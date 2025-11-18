НАУКА НЕ В КУРСЕ

18 Ноября 2025



12 ноября ТАСС опубликовало информацию о выпуске обновленного атласа Камчатки и новом переиздании книги «Описание земли Камчатской» со ссылкой на пресс-службу издательства «Наука». В пресс-службе объявили: «Новый географический атлас Камчатки будет содержать более 70 новых географических объектов, которые не были отмечены в предыдущих атласах. Выход в свет ожидается в марте 2026 года».

ТАСС процитировало заместителя директора издательства «Наука» Анастасию Колпащикову, которая заявила: «Камчатские ученые на средства гранта Русского географического общества провели ряд полевых исследований, чтобы уточнить существующие карты полуострова. Новые карты включены в современный атлас, который уже ждут административные и бизнес-структуры на полуострове. Так как первое описание Камчатки ровно 270 лет назад вышло в нашем учреждении, мы приняли решение поддержать издание современного атласа».

Далее приводятся слова заместителя председателя Камчатского отделения РГО (Русского географического общества. – Прим. ред.) Татьяны Михайловой: «11 ноября в издательстве прошло совещание по подготовке к изданию нового географического атласа Камчатки. Этот день выбран не случайно, так как 11 ноября 1711 года родился Степан Крашенинников – первый ученый, составивший научное описание Камчатки. Результат исследований Крашенинникова вышел в виде книги «Описание Земли Камчатки» в 1755 году в типографии Академии наук (ныне издательство „Наука“)».

Завершает публикацию высказывание руководителя редакции наук о Земле издательства «Наука» Оксаны Толстых. Она сказала: «В прошлом году к дню рождения Крашенинникова мы переиздали его книгу в премиальном переплете. Мы стремились, чтобы первая книга о Камчатке была представлена на полуострове. Теперь это издание есть в библиотеке губернатора Камчатки, в муниципальных библиотеках, а также продается в книжных магазинах Петропавловска-Камчатского».

Начнем с информации издательства «Наука» о выпуске обновленного атласа Камчатки. Еще в 1989 году научный сотрудник Института вулканологии и сейсмографии ДВО РАН Валерий Быкасов доказывал, что в энциклопедических изданиях площадь полуострова Камчатка указана неверно (здесь надо понимать, что площадь Камчатского края значительно больше площади полуострова Камчатка).

По мнению ученого, площадь полуострова Камчатка составляет не 370 тысяч кв. км, как напечатано в Большой Советской энциклопедии, вышедших на ее основе энциклопедических географических словарях и в Большой Российской энциклопедии, а 270 тысяч кв. км. В первый раз об этом Валерий Быкасов рассказал широкому кругу читателей в статье «Ошибка в географии – но только ли в ней?» («Камчатская правда», 3 сентября 1989 г.), второй раз повторил в публикации «Еще раз про туризм и не только…» («Вести. Камчатка» от 23 июля 2024 года).

В доказательство своих слов автор привел рисунок, где очертания полуострова заключены в ромб с диагоналями 600 км и 1200 км (на рисунке короткая диагональ обозначена отрезком 1-2, длинная отрезком 3-4). Вычислив площадь ромба, которая равна половине произведения длин диагоналей, мы получаем цифру в 360 тысяч кв. км. То есть уже на этом этапе видна допущенная в энциклопедиях неточность.

Чтобы определить площадь Камчатки точнее, мы на чертеже Валерия Быкасова отступили от сторон ромба к его центру на 1 см, что приблизительно составляет 42,86 км (округлим для удобства эту цифру до 43 км). Теперь диагонали нового, внутреннего ромба составили 1114 км и 514 км. Вычислив его площадь, мы получили цифру в 286 290 кв. км.

На чертеже видно, что часть земель полуострова выходит за контуры внутреннего ромба, а часть не может быть учтена, поскольку находится под водой. Если их заштриховать для наглядности, становится видно, что первых, вышедших за пределы ромба, участков заметно меньше, чем вторых, покрытых водой. Таким образом, Валерий Быкасов, скорее всего, прав, и площадь полуострова гораздо ближе к цифре в 270 тысяч кв. км.

Тем не менее, в вышедшем в 2008 году томе Большой Российской энциклопедии напечатано: «Камчатка, полуостров на северо-востоке Азии; один из крупнейших (второй после Таймыра) в России. Пл. 370 тыс. км2. Вытянут с севера на юг на 1200 км, макс. ширина 450 км. Узким (до 100 км) тундровым перешейком Парапольский дол соединяется с материком». Таким образом, в издательстве не только повторили ошибку с площадью, но и допустили еще один «ляп», потому что полуостров Камчатка отделяется от материка не Парапольским долом, протягивающимся по материку с северо-востока на юго-запад, а Рекинниковским долом, простирающимся между материком и полуостровом от Пенжинской губы к Берингову морю с северо-запада на юго-восток.

Интересно, повторятся ли досадные упущения в обновленном географическом атласе Камчатки, которое готовит издательство «Наука»? Дело в том, что граница полуострова должна проходить в самом узком месте его соединения с материком, и на Камчатке это как раз Рекинниковский дол.

На официальном сайте Камчатского краевого правительства указано, что Камчатский край занимает площадь в 464,3 тысячи кв. км. Но можно ли доверять этой цифре, неизвестно. Если ученые ошиблись почти на 100 тысяч кв. км при определении площади полуострова Камчатка, то еще неизвестно, насколько они могли ошибиться при определении площади Камчатского края.

Теперь перейдем к новому изданию книги «Описание Земли Камчатки» в «премиальном переплете», выпущенном, по уверению издательства «Наука», в прошлом году ко дню рождения Степана Крашенинникова. Почему-то руководитель редакции наук о Земле этого издательства Оксана Толстых уверена, что книга «доступна в муниципальных библиотеках, а также продается в книжных магазинах Петропавловска-Камчатского». Вынуждены ее разочаровать. Мы обратились в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (является подведомственным отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО) и спросили о наличии упомянутой книги. Выяснилось, что такого экземпляра в библиотечной системе города нет.

Безуспешными оказались и поиски «Описания земли Камчатки» 2024 года выпуска от издательства «Наука» в книжных магазинах «Читай-город» и «Новая книга» Петропавловска-Камчатского. В «Читай-городе» вообще не нашлось ни одной книги с таким названием, а в «Новой книге» есть и с успехом продается «Описание земли Камчатки» С.П. Крашенинникова, выпущенное в 2018 году в Петропавловске-Камчатском холдинговой компанией «Новая книга» под редакцией А.А. Смышляева.

В книге указано, что текст ее напечатан по изданию 1949 года «С.П. Крашенинников. Описание земли Камчатки с приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов» издательством Главсевморпути. Это издание было четвертым «Описанием земли Камчатки», вышедшим на русском языке.

Первый же тираж книги (1350 экземпляров) вышел в 1756 году и стал классическим научным сочинением по географии и этнографии. В ближайшие годы книгу С.П. Крашенинникова переиздали в Европе на английском, немецком, французском и голландском языках.

Обо всем этом рассказывает в предисловии к своему изданию 2018 года «Новая книга». Там же указано, что «Описание земли Камчатки» переиздавалось в 1994 году издательством «Камшат» (Петропавловск-Камчатский) совместно с издательством «Наука» (Санкт-Петербург) тиражом 10 тысяч экземпляров и являлось точной копией (репринтным изданием) первого издания книги 1756 года. Но, несмотря на появление этого издания, читателям нужна была более полная версия «Описания земли Камчатки» в редакции 1949 года под общей редакцией академика Л.С. Берга). Именно она (цитируем): «Давала всеобъемлющее представление о работе Степана Петровича Крашенинникова и возможность по-настоящему изучать историю, этнографию и географию полуострова тех лет».

Для восполнения этого пробела издательство холдинга «Новая книга» и подготовило еще одно издание книги «Описание земли Камчатки» по версии 1949 года, где воспроизведены иллюстрации из первого издания 1756 года.

В результате получилась отличная книга, которая, в отличие от версии 2024 года издательства «Наука», действительно есть в муниципальных библиотеках, книжных магазинах «Новая книга» и в личных библиотеках увлеченных историей своего края жителей Камчатки.

Соб. инф.