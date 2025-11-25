ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

25 Ноября 2025



Глеб Яковлевич Горбовский

(1931–2019)

Глеб Яковлевич Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде в учительской семье. Отец, выходец из крестьянской старообрядческой семьи Яков Алексеевич Горбовский (1900–1992), был репрессирован в 1937 году, отбыл срок 10 лет в трудовых лагерях, а потому получил поражение в правах на жительство в крупных городах и поселках на Волге, жил в Кинешме.

После ареста мать вскоре вышла замуж за прокурора, который обвинял отца. Мать, дочь коми-зырянской детской писательницы Агнии Сухановой, Галина Ивановна Суханова, перед самой войной отправила сына к сестре арестованного мужа в городе Порхове Псковской области, который захватили немцы.

После Победы разыскалась мать, пробывшая всю блокаду в Ленинграде. Поэт позже вспоминал, как он скитался по детдомам, пока мать с отчимом не нашли его и не определили в ремесленное училище на плотника. Из училища он попал в колонию для несовершеннолетних преступников в город Маркс Саратовской области.

Совершил удачный побег. Добрался до Ленинграда, но мать с отчимом к тому времени перебрались в Новосибирск. И Глеб уехал в город Кинешму Ивановской области, где преподавал в сельской школе его ссыльный отец, который помог ему оформить паспорт и окончить семилетку. Восьмой класс Глеб закончил в Ленинграде, затем служил три года в стройбате, часто из-за нарушения дисциплины сидел на гауптвахте.

После службы в армии поступил в ленинградский политехникум, откуда был отчислен через два года. Занимался в Литературном объединении у Глеба Семёнова в Горном институте. В литобъединении Горного института он познакомился с Лидией Гладкой – будущей женой, дипломированным геологом и поэтессой, с которой он ехал на Сахалин и работал в геологических партиях несколько лет на различных подсобных должностях: рабочим, коллектором, взрывником.

Стихи стал писать в шестнадцать лет, в армии написал одну из самых известных своих песен «Сижу на нарах, как король на именинах». Первая публикация стихов была в волховской районной газете «Сталинская правда» в 1955 году. Первая книга вышла в 1960 году. Член Союза писателей СССР с 1963 года. С тех пор выпустил ещё 25 поэтических сборников. С 1974 года пишет прозу. Написал либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова.

За свой весомый вклад в развитие российской литературы Глеб Горбовский получал часто премии и награды:

- Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1984) – за книгу стихов «Черты лица» (1982),

- Лауреат конкурса «Умное сердце» имени Андрея Платонова по разделу «Поэзия», Москва (1985),

- Лауреат общественного конкурса (по опросу жителей Санкт-Петербурга) «Литератор года» (2001),

- «Золотое перо» Межрегионального Союза писателей Северо-Запада (2001),

- православная литературная премия Святого князя Александра Невского (2005),

- премия правительства Санкт-Петербурга в области литературы (2005),

- Новая Пушкинская премия (2005),

- Премия Союзного государства (Беларусь) (2012).

- орден «Знак Почёта» (1981),

- Петровская медаль «За веру и верность» от Капитула российских орденов (2000),

- юбилейная медаль памяти маршала Георгия Жукова (2001).

Глеб Горбовский умеет находить какие-то удивительно сердечные и в то же время удивительно точные слова, когда пишет о людях, своей Отчизне, когда он вспоминает её минувшее и смотрит в её грядущее, когда он вспоминает её прекрасную природу.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

В берёзовой рубахе,

в душистых сапогах

идёт полями пахарь

с букетиком в руках.

Несёт своей любимой

свой васильковый смех...

И вдруг – проходит мимо

её, меня и всех...

Идёт, уходит пахарь.

Дай Бог ему – всего...

И пролетают птахи

сквозь тень и плоть его.

ОДА ЖИЗНИ

Во Храме Бытия,

где голубеют своды,

не замер камнем я

и не истёк, как воды.

Свечою не оплыл

и не опал листвою...

Не гением прослыл,

а – лишь самим собою.

Срывал я и плоды,

тщетою мозг мороча,

но были мне черты

небес – милее прочих.

Не избегал утех,

боготворя земное,

но лица женщин всех

сошлись в одно – родное...

Немало стран узрел,

кочуя и бытуя,

но лишь одну воспел –

Россию, Русь святую.

...Во Храме Бытия,

где фимиам и сера,

ликует плоть моя,

но – торжествует вера!

ЯЗЫК

Подустали и мысли, и плечи…

Как ты там ни кипи, ни бурли, –

на одном языке – человечьем!

изъясняются люди Земли.

Отчего наша речь, зачастую, –

и мелка, и груба, и пуста?..

Даже ветры торжественней дуют,

вдохновенней рокочет вода!

Это рыбы на рыбьем, ничтожном.

Это зверь – на своём языке…

Ну, а мы, человеки – на Божьем –

и в любви, и в смертельной тоске…

СЫН РОССИИ

Если выстоять нужно,

Как в окопе, в судьбе,

«У России есть Пушкин!» –

Говорю я себе.

Чуть подтаяли силы,

Не ропщу, не корю,

«Пушкин есть у России!» –

Как молитву творю.

…Есть и правда, и сила

На российской земле,

Коль такие светила

Загорались во мгле.

Глеб Горбовский принадлежит к «ленинградской школе» поэтов. Иосиф Бродский в своё время познакомил его с Анной Ахматовой. А творческое начало у Глеба Горбовского идет от собственных родителей, учителей русского языка и литературы. Многие стихотворения Глеба Горбовского, раз услышав, невозможно забыть, к примеру:

НА ТАНЦАХ

Ты – танцуешь! А юбка летает...

Голова улеглась на погон.

И какая-то грусть нарастает

с четырёх неизвестных сторон...

Бьёт отчаянно в литавры мужчина.

Дует женщина страшно в трубу.

Ты ещё у меня молодчина,

что не плачешь, кусая губу.

Офицерик твой, мышь полевая,

спинку серую выгнул дугой.

Ничего-то он, глупый, не знает,

даже то, что он вовсе – другой...

Глебу Горбовскому выпало наивысшее счастье, которое только может достаться поэту: песни на стихи, написанные им, считались народными творениями, были на слуху и звучали повсеместно без оглядки на автора. Еще бы – ведь это «У павильона "Пиво-воды"…», «Когда фонарики качаются ночные», «На таганской площади»!..

В какой-то мере автором этих прославленных песен действительно был многонациональный советский народ. Нелегкую биографию своего народа в полной мере разделил Глеб Горбовский.

Отец считал, что в ранних стихах Глеба недостаточно любви и тепла. Горбовский это учел. Его стихи-песни пошли косяком еще в 1950-е. Музыку к ним сочинял (хотя это и громко сказано) сам автор. Сказался его богатый опыт жизни в простой рабочей, а то и приблатненной среде. Это были те самые «Когда качаются фонарики ночные…», «Ах вы груди мои, груди, носят женские вас люди» и частушки. К частушкам Горбовский вернулся в год распада СССР:

«Что за странная страна,

Не поймешь какая?

Выпил – власть была одна,

Закусил – другая!»

Это было написано 19 августа 1991 года.

В «простонародных» текстах Горбовского много сниженной лексики, примитивных речевых оборотов, обращений к самому «дну» жизни, сарказма – и любви. «Героев» этих песен – тех самых рядовых советских обывателей, от лица, от души которых высказывался, Глеб Яковлевич любил всеми фибрами души. Недаром он не принял перестройку и не одобрял распад СССР…

Некоторые песни на стихи Горбовского были созданы вполне официально. Мелодии к ним писал, в частности, В. П. Соловьев-Седой. С огромным опозданием я узнала, что милая эстрадная композиция моего детства «Папа, подари мне куклу!» тоже обязана своим существованием Глебу Горбовскому. Песни на стихи Горбовского исполняли Вахтанг Кикабидзе, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Александр Дольский и другие звезды отечественной эстрады и бардовской песни. А еще ему принадлежало либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова.

Глеб Горбовский был автором более чем двадцати поэтических сборников, отдельно надо считать детские книги. В зрелости он начал писать прозу. Также на стыке исторических эпох, советской и постсоветской, написал книгу воспоминаний «Остывшие следы». В старости Глеб Яковлевич обладал целым рядом престижных званий: член Русского ПЕН-центра, академик Академии российской словесности, обладатель Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1984) и Царскосельской художественной премии (2016), кавалер ордена «Знак Почёта». Бесшабашный паренек, убегавший из детдомов, бродяжничавший и воровавший оружие (было и такое!), да и молодой рабочий и сотрудник геологоразведочной экспедиции остались далеко в прошлом. Но есть связующее звено между «тем» и «этим» Горбовским – известным и авторитетным литератором, скончавшимся 26 февраля 2019 в возрасте 87 лет и похороненным на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Это песни, которые до сих пор поют. Композиции Горбовского уже звучат с престижных сцен и центральных телеканалов. Не так давно в какой-то музыкальной передаче Александр Маршал с военным ансамблем наяривал «У павильона "Пиво-воды…"». Теперь уже фамилия автора слов ни для кого не тайна.

«Горбовский одержим поисками изначального смысла явлений жизни; его одиночество требует утешения; связь между эпохой и вечностью, реальностью и сказкой, человеком и вселенной постоянно воплощается в новых и новых поэтических образах. Показывая человека с его ответственностью перед самим собой, перед другими людьми и судьбой, Горбовский способен быть выше советской повседневности и от её непосредственного изображения прийти к этим основным жизненным вопросам как символам», – писал о поэте литературовед Вольфганг Казак.

В день, когда Глебу Горбовскому могло бы, но не исполнилось 90 лет, «Ревизор.ru» дарит своим читателям одно из таких стихотворений – о советской действительности как символе вечных вопросов. Оно написало в 1961 году и тоже «пошло в народ», но чуть менее известно, чем баллада о постовом или песенка о фонариках. Тем и интересно!

Автор слов и музыки – Глеб Горбовский.

СМЕРТЬ ЮВЕЛИРА

Он вёз директора из треста

на «волге» цвета изумруд...

Не суждено было до места

доехать тем, кого везут.

На самом резком повороте

хватил шофёра паралич.

В предсмертной жалобной икоте

упал на руль шофёр Кузьмич.

Директор делал выкрутасы,

баранку рвал у мертвеца.

Но не одна на свете трасса

ведь не бывает без конца.

Она кончалась магазином,

где ювелир, как изумруд,

стоял, роскошный рот разинув,

сказав: «Сейчас меня убьют...»

Вот так убили ювелира.

Убил его мертвяк шофёр.

И поэтическая лира –

на том кончает разговор.

stihi.ru

rewizor.ru