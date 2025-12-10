ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

10 Декабря 2025



Михаил Леонидович Анчаров

(1923–1990)

Михаил Леонидович Анчаров родился 28 марта 1923 года в Москве в еврейской семье. Отец – инженер-конструктор Леонид Михайлович Анчаров, участник Гражданской войны, работал на Московском электроламповом заводе, в начале 20-х годов принимал участие в монтаже башни радиостанции имени Коминтерна (Шуховская башня на Шаболовке). Мать Евгения Исаевна Анчарова – учительница немецкого языка.

В 1930 году Миша поступил в первый класс, вместе с младшим братом Ильёй посещал ещё музыкальную школу по классу рояля и детскую изостудию. Игре на гитаре научился самостоятельно. Миша очень любил стихи, много читал, но учился не очень хорошо, с трудом воспринимая математику с физикой.

После окончания школы в 1940 году поступил в Архитектурный институт. В 1941 году, с началом войны, Леонид с первого курса Архитектурного института пришел в райвоенкомат с просьбой направить учиться на лётчика. Его просьбу отклонили, и по направлению, сдав экзамены, он поступил в Военный институт иностранных языков Красной армии на отделение китайского и японского языков. В конце октября 1942 года институт был перевезён в Узбекистан, город Фергана, позже – в Ставрополь-на-Волге (ныне – Тольятти). Окончил его в 1944 году.

Далее проходил службу в Воздушно-десантных войсках. В качестве военного переводчика с китайского языка был направлен на Дальневосточный фронт, участвовал в боевых действиях Советской армии в Маньчжурии, связанных с освобождением Китая от японских оккупантов.

Родина высоко оценила ратный труд Михаила Анчарова, он был награждён орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды.

Демобилизовался в 1947 году с большим трудом. Вот что рассказывал об этом периоде своей жизни Михаил Леонидович: «Демобилизовался я осенью 47-го года. Не отпускали с офицерской должности, а я просто смертельно хотел учиться живописи. По ночам краски снились, стонал… Я там на службе портреты всех сослуживцев сделал, но, к сожалению, в институт их представить не мог, потому что физиономии сослуживцев были не для показа. Но именно эти работы всё решили, когда встал вопрос, отпускать меня или нет. Я зашёл к начальству в огромный кабинет и увидел, что эти работы лежат на полу, а через них „журавлями“ ходит всякое военное и гражданское начальство и какие-то художники, очевидно, местные. Я сапоги надраил, стою ни жив ни мёртв. Главный мне говорит: „Ведь подохнешь с голоду на гражданке-то…“ „Никак нет,“ – отвечаю. „Ну ладно отпустим“».

В 1948 году по конкурсу Анчаров поступил на отделение живописи Московского государственного художественного института имени Сурикова, а в 1954 году закончил его по специальности « Станковая живопись».

Член ВКП (б) с 1950 года.

В 1955–1958 годах учился на курах киносценаристов. Дебют Михаила Анчарова в кино – сценарий к фильму «Баллада о счастливой любви» (1956 год).

В 1956–1959 годах работал референтом-сценаристом в сценарной мастерской при Сценарной студии Управления по производству фильмов Министерства культуры СССР. В 1959–1961 годах жил на случайные заработки.

Ещё в 1937 году Михаил Анчаров начал сочинять песни на стихи Александра Грина, Бориса Корнилова, Веры Инбер. Во время войны стал писать песни на собственные стихи, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. После войны наряду с сочинением песен и стихов писал прозу, первые рассказы опубликованы в 1964 году.

В 1966 году стал членом Союза писателей СССР. Наиболее известные прозаические его произведения – повести «Как птица Гаруда», «Самшитовый лес», «Сода-солнце» и «Записки странствующего энтузиаста». Эти повести повлияли на мировоззрение не одного поколения. Его герои изобретают вечный двигатель, доказывают теорему Ферма и совершают множество самых невероятных открытий.

Публиковался в журналах «Юность» и «Новый мир».

Любимым автором у Михаила Леонидовича с юношеских лет был писатель-романтик Александр Степанович Грин.

Дочь Елена говорила, что излюбленной темой у её отца была то, что любой человек талантлив, нужно только найти себя и развить способности, данному каждому от рождения.

Кроме телефильма «День за днём» Михаил Леонидович был также сценаристом в фильмах: «Мой младший брат» и «Апассионата», «Иду искать» и «Москва», «Чистые пруды», «Теория невероятности» и «В одном микрорайоне».

Создателям сериала пришло 300 тысяч писем, что является рекордом, не побитым до сих пор.

Надо сказать, что Владимир Высоцкий называл Михаила Анчарова, который был старше его на 15 лет и с которым они постоянно общались, первым бардом и своим учителем и пел его песни: «Баллада о парашютах» и «Маз».

Особое место в стихах и песнях Михаила Анчарова занимает тема войны, ведь он участвовал в боевых действиях и видел всё своими глазами.

Михаил Анчаров написал около ста песен, в том числе таких популярных как «Аэлита», «Баллада о парашютах», «Белый туман», «Воскресная застольная», «Глоток воды», «Детский плыл кораблик», «Большая апрельская баллада», «Антимещанская песня», «Маленький органист», «Сорок первый», «Куранты», «Баллады о мечтах», «Песня про радость», «Баллада о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте».

Михаила Леонидовича не интересовала слава и известность, он никогда не хотел быть лучше кого-то. Единственным соперником Михаила Анчарова в искусстве был он сам. Критика его никогда не задевала, зато он был к себе максимально строг.

Михаил Анчаров был четырежды женат. От жены Натальи Суриковой, одноклассницы (1941–1949), у него дочь Елена. С браке с Ириной Биктеевой (1975–1990) родился сын Артём.

Скончался Михаил Леонидович Анчаров 11 июля 1990 года, прожив 67 лет. Похоронен на Новом Донском кладбище в Москве.

В 2001 году вышел документальный фильм режиссёра Александра Гелейна «Михаил Анчаров. Четыре времени года», посвящённый памяти поэта-фронтовика, основателя авторской песни, писателя, драматурга, сценариста, живописца.

Вклад Михаила Леонидовича ещё не полностью оценён по достоинству в российской культуре.

Повествование о жизненном и творческом пути Михаила Анчарова хочу закончить словами одной из самых пронзительных его песен:

Песня о России

Я люблю и смеюсь,

Ни о чём не жалею,

Я сражался и жил,

Как умел – по мечте.

Ты прости, если лучше

Пропеть не умею.

Припадаю, Россия,

К твоей красоте!

Из поэтического наследия Михаила Анчарова

Кап-кап

…Тихо капает вода:

Кап-кап.

Намокают провода:

Кап-кап.

За окном моим беда,

Завывают провода

За окном моим беда,

Кап-кап.

Капли бьются о стекло:

Кап-кап.

Всё стекло заволокло:

Кап-кап

Тихо, тихо утекло

Счастья моего тепло,

Тихо, тихо утекло

Кап-кап.

День проходит без следа,

Кап-кап.

Ночь проходит – не беда.

Кап-кап.

Между пальцами года

Просочились – вот беда.

Между пальцами года –

Кап-кап.

Слово «Товарищ»

Говорил мне отец:

«Ты найди себе слово,

Чтоб оно, словно песня,

Повело за собой.

Ты ищи его с верой,

С надеждой, с любовью, –

И тогда оно станет

Твоею судьбой».

Я искал в небесах,

И средь дыма пожарищ,

На зелёных полянах,

И в мёртвой золе.

Только кажется мне,

Лучше слова «Товарищ»

Ничего не нашёл я

На этой земле.

В этом слове – судьба

До последнего вздоха.

В этом слове – надежда

Земных городов.

С этим словом святым

Поднимала эпоха

Алый парус надежды

Двадцатых годов.

Батальоны встают.

Сено хрупают кони.

И труба прокричала

В пехотной цепи.

И морозная ночь

В заснежённой попоне

Вдруг напомнила топот

В далёкой степи.

Там по синим цветам

Бродят кони и дети.

Мы поселимся в этом

Священном краю.

Там небес чистота,

Там девчонки как ветер,

Там качаются в седлах,

И «Гренаду» поют…

Стою на полустаночке

Стою на полустаночке

В цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда.

А рельсы-то, как водится,

У горизонта сходятся.

Где ж вы, мои весенние года?

Жила, к труду привычная,

Девчоночка фабричная,

Росла, как придорожная трава.

На злобу неответная,

На доброту приветная,

Перед людьми и совестью права.

Колёсики всё кружатся,

Сплетает нитка кружево…

Душа полна весеннего огня.

А годы – как метелица,

Все сединою стелятся,

Плясать зовут, да только не меня.

Что было – не забудется,

Что будет – то и сбудется,

Да и весна уж минула давно.

Так как же это вышло-то,

Что всё шелками вышито

Судьбы моей простое полотно?

Гляди идёт обычная

Девчоночка фабричная,

Среди подруг скромна не по годам,

А подойди-ка с ласкою

Да загляни-ка в глазки ей –

Откроешь клад, какого не видал…

Стою на полустаночке

В цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда,

А рельсы-то, как водится,

У горизонта сходятся,

Где ж вы, мои весенние года?

stihi.ru