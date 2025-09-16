Старый губернатор стал новым!

Утром 16 сентября 2025 года прошло заседание Избирательной комиссии Камчатского края для утверждения результатов выборов губернатора региона. Председатель избирательной комиссии Инга Иринина отметила, что во время голосования не было получено ни одного замечания о нарушении предвыборного законодательства: «Как никогда все прошло спокойно». Когда дело дошло до голосования, член избирательной комиссии от КПРФ ветеран партии Татьяна Кореновская заявила, что она выражает несогласие с результатами выборов. Свою позицию она подкрепила информацией, что ей звонили из Москвы и высказали свое возмущение ходом выборов. Присутствующие в зале озадаченно напряглись. Выяснилось, что Татьяна Михайловна просто не смогла попасть в кабинет, где происходил технический контроль системы «ГАС ВЫБОРЫ», куда в автоматическом режиме попадали результаты голосования из четырнадцати территориальных избирательных комиссий, сформированных на территории Камчатского края, отображались на мониторе и также одновременно в автоматическом режиме попадали в Центральную избирательную комиссию РФ.

Оказывается, Татьяна Кореновская, являясь десять лет членом избирательной комиссии нашего региона, забыла заявить себя в контрольную группу, которая была утверждена постановлением этой же комиссии почти год назад. Несмотря на это она продолжала твердить, что партия и она лично не согласны с итогами голосования. На вопрос, кто конкретно от имени КПРФ озвучил позицию по итоговому протоколу для голосования, она назвала члена политбюро Камчатского отделения КПРФ Галину Песоцкую. Последняя к руководству отделением КПРФ на Камчатке не имеет отношения, но считает себя большим специалистом в области предвыборного права. Когда Татьяну Кореновскую попросили в письменном виде предоставить свое особое мнение к протоколу об итоговом голосовании, она ответила, что написала его в «неправильной форме», и обещала позже переписать. Досаду камчатских коммунистов (КПРФ) можно понять, их лидер Роман Литвинов проиграл никому не известной на Камчатке депутату Госдумы РФ от города Читы (Забайкальский край), члену ЛДПР Василине Кулиевой. Полагаю, эта победа стала возможной во многом благодаря тому, что Владимира Жириновского, лидера партии ЛДПР, после кончины с помощью федеральных средств массовой информации и комментариев политических аналитиков федерального уровня вознесли на пьедестал главного российского провидца и продолжают это делать до сих пор, даже посвящают ему документальные фильмы. Другими словами, лидер умер, но дело Жириновского живет, прорубая просеки в электоральных зарослях для его последователей на просторах матушки-России.

Членами комиссии в результате голосования Владимир Солодов был признан избранным Губернатором Камчатского края, получив 62,97 процента голосов избирателей. Второй к финишу пришла депутат Государственной Думы от города Читы (Забайкальский край. На Камчатку она приехала впервые) Василина Кулиева, член политической партии ЛДПР, с результатом 13,82 процента, в 4,4 раза меньше победителя. Ей в затылок дышал член политической партии КПРФ Роман Литвинов, ему удалось сагитировать в свою пользу 13,3 процента избирателей. Он единственный из трех конкурентов действующему губернатору проводил хоть какую-то агитацию. Мало кому известный, кроме своей родни, кандидат от политической партии «Коммунисты России» Дмитрий Тюрин показал феноменальный для своей политорганизации на Камчатке результат – 5,13 процента.

Против победителя предвыборной гонки проголосовало в общей сложности 32,25 процента избирателей Камчатского края.

На этих выборах была показана явка на избирательные участки – 46,52 процента, рекордная для Камчатки за последние десять лет. В других двадцати регионах России, где выбирали губернаторов, в большинстве своем так же была продемонстрирована рекордная активность избирателей. Столь высокая явка и одновременно достаточно высокий процент голосов избирателей, отданных за действующих глав регионов, имеет под собой, полагаю, следующие причины:

Во-первых, россияне чувствуют себя как в осажденной крепости. Интуитивно они понимают, что нужно сплотиться вокруг руководителей регионов (как в свое время они сплотились вокруг Президента РФ) и выказать им максимальную поддержку для победы над общим врагом в лице западных государств. Этот аргумент хорошо иллюстрируют выборы губернаторов в двадцати регионах России, выдвинутых партией власти «Единая Россия». Например, кандидат в губернаторы Еврейской автономной области Мария Костюк победила с результатом 83,02 процента при явке избирателей 74,23 процента. Ирина Гехт победила на выборах в Ненецком автономном округе с результатом 84,21 процента.

Во-вторых, на фоне этой сплоченности губернатору Камчатского края прощали даже крупные ошибки в руководстве региона.

В-третьих, команде губернатора удалось в полной мере задействовать административный ресурс для организации проведения выборов, сумев максимально мобилизовать своих сторонников.

В-четвертых, финансирование предвыборной компании действующего губернатора было несравненно выше, чем у его конкурентов.

В-пятых, подавляющее большинство средств массовой информации полуострова не опубликовали ни одного критического материала в адрес Владимира Солодова. О нем говорили либо хорошо и редко, либо ничего.

В-шестых, очень активная агитация в пользу главного кандидата в губернаторы проходила на фоне почти полного отсутствия (за исключением кандидата от КПРФ Романа Литвинова) таковой от других кандидатов.

Некоторые политологи в качестве основного аргумента убедительной победы Владимира Солодова называют отсутствие серьезных конкурентов, которых не допустили к участию в выборах.

Если копнуть электоральную статистику поглубже, т. е. вспомнить выборы губернатора в 2015 году, то увидим, что у тогдашнего кандидата от партии власти Владимира Илюхина тоже не было серьезных конкурентов. Цифры говорят сами за себя – при явке избирателей равной 31,88 процента кандидат-победитель получил результат 75,48 процента. Второе место занял член КПРФ Михаил Смагин, набрав 9,96 процента, в семь с половиной раз меньше, чем у лидера предвыборной гонки. Валерий Калашников был в забеге лишь третьим, довольствуясь 8,14 процента. Последним пересек финишную ленточку Александр Остриков, показав результат 3,49 процента. Это был один из лучших результатов, показанных на губернаторских выборах в Дальневосточном федеральном округе.

Против победителя на выборах губернатора Камчатского края, т. е. Владимира Илюхина, проголосовало в общей сложности 21,59 процента избирателей.

Теперь вспомним выборы губернатора 13 сентября 2020 года. Тогда кандидат Владимир Солодов набрал 80,51 процента голосов при явке избирателей 37,15 процента. Его ближайший соперник Валерий Калашников, кандидат от ЛДПР, получил результат 6,7 процента, т. е. в двенадцать раз меньше, чем победитель. Дмитрий Бобровских, выдвиженец от политической партии «Справедливая Россия», достиг показателя 5,84 процента. Наконец, последним к финишу пришел представитель политической партии «Патриоты России» Александр Остриков с результатом 2,19 процента. Таким образом, в 2020 году против Владимира Солодова проголосовало 14,73 процента камчатцев, принявших участие в голосовании. У кого теперь повернется язык сказать, что у Владимира Солодова тогда были сколько-нибудь серьезные политические конкуренты? Однако почему-то только сейчас, в 2025 году, так называемые аналитики заговорили об отсутствии конкурентной среды на выборах губернатора Камчатского края. Его главным соперником на сегодняшний день является не конкретный конкурент, а так называемая протестная электоральная среда, которая, по сравнению с 2020 годом, выросла с 14,73 до 32,25 процента – в 2,19 раза.

На фоне выборов в других регионах России из 21 субъекта мы занимаем по количеству голосов, отданных за победителя, 18-е место. По такому показателю, как явка избирателей, Камчатка занимает 13-е место.

Напомню, что на выборах Президента России в марте 2024 года Камчатский край среди одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа показал по критерию «явка плюс голосование „ЗА“» действующего Президента РФ, лишь десятый результат.

Кстати сказать, впервые в истории губернаторских выборов Камчатки в нескольких районах Москвы, слава богу, удалось сформировать четырнадцать избирательных участков, на которых проголосовало 185 жителей Камчатского края, временно проживающих на территории Первопрестольной. Голоса избирателей распределились между кандидатами следующим образом:

- Василина Кулиева (ЛДПР) - 21,62 процента;

- Роман Литвинов (КПРФ) - 13,51 процента;

- Владимир Солодов («Единая Россия») - 58,38 процента;

- Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») - 6,49 процента.

Теперь нам можно гордиться не только диким туризмом и впечатляющим количеством сильных землетрясений, а еще электоральной активностью камчатских засланцев в столице нашей Родины.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ