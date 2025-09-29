НАШИ ГЕРОИ

После того как в Петропавловске-Камчатском вышел в свет историко-биографический сборник «Герои Камчатки», подготовленный журналистами газеты «Вести. Камчатка», работа по поиску новых героев продолжилась. Напомним, в июне 2025 года, когда сборник был отдан в печать, нашей редакцией было установлено 58 Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в чьих биографиях Камчатка в разное время значилась постоянным местом жительства. Данные об этих людях и вошли в книгу. Сегодня мы представляем еще двух Героев Советского Союза: это участник Великой Отечественной войны, летчик-истребитель Леонид Васильевич Дёма и летчик-космонавт СССР Геннадий Михайлович Манаков.

Леонид Васильевич Дёма был удостоен звания Героя Советского Союза в 1944 году. Камчатка вошла в его жизнь уже после Великой Отечественной войны, в пятидесятые годы прошлого века. А начиналась биография летчика-аса, удостоенного высшей награды страны, в далеком 1916 году в деревне Михайловка (ныне относится к Стерлитамакскому району Башкирии) в крестьянской семье. Вместе с родителями в 1930 году Леонид переехал в Магнитогорск. Учился в школе ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), после окончания которой работал слесарем-электриком на металлургическом комбинате. А в 1933 году, когда в Магнитогорске был открыт аэроклуб, он стал одним из первых его курсантов. После окончания аэроклуба в числе лучших выпускников получил направление в Казанскую летно-планерную школу летчиков-инструкторов. Вернувшись после обучения, установил на планере рекорд Урала, продержавшись без мотора в воздухе более семи часов.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Леонида Васильевича призвали в Красную армию, и осенью он был на передовой. В составе 692-го ночного легкобомбардировочного полка выполнил 95 боевых вылетов на самолете У-2. Кроме нанесения бомбовых ударов, выполнял и другие задания: летал в тыл врага, доставлял оружие партизанам и нашим частям, окруженным врагом, вывозил раненых. За проявленные мужество и отвагу получил свой первый орден Красной Звезды.

Отличившийся летчик был направлен переучиваться на истребителя. В мае 1942 года он прибыл в 236-й истребительный авиационный полк (25 августа 1943 года был преобразован в 112-й гвардейский истребительный авиационный полк). Летал на самолетах Як-1, Як-3, Як-7, Як-9.

10 декабря 1942 года молодой летчик-истребитель сбил свой первый самолет – транспортник Ю-52.

В мае 1943 года старший лейтенант Леонид Дёма, возвращаясь на свой аэродром после боя, заметил вражеский «юнкерс» и устремился за ним. Но к тому времени весь боекомплект нашего истребителя оказался уже израсходован, и Леонид принял решение протаранить самолет противника. Он увеличил скорость, подошел вплотную и ударил винтом по хвостовой части «юнкерса». Вражеский самолет сразу же перевернулся и рухнул на землю. Но наш истребитель тоже получил повреждения. Отважному летчику удалось дотянуть до своей территории и посадить самолет «на брюхо». Леонид был ранен, получил сильное сотрясение мозга и чудом остался жив. Его доставили в госпиталь, и после лечения он снова вернулся в строй.

К июлю 1944 года на счету помощника командира 112-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе капитана Дёмы было уже 237 боевых вылетов и 38 воздушных боёв. К концу войны число вылетов увеличилось до 241. Всего он сбил семнадцать самолетов противника лично и шесть – в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и героизм капитану Леониду Васильевичу Дёме присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Леонид Васильевич закончил войну в звании полковника. В 1946 году он был уволен в запас. В мирное время служил в гражданской авиации, командовал Ставропольским краевым аэроклубом, возглавлял авиаотряды в Новокузнецке. В 1956 году прибыл на Камчатку. Вот как он вспоминал это время (цитируется по книге «Родом из Халактырки. Страницы истории авиации Камчатки 1936–1990 годы»): «В августе 1956 года я прибыл на Камчатку. Здесь меня ждал командир Магаданской авиагруппы, в которую входил тогда 149-й авиационный отряд, Василий Александрович Борисов. Когда он познакомил с моим будущим “хозяйством”, я растерялся и стал просить отпустить меня. Таких ужасных условий для работы я не видел нигде. Но было уже поздно, отказ Борисов не принял. И я приступил к выполнению своих обязанностей. Вскоре мы организовали полеты по расписанию. Получили самолет Ли-2. А потом и вертолеты пришли. На периферии стали строить аэродромы, завозить туда горючее. Коллектив у нас был замечательный. С какими трудностями сталкивались люди, но выполняли поставленные перед ними задачи. Причем без нытья, с энтузиазмом. А сколько молодежи влилось в отряд! Летчиков, техников, связистов, рабочих и служащих. В 1962 году по состоянию здоровья я вынужден был уехать отсюда на лечение. Честно скажу, покидать Камчатку мне очень не хотелось».

Вернувшись в Магнитогорск, Леонид Васильевич работал диспетчером службы управления воздушным движением, долго лечился. В 1963 году он смог вернуться в небо, уже на Ан-2. Через год он стал командиром авиазвена, а в 1965 году был назначен первым командиром Магнитогорской отдельной авиаэскадрильи. С 1969 года командовал Магнитогорским объединенным авиаотрядом.

Герой Советского Союза, летчик-ас Леонид Васильевич Дёма ушел из жизни 17 декабря 2004 года. Он похоронен на Правобережном кладбище города.

Кроме ордена Ленина и ордена Красной Звезды, был награжден орденом Красного Знамени (дважды), орденом Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями. В 1944 году ему была вручена иностранная награда – «Крест за летные боевые заслуги» (США).

Является почетным гражданином Магнитогорска.

О Геннадии Михайловиче Манакове, летчике-космонавте СССР, нам стало известно благодаря пресс-секретарю Камчатского отделения Российского военно-патриотического общества Александру Беликову.

Звание Героя Советского Союза было присвоено Геннадию Михайловичу Указом Президента СССР от 10 декабря 1990 года за успешное осуществление космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир» и проявленные при этом мужество и героизм.

На Камчатке Герой проходил службу с ноября 1975 по август 1978 года, сначала старшим летчиком, затем – заместителем командира авиаэскадрильи Дальневосточного округа ПВО (город Елизово Камчатской области).

Геннадий Михайлович Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Андреевского района Чкаловской области (теперь это Курманаевский район Оренбургской области) в семье учителей. После окончания десяти классов школы в родном селе он поступил в Куйбышевский (ныне Самарский) авиационный институт. После окончания двух курсов перевелся в Армавирское высшее Краснознаменное военное авиационное училище летчиков противовоздушной обороны. В 1973 году, после окончания училища с отличием, был летчиком, затем – старшим лётчиком в дивизии ПВО города Краматорска Донецкой области Киевского округа ПВО, затем, как было указано выше, служил на Камчатке, в дальнейшем нес службу в Московском округе ПВО.

В 1979 году Геннадий Манаков был направлен на подготовку в 267-й Центр испытания авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей. С 1980 по 1985 год он – летчик-испытатель, затем – ведущий инженер и старший летчик-испытатель 1-го управления Государственного Краснознаменного научно-испытательного института ВВС – ныне ГЛИЦ (Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова).

В 1985 году Геннадий Михайлович окончил вечернее отделение факультета самолетостроения Ахтубинского филиала Московского авиационного института «Взлет». И в том же году решением Государственной межведомственной комиссии он был отобран в качестве кандидата в космонавты и направлен в Центр подготовки космонавтов на общекосмическую подготовку. В 1988 году приказом Министра обороны СССР был зачислен во вторую группу отряда космонавтов на должность космонавта-испытателя (9-й набор).

Свой первый полет в космос Геннадий Михайлович совершил с 1 августа по 10 декабря 1990 года в качестве командира экипажа космического корабля «Союз ТМ-10» и орбитального комплекса (ОК) «Мир» по программе 7-й основной экспедиции совместно с Геннадием Стрекаловым. В полете осуществил один выход в открытый космос, где находился два часа 45 минут.

За время полета были проведены работы в областях исследования Земли, материаловедения и медицины, а также профилактические и ремонтные работы на орбитальном комплексе «Мир».

По возвращении Геннадию Михайловичу Манакову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

За второй космический полет, совершенный с 24 января по 22 июля 1993 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМ-16» и ОК «Мир» по программе 13-й основной экспедиции, Геннадий Михайлович был награжден орденом Дружбы народов. В полете он совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью девять часов 58 минут. Во время полета космонавты выполнили большой объем научных исследований и экспериментов, приняли три автоматических грузовых транспортных корабля.

Геннадию Манакову были присвоены квалификации «Военный летчик 1-го класса» (1977 год), «Летчик-испытатель 1-го класса» (1987 год), «Космонавт 2-го класса» (1990 год). Общий налет составил более 1620 часов, космонавт освоил 42 типа и модификации самолетов, выполнил 248 прыжков с парашютом.

В 1996 году Геннадий Михайлович выбыл из отряда космонавтов по состоянию здоровья. Его опыт и знания пригодились в Центре подготовки космонавтов: он был назначен начальником отдела по обеспечению жизнедеятельности космонавтов в особых условиях. Затем, с 1997 года, работал начальником 2-го управления РГНИИЦПК имени Ю. А. Гагарина. В 2000 году приказом Министра обороны Российской Федерации полковник Манаков был уволен в запас.

Геннадий Михайлович награжден орденами и медалями нашей страны, он кавалер ордена Почетного легиона (Франция).

Герой Советского Союза Геннадий Манаков скончался в возрасте шестидесяти девяти лет. Он похоронен на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в городском округе Мытищи Московской области.

Наша поисковая работа будет продолжена.

