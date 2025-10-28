ЭХО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА КАМЧАТКЕ

28 Октября 2025



Без малого три месяца прошло со дня мощного землетрясения на Камчатке. Сейсмособытие магнитудой 8,8 сильнее всего ощущалось в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске и близлежащих населенных пунктах. Повторные подземные толчки разной силы все это время регистрируют ежесуточно: самые чувствительные из них пришлись на 19 сентября. Из-за угрозы землетрясений край до сих пор живет в режиме ЧС.

Продолжается обследование зданий, пострадавших от колебаний земной поверхности. В краевом правительстве сообщали, что в нем участвуют федеральные организации: НИЦ «Строительство», «Техкон» и «Новый город».

Напомним вкратце, что повреждено больше всего. Июльское землетрясение разрушило детский сад № 15 в Петропавловске: в нем обвалилась стена. Нам очень повезло, что в это время сад был закрыт на ремонт, только поэтому там никто не пострадал. Еще два детских сада, № 3 на ул. Блюхера и № 31 на ул. Молчанова, решили временно закрыть «от греха подальше» – в их зданиях еще раньше выявили дефицит сейсмостойкости, а землетрясение вызвало ряд повреждений. Они были выявлены и в помещениях детского сада № 12 на ул. Рябиковской. В Елизовском округе сначала сообщили о закрытии трех школ – в поселках Раздольный, Термальный и Сосновка. Но после дополнительного обследования раздольненскую школу всё же признали годной к эксплуатации и разрешили начать там учебный год.

Получила повреждения и городская детская поликлиника № 1 в ПКГО. Инструментальное обследование показало, что несущие конструкции в целости и «угрозы обрушения нет», как бодро сообщил краевой Минздрав. Поликлиника продолжила работу в штатном режиме. В это время в соцсетях демонстрировались кадры с внушительными трещинами в ее помещениях. Минздраву пришлось объясниться. «Данные кадры сняты в не действующих на данный момент помещениях, вход туда запрещен. Степень повреждения здания после землетрясения оценивали специалисты Минстроя РФ… по информации от архитекторов, в настоящее время нахождение в здании безопасно… Незначительную опасность представляют лишь переходы от здания к зданию, они перекрыты, передвижения по ним запрещены. Готовится проектная документация на осуществление капитального ремонта переходов между блоками», – заверили в ведомстве. Сроков ремонта там пока не озвучили.

19 сентября после землетрясения магнитудой 7,8 в одном только Петропавловске новый тщательный осмотр потребовался двенадцати детским образовательным учреждениям. По его итогам в детском саду № 39 на ул. Толстого назначили частичное инструментальное обследование. По остальным объектам, как пояснили в мэрии, «выявлены незначительные повреждения».

Сильнее всего пострадал жилой фонд. В сентябре на официальных сайтах администраций Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального округа и Вилючинского городского округа опубликовали реестры многоквартирных домов, подлежащих визуальному обследованию. Подчеркивалось, что информация будет обновляться.

На сайте администрации ПКГО в таком реестре значится 187 домов. По последней официальной информации, осмотрены все. Для 27 домов рекомендовано инструментальное обследование*. В мэрии сообщили, что обследовать их будет ООО «ИТЦ КамЛайт», с которым 17 октября заключили контракт. Срок окончания работ – 15 декабря 2025 года. По словам заместителя главы ПКГО Александра Гвоздева, если дом признают аварийным, «для жителей предусмотрено предоставление равнозначных жилых помещений или компенсация, исходя из рыночной стоимости жилья». В отношении остальных домов в администрации пояснили, что они «нуждаются лишь в косметическом ремонте».

В Елизовском округе в опубликованный реестр внесли 90 домов. Визуальное обследование проводилось на восьми из них. По двум адресам в графе «предварительные выводы» значится: «в работе».

В Вилючинском городском округе в таком списке указали 82 дома. Осмотр выполнили в пятидесяти из них. По его результатам пяти домам рекомендовано инструментальное обследование, а состояние двух признали удовлетворительным. В отношении остальных указано: «данные обрабатываются».

Как видим, сделаны еще только первые шаги, чтобы определить, какие дома после землетрясения признают (или не признают) нуждающимися в расселении.

Но есть на Камчатке жилые дома, признанные аварийными задолго до июльской «встряски». В сентябре на сайте камчатского парламента сообщалось, что «первоочередного расселения требуют 280 домов, ранее признанных аварийными». На парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026–2028 годы в Совете Федерации первый заместитель председателя камчатского парламента Андрей Копылов, говоря о средствах для ликвидации последствия землетрясения, назвал сумму «около десяти миллиардов рублей». По его словам, эти деньги нужны краю «только по тем зданиям, которые уже признаны аварийными. Чтобы переселить жителей, построить детские сады, школы» (цитата с сайта Заксобрания Камчатского края). Как сообщили в Заксобрании, Камчатский край рассчитывает на федеральную поддержку властей. В мэрии ПКГО тоже уповают на привлечение дополнительных средств, «что позволит ускорить восстановление и расселение пострадавших домов». Впрочем, насчет «ускорения» обольщаться не следует.

Дом № 7 по улице Бийской признали аварийным и подлежащим расселению еще в 2024 году (соответствующие документы в редакции имеются). После июльского землетрясения состояние дома стало столь плачевно, что в краевом правительстве пообещали расселить его в ускоренном порядке. У жильцов затеплилась надежда. В августе в дом наведались специалисты ГЖИ, представители администрации ПКГО. Они провели опросы, осмотры и поменяли старую, обанкротившуюся управляющую компанию на новую. На этом их кипучая деятельность замерла, в отличие от афтершоков (повторных подземных толчков) разной силы, которые продолжаются. Жильцы, уставшие переживать острые ощущения, стали писать в инстанции в надежде напомнить о себе.

Недавно в распоряжении нашей редакции оказалась копия ответа из Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО от 13 октября 2025 года на коллективное обращение жителей многострадального дома. Этот многословный шестистраничный документ, в числе прочего, доводит до сведения жильцов, что «Собственникам жилых помещений… направлены требования о принятии мер к сносу аварийного дома. В требованиях указано, что принять меры к сносу аварийного дома необходимо в срок до 01.12.2027 года». Затем гражданам сообщают, что «Расселение дома № 7 по ул. Бийской будет осуществляться… в порядке очередности после расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу ранее, чем указанный дом».

Что же касается права граждан на безопасное проживание, то оно, как сообщает документ, «реализуется путем предоставления жилого помещения на основании договора найма жилого помещения маневренного фонда до момента расселения многоквартирного дома». Помещения эти, если верить письму, «пригодны для постоянного проживания граждан… предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров площади на одного человека, расположены в муниципальных общежитиях городского округа». Насколько известно редакции, никто из жильцов этого дома заманчивым предложением не воспользовался.

«Вести» продолжают следить за развитием событий.

Наталья МАКСИМИШИНА

* Дома по ул. Бийская, 4; ул. Бохняка, 16 и 18; пр. Победы, 41, 51 и 81; ул. Арсеньева, 4а и 6а; ул. Ленинградская, 9а и 65; пр. 50 лет Октября, 7 и 35; Ботанический пер., 1; ул. Звездная, 25/1; пр. Карла Маркса, 9; ул. Солнечная, 19; Космический пр., 7а, 7б и 7в; ул. Школьная, 1а; ул. Кирдищева, 1; ул. Корякская, 3а; ул. Капитана Беляева, 3; ул. Космонавтов, 53; ул. Савченко, 18 к. 2; ул. Пограничная, 14; ул. Кроноцкая, 4 (Источник: https://pkgo.ru/news/47920/).