ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

16 Декабря 2025



Михаил Васильевич Нестеров

(19.05.1862–18.10.1942)

Михаил Нестеров родился 19 мая 1862 года в Уфе. Вместе с ним в купеческой семье родились двенадцать детей, однако в живых остались только двое – Михаил и старшая сестра Александра.

До двенадцати лет Михаил учился в уфимской мужской гимназии. Осенью 1874 года по распоряжению отца будущий художник переехал в Москву, чтобы поступить в техническое училище. Однако сдать вступительные экзамены Михаил не смог и был вынужден пробовать свои силы в образовательном учреждении (реальное училище К. П. Воскресенского), которое делало упор на гуманитарные науки и языки.

Спустя несколько лет по совету основателя и директора московского реального училища Константина Павловича Воскресенского юный Михаил поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Под влиянием своего любимого педагога Василия Перова Михаил увлекся бытовой тематикой в традициях русского передвижничества, где основной задачей автора стало стремление изобразить реальную жизнь.

После трех лет обучения в училище Нестеров переехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую академию художеств, которую оставил годом позже и вернулся в Москву. Молодого художника разочаровали классические приемы обучения живописи, которые преподавались в академии, он снова хотел брать уроки у Перова, однако к тому времени любимый преподаватель был при смерти. Нестерову пришлось поступить на обучение к Алексею Саврасову, занявшему место прежнего наставника.

В своих работах Нестеров стал уделять особое внимание пейзажу, позже он увлекся исторической темой и за полотно «Призвание М.Ф. Романова на царство» в 1885 году его удостоили звания свободного художника. Годом позже за картину «До государя челобитчики» Нестеров был удостоен звания классного художника и Большой серебряной медали. Признание творчества и успех сопровождался счастливой личной жизнью молодого автора. Он обвенчался с Марией Мартыновской и вместе с любимой супругой ждал появления первенца на свет. Однако счастье молодых было недолгим. В родах любимая жена Нестерова умерла, оставив после себя маленькую дочку Ольгу и безграничную боль и тоску в душе убитого горем супруга.

После смерти Марии Михаил долго не мог прийти в себя, всюду видел ее образ, делал многочисленные эскизы с изображением лица любимой жены и создал несколько полотен, героинь которых наделил ее чертами. Самой первой работой стала картина «Христова невеста». Она открыла серию изображений женщин с глубоким внутренним миром, страдающей душой на фоне среднерусской природы, сочетающей в себе простоту и лиричность.

Под идентичным названием существует несколько картин автора. Первую Михаил Нестеров создал в 1886 году. Вторая была написана по мотивам керженского старообрядчества и относится к 1887 году. Третий вариант был написан в 1913 году и в настоящее время хранится в Приморской государственной картинной галерее. В фонды музея она попала из Третьяковской галереи в 1930 году.

Позже в творчестве художника появился особенный женский образ, который современники станут называть «нестеровская девушка».

Лето 1888 года Нестеров провел в Троице-Сергиевом Посаде, где много и плодотворно работал. Жизнь монастыря, далекая от мирской суеты, произвела на импульсивного по натуре художника чрезвычайно сильное впечатление, предопределив новый поворот в творчестве Нестерова.

Первой картиной из жизни монахов и отшельников стало полотно «Пустынник», на котором автор изобразил сгорбленного старца, медленно бредущего по тропинке осеннего леса вдоль озера. Автор мастерски изобразил увядающую природу, сравнив ее с преклонным возрастом героя полотна. Спокойная вода озера за спиной у старца – прозрачна, она отражает хмурое небо и безжизненный лес на берегу. Монах, отказавшийся от мирской жизни, опирается старческой рукой на самодельную трость, взор обращен к земле, судя по осанке – спину терзают мучительные боли, но его лицо наполнено умиротворением и покоем. Тусклые и приглушенные тона картины создают атмосферу неизбежности завершения пути всего живого на земле.

Картина была представлена на XVII Передвижной выставке и произвела благоприятное впечатление на зрителей и критиков. Гармония человека с природой, изображенная Нестеровым, очень понравились меценату Павлу Третьякову, который купил картину у автора еще до открытия выставки. В настоящее время полотно хранится в Государственной Третьяковской галерее, эскизы к полотну – в Государственном Русском музее.

Деньги, полученные от продажи картины «Пустынник», позволили Нестерову отправиться в первое заграничное путешествие и посетить Австрию, Италию, Францию, Германию.

После возвращения на Родину Нестеров начал работу над самым известным своим произведением – «Видение отроку Варфоломею». В основе сюжета картины лежит эпизод из жизни преподобного Сергия Радонежского, в миру – Варфоломея. Как следует из Жития этого святого, он долго не мог овладеть книжной грамотой и горячо молился Богу помочь овладеть этой премудростью. Когда Варфоломей выполнял поручения своего отца, в лесу он встретил таинственного старца, который благословил отрока (ныне так называют мальчиков-подростков), протянул ему маленький ковчежец (небольшой ларец для хранения религиозный реликвий) и велел вкусить отроку частицу просфоры (богослужебный литургический хлеб), что тот и сделал. Вскоре Варфоломей обогнал по грамотности всех своих сверстников, а повзрослев, стал великим богословом и подвижником православной веры.

На переднем плане картины изображен мальчик лет десяти, который сложив пальцы рук «в замок» перед собой, восхищенно смотрит на старца в темных монашеских одеждах, голова которого прикрыта глубоким капюшоном. Скрытое лицо старца, нимб над его головой усиливают ощущение волшебства от происходящего.

Несмотря на то, что автор уделил особенное внимание осеннему пейзажу, являющему живописным фоном работы, все внимания зрителей приковано к хрупкой фигуре мальчика в белой рубахе и мудрому ангелу, возникшему рядом с дубом.

Для завершения работы Нестеров отправился в Уфу, где случайно повредил холст. Ему пришлось начать работу сначала, а поврежденную картину оставить на малой родине. Художник интенсивно работал, чтобы успеть представить картину на XVIII выставке передвижников, где она стала настоящей сенсацией и была приобретена Павлом Третьяковым для своей коллекции.

В настоящее время картина хранится в Государственной Третьяковской галерее, незаконченный вариант находится в коллекции Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова (город Уфа).

Картина «Видение отроку Варфоломею» привлекла внимание Адриана Викторовича Прахова, который в то время заведовал росписью Владимирского собора в Киеве и пригласил Нестерова к сотрудничеству. Михаил Васильевич долго сомневался, но в итоге принял предложение и с тех пор почти двадцать два года занимался иконами и церковными росписями.

Любимому герою Сергию Радонежскому Нестеров посвятил пятнадцать полотен, в том числе: «Юность преподобного Сергия» (1892–1897), триптих «Труды преподобного Сергия» (1896–1897), «Преподобный Сергий» (1898) и «Прощание преподобного Сергия с князем Дмитрием Донским» (эскизы, 1898–1899).

Особенное внимание Нестеров уделял духовному миру монастырей и тайне русской души. В начале XX века Михаил Васильевич создал ряд работ, посвященных жизни заволжских старообрядцев.

Одной из последних важнейших предреволюционных работ Нестерова было полотно «Душа народа» (1915–1916, первоначальные названия: «Христиане», «На Руси»).

На протяжении многих лет Михаил Васильевич трудился над этюдами, прежде чем приступить к непосредственной работе над картиной. Окончательный эскиз был написан в 1914 году, когда Россия вступила в Первую мировую войну.

Первый эскиз к этой картине был создан автором в 1906 году. Тогда Нестеров собирался назвать свою работу «Христиане». Согласно первоначальному замыслу на полотне должен был изображен Иисус Христос, к которому двигались русские люди. Однако политическая обстановка в стране заставила автора отказался от своего замысла, оставив лик Спасителя лишь на иконе в руках монахов. В итоговой версии картины на переднем плане изображен слепой солдат с палкой, идущий на ощупь по безжизненной земле, покрытой желтой травой, которого придерживает за руку молоденькая сестра милосердия. За ними изображены: патриарх, монахи и монахини, нищие, вдовы, городские жители и крестьяне. Перед толпой стоит изможденный юродивый, вскинув руки к небесам. «Поводырем» людей разных сословий автор сделал худенького печального отрока лет десяти, который, судя по расположению правой руки, перекрестился.

К моменту завершения работы в стране началось активное противостояние не только по отношению к Православной Церкви, ее порядкам и привилегиям, но и к вере в Бога. Однако художник чувствовал, что русский народ должен оправиться от мракобесия и благодаря новому чистому поколению спасет свою душу, впустив в нее веру, надежду и любовь.

Картина осталась в коллекции художника и в 1958 году была передана его наследниками в Государственную Третьяковскую галерею, где хранится до сих пор.

После революции 1917 года, когда религиозная тема оказалась под запретом, живописец стал писать своих современников и неоднократно переписывал свои старые картины.

За портрет Ивана Павлова – академика, лауреата Нобелевской премии﻿ в области медицины﻿, созданный в 1935 году, художнику присудили Сталинскую премию, одну из первых в области искусства.

В последние десятилетия жизни Нестеров с увлечением работал над своими мемуарами, которые смог выпустить в начале 1942 года под названием «Давние дни». Книга была встречена с живым интересом и имела большой успех. В июне 1942 года Нестерову присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и наградили орденом Трудового Красного Знамени.

После смерти любимой жены Марии Нестеров долго жил один, лишь в 36 лет в его жизни появилась другая женщина – Юлия Николаевна Урусман, которая прожила с художником вне брака четыре года и родила ему двоих сыновей и дочь. Однако в период совместной жизни Михаил Васильевич пытался изменить свою личную жизнь. Сначала он увлекся дочерью Адриана Викторовича Прахова, пригласившего для росписи Владимирского собора и сделал Лёле предложение руки и сердца, но помолвка не состоялась, поскольку все знали, что у Нестерова была, пусть и незаконная, но семья.

Когда Юлия Урусман была беременной третьим ребенком, Нестеров женился на Екатерине Петровне Васильевой, которая стала для художника музой, советчицей, помощницей и секретарем. В браке пара прожила сорок лет, у них родилось трое детей.

В 1938 году зять Нестерова (супруг старшей дочери Ольги) был арестован по ложному доносу, вслед за мужем были взяты под арест дочь Ольга и сам Михаил Васильевич. Друзья помогли освободить художника, зять был расстрелян, а любимую дочку отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины, откуда она вернулась в 1941 году калекой.

Нестеров скончался от инсульта 18 октября 1942 года в Москве в Боткинской больнице и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Юлия Урусман, потеряв в младенчестве младшего сына Нестерова, не связала свою судьбу с другим мужчиной и пережила художника на 20 лет.

Лёля Прахова прожила всю жизнь одна и умерла в 1948 году. Вторая супруга художника, похоронив супруга, потеряла сына Алексея Нестерова, который тяжело болел туберкулезом. Елена Петровна пережила супруга на 13 лет.

В 1961 году на доме (пер. Сивцев Вражек, д. 43 в Москве), в котором Нестеров жил и работал с 1920 года, установлена мемориальная доска.

В ноябре 2017 года в Республике Башкортостан учреждена Государственная премия имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения. Она присуждается один раз в пять лет и предоставляется за создание выдающихся произведений изобразительного искусства, а также исследования в области теории и истории искусств, художественной критики. Размер премии составляет 500 тысяч рублей.

11 декабря 2015 года в Уфе у здания Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова был открыт памятник Михаилу Нестерову.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ