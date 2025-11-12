ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

12 Ноября 2025

Леонид Аронович Жуховицкий

(1932–2023)

Леонид Аронович Жуховицкий родился 5 мая 1932 года в Киеве в семье инженеров Арона Фаддеевича Жуховицкого и Фаины Осиповны Муравкиной. Семья переехала в Москву, когда сын был еще совсем маленьким. Поскольку к семи годам мальчик умел читать (и даже сочинял стихи), то пошел сразу во второй класс и к концу учебного года нагнал одноклассников по остальным позициям, в частности, по скорости и красоте письма. На первых в жизни летних каникулах Лёня вместе с отцом поехал в санаторий в Евпаторию. Через несколько дней началась война, и Жуховицкие вернулись в Москву, поскольку Арон (или Аркадий, как его называли коллеги) Фаддеевич был военнообязанным.

Осенью Леонида с матерью эвакуировали, а отец ушел в народное ополчение. Первое время Фаина Осиповна с сыном жили в Новосибирске у Лёниного деда по отцовской линии. Потом инженера Жуховицкого вернули с фронта на шарикоподшипниковый завод, где он работал до войны, и вместе с предприятием эвакуировали в Томск, где семья и воссоединилась.

Первая зима в Сибири запомнилась мальчику холодом, голодом и тем, что он болел одновременно брюшным тифом и двусторонней пневмонией и у него была температура 41,2. Ребенка спасло лекарство «Сульфадин», которое чудом достала мать. Летом 1942 года Жуховицкие возделали огород, вырастили капусту с картошкой, и следующая зимовка прошла сытнее.

В следующий раз инфекционная болезнь одолела Леонида, когда он сдавал выпускные экзамены в московской школе. Хотя юноша успел сдать только два первых экзамена, а потом больше месяца провел в больнице со скарлатиной, учителя добились, чтобы Жуховицкий удостоился золотой медали, ведь за все старшие классы он ни разу не получил даже четверки, не говоря о тройках и двойках. В интервью, данном уже в XXI веке, Леонид Аронович признавался, что был отличником благодаря не усердию, но великолепной памяти, которой обладал в молодости.

Медалист пытался поступить на факультет журналистики МГУ. Но полным ходом шла борьба с «безродными космополитами», и Леониду стать студентом главного вуза страны не удалось. В итоге высшее образование Жуховицкий получил в Литературном институте, где рядом со вчерашним школьником учились поэты, вернувшиеся с фронта.

Леонид Аронович был весьма плодовитым писателем и не признавал разделение литераторов на прозаиков, драматургов и поэтов, успешно подвизаясь в каждой из отраслей словесности.

Начало активной творческой деятельности совпало с хрущевской оттепелью.

Член Союза писателей СССР (с 1963 года). Секретарь Союза писателей Москвы, автор более 40 книг и 15 пьес.

Самым успешным произведением сам автор считал книгу «О любви», которая в Швеции вышла тиражом в 185 тысяч экземпляров. Переводился на сорок с лишним иностранных языков, пьесы более 350 раз ставились в театрах России и Европы. Лауреат нескольких российских и международных литературных премий.

Секретами литературного успеха Леонид Аронович делился на кафедре журналистики университета в учебном курсе «Как стать писателем за 10 часов» и написанной на его основе книге. Сам автор самым сложным жанром считал пьесу: если к роману уставший читатель может вернуться через пару дней или даже лет, то происходящее на сцене должно быть зрителю понятно и интересно.

Одним из секретов если не успеха произведения, то залогом того, что на него обратят внимание издатели и читатели, автор считал удачное, цепляющее название. Жуховицкий и сам называл книги ярко и интригующе. Свое самое известное произведение – автобиографический роман о журналистах 60-х годов Леонид Аронович озаглавил строкой из стихотворения Александра Аронова «Остановиться, оглянуться…», а повесть об обретении женского счастья, экранизированную в 1992 году Александром Павловским, – «Ребенок к ноябрю».

Одно из самых известных и лаконичных произведений Жуховицкого называется «Короткий рассказ о любви». Упрощенно говоря, все произведения писателя были именно об этом многогранном чувстве. Леонид Аронович ухитрился существовать и творить «мимо политики» и утверждал, что жил не при Никите Хрущеве, Леониде Брежневе и Михаиле Горбачеве, а при «Маше, Марине и Наташе».

Леонид Аронович никогда не курил и, в отличие от многих собратьев по перу, не злоупотреблял алкоголем. Страстью Жуховицкого с юных лет были женщины. По утверждению писателя, его донжуанский список превосходил пушкинский, насчитывавший сто тринадцать дам. Мимолетные спутницы литератора раскрывали ему объятия после чтения им стихов о любви.

Был женат четырежды. В интервью газете «Московский комсомолец», данном в 2012 году, литератор признавал, что всегда был врагом морали и физическую измену изменой не считал. Взгляды на любовь и верность Леонид Аронович изложил в пьесе «Последняя женщина сеньора Хуана», которую считал своим лучшим произведением.

Забавный факт: со всеми женами у Леонида Ароновича была большая разница в возрасте, и эта разница всё увеличивалась от брака к браку – 12 лет, 28 лет, 33 года и, наконец, 46 лет! Последний брак произвел на общественность неизгладимое впечатление, поскольку начался, когда юной избраннице знаменитого литератора было всего 16. Катя Сильченкова, несмотря на юный возраст, помогла супругу в тяжелый для него момент, когда в течение полугода скончались его отец и мать. Через три года, в 1997-м, родилась дочь Аленка. В интервью писатель рассказывал, что любовь к детям у него проявлялась по-разному: если, впервые став отцом, он мечтал, чтобы девочка скорее подросла, то в отношении Алены наслаждался каждым днем ребенка и каждым его достижением. Вопреки опасениям, публицист успел не только вырастить младшую дочь, но и выдать ее замуж.

Писатель и публицист скончался 17 февраля 2023 года. Причины смерти обнародованы не были. Прощание с Леонидом Ароновичем прошло 20 февраля в зале похоронного дома на территории клиники «Медси» в подмосковном Красногорске. Прах захоронен на Донском кладбище.

На протяжении всей жизни Жуховицкий отличался демократическими взглядами, не скрывал критического отношения к советской власти, а её агитпроп в предисловии к книге «Странности любви» назвал «сусловской камарильей, давившей и сжиравшей собственный народ». В цикле художественно-публицистических очерков «Банан за чуткость» (М., 1977) подверг острой критике молодежную политику КПСС и ВЛКСМ, игнорировавшую многие проблемы подрастающего поколения, в том числе социальные и сексуальные, указав на конкретные недостатки и просчеты советского школьного воспитания.

В 1965 году подписал коллективное письмо писателей в защиту Даниэля и Синявского.

В апреле 2000 года подписал письмо в поддержку политики недавно избранного президента России Владимира Путина в Чечне.

В 2007–2008 годах член Высшего Совета политической партии «Гражданская сила».

Дружил с Феликсом Львом, Фазилем Искандером, Евгением Евтушенко и Владимиром Войновичем.

«Жуховицкий очень метко, точно, как бы даже весело, играючи улавливает и воспроизводит ту специфическую атмосферу, в которой живет его герой… Наблюдательность, хороший слух, тяга к детализации позволяют Жуховицкому населить этот мир интересными персонажами, весьма точно схваченными фигурами, которые отражают многие существенные моменты как профессии, так и времени… Жуховицкого иногда подводит легкопись, которая побудила его проскакать по-кавалерийски по верхушкам проблем и характеров, не заглянув в их глубину», – оценивал художественную прозу писателя литературовед Борис Панкин.

Самая известная из книг Леонида Жуховицкого называется «О любви». Она переведена на четыре десятка иностранных языков. Среди пьес, вышедших из-под пера Леонида Ароновича, сам он выделял «Последнюю женщину сеньора Хуана». Она неоднократно ставилась на сцене ведущих театров. Однако наиболее оживленные разговоры, что шли вокруг личности писателя и драматурга, касались не его творчества.

К чему скрывать, женщины были страстью Леонида Ароновича. Сведения о том, сколько раз он женился, разнятся. По одним данным – четыре, по другим – пять раз. И предпочитал Жуховицкий спутниц моложе себя.

С редактором Натальей Мининой, например, его разделяло двенадцать лет. Минина родила литератору дочь Ирину. Та в свою очередь дважды сделала писателя дедом. Наталья рано ушла из жизни – ей было всего пятьдесят восемь.

Разница с театроведом Татьяной Агаповой составила двадцать восемь лет, с журналистом Ольгой Бакушинской – тридцать три года. Последняя избранница Жуховицкого на момент сближения с ним была старшеклассницей.

Жена Леонида Ольга дружила с мамой Екатерины Сильченковой. Приходила в гости и вместе с супругом. Уже став женой Жуховицкого, Екатерина утверждала: это она выбрала Леонида. Однако не надевала короткой юбки и не прибегала к боевой раскраске, чтобы привлечь к себе внимание.

«Мы просто однажды встретились и долго разговаривали. И не по моей инициативе, а по маминой: она почти насильно заставила меня пойти в гости к Жуховицкому, считая, что он может научить меня уму-разуму», – делилась Екатерина с журналистами.

А Леонид Аронович признавался: «Сказать, что это было, как у Бунина, „Солнечный удар“ – будет неправдой. И что мы сразу жить друг без друга не могли – тоже неправда. Правда то, что сейчас такое ощущение, что мы были с Катей всегда, и всё, что было до нее, – это из другой книжки».

И Жуховицкий, и его молодая жена дали немало интервью после того, как расписались в 1990-х. Они и не думали прятаться. Писатель уверял: его предыдущий брак к моменту встречи с Сильченковой уже исчерпал себя, каждый из супругов, по сути, жил своей собственной жизнью.

Леонид Аронович откровенничал: «Мы познакомились с Катей, когда в моей жизни был очень тяжелый период – болели мои родители и в течение десяти месяцев ушли один за другим. Оказалось, что самым близким мне человеком на тот момент стала эта девочка. Мы вместе с ней ездили в больницу».

Екатерине хватило мудрости ловко избегать всяческих склок. Когда о её романе, а потом и замужестве стало широко известно, нападок хватало. Сам Жуховицкий не скрывал: «Поначалу, конечно, многие были ошарашены, они встретили Катю в штыки. Женщины, что больше подходят мне по возрасту, естественно, не зная Катю, восприняли её как хищницу, которая охотится в их угодьях».

Жуховицкому к моменту появления дочери Алены на свет уже стукнуло шестьдесят пять. По словам молодой жены, от медиков она наслушалась разного, но не дрогнула.

«Красными чернилами подчеркивали возраст отца. Все шансы расписали в процентах: одна пятая, что родится карлик, одна пятая, что дебил, и т. д.», – поведала как-то Екатерина.

Девочка появилась на свет здоровой. Об Алене известно, что в школьные годы она особенно любила алгебру, занималась музыкой. На праздновании 80-летия Леонида Ароновича Екатерина рассказала, что для своей наследницы она и муж всегда желали только одного. «Хотели, чтобы дочь стала счастливым человеком. Если женщина умеет выстроить отношения в семье, она и становится счастливой», – раскрывала секрет последняя супруга Жуховицкого.

Екатерина уверяла: в их семье царит взаимное уважение, и каких-то особенных усилий для этого прикладывать не приходится. Все происходит как-то само собой.

Леонид Жуховицкий ушел, три месяца не дожив до 91-го дня рождения. Прощание с писателем и драматургом состоялось 20 февраля 2023 года. Екатерине в этом году исполнилось сорок пять.

