МАЛЕНЬКИЕ ШТРАФЫ НЕ ПОМОГУТ

15 октября в правительстве Камчатского края в очередной раз обсуждали, как сделать туризм безопаснее. Такие обсуждения обычно проводятся после того, как на полуострове гибнут туристы. На этот раз, напомним, трагедия случилась 4 октября.

При восхождении группы из трех человек на Вилючинский вулкан (высота конуса 2173 метра) на высоте около 1800 метров погибли опытный 60-летний камчатский гид Виктор Вавиленок (член камчатской Федерации альпинизма и скалолазания) и 27-летняя альпинистка. Третью участницу похода, 34 лет, удалось спасти, хотя от переохлаждения она уже не могла двигаться.

Группа не регистрировалась в МЧС и вышла на маршрут, закрытый для посещений. Сигнал бедствия спасатели получили около 17 часов. Им позвонила участница восхождения и сказала, что двое её товарищей сорвались и получили травмы.

Спасательная операция длилась 4 и 5 октября, в том числе ночью, при сильном ветре и камнепаде. В ней участвовали более 40 человек: спасатели разных ведомств, медики, волонтеры. Было задействовано 12 единиц техники, включая вертолет. После случившегося губернатор Камчатского края поручил «ужесточить ответственность за организацию и проведение туров».

15 октября участники обсуждения пришли к выводу, что за нарушение правил безопасности на туристических маршрутах надо увеличить штрафы. На сайте краевого правительства сообщили: «По итогам заседания создана рабочая группа из числа представителей региональных министерств чрезвычайных ситуаций и туризма, МЧС России и туристического сообщества, которая займется разработкой поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Будет предложено кратно увеличить штрафы для инструкторов, проводников и организаторов турпоходов, которые не регистрируют свои группы в МЧС и нарушают запреты посещения маршрутов. Сейчас сумма штрафа составляет от 7 тысяч рублей. Также предлагается предусмотреть законом дисквалификацию инструкторов и проводников при повторной организации незарегистрированных маршрутов. Еще одно предложение – законодательно установить административную ответственность за нарушения правил безопасности на опасных маршрутах для физических лиц и неорганизованных туристических групп. Перспектива крупного штрафа должна побудить самодеятельных туристов зарегистрироваться как положено и воздержаться от посещения закрытых в связи с опасностью маршрутов».

Напомню, что с 6 сентября 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 203-ФЗ, который ужесточает ответственность для организаторов активного туризма. В том числе вводит штрафы за отсутствие регистрации в территориальном органе МЧС. Если инструктор-проводник, наделенный по договору обязанностями руководителя тургруппы, «забудет» оповестить о маршруте МЧС, ему грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 30 до 50 тысяч рублей.

Но для того чтобы штрафовать или дисквалифицировать (если поправки примут) правонарушителей, их надо сначала выявить. А вот кто будет этим заниматься, до сих пор еще не ясно. Сотрудники территориальных органов МЧС? Работники региональных природных парков, по территории которых проходит большинство туристических маршрутов? Правоохранительные органы? Или для этих целей создадут специальную службу? И потом, как именно будут выявлять безответственных туристов? Территория КГБУ «Природный парк „Вулканы Камчатки“», к примеру, включает в себя 82 особо охраняемые территории регионального значения. Одних только огромнейших по площади природных парков там пять. Их территории будут прочесывать круглый год? Или с воздуха горе-путешественников отслеживать? Из предложений, опубликованных на сайте камчатского краевого правительства, это понять невозможно.

Пока о туристах, не заявивших о своем походе в МЧС, мы узнаем тогда, когда они кричат «Помогите!». Получается, наказание рублем возможно только для тех, кому понадобились спасатели? А остальные остаются ненаказанными? Но тогда это половинчатые меры. К ним трудно отнестись серьезно.

Когда в 2022 году при восхождении на Ключевскую сопку массово погибли люди, на Камчатке тоже решали, как обеспечить безопасность туристов на законодательном уровне. Напомню, тогда, как и теперь, туристы отправились в поход в нарушение всех правил: без регистрации в МЧС, не имея разрешения на посещение природного парка, да к тому же в сопровождении двух гидов, у которых не было необходимой квалификации. Погибли девять человек, включая инструктора-проводника. Выжили трое. Чтобы спасти живых, найти и спустить вниз тела погибших, понадобилось три дня работы в тяжелейших условиях.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, депутаты камчатского парламента предложили «дополнить КоАП РФ новой статьей, устанавливающей административную ответственность за непредоставление информации МЧС о маршрутах передвижения по труднодоступной местности» (цитата с сайта Заксобрания Камчатского края). Предлагали следующие суммы штрафов: для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

Наша газета тогда задала такие же вопросы, как и сейчас. Кроме того, мы спрашивали, откуда взялись такие суммы. В той же Кабардино-Балкарии, к примеру, местные парламентарии предлагали за такие же нарушения штраф до 150 тысяч рублей в зависимости от труднодоступности маршрута. Чем руководствовались наши законотворцы?

Все эти вопросы «повисли в пустоте». А теперь, когда туристы погибли уже на Вилючинском вулкане, на Камчатке предлагают ужесточить законодательство, требования которого, по мнению «Вестей», еще не научились выполнять. С людей, пожелавших увидеть красоты камчатской природы, обычно берут деньги и выводят их на тропу. Кто уведомил о своем походе МЧС, а кто нет, мы читаем потом в отчетах о спасательной операции. Пока введение штрафов за отсутствие регистрации маршрута ничего не изменило. И не изменит без налаженной системы выявления правонарушителей. Так что камчатский туризм как был, так и остался диким.

Пока готовилась публикация, стало известно, что 18 октября пострадала туристка на Курильском озере: она упала и получила серьезную травму спины. На место происшествия вылетали спасатели КГКУ «ЦОД» и медики. По словам краевого министра ЧС Сергея Лебедева, группа туристов не регистрировала свой поход в МЧС и не имела разрешения для посещения особо охраняемой природной территории, где пролегает маршрут.

Наталья МАКСИМИШИНА

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ:

Летом 2013 года сотрудники «Вестей» вместе с коллегами из «РенТВ» совершили восхождение на вулкан Горелый (высота 1829 метров). Для сопровождения выбрали одну из городских турфирм, заплатили деньги. Фирма предоставила транспорт, скромный обед и двух гидов. При этом у них не было с собой ни средств связи, ни аптечки, ни какого-либо снаряжения. Более того, выяснилось, что в фирме даже не сочли нужным зарегистрировать маршрут в МЧС. Это пришлось делать самим участникам похода. На вулкан наша группа пошла только потому, что путь туда не представлял особой сложности. А ведь в пути могло случиться всякое.

Сейчас зачастую происходит то же самое. Турист, конечно, может поинтересоваться, уведомлено ли МЧС о маршруте. Но это дело добровольное, и рядовой участник похода ни за что не несет ответственность.

А если организатор похода погибнет на маршруте, как это было на Вилючинском вулкане? Кого тогда штрафовать?

Но можно каждого туриста обязать нести ответственность за нарушение требований регистрации маршрута в МЧС. Если он выходит в поход, то должен быть уверен, что МЧС об этом уведомлено. Устное заверение гида, что маршрут зарегистрирован, легко проверить. Для этого достаточно позвонить на номер 122 и уточнить факт регистрации (или его отсутствие). Если подтверждение есть, турист может идти в поход спокойно, он ничего не нарушает.

Если же человек знает, что МЧС не уведомлено, но все равно идет в поход, то в глазах закона он становится соучастником и должен отвечать за правонарушение по всей строгости закона. Пусть не по уголовной статье, но заплатив штраф, причем сумма его должна быть внушительной. Только тогда, когда ответственность за правонарушение ляжет на всех участников похода, удастся переломить ситуацию и заставить людей думать о своей безопасности. В противном случае толку от штрафов не будет.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю, с января по сентябрь 2025 года были зарегистрированы 2542 туристические группы. В их составе путешествовали более 25 тысяч человек. С зарегистрированными группами туристов зафиксировано шесть происшествий. Во всех случаях туристы были эвакуированы спасателями численностью от 3 до 10 человек, в трех случаях применялся вертолет.

С незарегистрированными группами произошло девять происшествий, в которых пострадали 20 человек. Численность спасателей в момент операций составляла от 10 и более человек с применением наземной и воздушной техники.