные претензии. С 1969 г. японские картографы показывают половину Курильской гряды в составе Японии. В 2009 г. Япония законодательно объявила часть Курильской гряды своей территорией.

Однако за столь длительный срок граница между странами исторически сложилась, базируясь на Ялтинском Соглашении Трех Великих держав по Дальнему Востоку от 11 февраля 1945 г., которым вступление СССР в войну с Японией обусловлено возвращением Южного Сахалина и передачей Курильских островов и развивающих это Соглашение документах (Акт о безоговорочной капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г., Директива Главнокомандующего войсками союзников в Японии генерала Макартура от 29 января 1946 г. № 677 и др.).

Украина с 2014 г. не признает российскую границу в Крыму, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, ввела территориальные притязания в свои нормативные документы, но это вовсе не значит, что такой границы не существует.

Межрегиональной общественной организации «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» (председатель – д.и.н, профессор А. А. Кошкин), созданной для противодействия японским территориальным претензиям и размыву российского суверенитета на курильском направлении, в 2020 г. удалось провести в Конституцию России принцип неотчуждаемости территории России. Напомним, что во внесенном Президентом России 20 января 2020 г. и принятом Государственной Думой в первом чтении законопроекте № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» данная норма отсутствовала. Только ко второму чтению удалось внести соответствующую поправку в законопроект, голосовавшуюся как поправка президента Путина и сенатора Архарова.

Этот принцип серьезно укрепил позиции противников т. н. мирного договора с Японией, расценивающих это выражение как эвфемизм территориальных уступок.

Однако в принятом 14 марта 2020 г. Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации этот принцип был обставлен рядом оговорок. Новая часть 2.1 статьи 67 Конституции Российской Федерации в настоящее время гласит: «2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Отсюда может последовать поспешный вывод, что раз делимитация и демаркация государственной границы России с Японией не произведена, то под предлогом распространения на эту границу оговорки в конституционном принципе неотчуждаемости появляются возможности для территориальных уступок в порядке будущей делимитации и демаркации границы в районе южных Курил.

Как следует из сообщения д.и.н. полковника погранвойск В. И. Боярского начальник пограничных войск Приморского округа генерал-майор Зырянов «по договоренности в согласованное время во главе погранпредставительского аппарата на своем пограничном корабле с одной стороны и Макартур со своей комиссией на американском корабле – с другой, провели делимитацию и демаркацию нового территориального разграничения Советского Союза и Японии. Комиссии оговорили все детали и подписали протоколы, которыми стороны и обменялись с учетом того, что каждое государство охраняет свои границы на основании своего внутреннего законодательства, а также соответствующих международных соглашений… Фактически до 1982 г., когда произвели уточнение данного участка морской границы, эти линии японскими рыбаками так и именовались: «линия Зырянова», определяющая морскую государственную границу СССР, и «линия Макартура», определяющая морскую государственную границу Японии».

Автор сообщения В. И. Боярский совершенно справедливо называет проведенную делимитацию и демаркацию государственной границы на море «знаменательным историческим событием».

Обнародование этих протоколов покончит с распространяемым утверждением, что международно признанной границы России с Японией не существует. Эта граница существует, но ее делимитацию и демаркацию проводили не Россия и Япония, а СССР и США – державы-победительницы во Второй мировой войне с учетом бессубъектности Японии, подписавшей 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте Акт о безоговорочной капитуляции.

Начинается Акт о капитуляции Японии словами «Мы, действуя по приказу и от имени Императора Японии, Правительства Японии и Имперского генерального штаба Японии, настоящим принимаем условия Декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами Правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться Союзными державами».

И далее: «Настоящим мы даем обязательство, что Правительство Японии и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой Декларации потребует Верховный командующий Союзных держав или любой другой назначенный Союзными державами представитель».

Одним из условий Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г., указанном в ее п. 8, было то, что «японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

Разграничение, зафиксированное Зыряновым (СССР) и Макартуром (США и Великобритания), закрепляло изъятие Южного Сахалина и Курильских островов из юрисдикции Японии и передачу их СССР во исполнение Ялтинского соглашения от 11 февраля 1945 г. и п. 8 Потсдамской декларации о Японии. Можно обоснованно сказать, что генерал-майор П. Зырянов завершил действия генерал-лейтенанта К. Деревянко, подписавшего от СССР Акт о капитуляции Японии.

К сожалению, эти обменные протоколы не введены в научный и практический оборот, несмотря на многолетние поиски этих важнейших документов. Неизвестна и их точная датировка. Состоялся ли обмен протоколами до 21 сентября 1945 г., когда было издано соответствующее постановление СНК СССР, или после его издания, во исполнение постановления?

Думается, что Павлом Ивановичем Зыряновым в этом вопросе поставлена точка. Необходимо эту точку найти. Для дела укрепления территориальной целостности Российской Федерации и международно-правового признания ее границ.

Пономарёв Сергей Алексеевич,

заместитель председателя Межрегионального

общественного движения «За территориальную

целостность Российской Федерации «Русские Курилы»,

член Правления Сахалинского регионального

Фонда культуры, действительный государственный

советник Сахалинской области 1-го класса