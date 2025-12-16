ВОПРОС – ОТВЕТ

16 Декабря 2025



Вместе с затяжными циклонами, пришедшими в декабре на Камчатку, вернулась главная зимняя тема нашей традиционной рубрики – уборка снега в городе. Как администрация ПКГО собирается организовывать снегоочистку дальше, когда крупнейшее муниципальное предприятие, занимающееся этой работой, погрязло в долгах? Кто должен убирать снег и лед с крыш? Где можно припарковать личные авто, чтобы не мешать снегоуборочной технике? Не менее важными редакция посчитала вопросы о результатах обследования зданий, пострадавших от мощного июльского землетрясения и афтершоков. С ответов на них и открывается сегодня рубрика.

Также мы расскажем о подготовке к Новому году, сообщим, где в ПКГО работают бесплатные точки доступа к интернету, и ответим на ряд других вопросов, поступивших в редакцию «Вестей» от наших читателей.

– На нашей улице им. Академика Королева только вчера к ночи кое-как почистили от снега межквартальный проезд. И нам еще повезло, потому что где-то возле домов и на тротуарах вообще не убирали, передвигаться там опасно для здоровья. Мне интересно, как сам мэр оценивает результаты снегоуборки? Елена Казакова, г. Петропавловск-Камчатский

– Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев 12 декабря проинспектировал качество уборки от снега внутриквартальных проездов, магистралей и тротуаров и назвал его недопустимым. По итогам объезда мэр поручил своему заместителю Анатолию Банникову усилить расчистку внутриквартальных проездов и тротуаров. По его словам, «особая сложность возникает с тротуарами в Ленинском районе, поскольку там не везде возможна механизированная очистка и туда привлекаются бригады ручного труда».

В этот же день сотрудники Госжилинспекции совместно с Контрольным управлением ПКГО осмотрели 126 придомовых территорий, 36 из которых не были расчищены. В этот день от жителей поступило 120 жалоб на плохую уборку снега. Информация о неудовлетворительной расчистке территорий была направлена в администрацию ПКГО и управляющие компании для принятия необходимых мер, о чем сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

По последней информации администрации ПКГО, глава города совместно со специалистами из краевого Министерства ЖКХ и региональным оператором АО «Спецтранс» координируют снегоуборку и вывоз мусора в Ленинском районе.

Дополним, что прокуратура Камчатского края возбудила пять административных дел и внесла двенадцать представлений по фактам несвоевременной снегоуборки в ПКГО. Специалисты зафиксировали около шестидесяти нарушений, включая завалы мусорных контейнеров. Следственным отделом по Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» в виде некачественной дорожной снегоочистки краевой столицы (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

– Прочитала об объявлении «Спецдорремстроя», главного снегоуборочного предприятия города, банкротом. Этот МУП и раньше-то со своей работой едва справлялся, чего же ждать теперь? Кто будет убирать снег? Валентина Гурулева, г. Петропавловск-Камчатский

– В администрации ПКГО заверили, что вопрос с ситуацией в МУП «Спецдорремстой» держат на особом контроле. Там уточнили, что в отношении этого предприятия введена первая стадия банкротства – наблюдение.

«Отмечу, что введение наблюдения – это не ликвидация предприятия. Это законная процедура, направленная на анализ его реального финансового состояния, сохранение имущества и формирование полной картины долгов. Администрация Петропавловска-Камчатского как учредитель будет принимать самое активное участие в процедуре банкротства, чтобы защитить интересы города и горожан. Наша главная задача – сохранение профильного предприятия и его трудового коллектива, – сказал глава города Евгений Беляев. – Понимаю обеспокоенность жителей в связи с информацией о банкротстве предприятия. Вместе с тем подчеркну, что вопрос бесперебойного выполнения работ по зимней уборке и содержанию городских дорог остается абсолютным приоритетом. Администрация прорабатывает все возможные сценарии для обеспечения непрерывности этих работ. Мы будем делать все возможное, чтобы найти вариант, позволяющий предприятию восстановить платежеспособность и продолжить работу. Также не исключен вариант утверждения мирового соглашения с кредиторами. Согласен, что ситуация сложная, но мы намерены действовать максимально открыто, профессионально и в правовом поле. Приложим все усилия, чтобы найти оптимальное решение, которое позволит сохранить предприятие, рассчитаться с долгами и обеспечить качественное содержание наших городских дорог. Что касается предстоящей зимы, то предприятие продолжит работу в штатном режиме», – уточнил мэр.

Судом назначен временный управляющий – Максим Петровский, который будет осуществлять контроль за деятельностью предприятия совместно с его руководством.

Дополним, что 25 ноября Арбитражный суд Камчатского края принял к производству заявление о признании несостоятельным (банкротом) МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой». Поводом для обращения послужила задолженность предприятия перед ООО «Профит-Лизинг». Общество заявило требование о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 152,77 млн рублей. «В ходе судебного заседания 25 ноября 2025 года вынесено определение о принятии уточнения величины заявленных требований до 175 млн 260 тыс. руб., также суд признал обоснованным заявление ООО «Профит-Лизинг» о признании несостоятельным (банкротом) МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой». Своим определением суд ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия сроком на пять месяцев», – сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

– Где можно припарковать автомобиль во время расчистки улиц от снега? Вадим Наумов, Петропавловск-Камчатский

– По информации администрации ПКГО, в городе действуют специальные пурговые автостоянки для личного автотранспорта по следующим адресам: возле ТЦ «РИО» (нижняя стоянка); ТЦ «Глобус»; ТЦ «Шамса» на 10 км; ТЦ «Пирамида»; на площадках напротив рынка «Траст-М» на Северо-Востоке и по проспекту Карла Маркса, д. 1; возле детской поликлиники № 2, ул. Океанская, д. 123; на парковке ЗАГСа; на площадке на месте бывшего ДК КГТУ; на площадке по улице Курильская, д. 2.

Горожан призывают своевременно убирать припаркованный транспорт во время снегоуборки, оставлять номер телефона под лобовым стеклом для оперативной связи с водителем, если нет возможности заранее убрать автомобиль.

Водителей просят без необходимости не выезжать на личном транспорте на дорогу в сложных условиях непогоды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номер вызова экстренных служб 112 или на номер Единой дежурно-диспетчерской службы Петропавловска-Камчатского 303-111 (круглосуточно).

– Кто должен чистить кровли зданий от снега и сосулек? Лариса Радченко, Петропавловск-Камчатский

– Обязанность по очистке от снега и наледи кровель возложена на хозяйствующие субъекты всех форм собственности, в том числе на предпринимателей, управляющие организации и ТСЖ, – напомнили в мэрии ПКГО.

При обнаружении на крыше дома ледяных образований или снежных масс, представляющих потенциальную опасность, горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию. Телефоны экстренных и диспетчерских служб управляющих организаций размещены на досках объявлений в подъездах многоквартирных домов.

Если управляющая компания бездействует, информацию о наледи можно передать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 303-111 (круглосуточно).

– Сколько домов, получивших повреждения во время июльского землетрясения, обследованы в городе к настоящему времени? Где можно посмотреть результаты их обследования? Анатолий Шевцов, г. Петропавловск-Камчатский

– По последним данным городской мэрии, визуальное обследование было выполнено в 187 домах в Петропавловске-Камчатском. Его проводили специалисты ООО «Техкон» в рамках заключенного с обществом в сентябре муниципального контракта.

Отчеты по результатам обследования опубликованы на официальном сайте администрации ПКГО. С материалами можно ознакомиться в разделе сайта «Важное» снизу Реестра МКД, подлежащих визуальному обследованию специализированными организациями или по прямой ссылке: https://pkgo.ru/important-information/47565/.

По итогам визуального обследования принято решение провести дополнительное инструментальное обследование 27 домов. Его выполняют специалисты ООО «ИТЦ Камлайт». Муниципальный контракт с этой компанией был заключен 17 октября 2025 года. В список вошли дома по адресам: Космический проезд, 7а, 7б, 7в; Школьная, 1а; ул. Капитана Беляева, 3; ул. Корякская, 3а; пр. Победы, 41, 51, 81; ул. Бийская, 4; ул. Арсеньева, 4а, 6а; ул. Бохняка, 16, 18; ул. Ленинградская, 65; пр. 50 лет Октября, 7; ул. Ленинградская, 9а; ул. Звездная, 25/1; Ботанический переулок, д. 1; ул. Кроноцкая 4; ул. Солнечная, 19 в; ул. Пограничная, 14; ул. Космонавтов, 53; ул. 50 лет Октября, 35; пр. Карла Маркса, 4; ул. Кирдищева, 1, ул. Савченко, 18/2.

«ИТЦ Камлайт» должен завершить свою работу до 15 декабря 2025 года.

Кроме того, заключен дополнительный контракт с ООО «Техкон» на визуальное обследование еще 50 многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского, которые также получили повреждения в результате сейсмособытия 30 июля 2025 года. По состоянию на 17 ноября обследованы все 50 домов. Выявлена необходимость проведения дополнительного инструментального обследования многоквартирных домов по адресам: пр. 50 лет Октября, 15/6, пр. 50 лет Октября, 18, ул. Чубарова, 5/3.

«Технические отчеты будут опубликованы после того, как выполняющие исследования организации предоставят их в МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», – уточнили в мэрии.

– Что слышно о ремонте школ города, пострадавших во время землетрясения? Ольга Градова, Петропавловск-Камчатский

– Здания трех школ в городе, № 2, 24 и 30, получившие повреждения в результате июльского землетрясения, будут включены в федеральную программу капитального ремонта. Об этом сказал губернатор во время прямой линии. «Проект предусматривает не просто ремонт, а сейсмоусиление всех конструкций с последующей модернизацией помещений», – отметил глава региона. По его словам, «контроль за работами будет осуществляться на каждом этапе, чтобы обеспечить качество и соблюдение сроков».

Ремонт школ начнется в 2026 году, завершить работы планируется к новому учебному году.

– Сколько елок поставили нынче в городе и какую культурную программу предложат горожанам в праздники? Ирина Ведерникова, Петропавловск-Камчатский

– Как рассказали в администрации ПКГО, на общественных территориях ПКГО установлены 23 новогодних елки. Открывать их начали с первого декабря, устраивая праздничные представления, игры и хороводы для гостей праздников. Первые огни зажглись на елке в микрорайоне «Авача».

Открытие главной елки города пришлось переносить из-за непогоды, но в конце концов её открыли 14 декабря на территории, прилегающей к стеле «Город воинской славы». После того как на ней зажглись огни, для гостей праздника провели праздничный концерт.

В новогоднюю ночь запланировано провести большую концертную программу с розыгрышем призов. С 1 по 11 января на площади, прилегающей к стеле Города воинской славы, пройдут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также развлекательные программы для жителей и гостей города.

– Знаю, что перед Новым годом в некоторых организациях собирают и передают подарки для ребятишек из малообеспеченных семей. А есть ли такая возможность у обычных жителей Петропавловска? Если есть, то куда нести подарки? Алина Нестерова, Петропавловск-Камчатский

– В Петропавловске-Камчатском проходит ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо», направленная на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовал её Молодежный центр города. Цель акции – объединить горожан в добром деле и подарить радость тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе, – рассказали в администрации ПКГО.

Каждые выходные до 21 декабря с 11:00 до 17:00 в Детском магазине по адресу проспект Карла Маркса, 21 добровольцы волонтерского корпуса «Молодой Петропавловск» будут принимать подарки для детей. «Поучаствовать в акции могут все горожане, желающие внести вклад в благотворительную инициативу», – уточнили организаторы.

– Где в нашем городе находятся общественные точки доступа к бесплатному интернету? Андрей Вершинин, Петропавловск-Камчатский

– По данным администрации Петропавловска-Камчатского, в городском округе действуют 13 точек доступа бесплатного интернета, о чем свидетельствуют соответствующие графические изображения. Они работают по следующим локациям: остановка микрорайона «Водник»; остановка микрорайона «Стройматериалы»; остановка микрорайона «Садовая»; микрорайон «Садовая», ул. Океанская 94 (здание МФЦ); парк Индустриальный; остановка микрорайона «Завойко»; площадка вблизи торца дома № 48 по ул. Петра Ильичева микрорайона «Завойко»; остановка в микрорайоне СРВ на площади Труда.

В ноябре в дополнение к ним были организованы новые точки доступа по адресам: остановка «улица Космонавтов» (микрорайон «Сероглазка»); Дворец культуры «Сероглазка»; остановка «Сероглазка»; остановка «Школа № 35» (микрорайон «Сероглазка»); школа № 17 по улице Петра Ильичева (микрорайон «Завойко»).

Чтобы подключиться к сети интернет, необходимо в настройках телефона найти точку доступа City_WiFi_free, подключиться и пройти авторизацию по номеру телефона. После этого устройство будет автоматически подключаться ко всем общественным точкам доступа.

Радиус действия бесплатной сети интернет порядка 100 метров.

– Много лет в нашем городе обещают построить новую автостанцию. Видимо, поэтому у городской власти не доходят руки до автобусных остановок на старой автостанции на 10-м километре. А они в ужасном состоянии. Будет ли ремонт? Виктор Мишелев, Петропавловск-Камчатский

– Пока новая автостанция находится в стадии строительства, для жителей нужно создать все условия для комфортного перемещения по городским и междугородним маршрутам. Минимальный ремонт должны провести до конца этого года, а к лету представить проект по полноценному обустройству объекта. Соответствующие поручения были даны главе города Евгению Беляеву, – сообщили в правительстве Камчатского края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.

«Первое – на автостанции есть два тёплых павильона, мы их восстановим, поставим новые сиденья. Там есть тепловые инфракрасные элементы, они будут функционировать. Также поручил, чтобы базовые услуги были доступны: сегодня утром там ничего не работало, ни касса, ни ларьки. Это до конца декабря городская администрация должна обеспечить. Второе – мы пообщались с предпринимателями ТЦ „Славянский“. Они как раз сейчас там ведут ремонт, расширяют парковку. Договорились, что при реконструкции торгового центра будут учтены потребности пассажиров: размещён небольшой зал ожидания, информационные табло, кассы, фудкорт, туалет, комната матери и ребёнка. В принципе, такая готовность есть, и к лету такую работу проведём», – сказал глава региона.

Дополним, что старое здание автостанции на 10-м километре в Петропавловске снесли в 2018 году как аварийное. На его месте поставили автобусные павильоны, часть которых сделали закрытыми, чтобы пассажиры могли пережидать непогоду. Сначала новую автостанцию хотели открыть до конца 2020 года в здании гаража камчатского филиала Центрального Банка России. Затем новый губернатор распорядился открыть ее к концу 2022 года. Затем горожанам пообещали, что новая автостанция заработает в 2024 году. Потом срок её открытия перенесли на 2025 год. И в этом году торжественно пообещали ввести этот объект в эксплуатацию в 2027 году. Новый срок был назван на публичных слушаниях по проекту краевого бюджета 20 ноября. Его озвучил и.о. министра строительства Камчатского края Сергей Табакар. По его словам, «сроки реализации проекта пришлось скорректировать из-за непредвиденных обстоятельств при демонтаже старого здания».

Новую автостанцию обещают открыть на пересечении проспекта Карла Маркса и проспекта Ломоносова. В здании предусмотрены зал ожидания на 75 мест, комната матери и ребенка, кафе.

– В этом году много говорили о ремонте дворов, сделанном с учетом пожеланий жителей. Какие дворы были в итоге благоустроены и кто принимал выполненные работы? Татьяна Синявина, Петропавловск-Камчатский

– В администрации ПКГО сообщили, что в этом году благоустроили три двора. Первым приняли двор по адресу Садовый переулок, 4. Здесь сделали бетонное покрытие дворового проезда с устройством ливневой дренажной системы, оборудовали детскую и спортивную площадки, установили скамейки и урны.

Затем приемку прошел двор по улице 2-я Шевченко. Здесь установили хозяйственные зоны с сушками для белья, создали две зоны отдыха: одну со скамьями и теннисным столом, другую с беседкой и качелями. Кроме того, появилась освещенная прогулочная зона со скамейками, озеленение.

Предстоит приемка двора по улице Максутова, 44, 44/1, где был заасфальтирован дворовой проезд, установлены детская площадка и спортивные тренажеры, выполнено озеленение.

Как пояснили в городской мэрии, выездные проверки проходят при участии членов муниципальной общественной комиссии города, представителей управления коммунального хозяйства и жилищного фонда, службы благоустройства, службы автомобильных дорог, подрядных и управляющих организаций, депутатов, жителей домов.

Заключения приемочной комиссии по принятым дворам направляются в управление коммунального хозяйства и жилищного фонда для подтверждения выполненных работ, которые были профинансированы по соглашениям, заключенным с подрядчиками летом 2025 года.

Каждый двор благоустраивается с учетом пожеланий жителей домов.

– Слышала, что теперь мэрия ПКГО может принимать пожертвования. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Мария Минченко, г. Петропавловск-Камчатский

– Администрацией ПКГО издано Постановление от 08.12.2025 № 2813 «О Порядке зачисления в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа и расходования средств от добровольных взносов, пожертвований».

Как пояснили в мэрии, данный Порядок позволяет представителям бизнеса вкладывать свои средства в благоустройство общественных пространств, обновление или создание новой инфраструктуры. В частности, речь идет о коммерческих предприятиях, а также бизнесменах, которые хотят внести свой вклад в качестве юридического или физического лица. Порядок предусматривает исключительно добровольный и целевой характер таких взносов и пожертвований.

Так как иной механизм заведения в бюджет средств пожертвований отсутствует, принято решение о разработке постановления «О Порядке зачисления в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа и расходования средств от добровольных взносов, пожертвований». Такая возможность предусмотрена Бюджетным Кодексом РФ.

«В последнее время мы видим тенденцию к развитию участия социально ответственного бизнеса в благоустройстве города. Примером этому является недавно переданный городу парк на Дачной. Однако не у всех представителей бизнеса есть возможность заниматься самостоятельно реализацией таких проектов. В этой связи и разработан Порядок, который непосредственно определяет процедуру поступления средств в бюджет, а реализация мероприятий будет осуществляться уже муниципальными учреждениями с соблюдением всех норм бюджетного законодательства и законодательства о закупках», – сообщили в городской мэрии.

Ответы подготовила Наталья Максимишина по материалам, предоставленным администрацией ПКГО