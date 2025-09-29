ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

29 Сентября 2025



Архип Иванович Куинджи

(27.01.1842–10.07.1910)

Архип Куинджи родился в городе Мариуполе в семье бедного сапожника, который был по происхождению греком. Точный год появления на свет будущего художника доподлинно неизвестен, в ранних документах указан 1842 год, в иных – 1841 и 1843 годы. В метрике у мальчика значилась фамилия Еменджи, что в переводе с урумского языка* значит «трудовой человек».

Мальчик рано осиротел и попал на воспитание к родственникам по линии отца, которые помогли Архипу выучить греческую грамматику и поступить в городское училище. С юных лет мальчика приучали к труду, но он был увлечен живописью. Увидев в юноше талант, купец, который нанял Архипа прислугой, предложил отправиться молодому дарованию в Крым и поступить на учебу тогда уже знаменитому маринисту Ивану Айвазовскому.

В 1855 году Архип пешком добрался до Феодосии, но великого художника не застал дома. Он смог остаться в усадьбе Ивана Константиновича на всё лето, помогал по хозяйству родственникам художника, однако при встрече с мэтром не смог уговорить взять его на обучение.

Архип был вынужден вернуться в Мариуполь и поступить на службу ретушером к местному фотографу. Спустя несколько месяцев он переехал в Одессу, где три года трудился в фотоателье. Потом перебрался в Таганрог, где безуспешно пытался создать собственную фотомастерскую.

В 1865 году Архип переехал в Санкт-Петербург, но не сразу стал студентом Императорской академии художества. Несколько лет ему понадобилось, чтобы получить звание свободного художника, и только потом стать вольнослушателем, человеком, которого допустили до обучения без прав и льгот студента. К тому времени Архип взял фамилию Куинджи, что в переводе с урумского языка означает «золотых дел мастер». Псевдоним будущий художник позаимствовал из профессии деда, который при жизни были ювелиром.

В 1870 (1872) году Архип написал картину «Осенняя распутица», за которую получил звание классного художника первой степени.

На картине изображен пейзаж унылой деревенской жизни. По разбитой после продолжительных дождей дороге едет телега, оставляя после себя глубокие следы от колес. Большая часть полотна отведена хмурому осеннему небу и дымке, в которой «тонут» деревянные дома. Полотно поразительно передает влагу. Глядя на работу, можно почувствовать на себе холодные капли промозглого утра, сырость и хлюпающую грязь под ногами.

В фонды Русского музея картина поступила в 1930 году, где хранится до сих пор.

Несколько лет творчество художника было посвящено социальной идее неравенства, стремлению выразить гражданские чувства, именно поэтому картины этого периода были написаны в темных, мрачных цветах.

Работы экспонировались на выставках Товарищества передвижников художественных выставок, они имели большой успех и принесли известность молодому автору, после чего занятия в Академии художеств Архип бросил.

В 1873 году художник представил два пейзажа, которые резко отличались от привычной темы автора: «На острове Валааме» и «Ладожское озеро». Обе работы появились по время поездок на остров Валаам, находящийся на Ладожском озере, излюбленном месте петербургских пейзажистов.

На первой картине изображен дикий берег каменистого острова, омываемого водами Ладожского озера. В глубине картины изображена предгрозовая мгла, поглощающая все на своем пути. Приглушенная цветовая гамма картины дарит ощущение холодного, сырого воздуха. На переднем плане изображены два дерева, освещенные мягким рассеянным светом. Обдуваемые ледяными северными ветрами, они смогли стойко перенести все тяготы своего происхождения. Однако рядом лежит рухнувшее бревно, словно напоминание о неминуемом завершении любой жизни.

Картина была приобретена у автора коллекционером Павлом Третьяковым, в настоящее время хранится в Третьяковской галерее.

На второй работе автор тонко запечатлел берег Ладожского озера перед грозой. Грандиозное небо насыщено тучами. Сквозь холодную и прозрачную воду видно каменистое дно величественного озера. Этот необычный прием был связан с грандиозным скандалом автора с приятелем и художником Руфином Судковским, когда последний спустя десять лет после презентации работы Куинджи выставил свою картину «Мертвый штиль». Хвалебные статьи полотна Судковского сильно задели Архипа, который считал, что бывший друг полностью повторил его работу, подло используя приемы прозрачной воды. Он обвинил бывшего приятеля в плагиате и потребовал освещения в прессе авторства метода изображения прозрачной воды. Этот скандал бурно обсуждался в кругах художников и любителей искусства, разделив их на два лагеря.

Сторонники Куинджи утверждали, что, удачно изобразив природный процесс, художник навсегда становился его автором. В связи с чем другим художникам к этой теме обращаться нельзя. Противники этого убеждения напоминали, что история знала подобные повторения сюжетов, однако только время способно сохранить самые гениальные работы, стерев с лица земли пустое копирование. Сам Судковский спокойно реагировал на полемику, не скандалил, спустя год после презентации своей работы он умер от тифа в возрасте 35 лет, на самом пике своей популярности и реализации глубины таланта мариниста.

Архип Куинджи так сильно любил свою работу «Ладожское озеро», что спустя шесть месяцев после ее продажи выкупил полотно и украсил мастерскую, в которой она хранилась до смерти художника. В фонды Русского музея картина поступила в 1930 году, где хранится и экспонируется до сих пор.

Спустя несколько лет в обществе случился новый скандал с участием Архипа Куинджи, поводом для которого послужило анонимное письмо в газету, после которого вышла статья об однообразном творчестве художника, использующего вместо таланта заурядные штампы с цветом.

Анонимом оказался художник барон Михаил Константинович Клодт фон Юргенсбург, которого Куинджи требовал исключить из Товарищества передвижников, а потом сам объявил о выходе из творческого объединения.

В 1880 году Архип устроил выставку одной работы у себя в мастерской. На картине «Лунная ночь на Днепре» изображена зеленоватая лента реки, в которой отражена луна. Эксперимент художника в смешивании красок позволил создать иллюзию фантастического освещения воды. Сила эффекта была настолько велика, что недоверчивые зрители заглядывали за холст в поисках подсветки, нашлись и те, кто обвинил автора в колдовстве.

Мистический свет, изображенный на полотне, до сих пор дарит зрителям эффект завораживающего волшебства с гипнотизирующим воздействием.

Картину приобрел за пять тысяч рублей Великий князь Константин Константинович Романов (внук императора Николая I), президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. После выставки владелец работы взял ее с собой в путешествие и представил парижскому обществу на показ. Картина получила много положительных отзывов, но яркий свет и морской воздух сильно повлиял на основной эффект работы. Полотно потемнело. После возвращения на Родину Константин Константинович разместил работу во дворце Санкт-Петербурга, где он жил со своей семьей. Там она хранилась до революции 1917 года, после которой была передана в Российскую академию истории материальной культуры, а в 1928 году – Русскому музею, где хранится до сих пор.

Авторское одноименное повторение хранится в Третьяковской галерее. Другие варианты-повторения полотна хранятся в Симферопольском художественном музее, Астраханской картинной галерее имени П. М. Догадина, Национальном художественном музее Белоруссии, в Киевской картинной галерее.

Спустя год Архип представил публике новую работу «Днепр утром», однако общество скептически приняло это полотно. Летом 1881 года Куинджи устроил выставку двух работ: «Березовая роща» и «Лунная ночь на Днепре», после которой двадцать лет не показывал свои произведения широкой публике.

Он перебрался в Крым, где продолжил творить, пробуя себя в разных стилях, находясь в поиске новых пигментов и грунтовых основ для красок, необходимых для сохранения первоначальной яркости работ. Там он создал самый светлый свой пейзаж «Море. Крым».

Вскоре Куинджи стал руководителем пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств и в летние месяцы вместе с учениками проводил пленэры в своем имении Крыма.

В 1901 году Архип показал своим ученикам несколько работ и в ноябре того же года организовал последнюю публичную персональную выставку.

За десять лет до смерти Куинджи создал три свои знаменитые работы: «Радуга», «Красный закат», «Ночное».

В 1910 году на фоне больного сердца художник заболел воспалением легких и умер 11 июля 1910 года.

Свою единственную жену Архип Иванович встретил в Мариуполе, когда богатый торговец мехами Леонтий Спиридонович Кетчерджи (Шаповалов) заказал молодому бедному художнику портрет своей дочери. Вера была моложе Архипа на 13 лет, но даже разница в возрасте и социальном положении не оттолкнула возлюбленных. Однако благословение отца на брак молодые получили, лишь когда Куинджи стал известным столичным живописцем, чьи картины стали покупать крупнейшие меценаты, а Вера окончила институт благородных девиц в Керчи.

Вера Леонтьевна стала верным спутником своего талантливого супруга. Она вела домашнее хозяйство, в обществе практически не появлялась. Детей у пары не было, всю совместную жизнь они занималась благотворительностью. За два года до смерти Куинджи создал Общество художников своего имени для поддержки молодых и нуждающихся живописцев.

Весь свой капитал после смерти художник завещал Обществу имени Куинджи. Жене назначалась ежегодная пенсия в размере 2500 рублей. В завещании также были упомянуты все живые на тот момент родственники художника, часть денег была пожертвована церкви, в которой его крестили, для основания школы его имени.

Архипа Ивановича похоронили на Смоленском православном кладбище города Санкт-Петербурга. В 1952 году прах художника и надгробие перенесли на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры. Любящая супруга пережила художника всего на десять лет и умерла в Петрограде в 1920 году.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)

* Справка от «Вестей»

Урумский язык – относится к тюркской группе языков греков-урумов, проживающих в Северном Приазовье, куда они были переселены российским правительством из Крыма в 1778 году.