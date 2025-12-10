«СВОЕЙ ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЮ»

10 Декабря 2025



3 декабря Камчатский краевой суд отказался смягчить приговор Ивану Алабугину – гиду, осужденному за гибель восьми туристов на Ключевской сопке в 2022 году. Ему придется отсидеть в исправительной колонии общего режима 4 года 6 месяцев, выполнить запрет суда на занятия туристической деятельностью сроком на три года, а также выплатить компенсации морального вреда родственникам погибших по приговору Усть-Камчатского районного суда, оставленному без изменений. Иван Алабугин так и не признал себя виновным. В последнем слове он выразил соболезнования родственникам погибших и попросил суд освободить его от уголовной ответственности.

Прежде чем напомнить читателю подробности смертельного восхождения, заметим, что второй осужденный – непосредственный организатор тура на вулкан, директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, к этому времени уже вышел на свободу. 25 мая 2025 года Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ранее, 13 ноября 2023 года, его приговорили к четырем годам лишения свободы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), как и Ивана Алабугина. В отличие от него, он свою вину признал, хоть и не сразу.

Туристы, купившие путевки у «Экстрим тайм» по объявлению в интернете, появились на Камчатке в конце августа 2022 года. Они прилетели из разных регионов страны и заплатили за тур по 108 тысяч 500 рублей каждый. Сопровождать их в походе Степанов нанял двух гидов: Андрея Мищенко (он погибнет вместе с туристами) из Новосибирска и Ивана Алабугина из Барнаула. Оба гида необходимой квалификации для такой работы не имели, однако на предложение согласились.

30 августа, после прохождения инструктажа, поход на вулкан начался. Группа отправилась на покорение Ключевской сопки без регистрации в МЧС, по неутвержденному маршруту и не имея разрешения природного парка на посещение, о чем Степанов знал.

Второго сентября к вечеру гиды привели туристов на высоту 3300 метров и разбили там лагерь. Не дав людям времени на акклиматизацию, утром следующего дня они продолжили восхождение. На высоте 4 тысячи метров двоим туристам стало плохо. Они сошли с маршрута, и Иван Алабугин повел их обратно в лагерь. Остальные восемь вместе с Андреем Мищенко продолжили подъем. Они пошли в единой связке и достигли высоты 4400 метров. Подняться выше группа не смогла и повернула обратно в лагерь. На скользком ледовом склоне один человек сорвался и потянул за собой остальных. При падении один турист погиб сразу, другие получили травмы разной степени. Сильный ветер, летящие по скользкому склону камни и температура воздуха, снизившаяся до минус двадцати, довершили остальное: туристы и гид погибли от переохлаждения один за другим.

Иван Алабугин узнал о срыве группы, когда уже довел двоих туристов до базового лагеря. Ему по рации позвонил Мищенко, сам получивший травму, и сообщил о падении. Иван сообщил о ЧП спасателям, взял все необходимое и поднялся к пострадавшим. Поставив палатку, он провел с ними на склоне около двух суток, оказывая помощь, и вернулся в лагерь лишь после смерти последнего из группы.

Из-за сильного ветра и плотной облачности спасатели не сразу смогли добраться до пострадавших. Только 5 сентября погода позволила борту МЧС сесть на отметке 1663 метра, подняться выше мешал штормовой ветер. Чтобы дойти до высоты 3300 метров, где находились выжившие люди, спасателям понадобились почти сутки. А в общей сложности, чтобы эвакуировать выживших и вывезти тела погибших, потребовалось три дня напряженной работы.

После этого в Камчатском краевом правительстве и парламенте принялись обсуждать, как сделать туризм безопаснее на законодательном уровне. Приучать гидов и организаторов восхождений к ответственности решили с помощью штрафов. Поскольку туристы гибнут не только на Камчатке, но и в других регионах страны, с 6 сентября 2025 года федеральным законом № 203-ФЗ была ужесточена ответственность для организаторов активного туризма. В том числе введены штрафы за «забывчивость» – если руководитель группы или гид, наделенный его обязанностями, не оповестит МЧС о маршруте, ему грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 30 до 50 тысяч рублей. За работу с туристами неаттестованного инструктора-проводника на сложных маршрутах полагается штраф от 20 до 40 тысяч рублей для граждан, от 70 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических.

Но принятый закон облегчения не принес, потому что руководители камчатских групп и не подумали исполнять его требования. И уже 4 октября этого года при восхождении на Вилючинский вулкан погибли два человека: гид и альпинистка. Третью участницу похода удалось спасти, хотя от переохлаждения она уже не могла самостоятельно двигаться.

Группа не регистрировалась в МЧС и вышла на маршрут, закрытый для посещений. На Камчатке действовал режим ЧС из-за землетрясений и ежедневно регистрировали подземные толчки. Людей просили воздержаться от восхождений. Призывы не помогли. Трое отважных двинулись покорять вулкан, а затем спасателям позвонила участница похода и сказала, что двое ее товарищей сорвались со склона. Спасатели работали двое суток при сильном ветре и камнепаде. Всего в спасении участвовали более сорока человек, включая медиков и волонтеров. Были задействованы наземная техника и вертолет.

А еще через две недели пострадала туристка на Курильском озере. Она упала и получила травму. После того как спасатели и медики выручили пострадавшую, выяснилось, что группа, в составе которой она путешествовала, не уведомила МЧС о своем походе и не имела разрешения для посещения особо охраняемой природной территории, где пролегал маршрут.

Через три с лишним года, прошедших после массовой гибели людей на Ключевской сопке, камчатский туризм не стал безопаснее. О нарушениях требований при организации и проведении туров, как и прежде, становится известно только при вызове спасателей. Штрафы не помогают, потому что система для выявления нарушителей на туристических тропах не создана. В соцсетях все еще обсуждают условно-досрочное освобождение директора «Экстрим тайм», причем держат пари: продолжит он свой бизнес в туризме или нет. А выживший гид Иван Алабугин, если верить его последнему слову, так и не понял, в чем же его вина.

Но поразительнее всего, что все эти неприятные подробности туристов не останавливают. Они активно покупают путевки в полной уверенности, что, раз деньги заплачены, об их безопасности позаботятся гиды. Большинству из любителей активного отдыха даже не приходит в голову поинтересоваться, законен ли поход. Отсутствие здравого смысла у одних, безалаберность в организации походов у других, неумение заставить уважать закон у третьих и создают ту гремучую смесь, которая называется дикий камчатский туризм. Его еще можно сравнить с русской рулеткой, действующей по принципу «повезет-не повезет». Везет, как видим, не всем.

Пока эта публикация готовилась к печати, Елизовский районный суд вынес приговор по делу о гибели двух человек под лавиной на перевале Красноармейский 18 марта прошлого года.

Напомним, что тогда погибли слушатели платных курсов, получающие профессию инструкторов-проводников. Группу из одиннадцати студентов повели в лыжный тренировочный поход, входивший в образовательную программу. Люди вышли на маршрут после продолжительного и обильного снегопада, не имея с собой ни лавинных датчиков, ни щупов, ни лавинных рюкзаков. После схода лавины два человека не сумели выбраться из-под снега. Когда их нашли, они были давно мертвы.

Обвинение в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более людей, предъявили 34-летнему руководителю группы Алексею Чепуштанову и организатору маршрута, главе камчатского турклуба имени Глеба Травина, который совместно с Петропавловским филиалом РАНХиГС вел обучение инструкторов-проводников, 83-летнему Константину Лангбурду. Дополним, что Константин Абрамович еще и был среди составителей образовательной программы, по которой готовили будущих гидов.

Суд приговорил руководителя группы к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Организатор маршрута получил три года условно с таким же испытательным сроком. Им запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием туристических услуг, на 2 года 6 месяцев.

Оба осужденных свою вину не признали. По их словам, произошел несчастный случай, который они не могли предугадать. Момент и место схода лавины действительно предугадать невозможно. Но организатор похода и руководитель группы обязаны учитывать лавинную опасность и либо отменить поход, либо обеспечить его участников лавинным снаряжением. Ни первого, ни второго сделано не было. Как можно научить будущих гидов основам профессии, когда сами наставники не в силах оценить опасность маршрута? И какую безопасность туристов могут обеспечить обладатели «корочек», полученных на таких курсах?

Наталья МАКСИМИШИНА