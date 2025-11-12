ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

12 Ноября 2025



Василий Дмитриевич Поленов

(20.05.1844 – 18.07.1927)

Василий Поленов родился 20 мая 1844 года вместе со своей сестрой-близнецом Верой в Санкт-Петербурге в потомственной дворянской семье. Его отец, Дмитрий Васильевич Поленов, был секретарем Русского археологического общества, изучал летописи и историю, увлекался искусством. Мать, Мария Алексеевна, урожденная Воейкова, писала книги для детей, занималась живописью. После Василия и Веры в семье Поленовых родилось еще трое детей: Алексей, Константин и Елена.

Родители поддерживали в своих детях интерес к искусству и нанимали им педагогов из Академии художеств. Павел Чистяков, в то время еще студент Академии, обучал рисунку и основам живописи Василия и его младшую сестру Елену.

Василий Поленов с удовольствием учился живописи и хотел поступить в Академию художеств. Однако его родители настояли на получении классического университетского образования. В 1863 году, после окончания гимназии, Василий Поленов поступил вместе с братом Алексеем на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. По вечерам Поленов в качестве вольноприходящего ученика посещал Императорскую Академию художеств. Он занимался не только в рисовальных классах, но и слушал лекции по анатомии, строительному искусству, начертательной геометрии, истории изящных искусств.

Вскоре Поленов стал постоянным учеником натурного класса Академии художеств, временно оставив университет. Однако позже он его окончил, но только по другой специальности. Василий поступил на юридический факультет и в 1871 году успешно защитил диссертацию по теме: «О значении искусства в его применении к ремеслам». В этом же году Поленов получил высшую награду Императорской Академии художеств – Большую золотую медаль – за картину «Воскрешение дочери Иаира».

На эту же тему готовил свою работу его сокурсник Илья Репин и тоже стал медалистом, получив вместе с Поленовым право на заграничную пенсионерскую поездку сроком на шесть лет.

Побывав в Вене, Мюнхене, Зеесхаупте, Инсбруке, Венеции, Вероне, Виченце, Падуе, Флоренции, Поленов поселился в Риме, где познакомился с промышленником и меценатом Саввой Ивановичем Мамонтовым и его женой Елизаветой Григорьевной. В 1872 году Василий переехал в Париж и поселится в мастерской Репина, позже снял мастерскую для себя.

За два года до официального окончания заграничной поездки художник стал хлопотать о досрочном возвращении на родину. В Академию художеств он представил две картины: «Право господина», «Арест гугенотки» и 50 парижских этюдов. За свои работы Поленов получил звание академика.

Сразу после возвращения в Россию Василий Поленов отправился добровольцем на сербско-турецкий фронт*. Свои военные впечатления художник отразил в этнографических типах, архитектурных зарисовках – эти иллюстрации с поля боя публиковал журнал «Пчела». На войне Поленов получил награду «За храбрость» и золотой Таковский крест.

С октября 1877 по февраль 1878 года Поленов стал художником при штабе цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III) на болгарском фронте Русско-турецкой войны, за что получил орден Святого Станислава и медаль «В память Русско-турецкой войны 1877–1878».

После Василий Поленов поселился в Москве. Вдохновленный видами старой столицы, он начал работать над полотном «Пострижение негодной царевны». Картина так и не была написана, но Поленов создал зарисовки кремлевских соборов и старинных теремов, научился писать древнерусские интерьеры. Пейзажный образ старой Москвы лег в основу картины «Московский дворик». На картине изображен двор дома, расположенного на пересечении Дурновского и Трубниковского переулков, во флигеле которого Поленов снимал квартиру. За двориком и прилегающими к нему строениями находился храм Спаса Преображения на Песках, а в правой части полотна видны очертания церкви Николая Чудотворца в Плотниках.

Непритязательный городской мотив с буднями людей, живущих в согласии с окружающей природой, сочетание древнерусского зодчества с бытовыми постройками изумляет возможностью существования такого деревенского пейзажа в центре Москвы.

Лирическое восприятие художником дворика, залитого солнечным светом, с обыденной жизнью простых горожан открыло в то время новую тему русской живописи.

«Московский дворик» стал крупной вехой в развитии русской живописи на пути создания пейзажа настроения. Картина была показана на VI выставке Товарищества передвижников в 1878 году в Москве. Её приобрел Павел Третьяков, и с этого времени она стала любимейшим произведением многих поколений зрителей. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Третьяковской галерее.

В год создания холста «Московский дворик» появилась еще одна картина под названием «Бабушкин сад». На обоих полотнах изображена одна и та же старая усадьба, однако в первой работе она являлась фоновым объектом, а во второй стала центром сюжета.

Значительную роль в композиции «Бабушкиного сада» играла архитектура ампирного усадебного дома со следами былой красоты. С особым вниманием художник передал классические формы типичного московского особняка. Костюмы двух женщин – темно-коричневый салоп (верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами) и белый чепец XVIII века на старушке и розовое платье молодой особы, её внучки, сшитое по моде второй половины 70-х годов XIX века, олицетворяли связь двух поколений.

Продолжая тему единства человека и природы, художник наполнил пейзаж атмосферой лирической созерцательности и меланхоличности. Картина была представлена художником на VII выставке Товарищества передвижников в 1879 году и получила массу положительных откликов прессы и зрителей. Полотно было приобретено Павлом Третьяковым и до сих пор хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Еще одна полная лирики картина была написана примерно в то же время, что и две предыдущие. Художник приступил к ней еще в 1877 году, когда гостил у родителей в деревне Петрушки. Восхитившись видом пруда, он сделал этюд, но в дальнейшем забыл о нём. Вернулся мастер к этой работе только после переезда в новую московскую квартиру. Прекрасные сады по соседству навеяли на него воспоминания о пруде, и он постепенно превратил его в очередное мастерское произведение.

Композиция «Заросшего пруда» сложно построена в соответствии с принципами параллельных живописных планов. Пейзаж выполнен в сдержанной, тончайше разработанной и продуманной красочной гамме. Ярко-зеленая солнечная лужайка с ромашками на первом плане соседствует с таинственной глубиной темных масс деревьев. Неожиданное сочетание светлых, солнечных и затененных частей разнообразного пейзажа было выстроено на основе тончайших нюансов системы пленэристической живописи.

В течение нескольких десятилетий полотно находилось в частных собраниях, а затем, в 1928 году, оно было приобретено Государственной Третьяковской галереей, где хранится до сих пор.

В 1881 году Василий Поленов начал работу над картиной «Христос и грешница» – первой работой из будущего цикла о жизни Христа. Вместе с искусствоведом Адрианом Праховым и промышленником Семеном Лазаревым он отправился на Ближний Восток. Путешественники побывали в Турции, Египте, Палестине, Сирии и Греции. Поленов вдохновлялся яркими восточными пейзажами и пестрыми одеждами местных жителей. Этюды, привезенные из поездки, Павел Третьяков купил прямо с выставки передвижников в 1885 году.

Саму картину Поленов писал в 1886–1887 годах в кабинете Саввы Мамонтова. Впервые эта работа увидела свет на XV выставке Товарищества передвижников, где картину купил Император Александр III, опередив Павла Третьякова, который уже вел переговоры с Поленовым о покупке полотна.

В начале 1890 года Василий Поленов приобрел старую усадьбу в Тульской губернии на верхнем берегу реки Ока. Она располагалась в тихом месте соснового бора, чуть в стороне от села Бёхево. На деньги, вырученные от продажи картины «Христос и грешница», художник построил дом по собственному оригинальному проекту и при доме организовал художественные мастерские. Усадьба была названа Борок.

В 1905 году Поленов завершил работу над картинами евангельского цикла. Полотна выставляли по всей России и имели большой успех.

После Октябрьской революции Василий Поленов продолжил свою просветительскую деятельность: самостоятельно водил экскурсии по усадьбе, работал с крестьянской молодежью, организовывал театральные кружки, преподавал детям основы живописи.

В 1924 году в Третьяковской галерее была организована персональная выставка художника в честь его 80-летия. А через два года Поленову одному из первых присвоили звание народного художника РСФСР. Спустя три года художника не стало. Василий Дмитриевич скончался 18 июля 1927 года в своей усадьбе и был похоронен на сельском кладбище в селе Бёхово на крутом берегу Оки, где он так любил рисовать этюды.

«Рыцарь красоты» и «Художник света» – так называли современники великого мастера. Сорок пять лет прожил в счастливом браке, однако архивы сохранили сведения о первых привязанностях Василия Поленова.

Свою первую любовь Поленов встретил в Риме у Саввы Морозова, когда ему было 28 лет. Восемнадцатилетняя Маруся Оболенская обучалась в Италии оперному пению. Художник влюбился в очаровательную русскую девушку, но не нашел в себе сил признаться в чувствах. Вскоре девушка заразилась корью от детей Саввы Мамонтова и умерла в результате оплошности докторов, которые сделали прививку от оспы, ставшей смертельной для юной певицы.

Спустя пять лет после смерти Оболенской вторая нежданная любовь настигла Поленова в дороге, когда в его купе вошла незнакомка. Ею оказалась Мария Климентова, которая обучалась оперному пению в Московской консерватории, как и его Маруся. Увидев знак судьбы в таком удивительном совпадении, Василий Дмитриевич сразу же горячо и страстно влюбился. Однако девушка была моложе художника на тринадцать лет и держала мастера на расстоянии. Она то приближала его к себе, то отталкивала. Став оперной певицей, она закрутила интрижку с писателем Антоном Чеховым. Однажды, вернувшись из очередной зарубежной поездки, Василий Дмитриевич с горечью узнал, что Мария Климентова вышла замуж за успешного адвоката Муромцева.

Вскоре после тяжелого расставания с любимой женщиной у художника умерла сестра-близнец Вера, которую он любил всем сердцем. Муки и страдания заставили художника искать отдушину в гостеприимном доме Мамонтовых в Абрамцево, где он всегда находил утешение, поддержку и вдохновение. Там он и встретил свою первую и единственную супругу.

Наталья Якунчикова, двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой, была младше Поленова на 14 лет, но разница в возрасте не помешала ей пылко полюбить художника. Наталья первой призналась Василию Дмитриевичу в своих чувствах, чем тронула сердце одинокого мужчины.

Пара обвенчалась в храме Абрамцево, построенном по проекту художников Поленова и Васнецова, соединив свои судьбы навсегда.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Федя. Спустя два года мальчик умер на руках у отца, проболев неделю. Горю семьи не было предела. Особенно убивался Василий Дмитриевич. У него случилось сильнейшее нервное потрясение, начались постоянные мучительные головные боли, и художник задумался лишить себя жизни. Спасением стала любимая жена и работа. В год смерти первенца у Поленовых на свет появится второй сын, Митя, озарив семью счастьем. Спустя несколько лет в семье родятся еще один сын и три дочери.

После ухода Василия Поленова Наталья Якунчикова прожила только четыре года. Жизнь без своего «рыцаря красоты» не имела для неё никакого смысла.

В настоящее время в усадьбе Борок (современное название – Поленово) находится Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, где сохранилась уникальная обстановка, интерьер, мебель, библиотека и предметы быта хозяина. Его первым директором был сын художника – биолог, профессор Московского университета Дмитрий Васильевич Поленов.

«Поленовский дом», созданный художником вместе с меценатом Саввой Мамонтовым в Москве для осуществления помощи деревенским и фабричным театрам, в период советской власти несколько раз менял название и предназначение, долгие годы носил имя Надежды Крупской. В 1991 году был преобразован в Государственный Российский Дом народного творчества и лишь в декабре 2016 года вернул свое историческое имя – имя художника Василия Дмитриевича Поленова. В конце осени 2020 года бывший «Поленовский дом» передан музею-заповеднику Поленова в качестве его московского филиала.

В 1986 году в честь великого мастера назвали астероид (4940) Polenov. В июле 2015 года в городке Вёль-ле-Роз, на побережье Нормандии (Франция) открылся сквер имени Василия Поленова. В Париже на доме № 31 по улице Верон 6 октября 2016 года была открыта мемориальная доска в честь Ильи Репина и Василия Поленова, снимавших там мастерскую. Одна из улиц Петрозаводска 27 декабря 2018 года была названа именем великого русского художника Отечества Василия Поленова.

Справка от Вестей

* Сербско-турецкая война (1876–1877 годы) – военный конфликт, в котором княжества Сербия и Черногория, а также боснийские и герцеговинские сербы боролись с Османской империей за освобождение от многовековой власти турок. Официальная позиция России в этом конфликте была сдержанной и осторожной. Однако российское общество было настроено более решительно. После начала формирования добровольческих дружин, среди русских оказалось огромное количество желающих отдать свою жизнь за христианскую веру и крест и прийти на помощь своим единоверцам. Вмешательство России заставило турок остановить боевые действия, подписать мирный договор и возвратить Черногории все города и территории, захваченные Турцией.

Через несколько месяцев Россия объявит войну Турции, главной целью которой станет освобождение балканских народов от Османского ига. И на этот раз османам придется вести войну не с добровольцами и восставшими крестьянами, а с регулярной российской армией. Менее чем за год турецкая армия была полностью разгромлена и капитулировала. Последовавшее после этого подписание мирного договора об окончании войны принесет признание долгожданной независимости Молдавии, Черногории, Валахии, Сербии, Румынии и Болгарии.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)