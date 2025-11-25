ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

25 Ноября 2025



Николай Николаевич Ге

(15.02.1831-01.06.1894)

Николай Ге родился 15 февраля 1831 года в Воронеже в семье помещика французского происхождения. Прадед будущего художника был французским дворянином Matieu de Gay, бежавшим в Россию из страха перед Великой французской революцией. В России его стали называть Матвей Ге. Дед Осип Матвеевич служил в чине прапорщика в Конно-гренадерском Военного ордена полку. Отец, Николай Осипович, после начального образования в частном пансионате был зачислен в Дворянский полк, окончил военное училище, принимал участие в заграничном походе русской армии и брал штурмом Париж, чем окончательно закрепил за собой статут гражданина России. Он женился на дочери ссыльного польского дворянина, проживавшего вместе с семьей в Воронеже на поселении, Елене Садовской, которая позже родила ему троих сыновей. Спустя три месяца после рождения Николая, младшего ребенка, она скончалась от холеры.

Воспитанием детей занималась их бабушка и крепостная женщина, которую все называли няня Наташа. Спустя несколько лет отец женился во второй раз, после отставки приобрел имение в селе Попелюхи Могилевского уезда Подольской губернии, где усердно занялся сельским хозяйством.

В 1840 году Николая отправили жить и учиться в киевский частный пансионат Гедуэна. Спустя год он поступил в Первую киевскую гимназию (мужское среднее учебное заведение в Киеве), где впервые проявил способности к рисованию. Однако практичный отец настоял, чтобы сын после окончания гимназии поступил на физико-математический факультет Университета Святого Владимира (г. Киев). Проучившись в университете год, Николай перевелся в Императорский университет на ту же специальность и переехал в Санкт-Петербург, где к тому времени жил его старший брат. Тягу к точным наукам Николай никогда не испытывал и, поселившись в столице, начал упорно учиться рисованию.

В 1850 году Ге бросил университет и поступил в Императорскую Академию художеств. После пяти лет обучения Николай получил Малую золотую медаль за картину «Ахиллес оплакивает Патрокла», в основу которой легла поэма Гомера «Илиада».

Согласно сюжету троянец Гектор обратился за помощью к Аполлону, чтобы убить Ахиллеса, но вместо него жизни лишил Патрокла, надевшего доспехи лучшего друга. На картине изображен погибший Патрокл с полуобнаженным телом без доспехов, которые забрали троянцы в качестве трофеев. Над ним склонился убитый горем Ахиллес. Рядом стоит его мать Федита с новыми золотыми доспехами, выкованными Гефестом. Среди скорбящих изображен воин, скрывающий лицо, облитое слезами.

Темный фон работы передает общее настроение драматического сюжета. Однако яркие и сочные краски одеяний героев, подобранных автором, гармонично сочетаются друг с другом.

Работа выполнена на холсте маслом, в настоящее время хранится в Национальном художественном музее Республики Беларусь (г. Минск).

За выпускную работу «Саул у Аэндорской волшебницы» в 1857 году Николай получил Большую золотую медаль, дающую право на поездку за границу, проживание в Европе за счет Академии и звание классного художника 1-й степени.

В основе полотна лежал библейский сюжет, согласно которому первый израильский царь Саул перед важным походом решил узнать свою судьбу. Аэндорская волшебница вызвала тень пророка Самуила, который предсказал правителю и его сыновьям страшную гибель, поскольку однажды Саул не исполнил предписаний Бога.

Картина выполнена в мрачных тонах с использованием цветовых контрастов: белого одеяния духа и красной мантии Саула, лежащего на земле. Автор сумел передать отчаяние, запечатленное на лице иудейского царя после неутешительного предсказания Самуила.

Согласно библейской истории, на следующий день после встречи с тенью пророка состоялась битва, в ходе которой сыновья Саула были убиты, а сам царь, поняв, что он наказан за обращение к волшебнице, покончил с собой.

Полотно поступило в фонды Государственного русского музея в 1923 году, в настоящее время экспонируется в Михайловском дворце Санкт-Петербурга.

После окончания Академии Николай уехал за границу. Он побывал в Германии, Швейцарии, Италии и Франции. В Риме Ге посещал картинные галереи и создавал этюды. В 1861 году мастер приступил к работе «Тайная вечеря», которую привез в Петербург в 1863 году и представил её на осенней выставке в Академии художеств.

На картине изображена последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками, во время которой он предсказал предательство одного из них. На ней Ге нарушил привычную каноничность трактовки евангельского сюжета, представляющего собой торжественное застолье. Он изобразил реальную психологическую драму, наделив персонажей работы человеческими качествами, где Христос пребывал в глубоком огорчении, а его ученики – гневе и удивлении.

Светом озарены лица Христа, полулежащего на низком ложе, коленопреклоненного Иоанна, самого молодого его ученика, апостола Петра, стоящего с другой стороны, и учеников, столпившихся за спиной учителя. В темном углу полотна на переднем плане виден почти черный силуэт Иуды Искариота, которому Христос сказал, что знает о его предательстве. В основе цветового решения автор применил образный подход, сочетающий светлые и глубокие темные оттенки, символизирующие борьбу света и тьмы.

Картина произвела на зрителей сильное впечатление. За полотно Академия художеств удостоила Ге звания профессора, минуя звание академика. Картину приобрел император Александр II за десять тысяч рублей серебром и передал её в музей Академии, однако против картины выступила Церковь и некоторые представители общественности. Они видели в работе ссору обыкновенных людей, собравшихся поужинать, и считали недопустимым и оскорбительным для верующих такое упрощение судьбоносного события.

Полотно находится в фондах Русского музея и экспонируется в Михайловском дворце.

Существует несколько уменьшенных авторских повторений этого полотна. Одно из них, датированное 1864 годом, находится в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. Другое уменьшенное повторение, датированное 1866 годом, принадлежит коллекции Государственной Третьяковской галереи. Оно было написано по заказу известного предпринимателя и коллекционера Козьмы Солдатёнкова. После его смерти в 1901 году коллекция согласно завещанию была передана Румянцевскому музею, а после расформирования музея в 1925 году картина поступила в Третьяковскую галерею.

После непродолжительного пребывания в России Ге уехал во Флоренцию, где написал много портретов и сюжетов на евангельскую тему. В конце 1869 года художник вернулся в Россию, где принял активное участие в создании Товарищества передвижных художественных выставок.

Для Первой передвижной выставки в 1871 году Ге написал картину «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Работа над ней началась в преддверии двухсотлетия со дня рождения императора. Грядущий юбилей активизировал споры вокруг личности самодержца и его реформ. Алексей был старшим сыном Петра, который родился в первом браке с Евдокией Лопухиной. Петр стремился создать из боярской Руси мощное европейское государство, а сын был приверженцем старых устоев. Когда конфликт с отцом, намеревавшимся отстранить Алексея от наследования, обострился, царевич тайно бежал в Вену, где начал переговоры со шведами об интервенции в Россию.

Царевича удалось вернуть на родину обещанием простить государственную измену. В России он был арестован. На допросах Алексей выдал имена своих сообщников и заговорщиков. Сенат с согласия отца приговорил Алексея Петровича к смертной казни. Однако незадолго до исполнения приговора царевич умер при невыясненных обстоятельствах. Официально было объявлено, что Алексей скончался от душевных мук, осознав содеянное. Знающие же люди утверждали, что царевича до смерти жестоко запытали для получения признательных показаний. В народе шептались, будто сына отравил сам отец, надолго присвоив ему звание «сыноубийцы».

На полотне автор изобразил поникшую фигуру царевича с бледным удлиненным лицом, опущенным к полу взглядом, безвольно висящими вдоль тела руками. Напротив него сидит император, гневный взгляд которого обращен на сына.

Перед созданием картины Николай Ге изучал портреты Петра I и царевича Алексея, костюмы, интерьеры ХVIII века. Однако главной задачей автора была необходимость передать эмоциональную и психологическую достоверность конфликта между отцом и сыном. Строгая геометрия белых и черных плиток пола выглядит, словно шахматная доска, на которой разыгрывалась финальная партия, проигранная государственным изменником.

Картина произвела сильное впечатление на современников и была куплена известным меценатом и коллекционером Павлом Третьяковым для своей коллекции. В настоящее время полотно хранится в Третьяковской галерее. В Михайловском дворце Русского музея экспонируется повторение одноименной картины, выполненное автором спустя год.

За шесть лет жизни и работы в Санкт-Петербурге Николай написал портреты известнейших интеллигентов России, в том числе писателя Ивана Тургенева, поэта Николая Некрасова, писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина, историка Николая Костомарова, скульптора Марка Антокольского. В этот же период написаны две потрясающие работы на исторические темы: «Екатерина II у гроба Елизаветы» (1874 год) и «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» (1875 год), в основу которой легли реальные исторические события.

В центре сюжета автор изобразил визит к ссыльному Пушкину его лицейского друга Ивана Пущина. Тогда навещать опального поэта было опасным занятием, но в январе 1825 года друг не послушался предостережений родных и отправился в Михайловское.

На полотне Александр Пушкин читал другу вслух комедию Александра Грибоедова «Горе от ума», привезенную Пущиным с собой. Пьеса привела поэта восторг, поэтому он декламировал её стоя. На заднем плане изображена няня Арина Родионовна, которая оторвалась от вязания, чтобы послушать любимого и талантливого воспитанника.

Согласно историческим сведениям Пущин успел рассказать другу о тайном обществе и своих планах, направленных на государственный переворот и устранение самодержавия. В декабре того же года он вместе с группой дворян-единомышленников и солдатами вышли на Сенатскую площадь для участия в восстании, которое позже назовут Восстанием декабристов. Император Николай I сумел подавить восстание, его организаторов приговорили к смертной казни, соучастники событий были арестованы, осуждены и приговорены к наказанию. Иван Пущин получил 25 лет каторги. Встреча в Михайловском оказалась последней для друзей.

Картина «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» не произвела впечатления на критиков и общественность. Разгромные рецензии подорвали уверенность автора в своём таланте. Вскоре он покинул Петербург и переехал в Черниговскую губернию (ныне территория Украины), где на время отказался от искусства и всерьез увлекся вопросами религии и морали. Однако крайняя нужда заставила художника вернуться к творчеству. Он стал писать портреты на заказ, за которые брался неохотно.

Одной из последних работ автора стала картина «Что есть истина?» (1890 года). На ней художник изобразил Понтия Пилата и Иисуса Христа. В основе картины лежал евангельский сюжет.

В работе Ге решил отказаться от многовековой традиции изображать Христа как человека, красивого духом и телом. На его картине Христос среднего роста, измученный, худой и тщедушный. Пилат изображен спиной к зрителям, но даже в такой позе в нём угадывается чувство внутреннего достоинства, осознание своей правоты и превосходства над Христом. Подняв руку, Пилат вопрошает: «В чём есть истина?», но ответ оборванного нищего ему явно не нужен. Таинственный мужчина в полумраке смотрит на собеседника взглядом, наполненным силой духа, и молчит. Прежде Христос тщетно пытался объяснить, что Бог и есть истина, а он Его посланник – проводник истины на земле.

Картина экспонировалась на 18-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок, но была осуждена обществом. Критики обвинили автора в несоответствии полотна смыслу евангельского рассказа, который являлся главным критерием оценки мастерства того времени. Вскоре отзывы на полотно стали похожими на травлю художника. По приказу Санкт-Петербургского градоначальника картина была снята с выставки и запрещена к экспонированию.

Скандальная судьба картины заставила Павла Третьякова воздержаться от её приобретения, он опасался последствий нарушения запрета. К тому же полотно не понравилось коллекционеру. Однако писатель Лев Толстой, который считал картину гениальной, заступился за автора и смог убедить Павла Михайловича изменить мнение. Положившись на авторитет Толстого, Третьяков купил эту работу. В настоящее время картина находится Третьяковской галерее.

Существует предположение, что созданию образа Иешуа Га-Ноцри в романе «Мастер и Маргарита» предшествовало знакомство Михаила Булгакова с полотном Николая Ге «В чём есть истина?», вдохновившим писателя.

После разгромных статей и отрицательных отзывов на свое творчество Николай Ге купил поместье на Черниговщине и уехал из Санкт-Петербурга. Картины на библейские темы, написанные в последние годы жизни: «Выход с Тайной вечери» (1889 год), «Иуда» (Совесть) (1891 год), «Суд Синедриона. «Повинен смерти» (1892 год), «Распятие» (1894 год) постигла та же участь, что и предыдущие работы автора. Его обвиняли в кощунстве, богохульстве, осквернении символов веры.

За два года до смерти Николай Николаевич написал автопортрет, который впоследствии стал считаться лучшим произведением художника. С картины на зрителя смотрит взрослый мужчина, его глаза наполнены мудростью прожитых лет и вселенской грустью человека, творчество и размышления которого не оценили современники. Отчаяние во взгляде отсутствует, есть только печаль и предчувствие неминуемой смерти. Полотно хранится в Киевской картинной галерее.

В личной жизни художник оказался однолюбом. Его единственной избранницей стала сестра лучшего друга Пармена Забелло, с которым в юности они вместе учились в Киевской гимназии, после учебы в Императорской Академии художеств несколько лет снимали квартиру и носили один фрак на двоих. Девушку звали Анной, она жила в родительском поместье на Черниговщине и писала брату нежные письма. Николай, случайно причитав одно из них, вскоре сам стал писать юной незнакомке и обнаружил сходство их вкусов в литературе, философии и общественной мысли. За год до окончания Академии художеств пара обвенчалась. В браке родилось двое сыновей – Петр и Николай. Супруга во всём поддерживала художника, была рядом в период творческих кризисов и первым критиком его работ.

В браке супруги прожили тридцать пять лет. Анна Петровна Ге умерла в 1891 году и была похоронена в саду своей усадьбы. Художник пережил супругу всего на три года. Николай Николаевич Ге умер 1 июня 1894 года и был погребен рядом с супругой.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)