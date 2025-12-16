ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Печать
PDF

16 Декабря 2025

Михаил Васильевич Нестеров

(19.05.1862–18.10.1942)

Михаил Нестеров родился 19 мая 1862 года в Уфе. Вместе с ним в купеческой семье родились двенадцать детей, однако в живых остались только двое  Михаил и старшая сестра Александра.

До двенадцати лет Михаил учился в уфимской мужской гимназии. Осенью 1874 года по распоряжению отца будущий художник переехал в Москву, чтобы поступить в техническое училище. Однако сдать вступительные экзамены Михаил не смог и был вынужден пробовать свои силы в образовательном учреждении (реальное училище К. П. Воскресенского), которое делало упор на гуманитарные науки и языки.

Спустя несколько лет по совету основателя и директора московского реального училища Константина Павловича Воскресенского юный Михаил поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Под влиянием своего любимого педагога Василия Перова Михаил увлекся бытовой тематикой в традициях русского передвижничества, где основной задачей автора стало стремление изобразить реальную жизнь.

После трех лет обучения в училище Нестеров переехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую академию художеств, которую оставил годом позже и вернулся в Москву. Молодого художника разочаровали классические приемы обучения живописи, которые преподавались в академии, он снова хотел брать уроки у Перова, однако к тому времени любимый преподаватель был при смерти. Нестерову пришлось поступить на обучение к Алексею Саврасову, занявшему место прежнего наставника.

В своих работах Нестеров стал уделять особое внимание пейзажу, позже он увлекся исторической темой и за полотно «Призвание М.Ф. Романова на царство» в 1885 году его удостоили звания свободного художника. Годом позже за картину «До государя челобитчики» Нестеров был удостоен звания классного художника и Большой серебряной медали. Признание творчества и успех сопровождался счастливой личной жизнью молодого автора. Он обвенчался с Марией Мартыновской и вместе с любимой супругой ждал появления первенца на свет. Однако счастье молодых было недолгим. В родах любимая жена Нестерова умерла, оставив после себя маленькую дочку Ольгу и безграничную боль и тоску в душе убитого горем супруга.

После смерти Марии Михаил долго не мог прийти в себя, всюду видел ее образ, делал многочисленные эскизы с изображением лица любимой жены и создал несколько полотен, героинь которых наделил ее чертами. Самой первой работой стала картина «Христова невеста». Она открыла серию изображений женщин с глубоким внутренним миром, страдающей душой на фоне среднерусской природы, сочетающей в себе простоту и лиричность.

Под идентичным названием существует несколько картин автора. Первую Михаил Нестеров создал в 1886 году. Вторая была написана по мотивам керженского старообрядчества и относится к 1887 году. Третий вариант был написан в 1913 году и в настоящее время хранится в Приморской государственной картинной галерее. В фонды музея она попала из Третьяковской галереи в 1930 году.

Позже в творчестве художника появился особенный женский образ, который современники станут называть «нестеровская девушка».

Лето 1888 года Нестеров провел в Троице-Сергиевом Посаде, где много и плодотворно работал. Жизнь монастыря, далекая от мирской суеты, произвела на импульсивного по натуре художника чрезвычайно сильное впечатление, предопределив новый поворот в творчестве Нестерова.

Первой картиной из жизни монахов и отшельников стало полотно «Пустынник», на котором автор изобразил сгорбленного старца, медленно бредущего по тропинке осеннего леса вдоль озера. Автор мастерски изобразил увядающую природу, сравнив ее с преклонным возрастом героя полотна. Спокойная вода озера за спиной у старца – прозрачна, она отражает хмурое небо и безжизненный лес на берегу. Монах, отказавшийся от мирской жизни, опирается старческой рукой на самодельную трость, взор обращен к земле, судя по осанке – спину терзают мучительные боли, но его лицо наполнено умиротворением и покоем. Тусклые и приглушенные тона картины создают атмосферу неизбежности завершения пути всего живого на земле.

Картина была представлена на XVII Передвижной выставке и произвела благоприятное впечатление на зрителей и критиков. Гармония человека с природой, изображенная Нестеровым, очень понравились меценату Павлу Третьякову, который купил картину у автора еще до открытия выставки. В настоящее время полотно хранится в Государственной Третьяковской галерее, эскизы к полотну – в Государственном Русском музее.

Деньги, полученные от продажи картины «Пустынник», позволили Нестерову отправиться в первое заграничное путешествие и посетить Австрию, Италию, Францию, Германию.

После возвращения на Родину Нестеров начал работу над самым известным своим произведением  «Видение отроку Варфоломею». В основе сюжета картины лежит эпизод из жизни преподобного Сергия Радонежского, в миру  Варфоломея. Как следует из Жития этого святого, он долго не мог овладеть книжной грамотой и горячо молился Богу помочь овладеть этой премудростью. Когда Варфоломей выполнял поручения своего отца, в лесу он встретил таинственного старца, который благословил отрока (ныне так называют мальчиков-подростков), протянул ему маленький ковчежец (небольшой ларец для хранения религиозный реликвий) и велел вкусить отроку частицу просфоры (богослужебный литургический хлеб), что тот и сделал. Вскоре Варфоломей обогнал по грамотности всех своих сверстников, а повзрослев, стал великим богословом и подвижником православной веры.

На переднем плане картины изображен мальчик лет десяти, который сложив пальцы рук «в замок» перед собой, восхищенно смотрит на старца в темных монашеских одеждах, голова которого прикрыта глубоким капюшоном. Скрытое лицо старца, нимб над его головой усиливают ощущение волшебства от происходящего.

Несмотря на то, что автор уделил особенное внимание осеннему пейзажу, являющему живописным фоном работы, все внимания зрителей приковано к хрупкой фигуре мальчика в белой рубахе и мудрому ангелу, возникшему рядом с дубом.

Для завершения работы Нестеров отправился в Уфу, где случайно повредил холст. Ему пришлось начать работу сначала, а поврежденную картину оставить на малой родине. Художник интенсивно работал, чтобы успеть представить картину на XVIII выставке передвижников, где она стала настоящей сенсацией и была приобретена Павлом Третьяковым для своей коллекции.

В настоящее время картина хранится в Государственной Третьяковской галерее, незаконченный вариант находится в коллекции Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова (город Уфа).

Картина «Видение отроку Варфоломею» привлекла внимание Адриана Викторовича Прахова, который в то время заведовал росписью Владимирского собора в Киеве и пригласил Нестерова к сотрудничеству. Михаил Васильевич долго сомневался, но в итоге принял предложение и с тех пор почти двадцать два года занимался иконами и церковными росписями.

Любимому герою Сергию Радонежскому Нестеров посвятил пятнадцать полотен, в том числе: «Юность преподобного Сергия» (18921897), триптих «Труды преподобного Сергия» (18961897), «Преподобный Сергий» (1898) и «Прощание преподобного Сергия с князем Дмитрием Донским» (эскизы, 18981899).

Особенное внимание Нестеров уделял духовному миру монастырей и тайне русской души. В начале XX века Михаил Васильевич создал ряд работ, посвященных жизни заволжских старообрядцев.

Одной из последних важнейших предреволюционных работ Нестерова было полотно «Душа народа» (19151916, первоначальные названия: «Христиане», «На Руси»).

На протяжении многих лет Михаил Васильевич трудился над этюдами, прежде чем приступить к непосредственной работе над картиной. Окончательный эскиз был написан в 1914 году, когда Россия вступила в Первую мировую войну.

Первый эскиз к этой картине был создан автором в 1906 году. Тогда Нестеров собирался назвать свою работу «Христиане». Согласно первоначальному замыслу на полотне должен был изображен Иисус Христос, к которому двигались русские люди. Однако политическая обстановка в стране заставила автора отказался от своего замысла, оставив лик Спасителя лишь на иконе в руках монахов. В итоговой версии картины на переднем плане изображен слепой солдат с палкой, идущий на ощупь по безжизненной земле, покрытой желтой травой, которого придерживает за руку молоденькая сестра милосердия. За ними изображены: патриарх, монахи и монахини, нищие, вдовы, городские жители и крестьяне. Перед толпой стоит изможденный юродивый, вскинув руки к небесам. «Поводырем» людей разных сословий автор сделал худенького печального отрока лет десяти, который, судя по расположению правой руки, перекрестился.

К моменту завершения работы в стране началось активное противостояние не только по отношению к Православной Церкви, ее порядкам и привилегиям, но и к вере в Бога. Однако художник чувствовал, что русский народ должен оправиться от мракобесия и благодаря новому чистому поколению спасет свою душу, впустив в нее веру, надежду и любовь.

Картина осталась в коллекции художника и в 1958 году была передана его наследниками в Государственную Третьяковскую галерею, где хранится до сих пор.

После революции 1917 года, когда религиозная тема оказалась под запретом, живописец стал писать своих современников и неоднократно переписывал свои старые картины.

За портрет Ивана Павлова – академика, лауреата Нобелевской премии﻿ в области медицины﻿, созданный в 1935 году, художнику присудили Сталинскую премию, одну из первых в области искусства.

В последние десятилетия жизни Нестеров с увлечением работал над своими мемуарами, которые смог выпустить в начале 1942 года под названием «Давние дни». Книга была встречена с живым интересом и имела большой успех. В июне 1942 года Нестерову присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и наградили орденом Трудового Красного Знамени.

После смерти любимой жены Марии Нестеров долго жил один, лишь в 36 лет в его жизни появилась другая женщина  Юлия Николаевна Урусман, которая прожила с художником вне брака четыре года и родила ему двоих сыновей и дочь. Однако в период совместной жизни Михаил Васильевич пытался изменить свою личную жизнь. Сначала он увлекся дочерью Адриана Викторовича Прахова, пригласившего для росписи Владимирского собора и сделал Лёле предложение руки и сердца, но помолвка не состоялась, поскольку все знали, что у Нестерова была, пусть и незаконная, но семья.

Когда Юлия Урусман была беременной третьим ребенком, Нестеров женился на Екатерине Петровне Васильевой, которая стала для художника музой, советчицей, помощницей и секретарем. В браке пара прожила сорок лет, у них родилось трое детей.

В 1938 году зять Нестерова (супруг старшей дочери Ольги) был арестован по ложному доносу, вслед за мужем были взяты под арест дочь Ольга и сам Михаил Васильевич. Друзья помогли освободить художника, зять был расстрелян, а любимую дочку отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины, откуда она вернулась в 1941 году калекой.

Нестеров скончался от инсульта 18 октября 1942 года в Москве в Боткинской больнице и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Юлия Урусман, потеряв в младенчестве младшего сына Нестерова, не связала свою судьбу с другим мужчиной и пережила художника на 20 лет.

Лёля Прахова прожила всю жизнь одна и умерла в 1948 году. Вторая супруга художника, похоронив супруга, потеряла сына Алексея Нестерова, который тяжело болел туберкулезом. Елена Петровна пережила супруга на 13 лет.

В 1961 году на доме (пер. Сивцев Вражек, д. 43 в Москве), в котором Нестеров жил и работал с 1920 года, установлена мемориальная доска.

В ноябре 2017 года в Республике Башкортостан учреждена Государственная премия имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения. Она присуждается один раз в пять лет и предоставляется за создание выдающихся произведений изобразительного искусства, а также исследования в области теории и истории искусств, художественной критики. Размер премии составляет 500 тысяч рублей.

11 декабря 2015 года в Уфе у здания Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова был открыт памятник Михаилу Нестерову.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."