Счастливый билет

12 Ноября 2025

В Севастополе от старого рынка в районе Артбухты до Высшего военно-морского училища им. Нахимова, где учился курсант второго курса Игорь Кореневский, дорога занимала каких-нибудь двадцать пять минут на троллейбусе. В один майский воскресный вечер Игорь, как обычно, возвращался в училище с дискотеки на «Ивушке», так называлась популярная в семидесятые годы прошлого века танцплощадка в Севастополе. Зайдя в троллейбус, Игорь занял место рядом с барабаном для получения билетов. В те далекие годы для проезда в общественном транспорте нужно было бросить четыре копейки в приемник барабана и легким движением руки открутить себе билет.

Пассажиры торопливо заходили в троллейбус, отрывали билеты и рассаживались по местам. Одной из последних появилась хрупкая молоденькая девушка с русыми волосами, заплетенными в толстую косу. Ее словно случайно, как перышко ветром, занесло в троллейбус. Она держала учебник по химии для десятого класса. Ее светлый воздушный сарафан красиво подчеркивал нежный элегантный загар. Легкие белые босоножки, небольшую дамскую сумочку и белую нитку, наверное искусственного жемчуга на изгибе шеи, – вот, пожалуй, и всё, что заметил Игорь, равнодушно скользнув глазами по молоденькой девушке. «Десятиклассница», – решил для себя курсант второго курса и равнодушно уставился в окно.

Тем временем его хрупкая попутчица оторвала себе билет, случайно выронив его из рук. Она нагнулась, чтобы его поднять, однако Игорь, демонстрируя хорошие манеры, оказался ловчее и нагнулся чуть раньше. В это время троллейбус тронулся, девушку шатнуло в сторону на секунду застывшего в полупоклоне Игоря, и они столкнулись лбами. Потирая ушибленное место и смущенно улыбаясь, извиняясь перед девушкой, наш герой подал ей оброненный билет. Он обратил внимание на цифры – 395 395. «Вы знаете, у вас счастливый номер», – Игорь наконец нашел в себе силы обратиться к незнакомке. Она, улыбаясь, ответила: «Да, действительно. Мне первый раз попадаются одинаковые три первые и три последние цифры». «Надо загадать желание и билет съесть», – решил пошутить Игорь. Его попутчица, смеясь и потирая лоб, ответила: «Мы оба в некотором роде имеем право на этот билет. Давайте я его разрежу пополам. Одна половина будет ваша, другая – моя». Девушка быстро достала из сумочки маленькие ножницы, ловко разрезала счастливый билет пополам и протянула половинку Игорю. Тот после недолгих колебаний взял протянутый клочок бумаги и из вежливости положил себе в военный билет. «Давайте познакомимся, раз уж у нас теперь есть по половинке от одного счастливого билета. Меня зовут Игорь», – сделал первый пробный шаг навстречу всё еще чуточку смущенный курсант. Девушка протянула руку и сказала: «Очень приятно, Настя». Они проговорили без умолку все двадцать минут. Игорь успел рассказать, что учится на втором курсе (хотя это и так было видно по шевронам), о том, что у него скоро начнется морская практика и он уйдет в дальний поход на учебном крейсере. Он хотел произвести впечатление, и его бросало от, как ему казалось, смешных анекдотов до веселых морских историй, услышанных им от преподавателей. Настя улыбалась и умудрялась разбавлять повествование Игоря своими коротенькими школьными историями. Поделилась мечтой стать хорошим врачом, как её отец.

Когда объявили остановку «Кинотеатр Россия», Настя засобиралась выходить. Ей нужно было сделать пересадку на другой троллейбусный маршрут, Игорь вызвался её проводить до остановки. Настя жила где-то в районе остановки «Летчиков-героев». Путь до троллейбусной остановки показался неуклюжему ухажеру очень длинным из-за неприличного скрипа своих военных ботинок «хромачей». Игорь смущался и от этого сильно потел, ему казалось, что он выглядит в глазах Насти смешным. Из конфузливой ситуации бравый курсант пытался выйти, прибегая к помощи еще более неудачных острот. Дорога к остановке всё более и более превращалась в мучительное преодоление своих внезапно возникших комплексов неполноценности. Если где-то и пробивались ростки первого робкого ощущения взаимной привязанности, то скрип военно-морских ботинок, по мнению Игоря, их уничтожил в зародыше. Проводив свою неожиданную попутчицу, Игорь наконец добрался до училища. Половинка счастливого билета осталась конфузливым воспоминанием, и не более того. Но что-то теплилось в душе и останавливало от последнего шага – избавиться от клочка бумажки с числом 395. Но воспоминания уходили всё дальше, их голос становился слабее и вскоре вовсе затих.

Новый, 1979, год выдался в Севастополе дождливым. Старшина второй статьи Кореневский заступил дежурить по роте с тридцать первого декабря на первое января. Дежурившего на Новый год называли Дедом Морозом. Сия почетная миссия доставалась не по графику, а наудачу. Все курсанты роты, допущенные к несению службы дежурными по роте, за неделю до Нового года тянули жребий. Вот так Игорь Кореневский и угодил в Деды Морозы на втором курсе.

После ужина, когда до Нового года оставалось около четырех часов, «Деда Мороза»-второкурсника вызвал к себе дежурный по факультету: «Значит так… Только что звонил дежурный по училищу. Он говорит, что уже третье его дежурство звонит какая-то девушка и просит пригласить на КПП курсанта второго курса по имени Игорь. Якобы они случайно познакомились, и он забыл у нее фотографию своей сестры с цифрами на обратной стороне 395. Несколько раз он отправлял к ней курсантов Игорей, подходящих под описание. Ты остался последним. Сходи на КПП, посмотри. Девушка уж очень настойчивая».

– Да никому я не оставлял фотографию своей сестры, – пробовал отнекиваться старшина второй статьи Кореневский.

– Всё, хватит разговоров, – отрезал дежурный по училищу. – Сходи на КПП, там посмотришь, что к чему.

Вызовы на КПП курсантов к знакомым и не очень знакомым девушкам были в те времена обычным делом. В городском телефонном справочнике значился один номер телефона – дежурного по училищу. В конце семидесятых мир еще жил в отсутствии сотовой связи. Да и стационарные телефоны на квартирах считались едва ли не предметом роскоши. Дежурные по факультетам имели лишь внутренние телефоны. Поэтому связь с миром за забором поддерживалась исключительно через дежурного по училищу.

Игорь шел, размышляя, как некстати подвернулся ему этот вызов на КПП. Через несколько минут заместитель начальника факультета по политической части должен был начать обход дежурно-вахтенной службы и поздравлять личный состав, которому на Новый год не повезло. Его поздравления были приятной формальностью, от которой нельзя было уклоняться. Он умел объяснять ясно, складно и долго, прибегая к замысловатым образам, кто, когда и в чем был неправ. Старый замполит был настоящим мастером специфического морского слова. Знал на память почти всю поэзию Маяковского, умел вовремя ввернуть отрывки из Пушкина «Евгений Онегин», слыл человеком неординарным, и на язык ему было лучше не попадать. К 21 часу ливень прекратился, накрапывал моросящий дождь. Игорь скорым шагом прошел через плац. В воздухе пахло морской свежестью, и сквозь унылый свет уличных фонарей едва темнели ряды стройных кипарисов и отбрасывали причудливую тень ветвистые акации. Возле училищного КПП толпились несколько человек. Дежуривший на КПП мичман долго и недоуменно слушал, пытаясь понять, кто ждал прибывшего дежурного по роте. Одно ему стало понятно, что это была девушка.

Игорь узнал Настю не сразу.

– Как ты меня нашла? – вырвалось у него.

– Искала и нашла, – тихо ответила она. – Ты сохранил свою половинку билета?

– Сохранил.

– Она тебе еще нужна?

– Думаю, да.

– Я, наверное, глупо выгляжу?

– Нет, что ты, совсем нет.

– Ты рад меня видеть?

– Да, конечно, рад.

– Ты догадался, что это я тебя искала?

– Разумеется, догадался.

Игорь соврал, но сделал это так неумело, что Настя переменилась в лице, а ему самому стало неловко от своего вранья. Но он не знал, как выйти из ситуации. Настины красивые серые глаза еще продолжали улыбаться, только в них застыла плохо скрываемая печаль. Она скомкала все теплые слова, которые хотела произнести, и лишь выдохнула: «С наступающим тебя Новым годом».

– Тебя тоже.

Игорь не знал, как преодолеть возникшую неловкую паузу и попытался пошутить. Настя грустно улыбнулась и сказала:

– Я пошла.

– Подожди…

– Зачем?

– Хочу вспомнить номер счастливого билета.

– Цифры легко запомнить – 395, в сумме составляют семнадцать. Мне исполнилось ровно столько лет, когда мы с тобой познакомились. Тебе было на год больше.

– У тебя хорошая память, – Игорь понимал, что говорит не то, подбирает неправильные слова, неправильную интонацию. Увидев Настю, он обрадовался и смутился одновременно и теперь не знал, что с этим переплетенным чувством делать. Будь Игорь поопытнее, он бы взял Настю за руку, извинился и с жаром попросил бы о новой встрече, а не стоял истуканом, с трудом подбирая нужные слова и роняя бестолковые, пустые вроде: «Как твои дела?».

Настя легко простила Игорю бестактность, но она не чувствовала ответ на свой главный вопрос, нужна ли ему их встреча. Их диалог оборвался, так толком и не начавшись.

– Ну, я пойду? – с убывающей надеждой остаться спросила девушка.

– Давай постоим еще немного. – Игорь опять врал. Ему уже нужно было возвращаться в подразделение, нетерпение слышалось в его голосе, и мучило собственное мелкое вранье. Он чувствовал, что делает ситуацию хуже, но не понимал, как из нее выйти, и оттого злился на себя. Настя всё видела и понимала. Но помочь Игорю выпутаться из собственных силков ей не позволяла гордость.

– Уже пора. Пойду. Родители будут беспокоиться. До свидания, – твердо и решительно произнесла она.

– Как тебя найти? – спохватился Игорь.

– Я же тебя нашла. Если захочешь, ты меня тоже найдешь.

Всё оставшееся время до Нового года эта короткая встреча не шла у второкурсника из головы. Он достал из военного билета тонкую бумажку с цифрами 395 и вспоминал, вспоминал, вспоминал… Улыбаясь своим мыслям и сетуя на собственную неловкость. Когда часы пробили полночь, «Дед Мороз» точно знал, что будет делать в ближайшее увольнение. Он постарается совершить чудо – найти Настю. Его сердце радостно сжималось от предвкушения встречи. Игорь составил план. Ему нужно было посетить четыре средних школы в районе, где проживала Настя, и узнать, какую школу она закончила, выяснить её домашний адрес. На плане всё выглядело легко и убедительно. На поиск выпускниц школ по имени Настя ушло несколько месяцев, вплоть до начала сдачи экзаменов в летнюю сессию. Игорю удалось лишь выяснить, что Настя безуспешно пыталась сдать экзамены после школы в Симферопольский медицинский институт. Поэтому она поступила в Севастопольское медицинское училище. Визит в училище пришлось отложить на долгие два месяца – дальнего похода.

После возвращения теперь уже морской волк первым делом навестил учебное медицинское учреждение. Увы, все учащиеся и большинство преподавателей находились на каникулах и в отпусках.

Затем настал каникулярный отпуск у раненного стрелой Амура молодого покорителя трех морей и одного океана.

В начале сентября в Севастополе еще лето. Правда, жара начинает спадать, море цепенеет, готовясь к октябрьским штормам. Пожухлая трава да троллейбусы, уже не набитые битком, напоминают об окончании курортного сезона.

Игорь ждал наступления нового учебного года больше очередного каникулярного отпуска. Второй поход в медучилище тоже  ничего не дал. Под описание попадали четыре Насти, которых к тому же не оказалось на месте. Выяснить, какая Настя и какую школу она окончила, сразу не удалось. Как назло, в родном военно-морском училище внезапно объявили карантин. Случилось это после того, как курсантов первого курса отправили на уборку винограда. Их, разумеется, предупреждали, что немытый виноград есть нельзя. Но здравый смысл вместе с инстинктом самосохранения отступил перед неодолимым желанием поесть. Два месяца карантина тянулись, как целая вечность.

В конце октября курсантам запретили увольнения из-за подготовки к параду, посвященному Великой Октябрьской социалистической революции. После парада к Игорю подошел его однокурсник Андрей.

– Слушай, у нас тут мероприятие будет в медучилище. У них проходит музыкальный конкурс «Золотая осень». Знакомые организаторы попросили пригласить несколько человек наших, чтобы им на конкурсе не скучно было. Пойдешь?

– Тебя мне сам Бог послал, – не раздумывая, сказал Игорь. – Конечно, пойду.

Учащиеся Севастопольского училища, к удивлению гостей из ВВМУ им. Нахимова, хорошо играли на клавишных и струнных инструментах, сносно пели и даже исполняли произведения собственного сочинения. Оказалось, в местном медицинском училище учили не только лечить, но и петь.

Когда концертная программа была в полном разгаре, Игорь отвел Андрея в сторонку и рассказал свою историю, попросив о помощи. Приятель быстро согласился, пояснив, что лучше всего обратиться к старосте группы Ирине, которая как раз вышла на сцену для исполнения романса. Игорь подошел к сцене поближе. Стройная темноволосая девушка с выразительными карими глазами запела так, что казалось, не было в зале ничего, кроме её глубокого и страстного голоса. Песня лилась, как будто из самого сердца. Игорь был поражен. Он вместе с Андреем подошел к певице из самодеятельного ансамбля. Последний его представил и пересказал уже известную историю. Ирина пообещала помочь и куда-то вышла. Через некоторое время она вернулась с небольшим исписанным листком и протянула его Игорю.

– Ваша Настя проживает вот по этому адресу. Но сегодня её нет. Она болеет. Когда Настя выздоровеет, что ей передать?

– Скажите, что срочно нужна вторая половинка билета. Я буду ждать её каждую субботу возле кинотеатра «Россия» в 19 часов.

– Вы и вправду храните вторую половинку счастливого билета? – вопрос Ирины прозвучал с неподдельным интересом.

– Да, вот он, – покопавшись в военном билете, Игорь достал аккуратно отрезанную половину билета с цифрами 395.

– Вы не боитесь, что Настя уже не придает столь серьезного значения этой истории, как ранее?

– Уверен, для нее это важно так же, как и для меня. Спасибо вам, что вы взялись мне помочь. И еще спасибо за ваше пение. Мне кажется, ничего лучшего в жизни я не слышал. Где вы так научились петь?

– Это у меня от мамы.

– Ирина, в качестве благодарности скажите, можно вас проводить до остановки?

– Проводите. Тем более нам по пути.

Купив билет, Ирина с удовольствием слушала довольного собой и своим поступком молодого человека. Игорь был, что называется, в ударе. На душе было легко. Скорая встреча с той, которую он так долго искал, должна была состояться в ближайшую субботу. Он не заметил, как перешел с Ириной на «ты», как рассказал ей многое из того, что берег для Насти. Про свой первый шторм, мечты о море, о единственном в училище миндальном дереве, которое выбрызгивало белым цветом в феврале, словно взрыв. Увлекшийся разговором курсант объяснил, как пахнет акация и как правильно глотать терпкий морской воздух, чтобы не задохнуться от переполняющих впечатлений. Душа рассказчика пела про морские закаты и рассветы, про звездное небо, накрывающие куполом открытое море.

Настя в ближайшую субботу не пришла. Она не пришла и в следующую, и последующую субботы. Игорь решил съездить к ней домой. Ему открыла дверь миловидная пожилая женщина, как оказалось, мать Насти. К удивлению гостя, она не удивилась его приходу.

– Вы, наверное, Игорь? – доброжелательно спросила хозяйка квартиры. – Мне Настя рассказывала про вас. Она говорила, что вы обязательно придете, и оставила для вас конверт.

– А где она сама?

– Настя улетела к отцу в Ленинград. Там будет поступать в медицинский институт. Мы с мужем несколько лет уже находимся в разводе. Но он в Насте души не чает.

– Почему она уехала?

– Вы откройте конверт, может, там найдете ответ?

– Можно мне узнать её новый адрес?

– Вот, пожалуйста, – и мама Насти черкнула на бумаге несколько строк.

Игорь вышел на улицу. Он пытался угадать, что находится в бумажных складках. Не став долго мучиться сомнением, наш курсант достал содержимое конверта. На его ладони лежала вторая половинка счастливого билета. Игорь сжал пальцы. Колючая досада, разочарование, обманутые надежды держал он в своем кулаке. Он не упрекал Настю. Просто рухнули все его постройки, которые он столько времени возводил бережно и осторожно. В его голове строились новые планы, как он приедет в Ленинград, позвонит в дверь её квартиры… Она поймет, она обязательно оценит.

Новый, 1980, год Севастополь встретил слякотью и умеренным северо-западным ветром. Игорь снова заступил дежурным по роте «Дедом Морозом». На этот раз несчастливый жребий его миновал, но он подменил на вахте своего друга. Тому позарез нужно было встретить Новый год со своей девушкой. Он собирался сделать ей предложение руки и сердца в момент, когда начнут бить куранты. Немного поиронизировав в душе над романтической блажью своего одноклассника, Игорь готовился к традиционной новогодней встрече замполита.  Неожиданно «Деда Мороза» – теперь уже третьекурсника – вызвали к дежурному по факультету. Вызов к дежурному по факультету в такое время кроме неприятностей ничего не сулил. Но всё пошло не так.

– Кореневский, там тебя вызывают на КПП. К тебе пришла какая-то девушка. Срочно просит увидеться.

Сердце Игоря екнуло. Весь огромный мир стал быстро уплывать из-под ног от счастливых предчувствий. Он бежал к КПП, не чувствуя под собой ног. Начальник КПП разрешил выйти за пределы училища на пятнадцать минут. Двадцатилетний мечтатель вглядывался в полумрак уличных фонарей, пока не увидел знакомое лицо Ирины.

– Привет! С наступающим Новым годом! – просто и буднично сказала она.

– Здравствуй, – ошарашено промямлил в ответ наш герой.

– Тебе кажется, нужна вторая половинка счастливого билета?

Было видно, что глупый вид Игоря забавлял Ирину.

– Помнишь, мы с тобой ехали в троллейбусе? – продолжала она.

– Помню, – опять выдавил из себя её собеседник.

– Тогда я купила билет, и он оказался счастливым.

Ирина достала из сумочки троллейбусный билет с цифрами 545 545.

– Предлагаю тебе его половинку, – продолжила она.

Игорь успел сбросить с себя оцепенение, прежде чем произнес: «Не надо половинку, я хочу целиком».

– Уверен? Ты же любишь потом искать свою половинку.

– По-моему, я её уже нашел.

Игорь взял руку Ирины и, улыбнувшись, спросил:

– Знаешь, как называют дежурных по роте на Новый год? Дедами Морозами. Так что загадывай желание.

– Я уже загадала.

– И какое же?

– Прокатиться еще раз с тобой в троллейбусе.

