ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Леонид Николаевич Андреев

(1871–1919)

Удивительную популярность, которую приобрел писатель Леонид Николаевич Андреев в России начала XX века, можно сравнить разве что со славой современных кинозвезд и топ-блогеров. В течение нескольких лет его имя не сходило с уст читающей публики, каждая его новинка буквально сметалась с книжных полок, а споры о его творчестве выходили далеко за рамки литературоведческой дискуссии.

Будущий литератор родился 9 (21) августа 1871 года в Орле в семье землемера Николая Ивановича Андреева (1847–1889) и его супруги, дочери разорившегося польского помещика Анастасии Николаевны Пацковской (1850–1920). После Леонида в семье родились еще пять детей – три мальчика и две девочки. Детские годы писателя прошли в родном городе, в доме, построенном родителями вскоре после его рождения. Особо доверительные отношения у Леонида сложились с матерью.

В 1882 году Леонид Андреев поступил в Орловскую классическую гимназию и вскоре увлекся чтением серьезной литературы. Среди его любимых авторов той поры – Лев Толстой, Эдуард фон Гартман и Артур Шопенгауэр. Под влиянием работ публициста Н. К. Михайловского в подростке пробудился интерес к народничеству. Весьма рано проявился честолюбивый, гордый и неуравновешенный характер Леонида Андреева: в 15 лет он задумывался о самоубийстве, в 16 – ложился на шпалы перед несущимся железнодорожным составом, чтобы испытать себя.

Учился гимназист Андреев весьма посредственно и с трудом высиживал уроки в ожидании перемены. В 1889 году после смерти отца большая семья осталась почти без средств к существованию. Жили Андреевы за счет продажи вещей и предприимчивости Леонида: он рисовал портреты по 10 рублей за работу и писал за вознаграждение сочинения для одноклассников.

По окончании гимназии в 1891 году Леонид Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета. Голодная студенческая жизнь в столице вызывала у него хроническую депрессию, спровоцировала попытку самоубийства и стала источником для знаменитых «ницшеанских» рассказов начала века. В 1893 году за неуплату Андреева исключили из университета, но он добился бесплатного обучения в Московском университете, где в 1897 году и получил диплом.

Московские студенческие годы остались памятны Андрееву прежде всего театром, пьянством, безудержным разгулом и страстными влюбленностями. В октябре 1897 года 26-летний Леонид начал юридическую карьеру в качестве помощника присяжного поверенного Московского окружного суда. Вскоре он начал сотрудничать в качестве судебного репортера и театрального рецензента с газетами «Курьер» и «Московский вестник».

Знаковым событием в творческой биографии Леонида Андреева стало появление в 1898 году в печати рассказа «Баргамот и Гераська», от которого идет отсчет его настоящей литературной деятельности. Рассказ привлек внимание Максима Горького, завязалась переписка. Горький ввел Андреева в писательский круг, научил строгому отношению к работе, содействовал публикации первого сборника рассказов. Острый психологизм, пограничные ситуации, экспрессивный стиль, характерные для рассказов Андреева, способствовали успеху книги. О ней одобрительно отозвались Чехов и Толстой, ею заинтересовалась публика.

Перед Первой русской революцией Андреев открыто симпатизировал эсерам и даже подвергся аресту по подозрению в сборе средств для них. Его произведения 1902–1904 годов были полны обличительного пафоса против «лицемерной буржуазной морали» и балансировали на грани дозволенного. В сюжетах фигурировали проституция, террор, суицид. Рассказы «В тумане», «Бездна», «Нет прощения», «Красный смех» вызвали настоящий ажиотаж вокруг Андреева и доставили ему славу первого писателя своего времени. Мода на Андреева длилась с 1902 по 1908 год, она принесла ему баснословные гонорары и одновременно внутреннее опустошение.

События 1905–1907 годов Андреев воспринял близко к сердцу. Он предоставлял свою квартиру для революционных заседаний, выступал на митингах, вновь подвергался краткосрочным арестам. Его симпатии в это время, не без влияния Горького, склонялись уже к РСДРП. В 1905 году Андреев попробовал себя как драматург. Хотя первая пьеса «К звездам» попала под запрет цензуры, на путях Мельпомены Андреева сопровождал успех, хотя и несколько меньший, чем в прозе. Его пьесы ставили К. С. Станиславский, Ф. Ф. Комиссаржевский, Е. П. Карпов, В. И. Немирович-Данченко.

Приобретенный материальный достаток позволил Леониду Андрееву в 1908 году построить по оригинальному проекту архитектора А. А. Оля просторную виллу в финской деревеньке Ваммельсуу. Здесь, на северном побережье Финского залива, он щедро принимал гостей, путешествовал в прибрежных шхерах на собственной яхте, занимался живописью, фотографией и спортом, но прежде всего – писал. Самые заметные его творения в период перед началом Первой мировой войны – «Рассказ о семи повешенных», трагедия «Анатэма», пьеса «Анфиса», памфлет «Смерть Гулливера».

В августе 1914 года произошло разительное политическое перерождение Леонида Андреева. С социал-демократических позиций он перешел на патриотические, всей душой восприняв лозунг войны до победного конца и яростно обличая германский цезаризм. Военная публицистика Андреева в это время выходила в «Биржевых ведомостях», «Дне», «Русской воле», «Утре России» и других периодических изданиях.

Приветствуя Февральскую революцию, Андреев считал, что она поможет России в победе над «ненавистным немцем», а в большевиках, Ленине и Октябрьской революции, напротив, видел крах страны. В 1918 году с провозглашением независимости Финляндии писатель, не покидая собственной дачи, оказался в эмиграции. В статье «S.O.S.» Андреев призывал народы Европы к крестовому походу против большевиков. Летом 1919 года он пытался сотрудничать с обосновавшимся в эстонском Таллине антибольшевистским Северо-Западным правительством, затем совершил турне по США, объясняя слушателям «подлинную сущность большевизма». С этой же целью писатель намеревался посетить Англию, но внезапная смерть поставила на всех политических и прочих замыслах точку.

Леониду Андрееву принадлежит особое место в русской литературе. В начале XX века яркий писательский талант, эстетика смерти и небытия, политический радикализм привлекли к его творчеству колоссальный интерес. Впоследствии, когда шумиха схлынула, въедливые критики нашли у писателя массу недостатков – нехватку культуры, недостаток юмора, символистскую эклектику. Однако во времена славы Андреева наделяли эпитетами «главного таланта», «наследника Льва Толстого» и т.д.

Для рассказов и пьес Леонида Андреева характерны две основные манеры подачи. Первая – реалистическая, в которой автор излагает какую-либо трагическую историю и где чувствуется традиция русской классики с ее сочувствием к «лишнему человеку», и вторая – символистская, в которой он поднимает злободневные философские темы, переданные в модернистском ключе. Андреевские герои, сродни отверженным людям Ф. М. Достоевского, попав в ужасные обстоятельства, совершают низменные поступки или ищут Бога. Так, в рассказе «Бездна» любовная идиллия разрушена групповым изнасилованием; «В тумане» заразившийся венерической болезнью студент убивает «виноватую» проститутку; в «Воре» трижды судимый рецидивист представлен в виде тоскующей души, затерянной в мире; в «Тьме» скрывающийся террорист спорит с обитательницей публичного дома о чистоте души.

В своих пьесах и рассказах Андреев всё время поднимал вечные вопросы: в «Красном смехе» – о безумии войны, поглощающей мир, в «Губернаторе» – о душевных терзаниях невольного убийцы-начальника, в «Иуде Искариоте» – о предательстве, свободе воли и необходимости и т. д. Загадка Леонида Андреева, обладателя мятежного духа, «ниспровергателя основ» и при этом верующего человека, до сих пор волнует его почитателей.

Леонид Андреев обладал яркой внешностью и страстным темпераментом, а потому никогда не был обделен женским вниманием. Он пережил несколько драматических романов, пока не встретил свою первую жену Александру Михайловну Велигорскую (1881–1906), внучатую племянницу поэта Т. Г. Шевченко. Свадьба состоялась в Москве 10 февраля 1902 года. Писатель был счастлив в браке и смерть супруги в послеродовой горячке в 1906 году воспринял крайне тяжело.

Второй женой Леонида Андреева стала Матильда Ильинична Денисевич (1883–1948). Они венчались в Ялте в апреле 1908 года. Коллеги-писатели шутили, что Андреев «завел жену как дополнение к даче», но Анна (это имя женщина приняла после замужества) оказалась незаменимой поддержкой мужу, даже несмотря на натянутые отношения с его родней и детьми от первого брака.

Всего у Леонида Андреева родилось пятеро детей: два сына от первой жены, два сына и дочь – от второй. Старший сын Вадим (1902–1976) стал поэтом и жил в эмиграции. Второй сын Даниил (1906–1959) – известный мистик, автор «Розы мира». Третий сын Савва (1909–1970) посвятил себя балету, самый младший, Валентин (1912–1988), названный в честь художника В. А. Серова, занимался хореографией, писательством и переводами. Единственная дочь Вера (1910–1986) тоже пробовала свои силы в литературе.

Смерть настигла Леонида Андреева внезапно, без всяких предостережений. В начале сентября 1919 года после бомбежки Ваммельсуу (шла первая Советско-финская война) писатель с семьей перебрался на дачу драматурга Ф. Н. Фальковского в близлежащем поселке Нейвола. 12 сентября Андреев обдумывал новое произведение, когда вдруг резко кольнуло сердце. Старший сын бросился в деревню в поисках врача, но всё кончилось очень быстро: через два с половиной часа «певца сумерек» не стало.

Жена писателя свято верила в победу над большевиками и мечтала похоронить мужа с почестями на родине. В течение пяти лет черный гроб с останками Леонида Андреева стоял в деревенской часовне, и только в 1924 году его похоронили на местном кладбище. С потеплением отношений между СССР и Финляндией прах писателя в 1956 году перенесли на Литераторские мостки Волковского кладбища Ленинграда. На месте нового захоронения установили восьмигранную гранитную стелу с лаконичной надписью «Леонид Андреев. 1871–1919».

