ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА НЕПРАВ!

18 Ноября 2025



Осторожно, бабушки, или «Казус Долиной»

Недавно на баннерах Петропавловска-Камчатского появилась реклама, из которой следует, что звезда российской эстрады Лариса Долина 17 декабря дает концерт в Камчатском театре драмы и комедии. Знаменитая певица, полагаю, решила тряхнуть стариной неспроста. Последний скандал с продажей её недвижимого имущества в Москве изрядно подорвал финансовое состояние народной артистки Российской Федерации. Её судебная тяжба с добросовестным приобретателем элитной недвижимости Полиной Лурье закончилась в пользу певицы. В юриспруденции этот случай получил название «Казус Долиной». После чего по стране прокатилась разрушительная волна квартирных сделок, изрядно повредившая опоры Гражданского кодекса РФ. Речь идет о приобретении жилья на вторичном рынке, перевернувшем логику и нормы права с ног на голову. В настоящее время, подобрав подходящее жилье, пройдя необходимые процедуры, в том числе проверку дееспособности продавца подходящей квартиры, оформив сделку у нотариуса и в органах Росреестра, добросовестный покупатель рискует остаться без жилья и денег. Причиной такого исхода стали сотни решений судов общей юрисдикции на территории Российской Федерации, согласно которым продавцы, «подарившие» деньги мошенникам после сделки, получают свое жилье обратно в собственность, а добросовестный покупатель остается ни с чем.

Напомним нашим читателям, как начиналась эта драматическая история, которая произошла с известной семидесятилетней певицей Ларисой Долиной, о которой трубили все федеральные каналы и блогеры. В прошлом году она стала жертвой телефонных мошенников (Оказывается, звезда эстрады не смотрит телевизор, не читает газет и не заглядывает в интернет. Иначе как объяснить допущенную ею глупость?!). По словам женщины, на нее оказали давление, запугали и вынудили продать московскую квартиру. Деньги, полученные от продажи, она отдала незнакомым людям на сохранение, которые, разумеется, исчезли, прихватив более двух сотен миллионов рублей, половина из них составляла стоимость проданной квартиры.

Покупательницей квартиры стала московская бизнесвумен Полина Лурье, 1990 года рождения. Весной 2025 года суд встал на сторону Долиной, признав сделку недействительной, а исковые требования Полины о выселении отклонил. Таким образом, Лурье лишилась и жилья, и собственных денег, потраченных на покупку квартиры. Основанием для аннулирования сделки стали «введение продавца в заблуждение мошенниками» и то, что певица «не осознавала последствий своих поступков». Любопытно, с какого момента она всё же начала осознавать последствия своих поступков или она не осознает их до сих пор?

Это беспрецедентное решение дало старт огромной череде исковых заявлений о признании сделок недействительными, после которых общество раскололось на две неравные части. Одни, оказавшиеся в меньшинстве (обыватели со стороны), жалеют милых бабушек в платочках, которые продают свои квартиры, а потом без тени стыда и совести сидят на процессах и утверждают, что деньги за продажу квартиры забрали мошенники. Другая, более значительная часть, сочувствует добросовестным покупателям, взявшим ипотеки, вывернувшим карманы наизнанку и которым теперь просто негде жить. Они уповают на справедливость закона, выплачивая деньги банкам, взятые в долг на приобретение жилья.

Изумляет, что суд встает на сторону обманутых пожилых людей, толком не проверив правдивость их информации и представляемых ими сведений, не берет во внимание справки о дееспособности граждан, подписавших договоры купли-продажи, не учитывает сведения нотариусов, удостоверивших сделку, которые уверяют, что в момент сделок продавцы были вменяемы и осознавали последствия своих поступков. Кроме того, в нарушение гражданского законодательства, принимая решения, суд применяет лишь одностороннюю реституцию (возврат исполненного по недействительной сделке только одной из сторон, признанной добросовестной), в данных случая в пользу продавцов – возвращает продавцам жилье в собственность.

Вместе с тем в сделке вторая добросовестная сторона – покупатель, лишается возможности получить свои кровные деньги, выплаченные продавцу недвижимости, обратно, поскольку у пожилых пенсионеров таких денег нет, и, как правило, предмет спора – квартира, единственное место жительства для бедных стариков, на которое обращение долга запрещено.

Переломным моментом в этой несправедливости стали судебные споры с семьями участников СВО, которые, как и обычные граждане, приобретают жилье у стариков, только деньги на покупку используют из бюджетов разных уровней – за исполнение воинского долга, ранения и гибель. По данной категории дел судебных решений пока нет, но добросовестные покупатели, попавшие в такие же ловушки, внимательно следят за исходом подобных споров. Многие юристы и адвокаты бьют в колокола и требуют у Верховного суда Российской Федерации обратить внимание на этот перекос в соблюдении прав граждан. Некоторые специалисты предлагают ряд бесполезных советов, которые сводятся к ведению аудио- и видеозаписей всех переговоров с продавцом, контроль прописки бабушек по новому адресу жительства, проведение психолого-психиатрического обследования стариков в государственных клиниках и сопровождение этими специалистами сделок, а также банковское участие в передаче средств.

Мнения юристов в отношении судебного вердикта разделились. Так как суд проходил в закрытом режиме, то объективная информация, несмотря на громкое пиар-сопровождение со стороны Ларисы Долиной, оказалась крайне скудна. Вот что сообщало агентство РИА Новости: «Защита Долиной выбрала неожиданную линию – представители артистки утверждают, что сделка проводилась в состоянии, когда она не могла понимать значение своих действий из-за „психической неустойчивости“. Это достаточно серьезное психическое отклонение, граничащее с шизофренией, о чем говорят всевозможные диссертационные исследования в этой области. Однако на гражданском процессе представители певицы так и не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Эта стратегия защиты вызывает вопросы у экспертов».

«Казус Долиной» прокомментировал маститый юрист, кандидат юридических наук адвокат МГКА (1995–2005) Михаил Галятин. Сам он себя называет: «лектор Федеральной палаты адвокатов РФ, православный стоик (Что само по себе несовместимо. Это всё равно как говорить «православный атеист». – Прим. ред.), писатель, независимый консультант, автор и ментор (наставник, воспитатель. – Прим. ред.)», который назвал решение суда «уникальным прецедентом» (цитирую): «Уникальность его была в виртуозном балансе. Суд не просто применил шаблон – он провел тонкую, почти ювелирную работу, взвесив на одних весах виктимность (склонность человека чувствовать себя жертвой в различных жизненных ситуациях. Оказывается, Лариса Долина имеет такую ничем не доказанную склонность. Любопытно узнать, как с такой склонностью она смогла добиться успеха на советско-российской эстраде?! – Прим. ред.) собственника (Долиной, попавшей под пресс) (Какой?! – Прим. ред.) и правовую беспечность приобретателя (Лурье, проигнорировавшей „красные флаги“). Результат: защита того, кто нуждался в ней больше, – потерпевшего от мошенничества».

Странно об этом слышать от господина Галятина, который в 2016 году предупреждал студентов юридического факультета вот о чем (любопытствующим можно заглянуть на сайт: http://mgalyatin.wix.com/art-of-litigation):

«Я хочу предупредить вас, что…

Вы осознаете, что перед законом далеко не все равны. Более равен тот, у кого больше денег. А норма права это совсем не общеобязательное правило поведения, а инструмент для достижения целей и удовлетворения интересов конкретных людей или их сборищ.

Вы уясняете, что в суде побеждает не тот, у кого есть субъективное право, предоставленное ему законом, а тот, кто докажет отсутствие этого права у другого. Субъективное право есть иллюзия. И она остается таковой до тех пор, пока ваше право не будет подтверждено решением суда, вступившим в законную силу.

Вы осмыслите, что справедливости нет места среди людей. Вы не найдете ее в судах…»

Давайте отвлечемся от квартирного вопроса и порассуждаем, например, о клиентах банка. Допустим, один из дееспособных и добросовестных кредитополучателей занял в банке полтора миллиона рублей, а затем отдал их мошеннику. После чего отказался возвращать кредит, пояснив суду, что страдает психической неустойчивостью и кроме того находился под постоянным давлением телефонных мошенников. Следуя логике процесса Полины Лурье против Ларисы Долиной, суд должен принять сторону заемщика и оставить банк в проигрыше. Однако я уверен, что суд в ста случаях из ста встанет на защиту банковских интересов. Неправда ли эта ситуация укладывается в рамки обстоятельств «Казуса Долиной», только с другим, противоположным исходом? То есть в российской юриспруденции судебное решение в пользу Ларисы Долиной можно сравнить с последствиями от падения Тунгусского метеорита, наломать столько дров до сих пор удавалось только ему.

На мой взгляд, в суде победил статус известной возрастной певицы, грамотно выстроившей пиар-кампанию в свою защиту и нашедшей мощных покровителей своего когда-то искрометного таланта. Как сказал один из героев советского фильма «Классик»: «Старость надо уважать». Правда, никто из покровителей не ожидал, что после решения суда возникнет эффект домино и вся государственная юриспруденция сложится в противоположную сторону от логики, здравого смысла, одним словом – законности. И еще, в настоящее время, без кардинального подхода к изменению судебной практики, остается воспользоваться лишь одним советом – не покупать квартиры у пенсионеров! Если ситуация не изменится, то российский рынок вторичного жилья будет заморожен навсегда!

Эх, «Умом Россию не понять...»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ