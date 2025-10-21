«ОНА УШЛА БЕЗМОЛВНО, ПО-АНГЛИЙСКИ»

После объявления о будущем составе Правительства и кабинета министров Камчатского края 20 октября рубрика нашей газеты «Сказано!» понесла тяжелую утрату. Одна из главных ее героинь, неутомимая строительница воздушных замков и неиссякаемый источник глупостей Александра Лебедева «приняла решение о смене места работы».

Александру Лебедеву занесло в Камчатское краевое правительство в недобрый час зимой 2021 года. Она была назначена на должность заместителя председателя правительства Камчатского края как победительница конкурса для руководителей нового поколения. Ей поручили отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны объектов культурного наследия и спорта. До этого назначения она работала директором по развитию бизнес-программ государственного управления в «Сколково». По её словам, решение о переезде на Камчатку ею «было принято быстро». «Я зашла на сайт, а там написано: „Докажи, что ты один из лучших управленцев страны“. Я сразу же нажала „зарегистрироваться“. О госслужбе, если честно, я тогда вообще не думала», – взахлеб делилась она подробностями своего старта в новую жизнь.

Мы уже тогда заподозрили, что от этого сколковского чуда добра не будет. Но действительность превзошла все ожидания. А слова «вообще не думала» оказались привычным состоянием нового зампреда.

За пять лет ее буйного управленческого галопирования дефицит учителей на Камчатке достиг своей рекордной отметки в сорок процентов, а в отдаленных районах полуострова – шестидесяти процентов. Ни один объект культурного наследия при ее кураторстве не был отреставрирован. Вопросы, связанные с развитием культурной жизни на Камчатке, регулярно сопровождались кадровыми скандалами. Прошедший на сцене краевого театра драмы и комедии спектакль «Памятник “Слава”» об обороне Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в августе 1854 года вызвал взрыв негодования у камчатских зрителей и оскорбил их патриотические чувства. Люди приняли его за идеологическую диверсию.

Широко разрекламированный Александрой Лебедевой арт-кластер «Икра», который должен был заработать уже к декабрю этого года, так и не открылся, и его создание перенесли на неопределенный срок. Бассейн в ФОК «Водник» со дня сдачи в эксплуатацию длительное время не работал, потому что при приемке проморгали целый ряд недоделок.

Были пропущены все сроки сдачи в эксплуатацию нового театра кукол, который превратился в печальный символ камчатского долгостроя. Пока куратор министерства культуры изрекала очередные благоглупости, бедный недостроенный театр стоял, как немой укор её управленческим талантам. Она же в это время делала громкие заявления о строительстве грандиозного музея боевой славы (по её замыслам, он должен был быть уже построен). Конечно, обещанного музея как не было, так и нет. И это всего лишь часть её успехов на посту зампреда.

После таких грандиозных «достижений» тяжелую ношу Александры Лебедевой несколько облегчили. В начале 2025 года губернатор освободил её от сложных задач, связанных с культурой, объектами культурного наследия и спортом. Ей оставили только министерство образования. И она тут же, с места в карьер понеслась «целенаправленно развивать человеческий капитал Камчатки в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития края с горизонтом до 2035 года». Особенно устрашало её стремление немедленно заняться «пересборкой системы дополнительного образования школьников». Вообще всякий раз, как блуждающий взгляд крупного стратега и управленца Александры Лебедевой фиксировался на каком-либо объекте, показавшемся ей подходящим для улучшения, становилось ясно: этому объекту несдобровать. Она обязательно шарахнет по нему залпом своих неуемных фантазий и утопий, а там хоть трава не расти.

В этом году накануне 1 сентября администрации школ привычно искали математиков, физиков, преподавателей русского и иностранных языков, учителей начальных классов и даже учителя физкультуры. А куратор, отвечающий за региональную политику в этой сфере, продолжала погружаться в какую-то ей одной ведомую «камчатскую специфику». То она не покладая рук строила межвузовский кампус (студенческий городок), который, конечно же, так и не построен, то огорошивала читателей откровениями, как она растит ребенка «среди океанских штормов».

Напомним вкратце её высказывания на посту зампреда правительства Камчатского края.

«Я помню, как ко всем приходила, говорила: какой у нас запрос на науку? Мне говорили все: иди, у нас поручения, нам надо документы писать, справки». (Видимо, Александра Сергеевна не решилась дословно воспроизвести пожелания собеседников, в каком направлении ей двигаться. – Прим. ред.).

«Камчатским школьникам мы с коллегами рассказываем про мастер-план и отправляем гулять на смотровую площадку на Высотную, чтобы оттуда вместе посмотреть на город и увидеть его преображение». (В это время со смотровой площадки отлично просматривались полусгоревшая шашлычная, расположенная рядом, а также частично сгоревшие склады вдоль береговой линии Петропавловского ковша, развалины объекта культурного наследия (дом купца Подпругина) и ржавеющее оборудование для катания на горных лыжах, то тут, то там торчащее из-под земли рядом со смотровой площадкой. – Прим. ред.).

«Вхожу в „научный“ спецназ».

«Твои ровесники, Камчатка, твое настоящее и будущее – верит в тебя… Пошли дальше, Камчатка, давай вместе делать себя и этот мир лучше… Ты сможешь. Никаких если». (Даже трудно себе представить, как могут выглядеть люди, ровесники нашего геологического образования, которым уже больше 200 миллионов лет. – Прим. ред.).

«Иногда меня спрашивают: „Не страшно растить ребенка тут, на краю земли, среди вулканов и океанских штормов?“ Я отвечаю: „Это не страшно. Это – бесценно“». (Госпожа Лебедева умудрилась почувствовать себя «среди штормов», находясь в теплой, благоустроенной квартире. При этом она, видимо, не заметила, что школьное и высшее образование на Камчатке, как и местное здравоохранение, уже многие годы испытывают острый кризис. Что в этом бесценного? – Прим. ред.).

«Петр I Дальнего Востока – Николай Муравьев-Амурский. Этот выдающийся государственный деятель XIX века, генерал-губернатор Восточной Сибири, сделал невозможное: присоединил к России Приамурье и Приморье, заложив основу русского присутствия на Дальнем Востоке. Его решительность позволила заключить Айгунский (1858) и Пекинский договоры с Китаем, закрепившие эти земли за Россией. Благодаря ему началось активное освоение региона, а Россия получила выход к Тихому океану». (Россия получила выход к Тихому океану благодаря гению Петра I и заслугам его верного слуги Витуса Беринга, жившего на сто лет раньше Николая Муравьева-Амурского. – Прим. ред.).

«В регионе произведена первичная инвентаризация креативных индустрий и оценка состояния их развития». (Ну слава богу, а то мы истомились все в ожидании. – Прим. ред.).

«Так и живем. Рядом с природой. И прямо в ней». (Действительно, камчатская природа всей тяжестью зашла прямо в голову Александры Лебедевой. Этот факт уже не вызывает сомнений. Остальные части её креативной субстанции разместились тут же, рядом с природой. – Прим. ред.).

«У многих, кто приезжает на Камчатку, а потом уезжает, я это говорю потому, что я неделю работаю со студентами „Мастер управления“ Управления РАНХиКС, которые погружаются в эту тематику, у всех возникает вопрос: что же? Почему же? Так отсюда молодежь бежит, люди уезжают, что же тут всем не хватает и не нравится?»

Выходит, теперь что-то не понравилось самой Александре Лебедевой, раз она покинула нас, даже не попрощавшись. Камчатское арт-пространство осиротело.

Соб. инф.