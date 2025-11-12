ЧТО ДЕЛАТЬ?!

12 Ноября 2025



За три с лишним месяца, прошедших после мощного июльского землетрясения, жители Камчатки уже попривыкли к афтершокам (повторным подземным толчкам), которые регистрируют ежесуточно. Но, когда с 9.00 4 ноября до 9.00 5 ноября, по данным геофизиков, произошло 44 землетрясения магнитудой до 6,3, из которых пять ощущались в Петропавловске-Камчатском, а сутками ранее – 58, из которых были ощутимы шесть, людям стало не по себе.

Ощущение тревожности почему-то не прошло и после того, как директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Данила Чебров заверил, что «для беспокойства повода нет». Ноябрьский всплеск афтершоковых событий на Камчатке, по словам директора филиала, «не является чем-то выдающимся». Данила Чебров в своем комментарии сказал: «У нас такой регион, что к землетрясениям надо быть всегда готовым. Они на Камчатке происходили и будут происходить (это примерно то же самое, что объявить снег холодным. – Прим. ред.). В данный момент их происходит несколько больше, потому что продолжает развиваться афтершоковый процесс мегаземлетрясения 30 июля». Чтобы ободрить сограждан, которым отныне предстоит жить в новой реальности, директор филиала оптимистично дополнил: «Мы ориентируемся на то, что магнитуда не превысит 6,5. В принципе, пока эти ожидания оправдываются» (цитата с сайта правительства Камчатского края).

Как известно, 19 сентября этого года магнитуда афтершока составила 7,8, и в отдельных районах ПКГО и Вилючинска жители ощутили его до семи баллов. Как это соотносится со словами «магнитуда не превысит 6,5», Данила Чебров не объяснил. Зато он дал жителям Камчатки достойный буддиста совет, что к повторным землетрясениям «надо относиться как к неизбежному злу и спокойно на них реагировать». Также он посоветовал «обезопасить свое жилище». Интересно, как ученый себе это представляет, особенно в аварийных домах, которых у нас более двухсот? Вынести всю тяжелую мебель и, встав в дверном проеме в обнимку с «тревожным чемоданчиком», сохранять олимпийское спокойствие?

Еще более запутанно объяснил ситуацию вулканолог, в прошлом – заместитель директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по научным вопросам, а ныне создатель камчатского музея вулканов «Вулканариум» Сергей Самойленко. Комментируя участившиеся и усилившиеся в ноябре землетрясения, он уверяет, что это (цитируем): «Вообще-то, ненормально. Как правило, ощутимые землетрясения случаются не чаще раза в несколько месяцев. Однако геофизики спокойны и не готовятся к какой-то катастрофе. Тут важен контекст: катастрофа уже позади». (Катастрофа – это внезапное бедствие, влекущее за собой человеческие жертвы и разрушение разного рода объектов. У нас, слава богу, никто не погиб, а самые большие разрушения были в здании детского сада № 15 – там обвалилась стена. Это событие действительно позади. – Прим. ред.). И далее он опровергает сам себя: «Взаимное движение плит (литосферных. – Прим. ред.) после срыва не только не заканчивается, а напротив, может стать интенсивнее из-за нарушений, вызванных сильной сейсмичностью». То есть трясти станет еще сильнее? Может, камчатским знатокам сначала всё-таки определиться в своих прогнозах? И заодно выяснить, что нормально, а что нет?

В эксперты по землетрясениям записался даже заместитель председателя камчатского парламента Андрей Копылов. Говоря о том, что региону необходимо получить десять миллиардов рублей из федерального бюджета для расселения уже существовавшего до землетрясений последних двух лет аварийного жилья, он сказал: «К сожалению, мы не можем сейчас прогнозировать ни мощность, ни время землетрясений. Выход только один – качественно строить, чтобы у людей была уверенность в собственной безопасности».

Однако никакая качественная застройка, если она будет многоэтажной, жизнь граждан в нашем регионе безопасней не сделает. Об этом недвусмысленно заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое России в конце октября. «В результате современных исследований, выполненных Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, установлено, что указанные районы Камчатки (Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и близко расположенные к ним населенные пункты. – Прим. ред.) находятся в области воздействия землетрясений силой до десяти баллов. Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является «разжижение грунтов», приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры. Самым эффективным решением этой задачи, безусловно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2-3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибротестирований проектируемых серий зданий», – сказал ученый.

Редакции известен пример, когда в девяностые годы в Иркутске, городе, который находится в сейсмоактивном регионе рядом с Байкальским разломом, построили 13-этажное общежитие для студентов университета. Первое же ощутимое землетрясение привело к панике среди жильцов на верхних этажах этого здания. Стены в комнатах ходили ходуном, пол под ногами колебался, и студенты либо рванули по лестницам к выходу (лифт не работал), либо намертво вцепились в дверные косяки. Никого из персонала, чтобы успокоить студентов, не было. На счастье, землетрясение было непродолжительным, и скоро всё успокоилось. Впоследствии оказалось, что те, кто был в это время на нижних этажах, почувствовали только небольшие покачивания и даже не испугались. После этого внутри нового здания, в верхней его части, образовалась хорошо заметная трещина. Рабочие приварили к стене поверх трещины «стяжки», представлявшие собой широкие полосы металла.

Сейчас в этом городе выросли, как грибы, кварталы многоэтажных зданий, среди которых 15-этажные еще не самые высокие. Заверения в их сейсмоустойчивости успокаивают далеко не всех граждан.

Но вернемся в современный Петропавловск-Камчатский. Директор Института вулканологии и сейсмологии обратил внимание еще на одну проблему: а именно тесноту городской застройки. «В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений», – резюмировал он.

Дополним, что среди этих домов, по словам того же Копылова, первоочередного расселения требуют 280 многоквартирных домов, признанных аварийными задолго до землетрясения 30 июля. После этой даты в одном только Петропавловске-Камчатском выявили 27 многоквартирных домов, нуждающихся в инструментальном обследовании для выявления скрытых повреждений. Обследовать их, по информации мэрии ПКГО, начали с 17 октября, а завершить работу планируют до 15 декабря 2025 года. Если дом признают аварийным (а это долгий процесс), его потребуется расселить, что, как показывает практика, делается годами.

Как стало известно редакции, некоторые жители домов, уже признанных аварийными, опасаются находиться в своих квартирах и стараются по-возможности жить у родственников или на дачах, где чувствуют себя в большей безопасности. Тех, кому съехать некуда, откровенно жалеют.

Так что же нам делать? Если верить Алексею Озерову, то все мы заложники неправильной городской застройки и нас спасет только малоэтажное строительство. Остается позавидовать «везунчикам», которые живут в 2-3-этажных многоквартирных домах или в частных домиках и коттеджах. Остальным остается либо уехать с Камчатки, либо утешаться словами из советского кинофильма «Волшебная лампа Аладдина»: «В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно…»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА