Однажды в театре

16 Сентября 2025



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение, начало "Вести Камчатка" № 426 от 06.08.2025)

С мамой мы остались жить на краю земли. Тимофей после получения диплома архитектора нашёл престижную работу в Санкт-Петербурге и решил окончательно обосноваться в этом великолепном городе, комфортном для жизни людей и услады глаз туристов.

Я часто бывала в Москве проездом, но посетить театр-звезду долго не решалась. Неприятные воспоминания о единственном визите в «тот самый театр» со временем перестали приносить моему сердцу боль. Однако иногда я воскрешала в своей памяти рассказы бабушки и папы об одном из грандиозных архитектурных экспериментов начала тридцатых годов прошлого столетия и спустя восемь лет после смерти папы вновь задумалась о посещении этого заброшенного храма искусств.

Длительная командировка в Москву свалилась на мою голову случайно, я не хотела бросать маму и работу надолго, но руководительница отдела, где я трудилась, убедила принять эту поездку как подарок судьбы. За десять дней проживания в столице страны я должна была пройти курс повышения квалификации и вместе с обучением захотела наполнить вечера незабываемыми ощущениями.

Сформировав стандартный план экскурсии и посетив знаковые места этого чудесного города, я случайно набрела на блошиный рынок и моментально погрузилась в атмосферу потёртой старины и потускневшей роскоши. На полках импровизированных ларьков стояли нечищеные бронзовые и латунные подсвечники, чумазые фарфоровые фигурки, статуэтки представителей царской династии, серебряные приборы, изящная разнобойная посуда. Рядом торговали виниловыми пластинками и живописью. Чем дальше я двигалась вглубь стихийного рынка, тем сильнее испытывала чувство страха, поскольку вместе с антиквариатом соседствовал товар из помойки, который продавался за копейки по виду сильно пьющими людьми, одетыми в грязную одежду. Представители псевдоинтеллигенции между собой громко ругали власть, внешнюю политику страны, цены в магазинах, понаехавших в Москву жителей ближнего зарубежья и соседей по коммуналкам.

Оценив неприглядный ассортимент товара коренных москвичей, обиженных на весь мир, я вернулась в начало рынка и вдруг увидела роскошную большую брошь, выполненную в форме восьмиконечной звезды, усыпанной кристаллами Swarovski. Солнечный свет «запутался» в гранях украшения, придав изделию сказочный вид. Словно заколдованная, я подошла к прилавку, взяла брошь в руки и ахнула. Пока папа был жив, он воспитывал во мне вкус, утверждал, что бижутерию могут носить только юные девчонки, а взрослые женщины обязаны отдавать предпочтение благородным металлам и драгоценным камням, но это произведение искусства, выполненное из нержавеющей стали и хорошо гравированного стекла, захватило мою душу. Я любовалась этой красотой и вдруг услышала сильно прокуренный женский голос.

– Милая, такие вещи носят только смелые женщины.

Подняв глаза перед собой, я увидела немолодую полную женщину, одетую словно капуста. Под пальто коричневого цвета виднелся синий плащ, надетый поверх нескольких расстёгнутых блузок. Продавщица была вульгарно накрашена, между пальцами с облезлым лаком на ногтях она держала длинный мундштук с папиросой. Венцом этого экзотического образа была махровая безобразная бесформенная чалма, из которой торчали пряди грязных седых волос.

– Простите, я не поняла, что вы сказали? – спросила я.

Женщина стала сильно кашлять, потом сплюнула мокроту себе под ноги и продолжила.

– Эта вещица выполнена по форме, схожей с высшими орденами Русского царства и Российской империи, которыми награждались выдающиеся личности нашей страны с 1698 по 1917 год. Брошь стала украшением самой известной коллекции популярного ювелира и может принадлежать только той, кто будет носить эту роскошь в повседневной жизни, а не прятать красоту в темноте комода.

– Сколько же стоит эта прелесть?

Женщина снова закашлялась, потом взяла калькулятор и стала лихорадочно клацать по кнопкам. Потом посмотрела на меня и ответила:

– Три тыщи рублей.

Мне действительно показалось, что в моих руках лежал образец ювелирного мастерства, но, услышав цену изделия, я поняла, что имею дело с обыкновенной проходимкой, хотя, глядя на её внешний вид, мне нужно было сразу насторожиться.

– Три тысячи много, готова купить за две, – еле сдерживая смех, заявила я.

– Да вы что? Я и так предоставила для вас огромную скидку, – обиженно сказала женщина.

– Ну, тогда спасибо, я покупать не стану.

Вернув брошь на место, я отправилась на выход. В моём кошельке было достаточно средств, чтобы безболезненно купить эту красоту и за пять тысяч рублей, но меня возмутило это наглое враньё о каком-то известном ювелире, рассчитанное на глупого покупателя.

Продавщица, увидев мою спину, выскочила из-за прилавка и стала умолять вернуться. С моей ценой ей пришлось согласиться.

Когда мы рассчитались и восьмиконечная звезда была в моей сумке, женщина стала доставать из загашников всякую дребедень и предлагать приобрести эксклюзивные товары по супернизкой цене. В ответ я мило улыбнулась и простилась со странной продавщицей, которая не унималась и требовала рассказать, куда я буду носить такую огромную брошь.

Мне оставалось махнуть на прощание рукой и отправиться в гостиницу. Рассматривая брошь на кровати своего номера, я поняла, что её я хочу надеть в театр, который так любили мои родные люди. Я всегда помнила бабушку, сильно скучала по отцу, часто приходила к ним на могилы, чтобы поделиться последними новостями из жизни, но вдруг снова захотела побывать там, где стены хранили их счастье и восторг. В интернете я нашла официальный сайт учреждения культуры, выбрала нужную дату и купила билеты на премьеру спектакля по одноимённой пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад».

В тот год май в Москве выдался дождливым, но в день спектакля природа сжалилась над промокшими и озябшими туристами и подарила тёплую безветренную погоду. Воздух пьянил ароматами цветущей сирени и каштанов, небо украшала разноцветная подкова радуги. Как и прежде, я оделась словно заядлая театралка: длинное чёрное бархатное платье выгодно подчёркивало достоинства фигуры, туфли на шпильках придавали элегантность, роскошная брошь дарила уверенность в своей неотразимости.

Весь путь до театра российской армии я волновалась, словно девчонка перед первым свиданием. Я боялась снова обжечь сердце разочарованием, но в то же время надеялась на то, что за время разлуки бабушкин театр смог преобразиться.

Последние тридцать минут машина такси плутала по межквартальным переулкам и наконец подвезла меня к главному входу здания в виде огромной звезды. У входа толпились люди, вовнутрь никого не пускали. Я посмотрела в сторону сквера напротив, вспомнила, как цветущая сирень и памятник великому полководцу Александру Суворову были свидетелями моих слёз разочарования от первой встречи с долгожданным храмом искусств, и грустно улыбнулась. Мне хотелось задержаться на улице, но огромные двери театра распахнулись, посетителей пригласили пройти на спектакль.

У входа стояли всё те же немолодые женщины в униформе, состоящей из серого костюма и белой рубашки. Холл театра был залит ярким светом, стены украшены фресками из жизни советского народа, оформленные в изящные и роскошные рамы, массивные мраморные лестницы были укрыты обновлёнными ковровыми дорожками, в воздухе витал слегка уловимый цветочный аромат. Я поднялась на второй этаж и увидела выставку театральных костюмов, усыпанных стразами. Прежде чем попасть в большой зал, я обнаружила распахнутую дверь с надписью «Музей».

Внутри небольшого помещения, в котором пахло новой мебелью, была организована постоянная экспозиция фотографий и предметов, которые рассказывали посетителям об истории создания и работы театра. На снимках были изображены молодые и красивые строители этого архитектурного эксперимента, те, кто восстанавливал здание после Великой Отечественной войны, а также актёры, служившие Мельпомене всю свою жизнь. Я присмотрелась к одной фотографии и на общем фото строителей увидела молодую девчушку, очень похожую на мою бабушку. Когда я родилась, она была пожилой женщиной, но в старых семейных альбомах до сих пор хранила чёрно-белые снимки, на которых были запечатлены мои родственники, когда они были совсем молодыми. Мне захотелось уточнить имена людей, изображённых на фото, но, услышав первый звонок, решила занять своё место в зале.

Зайдя в огромное помещение, наполненное людьми, я обратила внимание на красивые кресла. Усевшись на место согласно купленному билету, я стала рассматривать всё вокруг себя. Роспись потолка, алые тяжёлые кулисы, украшенные золотистой бахромой, убранство зала – всё напоминало советское происхождение театра. Лёгкий запах свежей краски и новых тканей подарили уверенность в недавнем ремонте и лёгкую улыбку на моём лице. Напряжение наконец-то покинуло мою душу, я уселась поудобней в кресло и стала ждать начало спектакля. Вдруг я услышала мужской голос.

– Добрый вечер, вы, наверное, первый раз в этом театре?

Я повернула голову влево и увидела рядом сидящего пожилого мужчину в очках.

– Здравствуйте, я здесь уже была, но в большом зале нахожусь действительно впервые, – ответила я.

– Просто я обратил внимание, вы так внимательно рассматриваете всё вокруг, вот и подумал, что имею дело с дебютантом. Меня зовут Иван Николаевич, вы извините за назойливость, но я могу пригласить вас в буфет на антракте?

Я снова посмотрела на незнакомца и отметила, что рядом со мной сидел мужчина лет семидесяти, который с годами не потерял своей привлекательности. Он был одет в строгий, немного поношенный костюм чёрного цвета и белоснежную рубашку. Мне не хотелось проводить время с чужим человеком, я собиралась отказаться от предложения, но мужчина продолжил:

– Вы не подумайте, я не маньяк какой-нибудь, просто не хочу пить шампанское один. Этот театр много значит в моей жизни. В молодом возрасте, будучи курсантом военного училища, я принимал участие в парадах на главной площади страны и во время увольнительных по контрамаркам посещал все самые знаменитые спектакли, которые ставились на этой сцене. Лариса Голубкина, Людмила Касаткина, Людмила Чурсина – я помню этих красоток молоденькими девчонками, способными украсть сердца не одного десятка мужчин. Когда я стал офицером и нашёл свою любовь, вместе с супругой приходил на спектакли в этот храм искусств. А теперь, когда моей Люсеньки не стало, мне некому составить компанию. Сын всегда на работе, дочка возится с тремя детьми, а мой стариковский удел – в одиночестве коротать свои дни.

Эти откровенные признания тронули мою душу, я назвала своё имя, улыбнулась в ответ и приняла приглашение. Иван Николаевич вдруг встрепенулся и сказал, что должен отлучиться на минуту. Я предупредила немолодого ухажёра, что после третьего звонка его в зал не пустят, на что мужчина игриво подмигнул и, проговорив: «Вы меня не знаете, у меня везде связи», удалился.

Как только он исчез из зала – прозвенел третий звонок. «Ну вот, – подумала я, – зря разволновала человека, теперь его билет пропадёт». В зале стало темно, спектакль начался свадебной церемонией. Моё внимание захватили необычные костюмы главных героев. Как только музыка немного утихла, я услышала голос Ивана Николаевича:

– Ирочка, не переживайте, я всё устроил и вернулся.

Я одобрительно кивнула головой и погрузилась в сюжет, который разыгрывался на сцене. Главным героем постановки был Евгений Арбенин, в прошлом страстный игрок, который отошёл от азартной жизни ради своей молодой жены Нины. Арбенин страстно полюбил молодую девушку, он видел в ней символ чистоты, восхищался своим ангелом, но в душе оставался подозрительным и ревнивым человеком.

По сюжету в игорном доме Арбенин защитил честь молодого князя Звездича, проигравшего целое состояние, и вместе с ним отправился на маскарад, где аристократы скрывали свои лица и намерения. Нина, которая тоже была в числе приглашённых, случайно потеряла браслет, подаренный супругом, но не придала этому событию особого значения, но её приятельница – взрослая распущенная вдова, нашла браслет, закрыв лицо маской, смогла обаять молодого князя и в знак своей привязанности подарила чужой браслет, выдавая его за свой.

В душе Арбенина, который услышал от интриганов, ищущих выгоду, грязные намёки об измене молодой супруги с князем и обнаружил пропажу браслета на руке Нины, разгорелся огонь ревности. Громкая зловещая музыка ознаменовала начало бури, но тяжеловесный занавес спрятал от глаз декорации, и в зале зажёгся свет, для посетителей был объявлен антракт.

Иван Николаевич подставил свою руку и предложил посетить буфет. Мы вышли в холл и отправились на первый этаж, где нас ждал чудесно сервированный стол с табличкой «Бронь». Всё было идеальным. Мой кавалер разлил игристое по фужерам и предложил выпить за театр, который любил всем сердцем. Девушки в накрахмаленных фартуках белоснежного цвета принесли очаровательные закуски и, удостоверившись, что мне всё нравится, вернулись за стойку бара для обслуживания других клиентов.

– Иван Николаевич, да я смотрю, вы здесь завсегдатай и, наверное, очень известный человек? – спросила я.

– Ну что вы, я просто часто здесь бываю и оставляю приличные чаевые, – тихонько добавил он.

– Спасибо за компанию, мне действительно хотелось всё сделать по правилам – красиво одеться, выпить шампанского, насладиться спектаклем в компании отца, но мой папочка умер больше восьми лет назад, оставив неисполненной заветную мечту, – сказала я и решила поведать историю нашей семьи, которая связана с этим театром.

Мой собеседник слушал этот рассказ не перебивая и в заключении отметил моё правильное решение дать этому храму искусств ещё один шанс, ведь его стены до сих пор хранят частицу душ бабушки и дедушки, а также восторг моего отца.

Я улыбнулась в ответ и предложила вернуться в зал, чтобы узнать, чем закончится эта история. К своему стыду, прежде я не читала пьесу Лермонтова «Маскарад», поэтому искренне переживала за её героев.

Когда занавес открылся, зрители увидели новые декорации и роскошные костюмы.

Окончательно уверовав в измену Нины, Арбенин решает отомстить. В порыве ревности он подсыпал яд в мороженое, которое подали Нине на званом вечере. Нина, ничего не подозревая, съела угощение и вскоре умерла в страшных мучениях. Перед смертью она пыталась убедить Арбенина в своей невинности, но супруг, охваченный безумием, ей не поверил. Лишь после смерти Нины баронесса Штраль, та самая распутная вдова, раскрыла правду о браслете, и Арбенин понял, что стал жертвой собственных подозрений и чужих интриг. От горя и чувства вины Арбенин сошёл с ума, ведь уничтожив свою любовь, он потерял единственный смысл существования.

Спектакль закончился сценой, где Арбенин, раздавленный трагедией, остался один, а светское общество, равнодушное к его страданиям, продолжило веселиться на маскараде.

Потрясающая игра актёров ошеломила зрителей, аплодисменты стали звучать лишь спустя несколько секунд после того, как опустили занавес. Несмелые хлопки переросли в овации и длились около двадцати минут.

Актёры вышли на поклон и погрузились во всеобщую атмосферу признательности за свою игру. Зрителям не хотелось уходить, но уставшие актёры сделали последний реверанс и покинули сцену. Толпа двинулась к выходу. Иван Николаевич предложил не спешить и подождать, когда схлынет первый ажиотаж. Мы встали возле сцены и стали ждать.

– Почему вы не замужем? – вдруг спросил мой новый знакомый.

– Даже не знаю, наверное, мне не везёт.

– Ирочка, вам непременно нужно найти спутника жизни, ваш сын уже вырос, неровен час, женится, обзаведётся детьми, всё реже будет звонить, всё чаще писать короткие сообщения по типу: «Мама, у меня всё в порядке». Ваша мама прожила свою жизнь и может уйти в любую минуту, вам непременно нужно подумать о человеке, который украсит вашу жизнь.

– Иван Николаевич, а если бы я отказалась с вами выпить шампанского, что бы вы делали? Искали другую жертву? – решив поменять тему разговора, игриво спросила я.

– Вы бы не отказались, я слишком давно живу на этой земле и научился разбираться в людях. Ваша роскошная брошь говорит о смелости своей хозяйки. Теперь такие украшения не носят в силу отсутствия вкуса, а настоящая сильная женщина просто обязана сиять и пленить своим огнём мужчин. Если бы рядом сидела иная – обыкновенная серая мышь в одежде с чужого плеча, в растоптанных кроссовках, мне пришлось бы пить шампанское в одиночестве, но по воле судьбы рядом оказались именно вы, дело оставалось только за моим обаянием, – самонадеянно ответил мужчина.

– Вы настоящий ловелас, – смеясь, ответила я.

Пока мы разговаривали, толпа схлынула, предоставив нам возможность без труда покинуть Большой зал самого необычного театра в виде звезды.

Перед тем как расстаться, Иван Николаевич галантно поцеловал мою руку и пожелал огромной любви. Я искала повод, чтобы продлить наше общение, но вдруг увидела женщину моего возраста, она с трудом бежала по парадной лестнице театра и громко кричала: «Папа!»

Когда она поравнялась с нами, стала ругаться:

– Папа, папа, у тебя сердца нет, я приехала за тобой и уже полчаса не могу до тебя дозвониться.

– Милая, прости, перед спектаклем я выключил звук на телефоне и не слышал твоего звонка. Кроме того, мне посчастливилось познакомиться с очаровательной женщиной, – сказал Иван Николаевич и протянул руку в мою сторону.

Запыхавшаяся особа бросила на меня яростный взгляд и попросила отца быстрей двигаться к машине, поскольку дома их ждали дети. Мы простились, я ещё раз поблагодарила за компанию и отправилась на стоянку, где меня ожидала машина такси. Разговор между дочерью и отцом я не слышала, лишь тёплый майский ветерок доносил обрывки фраз собеседников, по которым был понятно, что чадо отчитывало родителя за легкомысленный характер и чрезмерное неуместное увлечение противоположным полом.

Вечером в своём номере, держа в руках свою случайную покупку, я вспоминала бабушку и папу, по которым очень скучала, думала о словах взрослого мужчины, украсившего мой вечер, и за долгие годы впервые захотела настоящего тепла и любви.

Усталость навалилась на мои веки, я закрыла глаза и моментально уснула.

Когда командировка подошла к своему завершению, я купила сувениры и подарки для мамы и коллег, созвонилась с сыном, который не смог приехать в Москву, чтобы повидаться со мной, снова вспомнила слова Ивана Николаевича и вернулась домой – на край земли.

Разбирая вещи из чемодана в шкаф, я нежно взяла брошь в руки и снова восхитилась её красотой. Мне не хотелось прятать эту роскошь надолго, я предложила маме сходить в недавно отремонтированный местный театр, чтобы вновь почувствовать восхищённые взгляды мужчин.

Спустя несколько недель мы купили билеты на спектакль «Старший сын», поставленный по одноимённой пьесе Александра Валентиновича Вампилова, но с трудом высидели первый акт и, разочарованные увиденной безвкусицей, остались в буфете театра.

Эта пьеса была экранизирована в 1975 году, но местная постановочная группа решила потягаться с известной и горячо любимой советскими зрителями лентой. В двухсерийном художественном фильме, который мы с мамой обожали, талантливо играли Евгений Леонов, Николай Караченцов, Михаил Боярский, придавая комедии трогательные ноты. Однако на сцене мы увидели бездарную игру провинциальных актёров, которые тщетно пытались всех рассмешить.

Несмотря на то, что театральный сезон подходил к завершению и этот спектакль показывали целый год, зал был полон народу, но, судя по тому, что после третьего звонка, приглашающего посетителей на второй акт, все столы буфета остались занятыми, зрителей этой постановки существенно поубавилось.

В буфетной очереди за шампанским я слышала восторженные речи жителей города, посвящённые свеженькому и такому роскошному ремонту храма искусств, но об игре актёров все скромно молчали, лишь глубоко вздыхали, разводя руками.

Мы с мамой тоже отметили роскошь новеньких люстр, дверей, рам для зеркал и венецианской штукатурки на стенах, уют бархатных кресел и диванов, красоту мебели и посуды буфета, но безумно расстроились, что внешняя красота единственного театра на краю земли нисколько не повлияла на его содержание. В школьные годы я часто посещала местные постановки, но всегда испытывала неприятное послевкусие нового прочтения классической литературы. Спустя годы убранство театра пришло в упадок, надолго и без того лишив желания его посещать. Теперь, когда город получил такой роскошный подарок, у меня была надежда стать заядлым театралом, но чуда не случилось.

Допивая шампанское, мы с мамой снова вспоминали о том архитектурном эксперименте, строительство которого объединило двух молодых комсомольцев, ставших впоследствии родителями моего отца.

Даже в самые суровые годы безденежья и разрухи театр советской, ныне российской, армии всегда славился своей талантливой труппой и режиссёрами, привлекая в свои стены тысячи благодарных зрителей. Даже первая моя встреча с этим храмом искусств разочаровали меня лишь антуражем, игра актёров там была безупречна, но теперь, когда в нём всё дарит усладу для глаз, бывать в московском театре в виде пятиконечной звезды – одно удовольствие.

Перед уходом из буфета мама отлучилась в уборную, оставив меня одну. Я проводила её взглядом до двери, погрузилась в грустные мысли и не сразу услышала обращение к себе:

– Девушка, здравствуйте, – издалека послышалось мне. Я повернула голову и увидела перед собой незнакомого мужчину приятной наружности.

– Здравствуйте, – растерянно ответила я.

– Извините, я за вами давно наблюдаю и вижу, вы чем-то расстроены. Я могу вам помочь?

Я грустно улыбнулась и ответила:

– К сожалению, нет. Спектакль мне не понравился, сын перестал звонить, работа надоела, мама сильно сдала, – зачем-то разоткровенничалась я.

– Вы не должны грустить. Постановка действительно ужасная, ребёнок ваш стал мужчиной и живёт своей жизнью, ваша мама выглядит превосходно, как и вы, – на последней фразе незнакомец потерял уверенность, чем меня немного рассмешил.

– Мужчина, что вам нужно? – теряя терпения, спросила я.

– Меня зовут, Иван Николаевич, я хочу пригласить вас на ужин.

– Как-как вас зовут? – растерянно спросила я.

– Иван Николаевич, – неуверенно ответил незнакомец.

– Ну дела, вот это совпадение, – смеясь, ответила я и написала свой номер телефона на салфетке. Мы договорились поужинать на следующих выходных, но я не была уверена, что незнакомец позвонит.

Я ещё не успела добраться до квартиры, а мой телефон был переполнен сообщениями от неизвестного номера. Так начался наш эпистолярный роман, который вскоре захватил наши сердца.

Инженер средних лет приехал в наш город из Москвы, чтобы установить оборудование для рыбоперерабатывающего предприятия, планировал провести на краю света несколько недель, а застрял на полгода. Коротал свои унылые вечера перед телевизором, иногда ходил в театр, затосковал и решил найти женщину, которой можно было бы подарить накопленную нежность и тепло. Кочевой образ жизни разрушил его брак, но не остудил желание любить и быть любимым.

Моя роскошная брошь привлекла внимание мужчины, и он решил действовать, не предполагая, что наше знакомство перерастёт в сильную привязанность. Я понимала, что Ванечка должен закончить свою работу и вернуться к себе домой, но не смогла устоять перед этим щедрым, галантным, интересным и весёлым человеком.

При встречах мы много говорили о своём прошлом, но никогда не строили планов на будущее, оба понимали, что я не уеду в Москву, он не останется жить на краю света.

Спустя несколько месяцев работы по переоборудованию цехов предприятия были завершены, в услугах Ивана компания больше не нуждалась. Получив все расчёты, он пригласил меня в ресторан, чтобы сообщить о дате отъезда. Впервые за время нашего непринуждённого романа, я поняла, что привязалась к этому мужчине и не могла со спокойным сердцем проститься с ним. По телефону я поблагодарила Ивана за время, которое мы провели вместе, и, отказавшись от встречи, пожелала успехов в новом проекте.

Он настаивать не стал, предложил поддерживать общение по переписке и в случае приезда в столицу страны непременно увидеться в том самом театре в виде пятиконечной звезды, о котором я так много и часто говорила. Грустно улыбнувшись, я ответила отказом и сбросила звонок.

С тех пор в моей душе поселилась печаль, незаметно для самой себя моё сердце оказалось разбитым. Словно юная девчонка, я плакала по вечерам и не могла найти себе места днём. Душа ныла, каждый вздох давался с огромным трудом. Я ругала себя за слабость и не могла понять, как жить дальше. Мама пыталась меня поддержать, но понимала сама, как тяжело жить без любви.

Мне всюду слышался голос Ивана, казалось, я сходила с ума. Несколько раз я порывалась позвонить ему, но каждый раз держала себя в руках, чтобы не продлевать эту агонию.

Со временем страдания притупились, голос любимого исчез, сердце стало стучать тише, в душе и за окном наступила зима…

Сынок Тимоша получил повышение и снова не смог приехать погостить домой, в сообщениях он писал о своих благополучных делах и амурных историях. Его жизнь была наполнена любимой работой, верными друзьями и красивыми женщинами, однако выбрать одну-единственную спутницу жизни он не спешил.

Успехи сына окрыляли мою израненную душу, но в жизни меня окружала пустота. Лишь заботы о здоровье мамы иногда переключали мои мысли на другой лад. Мне хотелось съездить в отпуск, чтобы немного развеяться, но навалившаяся работа внесла коррективы в планы, приходилось допоздна задерживаться в офисе, выходные посвящать отчётам. Дни стали похожими друг на друга, словно капли воды, я не могла дождаться, когда закончится этот год, чтобы окончательно перевернуть страницу своей жизни.

Однажды я, как обычно, засиделась на работе, мне не хотелось возвращаться домой, но голод и усталость заставили меня выключить компьютер и подняться с офисного кресла. Я взяла в руки телефон и заметила непрочитанное сообщение от своего Ванечки. Мои руки задрожали, дыхание перехватило. С трудом сдерживая волнение, я открыла сообщение и прочитала нежные слова любви, извинения за расставание и предложение всё начать сначала.

Моему Ванечке с начала нового года предложили работу на постоянной основе на том самом предприятии, где он устанавливал оборудование, но его решение зависело от меня. Он любил свой город, но ради меня был готов поменять свою жизнь навсегда. Положив телефон на стол, я рухнула в кресло и стала размышлять. Моё сердце практически излечилось от боли, я снова научилась жить одна и не хотела больше страдать. Мой избранник мечтал о своих детях, родить которых в силу возраста и состояния здоровья я уже не могла, привык жить в разных городах, завоёвывать женщин и вряд ли станет счастливым на одном месте со мной. Прежде я мечтала о минутном счастье, но теперь, когда испила чашу горечи от расставания до дна, решила больше не ставить эксперименты над своей душой. Собравшись с мыслями, я ответила отказом и пожелала счастья в новом году, который должен был наступить через несколько недель.

Система показала, что Ваня прочитал моё сообщение, но ничего не написал в ответ. Слёзы невольно покатились по моим щекам, я бросила телефон в сумку, оделась и вышла из офиса. Мороз отступил, и внезапная оттепель растопила хрупкий лёд на дорогах, небольшие сугробы осели, всюду были слякоть и грязь. С трудом перепрыгивая лужи, я дошла до подъезда своего дома и стала искать ключи от квартиры в сумке.

– Раньше ты была более решительной, – вдруг послышался голос Ивана. Мне казалось, я снова сходила с ума, но, взяв себя в руки, продолжила поиск ключей, которые завалились за подкладку сумки.

– Когда-то услышав моё имя в театре, ты не задумываясь написала свой номер телефона, а теперь пасуешь перед счастьем?

По моим рукам побежали мурашки, я поняла, что голос принадлежал любимому человеку, а не плоду моего воображения. Обернувшись, я увидела своего Ванечку и с трудом узнала его. Передо мной стоял похудевший, заметно измождённый мужчина, в котором сложно было узнать весёлого балагура.

– Ты что здесь делаешь? – с трудом сдерживая волнение, спросила я.

– Я приехал к тебе насовсем, – двигаясь в мою сторону, ответил Ваня.

– Напрасно, в Москве уже, наверное, нарядные улицы, а у нас снова грязь.

– В Москве действительно очень красиво, но там нет тебя. Давай продолжим разговор в квартире, я очень устал и замёрз.

Зайдя в дом, мы ещё долго не разговаривали, слишком сильно соскучились друг за другом, чтобы тратить минуты счастья на пустые слова и упрёки. Когда волна нежности и страсти утихла, мы поделились своими переживаниями, с которыми пришлось столкнуться в разлуке. Планы на будущее меня снова перестали интересовать, я была в восторге от сиюминутного счастья, но мой практичный инженер сам придумал сценарий нашей жизни. Первым вкладом в серьёзность его намерений было предложение стать его супругой и пара билетов в тот самый театр российской армии в виде пятиконечной звезды, который давно занял в моём сердце особенное место.

Премьера спектакля назначена на будущую весну, но уже сейчас я выбрала наряд, туфли и украшения, которые надену для театра. Уверена, что моя таинственная брошь, случайно купленная на блошином рынке, удачно дополнит образ настоящей театралки, которой я стала благодаря моим родным и близким людям, и навсегда станет талисманом моего счастья…

Ариша ЗИМА,

член Союза писателей России