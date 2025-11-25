500 РУБЛЕЙ – И ТЫ НЕ ПСИХ!

25 Ноября 2025



Продолжение темы «Покупатель всегда неправ»

После публикации статьи «Покупатель всегда неправ» в прошлом выпуске нашей газеты стало известно о первом в России судебном процессе, выигранном добросовестным покупателем у «жертвы мошенников». Квартиры чуть было не лишилась семья участника СВО, купившая жилье у пожилой женщины.

Напомним, что в нашей публикации говорилось об участившейся в РФ судебной практике, когда суды массово принимают сторону «жертв мошенников», оставляя добросовестных покупателей ни с чем. «Спусковым крючком» послужил громкий процесс по иску престарелой звезды российской эстрады Ларисы Долиной. Семидесятилетняя певица, по её словам, попала под давление телефонных аферистов и, действуя по их указаниям, продала квартиру и отдала полученные за неё деньги незнакомцам, которые с ними бесследно исчезли. Сам суд проходил в закрытом режиме, однако известно, что защитники Долиной утверждали, будто их подзащитная в момент заключения сделки не могла понимать значения своих действий из-за «психической неустойчивости». Когда по решению суда квартиру певице вернули, её даже не обязали возместить ущерб покупательнице. После этого сотни бабушек и дедушек по всей стране кинулись возвращать свои проданные квартиры через суды, заявив, что отдали деньги аферистам. Суды стеной встали на защиту «жертв мошенников».

Переломить ситуацию удалось адвокату Ольге Чернышовой в Республике Саха (Якутия). Подробности этой истории поведали наши коллеги из информационного агентства «ТайгаПост». Они рассказали, что в августе 2023 года жена участника СВО нашла в интернете объявление о продаже «двушки» в Якутске. Продавала её вполне бодрая и энергичная 72-летняя женщина. Продавец заключила договор с риэлторской компанией и 11 сентября завершила сделку.

Семья фронтовика отдала за квартиру 5,5 миллиона рублей, куда вошли личные сбережения, материнский капитал и кредит. А через две недели продавец обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, которые оставили её без денег за проданную квартиру и заставили взять кредиты. В январе пенсионерка подала иск в суд об отмене сделки и возвращении ей квартиры.

А дальше всё пошло по накатанной дорожке. В рамках судебного разбирательства якутские психиатры провели две(!) психиатрические экспертизы и оба раза установили, что пенсионерка «не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий». Якутский городской суд постановил вернуть продавцу квартиру и даже не обязал её отдать покупателям полученные за неё деньги.

Лишившись разом накоплений, материнского капитала и жилья, оставшись должной банку, покупательница обжаловала судебное решение. Вышестоящая инстанция вернула дело на повторное рассмотрение. Тем временем пенсионерка, к которой, видимо, вернулись мыслительные способности, подала иск о признании её банкротом. Иск был удовлетворен, что разом освобождало бабушку от всех долговых обязательств. При этом вставшая на сторону пенсионерки прокуратура убеждала покупательницу, что, раз у старушки нет средств, вместо неё деньги за квартиру вернет государство. По уверению адвоката покупательницы, это было невозможно. Как объяснила юрист, такое возмещение возможно жертве преступления, а покупательница ею не была. Тяжбы возобновились с новой силой.

И только когда дело дошло до Верховного суда Республики Саха, для семьи участника СВО забрезжила надежда. Коллегия суда назначила пенсионерке новую психиатрическую экспертизу, но уже не в якутском республиканском психоневрологическом диспансере, а в краевом лечебном учреждении во Владивостоке. На этом настояла адвокат покупательницы, которая посчитала, что обе якутские экспертизы были проведены с нарушениями закона, и смогла обосновать свое мнение в суде.

Семье фронтовика пришлось оплатить расходы на экспертизу и еще оплатить авиаперелет пенсионерке. В результате психиатры из Приморья установили, что у пенсионерки «не отмечалось признаков какого-либо психического расстройства, и она была адаптирована в социальной и бытовой сфере».

Верховный суд Республики Саха постановил: квартира остается за покупательницей, иск продавца отклонен. До конца года у пенсионерки есть время обжаловать постановление в 9-м кассационном суде Владивостока.

Беседуя с журналистами из «ТайгаПост», адвокат отметила, что труднее всего было переломить сложившуюся судебную практику. По нашему мнению, юристу удалось это сделать только потому, что покупательница была женой участника СВО, семьям которых государство уделяет повышенное внимание и заботу. Да и то судебные тяжбы продлились больше года, и семье фронтовика пришлось понести дополнительные расходы. Сложись дело иначе и будь покупательница, к примеру, женой обычного служащего или рабочего, еще неизвестно, сумела бы адвокат добиться дополнительной психиатрической экспертизы для «жертвы мошенников» или нет. Как показывает практика, в лучшем случае суд обязывает продавца вернуть полученные за квартиру деньги покупателю. Вот только денег-то у продавца обычно нет.

Истории, когда при покупке жилья в руки аферистов уплывают не только накопления и набранные покупателями кредиты, но и материнский капитал, не редкость. А поскольку материнский капитал является мерой государственной поддержки российских семей с детьми, демографическая политика государства тоже попадает под удар. Какой смысл в такой господдержке, если человек, который с мошенниками вообще не контактировал, лишается и материнского капитала, и купленного жилья?

Теперь якутские и приморские СМИ пестрят заголовками «Верховный суд разгромил психиатрию Якутии» или «Приморские психиатры помогли семье участника СВО отстоять квартиру в суде», но нигде не говорится о последствиях для якутского республиканского психоневрологического диспансера. Пока есть только выдержка из решения Верховного суда Республики Саха, где напечатано: «В экспертном заключении ответы на поставленные судом вопросы не даны, имеются обобщенные неконкретные выводы». Странно, что раньше это заключение вполне устраивало судей, которые на его основании лишили покупательницу квартиры. Что-то подсказывает мне, что не одни только якутские психиатры «ваяют» подобные необъективные документы.

В настоящее время список населенных пунктов, где добросовестные покупатели не могут заселиться в купленные ими у «жертв мошенников» квартиры и обивают пороги судов, продолжает расти. Дело доходит до фарса. В Челябинске пенсионерка продала квартиру инвалиду и заявила, что перевела полученные деньги аферистам. И пока в суде решали, кто же пострадал: пенсионерка или инвалид, «божий одуванчик» выставила эту же квартиру на продажу второй раз. Пока она живет в проданной ею квартире и продолжает судиться. Ей не нравится, что суд обязал её вернуть инвалиду деньги.

В Бийске (Алтайский край) женщина второй год бьется в судах, пытаясь вернуть купленную ею квартиру, в которую её не пускает продавец – 85-летняя бабушка. При покупке женщина приняла все доступные ей меры предосторожности: проверила документы, убедилась, что продавец – единственный собственник, а квартира – без обременений. Пенсионерка сама предоставила справку из психоневрологического диспансера о своей адекватности. Сделка состоялась в МФЦ, а потом выяснилось, что уже через час после этого бабушка отдала все деньги курьеру мошенников. В суде старушка заявила, что купила справку в психоневрологическом диспансере за 500 рублей. Более того, она объяснила, что и не собиралась никуда съезжать из проданной квартиры. Несмотря на это, суды уже двух инстанций встали на сторону продавца. Квартира осталась за ней, а пенсионерку обязали вернуть деньги покупательнице. Но денег-то у неё нет!

Такие примеры можно приводить долго. Понадобится еще немало времени и усилий, чтобы «казус Долиной» перестал превращать добросовестных покупателей в бездомных и безденежных завсегдатаев судов. Сама Лариса Долина купается в лучах сомнительной славы. Даже в былые времена, на пике расцвета своего таланта, она не была так популярна, как сейчас. Какая всё-таки ирония судьбы: отдать всю свою жизнь эстраде и стать звездой скандального судебного процесса! Теперь имя Ларисы Долиной всегда будет ассоциироваться с залами суда и людьми, которые стали «крайними» только потому, что имели неосторожность купить жилье у пенсионеров.

Пока готовилась эта публикация, «Казус Долиной», как мы и предполагали, получил продолжение. Теперь эта напасть перекинулась на авторынок. Пожилые «жертвы мошенников» стали продавать подержанные авто. Затем они обращались в суд с заявлением, что совершили продажу, находясь под влиянием мошенников и будучи «не в себе». К делу приобщалось соответствующее заключение психиатрической экспертизы. В итоге суды выносили ожидаемое решение: вернуть автомобиль продавцу, а деньги – покупателю. А поскольку продавцы, по их словам, все деньги отдали мошенникам, взять с них было нечего. Самая громкая история с такой продажей случилась в Москве.

Сколько подобных исков уже подано в суд, неизвестно, но, раз примеры удовлетворения «бабушкиных» требований есть, можно ожидать увеличения числа таких исковых заявлений. Юристы ждут разъяснений Верховного суда и советуют пока не приобретать у пожилых людей никакого дорогостоящего имущества, чтобы не оказаться «у разбитого корыта».

Наталья МАКСИМИШИНА