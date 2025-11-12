ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Печать
PDF

12 Ноября 2025

Василий Дмитриевич Поленов

(20.05.1844 – 18.07.1927)

Василий Поленов родился 20 мая 1844 года вместе со своей сестрой-близнецом Верой в Санкт-Петербурге в потомственной дворянской семье. Его отец, Дмитрий Васильевич Поленов, был секретарем Русского археологического общества, изучал летописи и историю, увлекался искусством. Мать, Мария Алексеевна, урожденная Воейкова, писала книги для детей, занималась живописью. После Василия и Веры в семье Поленовых родилось еще трое детей: Алексей, Константин и Елена.

Родители поддерживали в своих детях интерес к искусству и нанимали им педагогов из Академии художеств. Павел Чистяков, в то время еще студент Академии, обучал рисунку и основам живописи Василия и его младшую сестру Елену.

Василий Поленов с удовольствием учился живописи и хотел поступить в Академию художеств. Однако его родители настояли на получении классического университетского образования. В 1863 году, после окончания гимназии, Василий Поленов поступил вместе с братом Алексеем на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. По вечерам Поленов в качестве вольноприходящего ученика посещал Императорскую Академию художеств. Он занимался не только в рисовальных классах, но и слушал лекции по анатомии, строительному искусству, начертательной геометрии, истории изящных искусств.

Вскоре Поленов стал постоянным учеником натурного класса Академии художеств, временно оставив университет. Однако позже он его окончил, но только по другой специальности. Василий поступил на юридический факультет и в 1871 году успешно защитил диссертацию по теме: «О значении искусства в его применении к ремеслам». В этом же году Поленов получил высшую награду Императорской Академии художеств – Большую золотую медаль – за картину «Воскрешение дочери Иаира».

На эту же тему готовил свою работу его сокурсник Илья Репин и тоже стал медалистом, получив вместе с Поленовым право на заграничную пенсионерскую поездку сроком на шесть лет.

Побывав в Вене, Мюнхене, Зеесхаупте, Инсбруке, Венеции, Вероне, Виченце, Падуе, Флоренции, Поленов поселился в Риме, где познакомился с промышленником и меценатом Саввой Ивановичем Мамонтовым и его женой Елизаветой Григорьевной. В 1872 году Василий переехал в Париж и поселится в мастерской Репина, позже снял мастерскую для себя.

За два года до официального окончания заграничной поездки художник стал хлопотать о досрочном возвращении на родину. В Академию художеств он представил две картины: «Право господина», «Арест гугенотки» и 50 парижских этюдов. За свои работы Поленов получил звание академика.

Сразу после возвращения в Россию Василий Поленов отправился добровольцем на сербско-турецкий фронт*. Свои военные впечатления художник отразил в этнографических типах, архитектурных зарисовках – эти иллюстрации с поля боя публиковал журнал «Пчела». На войне Поленов получил награду «За храбрость» и золотой Таковский крест.

С октября 1877 по февраль 1878 года Поленов стал художником при штабе цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III) на болгарском фронте Русско-турецкой войны, за что получил орден Святого Станислава и медаль «В память Русско-турецкой войны 1877–1878».

После Василий Поленов поселился в Москве. Вдохновленный видами старой столицы, он начал работать над полотном «Пострижение негодной царевны». Картина так и не была написана, но Поленов создал зарисовки кремлевских соборов и старинных теремов, научился писать древнерусские интерьеры. Пейзажный образ старой Москвы лег в основу картины «Московский дворик». На картине изображен двор дома, расположенного на пересечении Дурновского и Трубниковского переулков, во флигеле которого Поленов снимал квартиру. За двориком и прилегающими к нему строениями находился храм Спаса Преображения на Песках, а в правой части полотна видны очертания церкви Николая Чудотворца в Плотниках.

Непритязательный городской мотив с буднями людей, живущих в согласии с окружающей природой, сочетание древнерусского зодчества с бытовыми постройками изумляет возможностью существования такого деревенского пейзажа в центре Москвы.

Лирическое восприятие художником дворика, залитого солнечным светом, с обыденной жизнью простых горожан открыло в то время новую тему русской живописи.

«Московский дворик» стал крупной вехой в развитии русской живописи на пути создания пейзажа настроения. Картина была показана на VI выставке Товарищества передвижников в 1878 году в Москве. Её приобрел Павел Третьяков, и с этого времени она стала любимейшим произведением многих поколений зрителей. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Третьяковской галерее.

В год создания холста «Московский дворик» появилась еще одна картина под названием «Бабушкин сад». На обоих полотнах изображена одна и та же старая усадьба, однако в первой работе она являлась фоновым объектом, а во второй стала центром сюжета.

Значительную роль в композиции «Бабушкиного сада» играла архитектура ампирного усадебного дома со следами былой красоты. С особым вниманием художник передал классические формы типичного московского особняка. Костюмы двух женщин – темно-коричневый салоп (верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами) и белый чепец XVIII века на старушке и розовое платье молодой особы, её внучки, сшитое по моде второй половины 70-х годов XIX века, олицетворяли связь двух поколений.

Продолжая тему единства человека и природы, художник наполнил пейзаж атмосферой лирической созерцательности и меланхоличности. Картина была представлена художником на VII выставке Товарищества передвижников в 1879 году и получила массу положительных откликов прессы и зрителей. Полотно было приобретено Павлом Третьяковым и до сих пор хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Еще одна полная лирики картина была написана примерно в то же время, что и две предыдущие. Художник приступил к ней еще в 1877 году, когда гостил у родителей в деревне Петрушки. Восхитившись видом пруда, он сделал этюд, но в дальнейшем забыл о нём. Вернулся мастер к этой работе только после переезда в новую московскую квартиру. Прекрасные сады по соседству навеяли на него воспоминания о пруде, и он постепенно превратил его в очередное мастерское произведение.

Композиция «Заросшего пруда» сложно построена в соответствии с принципами параллельных живописных планов. Пейзаж выполнен в сдержанной, тончайше разработанной и продуманной красочной гамме. Ярко-зеленая солнечная лужайка с ромашками на первом плане соседствует с таинственной глубиной темных масс деревьев. Неожиданное сочетание светлых, солнечных и затененных частей разнообразного пейзажа было выстроено на основе тончайших нюансов системы пленэристической живописи.

В течение нескольких десятилетий полотно находилось в частных собраниях, а затем, в 1928 году, оно было приобретено Государственной Третьяковской галереей, где хранится до сих пор.

В 1881 году Василий Поленов начал работу над картиной «Христос и грешница» – первой работой из будущего цикла о жизни Христа. Вместе с искусствоведом Адрианом Праховым и промышленником Семеном Лазаревым он отправился на Ближний Восток. Путешественники побывали в Турции, Египте, Палестине, Сирии и Греции. Поленов вдохновлялся яркими восточными пейзажами и пестрыми одеждами местных жителей. Этюды, привезенные из поездки, Павел Третьяков купил прямо с выставки передвижников в 1885 году.

Саму картину Поленов писал в 1886–1887 годах в кабинете Саввы Мамонтова. Впервые эта работа увидела свет на XV выставке Товарищества передвижников, где картину купил Император Александр III, опередив Павла Третьякова, который уже вел переговоры с Поленовым о покупке полотна.

В начале 1890 года Василий Поленов приобрел старую усадьбу в Тульской губернии на верхнем берегу реки Ока. Она располагалась в тихом месте соснового бора, чуть в стороне от села Бёхево. На деньги, вырученные от продажи картины «Христос и грешница», художник построил дом по собственному оригинальному проекту и при доме организовал художественные мастерские. Усадьба была названа Борок.

В 1905 году Поленов завершил работу над картинами евангельского цикла. Полотна выставляли по всей России и имели большой успех.

После Октябрьской революции Василий Поленов продолжил свою просветительскую деятельность: самостоятельно водил экскурсии по усадьбе, работал с крестьянской молодежью, организовывал театральные кружки, преподавал детям основы живописи.

В 1924 году в Третьяковской галерее была организована персональная выставка художника в честь его 80-летия. А через два года Поленову одному из первых присвоили звание народного художника РСФСР. Спустя три года художника не стало. Василий Дмитриевич скончался 18 июля 1927 года в своей усадьбе и был похоронен на сельском кладбище в селе Бёхово на крутом берегу Оки, где он так любил рисовать этюды.

«Рыцарь красоты» и «Художник света» – так называли современники великого мастера. Сорок пять лет прожил в счастливом браке, однако архивы сохранили сведения о первых привязанностях Василия Поленова.

Свою первую любовь Поленов встретил в Риме у Саввы Морозова, когда ему было 28 лет. Восемнадцатилетняя Маруся Оболенская обучалась в Италии оперному пению. Художник влюбился в очаровательную русскую девушку, но не нашел в себе сил признаться в чувствах. Вскоре девушка заразилась корью от детей Саввы Мамонтова и умерла в результате оплошности докторов, которые сделали прививку от оспы, ставшей смертельной для юной певицы.

Спустя пять лет после смерти Оболенской вторая нежданная любовь настигла Поленова в дороге, когда в его купе вошла незнакомка. Ею оказалась Мария Климентова, которая обучалась оперному пению в Московской консерватории, как и его Маруся. Увидев знак судьбы в таком удивительном совпадении, Василий Дмитриевич сразу же горячо и страстно влюбился. Однако девушка была моложе художника на тринадцать лет и держала мастера на расстоянии. Она то приближала его к себе, то отталкивала. Став оперной певицей, она закрутила интрижку с писателем Антоном Чеховым. Однажды, вернувшись из очередной зарубежной поездки, Василий Дмитриевич с горечью узнал, что Мария Климентова вышла замуж за успешного адвоката Муромцева.

Вскоре после тяжелого расставания с любимой женщиной у художника умерла сестра-близнец Вера, которую он любил всем сердцем. Муки и страдания заставили художника искать отдушину в гостеприимном доме Мамонтовых в Абрамцево, где он всегда находил утешение, поддержку и вдохновение. Там он и встретил свою первую и единственную супругу.

Наталья Якунчикова, двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой, была младше Поленова на 14 лет, но разница в возрасте не помешала ей пылко полюбить художника. Наталья первой призналась Василию Дмитриевичу в своих чувствах, чем тронула сердце одинокого мужчины.

Пара обвенчалась в храме Абрамцево, построенном по проекту художников Поленова и Васнецова, соединив свои судьбы навсегда.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Федя. Спустя два года мальчик умер на руках у отца, проболев неделю. Горю семьи не было предела. Особенно убивался Василий Дмитриевич. У него случилось сильнейшее нервное потрясение, начались постоянные мучительные головные боли, и художник задумался лишить себя жизни. Спасением стала любимая жена и работа. В год смерти первенца у Поленовых на свет появится второй сын, Митя, озарив семью счастьем. Спустя несколько лет в семье родятся еще один сын и три дочери.

После ухода Василия Поленова Наталья Якунчикова прожила только четыре года. Жизнь без своего «рыцаря красоты» не имела для неё никакого смысла.

В настоящее время в усадьбе Борок (современное название – Поленово) находится Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, где сохранилась уникальная обстановка, интерьер, мебель, библиотека и предметы быта хозяина. Его первым директором был сын художника – биолог, профессор Московского университета Дмитрий Васильевич Поленов.

«Поленовский дом», созданный художником вместе с меценатом Саввой Мамонтовым в Москве для осуществления помощи деревенским и фабричным театрам, в период советской власти несколько раз менял название и предназначение, долгие годы носил имя Надежды Крупской. В 1991 году был преобразован в Государственный Российский Дом народного творчества и лишь в декабре 2016 года вернул свое историческое имя – имя художника Василия Дмитриевича Поленова. В конце осени 2020 года бывший «Поленовский дом» передан музею-заповеднику Поленова в качестве его московского филиала.

В 1986 году в честь великого мастера назвали астероид (4940) Polenov. В июле 2015 года в городке Вёль-ле-Роз, на побережье Нормандии (Франция) открылся сквер имени Василия Поленова. В Париже на доме № 31 по улице Верон 6 октября 2016 года была открыта мемориальная доска в честь Ильи Репина и Василия Поленова, снимавших там мастерскую. Одна из улиц Петрозаводска 27 декабря 2018 года была названа именем великого русского художника Отечества Василия Поленова.

Справка от Вестей

* Сербско-турецкая война (1876–1877 годы) – военный конфликт, в котором княжества Сербия и Черногория, а также боснийские и герцеговинские сербы боролись с Османской империей за освобождение от многовековой власти турок. Официальная позиция России в этом конфликте была сдержанной и осторожной. Однако российское общество было настроено более решительно. После начала формирования добровольческих дружин, среди русских оказалось огромное количество желающих отдать свою жизнь за христианскую веру и крест и прийти на помощь своим единоверцам. Вмешательство России заставило турок остановить боевые действия, подписать мирный договор и возвратить Черногории все города и территории, захваченные Турцией.

Через несколько месяцев Россия объявит войну Турции, главной целью которой станет освобождение балканских народов от Османского ига. И на этот раз османам придется вести войну не с добровольцами и восставшими крестьянами, а с регулярной российской армией. Менее чем за год турецкая армия была полностью разгромлена и капитулировала. Последовавшее после этого подписание мирного договора об окончании войны принесет признание долгожданной независимости Молдавии, Черногории, Валахии, Сербии, Румынии и Болгарии.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ
(по материалам российских изданий)

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."