ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

10 Декабря 2025



Константин Алексеевич Коровин

(05.12.1861–11.09.1939)

Константин Коровин родился 5 декабря 1861 года в Москве и жил рядом с Покровским монастырем. Он происходил из состоятельной купеческой семьи, но после банкротства отца вместе с семьей переехал в село Большие Мытищи (ныне подмосковный город Мытищи), где увлекся рисованием.

В тринадцать лет Константин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но через год перевелся на отделение живописи, которым руководил Алексей Саврасов, ставший для студента наставником. После увольнения любимого учителя, который стал стремительно спиваться, Константин оставил училище и переехал в Санкт-Петербург для обучения в Императорской академии художеств. Однако классические методы преподавания быстро наскучили молодому дарованию, спустя три месяца он бросил академию и вернулся в московское училище, где место Саврасова занял Василий Паленов, со временем, ставший близким другом Константина.

Вскоре учитель познакомил Коровина с известным меценатом Саввой Мамонтовым, истинным ценителем искусства и живописи. Константин стал частым гостем в хлебосольной усадьбе Абрамцево, где попробовал себя в качестве декоратора домашних спектаклей, став со временем настоящим художником профессиональных театральных сцен. Помимо работы по оформлению постановок, Коровин увлекся новым, малоизвестным в России направлением в живописи – импрессионизмом, возникшим во Франции в конце XIX века от французского слова «impression», что в переводе значит – впечатление.

Художники этого направления выступали против традиций классицизма и реализма. Они стремились показать красоту конкретного момента, передать свои эмоции от увиденного. Для этого авторы изобретали новые живописные методы. Они отказались от черного цвета, не использовали палитру, иногда выдавливали краску из тюбика прямо на холст, а вместо контуров изображаемых предметов использовали мелкие мазки.

Первой «ласточкой» русского импрессионизма стала картина Константина Коровина «Портрет хористки».

На картине изображена девушка в голубом платье и золотистой шляпке, сидящая на лавочке в парке. Широкими красочными мазками художник смоделировал лицо и фигуру незнакомки. Бледное лицо натурщицы выглядит грустным и уставшим, оно вносит печальные нотки в красочный летний фон картины.

Сам автор указал год создания полотна 1883, однако искусствоведам доподлинно известно, что работа была написала четырьмя годами позже. Умышленное изменение даты Константин допустил нарочно, чтобы подчеркнуть собственное новаторство.

Однако картина не понравилась коллегам художника. Модель посчитали уродливой, новая техника в живописи – безвкусицей. В фонды Государственной Третьяковской галерее работа попала в начале двадцатого века после революционных событий и национализации историко-культурных объектов и музейных собраний.

Отрицательные отзывы на свою работу не охладили пыл молодого экспериментатора, он отправился в Париж, где с головой погрузился в изучение нового метода в живописи.

Лето 1888 года Константин провел на даче своего друга Василия Поленова в поселке Жуковка. Художник не только отдыхал, но и работал над этюдами. Самым знаковым произведением того периода стала картина «За чайным столом». На полотне за большим столом, накрытым на террасе усадьбы, сидят три женщины и молодой офицер, которые ведут непринужденную беседу и пьют чай. Особенность этой работы состоит в том, что она выглядит как случайный кадр, который художник сумел запечатлеть за несколько минут. Спиной к зрителю в скромной шляпке сидит сестра хозяина усадьбы Елена Поленова – известный график и иллюстратор детских книг. Напротив расположилась супруга Василия Дмитриевича – Наталья Поленова, которая занята шитьем. Справа сидит юная художница Мария Якунчикова, сестра хозяйки усадьбы. Мужской моделью был выбран молодой офицер Вячеслав Зиберов.

В работе Коровин смешал и применил несколько жанров, в связи с чем полотно можно отнести к групповому портрету, натюрморту и классическому бытовому мотиву одновременно.

Работа была подарена хозяевам усадьбы, в настоящее время хранится в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. Д. Поленова в Тульской области.

В 1888 году Савва Мамонтов вместе с Константином Коровиным отправился путешествовать по Европе, художник впервые посетил Рим, Флоренцию, Милан, а затем Испанию.

Находясь под впечатлением от поездки, Константин написал картину «У балкона. Испанки Леонора и Ампара». На полотне автор изобразил двух загадочных скромных девушек, укутанных в черные шали, которые сквозь деревянные жалюзи балкона, спасающие от раскаленного солнца и чужих глаз, внимательно наблюдают за событиями, происходящими на улице.

Для работы, которая была начата в Валенсии, художник попросил швейцара гостиницы, где жил Константин, найти модель с характерной испанской внешностью. Спустя немного времени к автору обратились две симпатичные девушки по имени Леонора и Ампара, которые стали центром экспозиции. За свою работу они не стали брать деньги, попросили художника составить им компанию для покупки чулок и платков.

Картина была завершена в 1889 году, представлена на семнадцатой выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), стала дебютом автора на выставках передвижников и приобретена Саввой Мамонтовым. В 1900 году картина являлась частью российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже, где была удостоена золотой медали.

В фонды Государственной Третьяковской галереи работа поступила в 1921 году из Государственного музейного фонда, созданного для государственного учета национализированных историко-культурных объектов и музейных собраний.

В 1894 году Константин вместе с Валентином Серовым﻿ отправился в путешествие на Север. Художники побывали в Мурманске, Архангельске, на побережьях Северной Двины и на Новой земле, заезжали в Швецию и Норвегию. Под впечатлением от поездки художник создал свои знаменитые «северные» работы: «Архангельский порт на Двине», «Мурманский берег», «Зима в Лапландии», «Пристань на Севере», «Ручей св. Трифона в Печенге» и другие.

Одной из самых известных работ «северного» цикла является картина «Зимой». На полотне изображена опустившая голову запряженная в сани лошадь, которая стоит на снегу у деревенской избы. Голые зимние деревья, покосившийся забор, пасмурное небо навевает уныние, но позволяет высоко оценить мастерскую передачу зимнего настроения. Рельефные мазки передают фактуру снежной корки и мороз зимнего воздуха, обволакивающих замерзшее животное и небольшую избушку. По колориту работа очень сдержана, однако сочетание теплых и холодных оттенков дарит картине перламутровый эффект.

Картина экспонировалась на шестой выставке Московского товарищества художников в 1899 году. В 1900 году она была приобретена у Коровина Советом Третьяковской галереи, где и хранится в настоящее время.

Коровин участвовал в художественном оформлении российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже (1900 год), где он выступил как архитектор (спроектировал здание Кустарного отдела) и как автор экспозиции, выполнил тридцать одно декоративное панно. За эту работу Коровин был удостоен двух золотых и семи серебряных медалей выставки, ордена Святого Станислава 3-й степени и ордена Почетного легиона – высшего знака отличия и почета во Франции.

В 1901 году Константин Коровин стал преподавателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Спустя год художник купил участок земли на юге Ярославской области в деревне Охотино и по собственному эскизу построил дом. В Гурзуфе (Крым) Константин построил двухэтажную дачу по своему проекту, где любил жить и работать.

Во время Первой мировой войны Константин Коровин трудился консультантом по маскировке в штабе русской армии.

После Октябрьской революции Коровин активно занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключенных, продолжал сотрудничать с театрами в качестве декоратора.

В 1922 году художнику дали разрешение выехать за границу для лечения и организации персональной выставки, он уехал во Францию, но в Россию больше не вернулся. Последние шестнадцать лет свой жизни художник провел в Париже. Однако все это время испытывал острую нужду в средствах. Картины художника продавались плохо, кроме того он стремительно терял зрение, со временем отказался от занятий живописью и стал писать рассказы, которые публиковал в эмигрантских парижских изданиях: «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение». На счету Константина Коровина более четырехсот литературных произведений.

Всю жизнь Константин Коровин слыл душой компании, балагуром и любимцем женщин, однако официально он был женат один раз. Со своей будущей супругой хористкой театра Анной Яковлевной Фидлер Константин познакомился в молодом возрасте. Вскоре 16-летняя девушка забеременела и родила сына, который умер в младенчестве из-за постоянного отсутствия денег на еду, врачей и лекарства. Константин повенчался с Анной после рождения второго сына Алексея, спустя много лет после смерти первенца, однако свои отношения держал в тайне даже от близких людей. После свадьбы супруги продолжали жить отдельно друг от друга. В обществе они вместе никогда не появлялись, портреты супруги Константин не писал.

Когда Коровину, к тому времени ведущему художнику Большого театра, перевалило за сорок пять, он встретил актрису Надю Комаровскую, которой тут же предложил позировать. Девушка исправно посещала мастерскую живописца, а после завершения портрета, поняла, что влюбилась в художника.

В первые годы романа влюбленные почти не разлучались. Константин знакомил Надю с друзьями, вместе бывал в театрах и ресторанах, возил на любимую дачу в Гурзуф. Нарисовал около десяти ее портретов. Однако художник так и не решился развестись с нелюбимой супругой.

Первым испытанием для Константина стал пожар на складе Большого театра, который уничтожил почти все декорации, созданные художником за долгие годы работы. Затем случилась трагедия с единственным сыном Алексеем, который в шестнадцать лет попал под трамвай и лишился стопы. По одной версии, нога юноши случайно попала под колеса, когда Алексей поскользнулся на подножке, по другой – парень хотел покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Вскоре у супруги Анны Яковлевны был диагностирован туберкулез. Бросить искалеченного сына и больную жену Коровин не смог и расстался с любимой женщиной.

Во Франции он пытался с помощью протеза поставить сына на ноги и вылечить супругу, но в Европе появились новые направления в живописи, работы художника больше не покупали. Супруга всегда была безразлична к творчеству Константина, совместная жизнь в Париже не изменила отношение к творчеству мужа, сын постоянно пребывал в депрессиях и несколько раз пытался свести счеты с жизнью.

Константин Коровин скончался от сердечного приступа 11 сентября 1939 года в возрасте 78 лет на одной из улиц Парижа. Его похоронили на Бийанкурском кладбище, но в марте 1950 года на средства, собранные русскими эмигрантами, жившими во Франции, останки Коровина и его жены перенесены на православное кладбище в Сент-Женевьев-де Буа, где в конце декабря того же года похоронили сына Алексея, который покончил жизнь самоубийством после затяжной депрессии.

Надежда Ивановна Комаровская, бывшая возлюбленная Константина Коровина, стала заслуженной артисткой РСФСР. Служила в театрах, снималась в кино. Во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Свердловскую область, где получила назначение на должность главного режиссера Каменск-Уральского драматического театра. В послевоенные годы ее основной профессией стало художественное чтение. Надежда Ивановна вышла замуж за музыканта и пианиста Нестора Николаевича Загорного, но детей не родила, в своих воспоминаниях о нем не написала ни единого слова. Она скончалась в 1967 году и похоронена на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)