ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

02 Декабря 2025



Василий Васильевич Верещагин

(14.10.1842–31.03.1904)

Василий Верещагин родился 14 октября 1842 года в городе Череповце (ныне Вологодской области) в семье состоятельного помещика Василия Васильевича и Анны Николаевны. В семье Верещагиных родились двенадцать детей, по иным сведениям, их было одиннадцать, однако в живых остались только семеро, остальные умерли в младенчестве.

Детство Василия прошло в родовом поместье отца, где образованная и начитанная мама учила своих детей иностранным языкам, преподавала историю и географию, приучала к музыке, поскольку сама играла на фортепиано.

Когда Василию исполнилось восемь лет, его вместе со старшим братом Николаем направили учиться в Александровский кадетский корпус для малолетних сирот, расположенный в Царском Селе (ныне Пушкинский район города Санкт-Петербурга). Учреждение было создано в том числе для получения начального образования сыновей заслуженных воинов дворянского происхождения. Именно там у Василия проявились способности к живописи.

Спустя три года юношу перевели в Морской кадетский корпус Санкт-Петербурга, где он учился четыре года. В 1857 году молодой гардемарин Верещагин отправился на фрегате Балтийского флота «Камчатка» во Францию. По пути судно часто и надолго останавливалось в заграничных портах, поэтому пятнадцатилетний юноша получил возможность познакомиться с европейской жизнью, участвовал в балах, наслаждался архитектурой заграничных городов.

В 1858 году Василий стал посещать Рисовальную школу Императорского общества поощрения художников (ныне Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха), против воли отца вскоре вышел в отставку и поступил в Императорскую Академию художеств. После трех лет обучения Верещагин оставил академию. Он путешествовал по Кавказу, несколько лет учился в Париже у французского живописца и скульптора Жан-Леона Жерома и только весной 1866 года вернулся на родину, чтобы завершить свое официальное обучение.

В 1867 году Василий Верещагин получил приглашение поступить на службу к туркестанскому генерал-губернатору Константину фон Кауфману штатным художником. Присоединение Средней Азии к Российской империи происходило силовым методом, поэтому бухарские войска и местные жители боролись за свои территории. Так в мае 1868 года Василий Верещагин стал участником осады крепости Самарканда войсками шахрисабзских беков, китай-кипчакских племен и восставшими местными жителями. За героическую оборону Самаркандской крепости Верещагин был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Весной 1869 года Василий представил столичной публике работы, выполненные им в Туркестане. Однако свои впечатления от личного участия в обороне цитадели Самарканда и других военных операциях в ходе завоевания Туркестана Верещагин запечатлел после второго путешествия в Азию.

В Мюнхене, где художник жил и работал с 1871 по 1873 год, он создал уникальную «Туркестанскую серию», состоящую из нескольких десятков работ, посвященных не только военным событиям, но и среднеазиатскому быту, традициям и культуре местного населения.

Одной из впечатляющих полотен стала работа «Апофеоз войны». На картине изображена пирамида из человеческих черепов на фоне разрушенного города и обугленных деревьев. Над останками человеческих голов, кости которых изрублены мечами и саблями, кружатся черные птицы. Выжженная от палящего солнца земля давно впитала кровь и плоть убитых воинов и выглядит безмолвной пустыней, на которой, возможно, никогда не появится новая жизнь.

Существуют несколько историй, которые легли в основу создания полотна. По одной из них автор был впечатлен судьбой могущественного средневекового полководца Тамерлана, боевые заслуги которого были вымощены костями убитых воинов и врагов. По другой версии, Верещагин был впечатлен историей немецкого исследователя Центральной Азии Адольфа Шлагинтвейта. По приказу китайских властей путешественнику отрубили голову как шпиону, поскольку считали недопустимым появление на своей земле европейских чужеземцев.

Изначально полотно должно было иметь другое название, но автор передумал и нанес название работы на раму. Внизу рамы Верещагин написал: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим».

В Лондоне «Туркестанская серия» имела грандиозный успех, однако в Санкт-Петербурге критики осудили творчество автора за уважительное отношение к врагам и отсутствие патриотизма. Работы Верещагина не понравились императору Александру II, однако Академия художеств присвоила Василию Васильевичу звание профессора, от которого Верещагин отказался.

Вся «Туркестанская серия» была приобретена коллекционером Павлом Третьяковым у автора на выставке за 97 000 рублей. «Апофеоз войны» и многие другие работы до сих пор хранятся в Третьяковской галерее.

После выставки Верещагин уехал в Индию, где прожил два года и создал несколько десятков этюдов и работ, на которых изобразил архитектуру, быт и внешность иноверцев.

Одной из самых ярких работ стало полотно «Мавзолей Тадж-Махал в Агре», выполненное из серии этюдов. На картине автор изобразил выдающийся памятник архитектуры XVII века Тадж-Махал, соединивший в себе элементы персидского, арабского и индийского стилей. Он был построен по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах Джахана I в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. После смерти повелителя его похоронили в мавзолее рядом с любимой супругой.

Тадж-Махал строился почти двадцать лет, его стены были выполнены из полупрозрачного мрамора, в связи с чем при ярком дневном свете он выглядел белым, на заре розовым, а в лунную ночь приобретал серебристый оттенок. Грандиозное сооружение не могло оставить равнодушным художника, мавзолей им писался с натуры. Найдя необычный ракурс дворцовой композиции, Василий Васильевич отразил мавзолей в прозрачных водах священной для индийцев реки Джамна (Джумна). Этот прием позволил автору добиться эффекта миража, который должен скоро исчезнуть.

Работу приобрел Павел Иванович Харитоненко – богатый промышленник и коллекционер живописи. После революции семья Харитоненко уехала за границу, а его коллекция была национализирована. В Третьяковской галерее картина появилась лишь в 1925 году, поступив от народного комиссариата иностранных дел.

В Индии Верещагин писал буддийские храмы и старинные мечети, каменные гробницы и наскальные монастыри, религиозные церемонии, портреты факиров и буддийских монахов. «Индийская серия» состояла из 139 картин и этюдов, 75 из которых купил Павел Третьяков.

Весть о войне с турками* застала Верещагина в Мезон-Лаффите, пригороде Парижа, где располагалась его мастерская, в которой художник работал после возвращения из Индии. В составе действующего подразделения русской армии он добровольно отправился на Балканы.

Художник участвовал в некоторых сражениях и в июне 1877 года получил тяжелое ранение, которое могло привести к потере ноги, но врачи смогли сохранить жизнь и здоровье Василия Васильевича. Когда рана зажила, он вернулся в действующую армию. За отвагу Верещагину хотели вручить золотое наградное оружие, но он отказался. Итогом войны стало подписание мирного договора, получение автономии для Боснии и Герцеговины и потеря тысячи русских солдат и офицеров. Среди погибших оказался младший брат Верещагина – Сергей Васильевич.

После окончания войны Василий Васильевич приступил к серии работ, посвященных Балканским событиям, одной из которых стало полотно «Побежденные (Панихида)».

На картине изображено огромное поле, сплошь укрытое полуобнаженными изуродованными телами погибших людей. Над ними стоит священник, который читает заупокойную молитву, и офицер, склонивший голову перед воинами. На войне автор часто сталкивался со зверствами турок над останками убитых русских людей, поэтому решил наглядно показать всю бесчеловечность врагов.

В левом углу просматривается очертание свежевырытой братской могилы и часть креста, которую установят после захоронения погибших. Останки тел сливаются с желтой пожухлой травой поля, придавая трагедии ощущение бесконечности. Темное, хмурое небо готово пролиться дождем, но даже природа ждет окончания всех ритуалов, необходимых для спасения душ отважных героев.

Картина была приобретена у автора коллекционером Павлом Третьяковым в 1887 году, в настоящее время хранится в Третьяковской галерее.

Василий Верещагин много путешествовал, он побывал в Палестине и Сирии, был в Нью-Йорке, посещал Соловецкие острова (архипелаг Белого моря), некоторое время жил в Крыму.

В начале XX века художник ездил на Филиппины и Кубу, посетил Японию, но прожил там несколько месяцев и вернулся в Россию. После начала Русско-японской войны художник вновь отправился на фронт. Он погиб 31 марта 1904 года вместе с адмиралом Степаном Макаровым, когда на мине подорвался броненосец «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура. За полторы минуты гигантский броненосец скрылся под водой, унеся с собой шестидесятидвухлетнего художника и более шестисот человек.

Василий Васильевич был дважды женат. С первой супругой Элизабет Марией Фишер (Елизаветой Кондратьевной) художник познакомился в Мюнхене, когда работал над «Туркестанской серией». Она была немкой, моложе избранника на 14 лет, совершенно не знающая русского языка. В период совместно жизни она сопровождала мужа в опасных поездках по Сирии и Палестине, вместе с ним была в Индии, на Тибете и в Гималаях. Однако спустя девятнадцать лет этот брак распался, по одной из версий – из-за слишком легкомысленного поведения Елизаветы (неоднократной измены любвеобильной женщины), по другой – встречи Верещагина с другой женщиной.

Вывшая супруга прожила 85 лет и умерла в Париже в 1941 году.

Вторая жена Василия Васильевича была молодая талантливая пианистка Лидия Васильевна Андреевская, которая по рекомендации друзей художника сопровождала Верещагина с выставками, организованными в США.

По замыслу автора для погружения иностранцев в русскую культуру его полотна должны были экспонироваться на фоне русской музыки, которую виртуозно исполняла Лидия Васильевна. После возвращения в Россию художник начал совместную жизнь с Андреевской и процедуру развода со своей женой.

В этом браке родились четверо детей. После смерти любимого супруга Лидия Васильевна осталась без средств к существованию, она продала имение, построенное на берегу Москвы-реки по проекту супруга, не сохранившееся в настоящее время, и картины художника, которые выкупил император Николай II, однако пережила Василия Васильевича всего лишь на семь лет, покончив жизнь самоубийством.

Старшая дочь Лидия умерла в возрасте шести лет, средняя дочь Анна покончила жизнь самоубийством в 22 года, младшая дочь Лидия умерла в родах, когда ей исполнилось 32 года, сын Василий прожил долгую жизнь, но умер бездетным в возрасте 89 лет.

Единственный внук Василия Верещагина Александр, рожденный от дочери Лидии, после ареста своего отца был передан на воспитание Сергею Федоровичу Плевако, сыну известного адвоката Федора Никитовича Плевако. Мальчик попал в новую семью после смерти матери, был официально усыновлен, до конца своих дней (он умер 22 июня 2021 года) носил фамилию и отчество приемного отца, но всю жизнь считал себя потомком двух великих дедов: талантливого адвоката и непревзойденного художника-баталиста.

За всю жизнь Василий Верещагин опубликовал 12 книг и множество статей, которые выпускались в российской и зарубежной прессе.

Его именем названы улицы городов: Череповец, Воронеж, Алматы, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Киев, Днепр, Запорожье, Ломоносов (Санкт-Петербург), поселок художников «Сокол» (Москва). В Пермском крае находится город Верещагино (станция Вознесенская, переименованная после гибели художника, который останавливался там по пути на Дальний Восток).

В череповецком доме, где родился Верещагин, был создан музей имени художника. В этом городе его именем названа Центральная городская библиотека, братьям Верещагиным установлен памятник.

На Карском море именем Василия Васильевича назван мыс, в 1992 году его именем был назван астероид.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)

*Справка «Вестей»

Русско-турецкая война – это война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны и Османской империей с другой, в рамках Восточного кризиса, от названия которого происходит еще одно ее название, используемое в России, – «Восточная война 1877–1878 гг.». Целью войны Россией была провозглашена свобода православных славян, живших на территории Боснии и Герцеговины, расположенных на юго-востоке Европы, в западной части Балканского полуострова, от турецкого владычества.

В 1878 году Босния и Герцеговина получила автономию по Сан-Стефанскому миру, заключенному между Россией и Османской империей после окончания Русско-турецкой войны. Однако вскоре по Берлинскому трактату того же года Австро-Венгрия в период с июля по октябрь 1878 года оккупировала Боснию и Герцеговину.