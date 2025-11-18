РУБРИКА «ВОПРОС – ОТВЕТ»

18 Ноября 2025

«Вы много пишете о Героях Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, некогда проживавших или ныне живущих на территории Камчатского края, в честь которых в Парке Победы установлены памятники. Но ведь наверняка есть и те, которым по разным причинам эти памятники не были установлены, можно назвать их имена? И какая работа ведется, чтобы по отношению к ним справедливость восторжествовала?» (Василий Михайлович С., г. Петропавловск-Камчатский)

Уважаемый Василий Михайлович, редакция газеты «Вести» совместно с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) проводит большую работу по установлению имен наших героев. В настоящее время нам известны имена 17 человек, в честь которых не установлены памятные знаки на Алее Героев. Среди них значатся:

 

Участники Великой Отечественной войны:

  1. Дёма Леонид Васильевич (18.06.1916–17.12.2004)
  2. Кирдищев Гавриил Федотович (20.03.1919–13.07.1944)
  3. Комаров Александр Николаевич (15.07.1922–17.08.1982)
  4. Пантелеев Лев Николаевич (19.08.1910–14.04.1980)

Герои Советского Союза послевоенных лет:

  1. Котлов Василий Сергеевич (02.01.1919–23.10.2015)
  2. Михайловский Аркадий Петрович (22.06.1925–17.05.2011)
  3. Манаков Геннадий Михайлович (01.06.1950–26.09.2019)

 

Герои Российской Федерации:

  1. Ахмедов Сухраб Султанович (СВО)
  1. Варфоломеев Валерий Владимирович
  2. Данилов Александр Олегович (СВО)
  3. Казымов Эдуард Иванович (СВО)
  4. Кузьминчук Сергей Вадимович (СВО)
  5. Курбанов Руслан Маркизович (СВО)
  6. Нарушевич Виталий Александрович (СВО)
  7. Никитин Евгений Валерьевич (СВО)
  8. Подшибякин Михаил Иванович (СВО)
  9. Султанов Хантемир Заманович (СВО)

 

Кроме того, по распоряжению главы города от 28.07.2025 № 242-р была создана рабочая группа по разработке предложений по определению критериев, являющихся основанием для рассмотрения вопроса об установке памятника, памятного знака Героям Советского Союза и Российской Федерации на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Утвержден состав рабочей группы:

Беляев Е.А. – глава Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) (председатель рабочей группы);

Лиманов А.С. – председатель Городской Думы ПКГО (заместитель председателя рабочей группы);

Шайгородский Г.А. – заместитель Главы администрации ПКГО (заместитель председателя рабочей группы);

Крюкова А.В. – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО (секретарь рабочей группы);

Члены рабочей группы:

Агеев А.А. – депутат Законодательного Собрания Камчатского края по избирательному округу № 5;

Гаспарян А.А. – заместитель руководителя Управления делами администрации ПКГО;

Кирносенко А.В. – депутат Законодательного Собрания Камчатского края по избирательному округу № 2;

Ковальчук Е.В. – руководитель Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО;

Кузьмин А.В. – начальник муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города Петропавловска-Камчатского».

 

Предложения членов рабочей группы будут учтены в соответствующем нормативно-правовом документе.

 

«Я уже много лет живу недалеко от Парка Победы и часто там гуляю.  Недавно обратила внимание на то, что среди памятников Героям Социалистического Труда отсутствуют полные кавалеры Ордена Трудовой Славы, которые приравнены к Золотой Звезде Героя Социалистического Труда. Хотелось бы узнать, были ли на Камчатке такие люди? (Татьяна Сергеевна К., г. Петропавловск-Камчатский)

 

Уважаемая Татьяна Сергеевна! Мы проверили Вашу информацию. Действительно, на Алее Славы отсутствуют полные кавалеры ордена Трудовой Славы. За получением необходимой информации о камчатских героях труда мы обратились в администрацию ПКГО. Вот что нам ответили:

«В разное время на Камчатке жили и трудились следующие полные кавалеры ордена Трудовой Славы:

 

·         Етекьев Ивва (Иван) Иччевич, полный кавалер ордена Трудовой Славы, звеньевой оленеводческого совхоза «Тигильский» Тигильского района Корякского автономного округа, Камчатская область. Родился 10 апреля 1928 года в селении Утхолок (ныне не существует) Тигильского района Дальневосточного края, ныне – Тигильского района Камчатского края, в семье потомственного кочевника-оленевода. По национальности коряк. Отец Иччев Туликов с малых лет учил его пасти оленей, ловить рыбу, охотиться на зверя, часто брал на дежурства. До 8 лет он кочевал с родителями в табуне, затем учился в селе Белоголовое, после – в Утхолоке, чтобы быть поближе к родителям. Ивва успел окончить 4 класса, после смерти отца был вынужден ехать в табун помогать матери, сестре и младшему брату Каватту.
В конце 1930-х годов они с сестрой Айгит ходили в ночное дежурство сторожить оленей, с началом Великой Отечественной войны Ивва Иччевич работал самостоятельно пастухом-оленеводом. Корякские женщины-чумработницы шили торбаса и рукавицы для отправки на фронт, раз в месяц к ним в табун приезжала агитационная бригада «Красная Яранга» и рассказывала о событиях на фронте. С созданием в марте 1968 года на территории Тигильского района Корякского автономного округа (КАО) оленеводческо-промыслового совхоза «Тигильский» И.И. Етекьева назначили пастухом оленеводческого звена №4 Седанкинского отделения, вскоре – звеньевым этого же 4-го звена. На протяжении ряда лет в его звене были самые высокие по Тигильскому району показатели сохранности взрослого поголовья – не ниже 99,5 процента и приплода молодняка – на 100 январских важенок более 92 телят.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года за трудовую доблесть, проявленную в выполнении народнохозяйственных планов и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов животноводства в 1974 году Етекьев Ивва Иччевич награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени, а Указом от 23 декабря 1976 года он был награждён орденом Трудовой Славы 2-й степени.
В 1983 году совхоз «Тигильский» выполнил план сдачи мяса государству на 141 процент и завоевал первое место по району. Большая заслуга в этой победе принадлежала оленеводам звена И.И. Етекьева, которое продолжало удерживать лидирующее положение среди тигильских животноводов.
Указом Президента СССР от 12 декабря 1983 года за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и принятых обязательств по увеличению производства мяса, молока и других продуктов животноводства в зимний период 1982–1983 годов Етекьев Ивва Иччевич награжден орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.
В декабре 1983 года И.И. Етекьева назначили еще и звеньевым 3-го звена для укрепления его руководства. По итогам работы в 1984 году звено №3 заняло второе место после звена №4, ему было присвоено почетное звание «Коллектив коммунистического труда».
Мастер животноводства 1-го класса (16.04.1985).
Всю свою жизнь он пас в тундре оленей, охотно делился опытом с молодыми оленеводами, в том числе и сыном Леонидом (род. 23.05.1954), который пошел по стопам отца.
В апреле 1996 года Ивва Иччевич вышел на пенсию, с 2004 года проживал в селе Седанка Тигильского района Корякского округа Камчатского края (с июля 2007 года).
Скончался 18 декабря 2009 года.
Награжден орденами Трудовой Славы 1-й (12.12.1983), 2-й (23.12.1976), 3-й (14.02.1976) степени, медалями, в том числе «За трудовое отличие» (1973).

·         Мартьянова Нина Афанасьевна, полный кавалер ордена Трудовой Славы, бригадир отделочников строителей строительно-монтажного управления треста «Камчатсельстрой», Камчатская область. Родилась 16 августа 1942 года в селе Пущино ныне Мильковского района Камчатской области (ныне – Камчатского края) в семье рабочего. Русская. В 1945 году семья переехала в Елизовский район Камчатской области. Трудовую деятельность начала в 1956 году подсобной рабочей в Елизовской райстройконторе. В 1958 году на базе этого предприятия было организовано Елизовское строительно-монтажное управление (СМУ). Со временем освоила специальность маляра, а затем стала бригадиром. В 1967 году Елизовское СМУ было реорганизовано в специализированную передвижную механизированную колонну № 654 (СПМК-654) треста «Камчатсксельстрой». В этой организации проработала до выхода на пенсию. За весь период трудовой деятельности бригада под руководством Мартьяновой постоянно принимала активное участие во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1975 года и 13 августа 1986 года Нина Афанасьевна Мартьянова награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степени.
Указом Президента СССР от 21 декабря 1991 года за большой личный вклад в успешное строительство объектов производственного и социально-культурного назначения, развитие материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса РСФСР Нина Афанасьевна Мартьянова награждена орденами Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.
В 1993 году вышла на заслуженный отдых. Живет в городе Елизово Камчатского края.
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й (12.12.1991), 2-й (13.08.1986) и 3-й (21.04.1975) степени, медалями. Почетный гражданин Елизовского района (2013).

·         Сивер Ярослав Аксентьевич, полный кавалер ордена Трудовой Славы, матрос производственного рефрижератора «Дмитрий Часовитин» Рыбхолодфлота Министерства рыбного хозяйства, Камчатская область. Родился 5 апреля 1939 года в селе Менчичи Владимирского повета Волынского воеводства Польши, ныне – Иваничевского района Волынской области Украины. Украинец.
По окончании срочной службы, которую проходил в воинской части в поселке Нагорный (ныне – в черте города Петропавловск-Камчатский), в начале 1960-х годов поступил на работу в государственное предприятие Управление тралового и рефрижераторного флота (УТРФ, с апреля 1967 года – Камчатрыбфлот) матросом на теплоход «Ханка». До мая 1975 года судно использовалось в транспортном варианте, а после дооборудования – как производственный рефрижератор (ПР). Ярослав Сивер учился у боцмана «Ханки» Алексея Ивановича Потапкина (заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР). Позже он стал боцманом ПР «Ханка» – передового судна Камчатрыбфлота. В 1983 году был удостоен почетного звания «Лучший по профессии» в управлении Рыбхолодфлота (с 1977 года).
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1975 года за самоотверженный долголетний труд на одном предприятии и успехи в выполнении плана 1974 года Ярослав Аксентьевич Сивер награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени, а от 15 апреля 1982 года за успехи в выполнении плана и социалистических обязательств 1981 года – орденом Трудовой Славы 2-й степени.
В середине 1980-х годов Я.А. Сивер перешел работать боцманом на ПР «Дмитрий Часовитин» Рыбхолодфлота, который осуществлял промышленный отлов и переработку рыбы в водах Тихого океана, Охотского и Берингова морей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1988 года за достижение высоких результатов в выполнении планов и социалистических обязательств по добыче рыбы и производству рыбной продукции на основе внедрения прогрессивных технологий и новых методов хозяйствования Сивер Ярослав Аксентьевич награжден орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.
Работал на «Дмитрии Часовитине» вплоть до его списания в 1996 году ввиду изношенности судна.
Проживал в городе Петропавловске-Камчатском – административном центр Камчатской области (с 2007 года – края). Скончался 6 апреля 2002 года. Похоронен на городском кладбище Петропавловска-Камчатского.

От себя добавим, что в Парке Победы на Аллее Героев памятные знаки установлены двадцати девяти Героям Социалистического Труда, приводим их имена, фамилии и фотографии:

 

  1. Алешкин Павел Егорович, 1913 г.р, капитан среднего рыболовного траулера «Полярник» УТРФ, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 02.03.1957.

    2. Власов Михаил Калистратович, 1913 г.р., бригадир морского ставного невода Кихчинского рыбокомбината Усть-Большерецкого района, дата указа 02.03.1957.

    3. Кузнецов Александр Андреевич, 1912 г.р., капитан среднего рыболовного траулера «Север» УТРФ, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 02.03.1957.

    4. Малякин Иван Игнатьевич, 1915 г.р., капитан малого рыболовного сейнера «Воросма» колхоза им. С.М. Кирова Елизовского района, дата указа 02.03.1957.

    5. Муковников Борис Григорьевич, 1916 г.р., капитан малого рыболовного сейнера колхоза им. С.М. Кирова Елизовского района, дата указа 02.03.1957.

    6. Сагаидачный Григорий Кузьмич, 1905 г.р., капитан малого рыболовного сейнера колхоза «Красный труженик» Усть-Большерецкого района, дата указа 02.03.1957.

    7. Слепов Иван Васильевич, 1911 г.р., бригадир столяров Гидротехуправления треста «Камчатрыбстрой», г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 09.08.1958.

    8. Иванова Зинаида Ивановна, 1923 г.р, бригадир полеводческого района совхоза «Начикинский» Елизовского района, дата указа 07.03.1960.

    9. Чернеев Анатолий Александрович, 1930 г.р., капитан теплохода «Лев Толстой» Камчатского морского пароходства, г.Петропавловск-Камчатский, дата указа 03.08.1960.

    10. Солодчук Николай Иванович, 1925 г.р., бригадир рыболовецкой бригады колхоза «Ударник» Карагинского района, дата указа 13.04.1963.

    11. Ахайми Василий Васильевич, 1917 г.р., бригадир рыболовецкой бригады колхоза им. Горького Олюторского района, дата указа 13.04.1963.

    12. Белоусов Семен Григорьевич, 1913 г.р., капитан малого рыболовецкого сейнера колхоза им. Ленина, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 13.14.1963. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года за выдающиеся успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной продукции С.Г. Белоусову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

    13. Мердов Анатолий Федорович, 1934 г.р., капитан среднего рыболовецкого траулера «Крутогорово» УТРФ, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 13.04.1963.

    14. Мещеряков Георгий Васильевич, 1931 г.р., капитан БМРТ «Узбекистан» БОР, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 07.07.1966.

    15. Каморный Александр Николаевич, 1920 г.р., бригадир комплексной бригады Елизовское СМУ треста «Камчатстрой» Елизовского района, дата указа 13.08.1966.

    16. Клепиков Георгий Николаевич, 1914 г.р., капитан теплохода «Николаевск» Камчатского управления морского флота Дальневосточного морского пароходства, г. Петропавловск-Камчатский. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года за досрочное выполнение заданий семилетнего плана по развитию морского транспорта и выдающиеся производственные успехи Г.Н. Клепикову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

    17. Крупенина Конкордия Кириковна, 1916 г.р., бригадир картофелеводческой бригады совхоза «Мильковский» Мильковского района, дата указа 13.03.1916.

    18. Делянский Семён Григорьевич, 1926 г.р. оленевод, звеньевой оленеводческого совхоза «Полярная звезда» Пенжинского района Корякского автономного округа. В 1971 году за выдающиеся трудовые заслуги в развитии оленеводства С.Г. Делянскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

    19. Фуряев Геннадий Иванович, 1936 г.р., бригадир комплексной бригады СМУ-8 треста «Камчатрыбстрой», г. Петропавловск-Камчатский, награжден орденами Ленина, «Знак Почета», присвоены звания «Заслуженный строитель РСФСР» в 1969 г., Герой Социалистического Труда в 1971 г., Ветеран труда в 1998 г., Почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского в 2001 г. В 2006 г. награжден памятной медалью «Энциклопедия “Лучшие люди России”», в 1963 г. значком «Отличник социалистического соревнования Министерства строительства РСФСР», в 2007 г. знаком отличия «Трудовая доблесть России».

    20. Стародубцев Николай Ефимович, 1928 г.р., бригадир портовых рабочих Петропавловского морского порта. В 2005 году имя Н.Е. Стародубцева занесено в почетную галерею «Скрижали Камчатки». Заслуженный ветеран порта, Почетный работник Морского флота – награжден шестью правительственными наградами и имеет в послужном списке более 80 поощрений. 04.05.1971 г. было присвоено звание «Герой Социалистического труда». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени и пятью медалями. Участник трудового фронта, член Совета ветеранов Камчатского края, Почетный работник морского флота.

    21. Савченко Евгений Павлович, 1925 г.р., бригадир прибрежного лова колхоза им. Бекерева Карагинского района, дата указа 26.04.1971.

    22. Громотков Николай Васильевич, 1928 г.р., шофер автобуса Петропавловского пассажирского автотранспортного предприятия № 1, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 04.05.1971.

    23. Числов Константин Андреевич, 1921 г.р., капитан СРТР «Н. Вилков» УТРФ, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 26.04.1971.

    24. Лисаков Михаил Иванович, 1932 г.р., старший тралмастер БОР, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 23.01.1974.

    25. Курьянович Виктор Степанович, 1941 г.р., звеньевой механизированного картофельного звена совхоза «Пограничный» Елизовского района. За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельхозпродуктов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года В.С. Курьяновичу присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В этот же день он был награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

    26. Кибалюк Иван Петрович, 1927 г.р., бригадир монтажников Домостроительного комбината, г.Петропавловск-Камчатский. За самоотверженный труд был награжден двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции, заслуженный строитель Российской Федерации, Герой Социалистического Труда (1980).

    27. Стекольщиков Иван Федорович, 1937 г.р., капитан СТ УПФ КМПО, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 18.03.1985.

    28. Япрынцев Егор Потапович, 1938 г.р., бригадир изготовителей деталей Домостроения ДСК Домостроительного комбината, г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 22.05.1986.

    29. Рошевская Серафима Евгеньевна, 1924 г.р., бригадир-полевод совхоза «Петропавловский», г. Петропавловск-Камчатский, дата указа 1999 г.

 

Через год после открытия Аллеи Героев согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 29.03.2013 № 294 было учреждено звание Героя Труда Российской Федерации.

Позже 21 октября 2020 года Указом Президента Российской Федерации № 633 «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва». Оказалось, что Никита Михалков целый год (1972–1973) служил на военно-морском флоте матросом сначала в полуэкипаже, затем на тральщике в поселке Рыбачий (ныне микрорайон Рыбачий города Вилючинска). Далее привожу отрывки из разных источников о службе и жизни на Камчатке Никиты Сергеевича Михалкова.

«Здесь же Михалков писал очерки для “Камчатского комсомольца” и вел дневник. Эти записи режиссер опубликовал несколько лет назад. Как артист он принял участие в 117-дневном походе по следам красноармейцев, установивших в 1923 году красную власть в этих местах.

“Дорога жуткая… Голый лед. Наш водитель гнал, как всегда… Нас понесло. Кинуло туда, сюда… – и перевернулись… Поставили машину на колеса, поехали дальше. Не знаю, что меня удержало, чтобы не набить этому супермену морду”, – писал Михалков.

А ведь вполне мог. На этих кадрах старший матрос Михалков объясняет сослуживцам азы сценического боя. В этой экспедиции матрос Михалков проехал от Чукотки до Камчатки. Места глухие, пробирались на собачьих упряжках. Температура иногда опускалась до минус 59.

“Вся жизнь этих людей убога и гнусна в своей убогости. И в то же время… чистота проникает сквозь всё это. И как возможно всё соединить?” – делился Михалков в дневнике.

В этой экспедиции будущий режиссер и начал собирать материал для своего первого вестерна “Свой среди чужих, чужой среди своих”.

Тогда на военно-морском флоте служили три года, но, так как у Михалкова было высшее образование, он ушел на “дембель” уже через год».

В соответствии со сложившейся традицией в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа полным кавалерам ордена Трудовой Славы Ивану Етекьеву, Нине Мартьяновой, Ярославу Сиверу и Герою труда Российской Федерации Никите Михалкову на Аллее Героев в Парке Победы краевого центра должны быть установлены памятные знаки.

На вопросы отвечал
Вячеслав Скалацкий

