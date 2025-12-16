Однажды в квартире

Печать
PDF

16 Декабря 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Для большинства людей, с которыми мне приходилось знакомиться и общаться, детская пора вызывает радостные и теплые воспоминания. Много раз из чужих уст я слышала истории про семейные торжества, новогодние подарки и сюрпризы, способные дарить детским сердцам настоящее счастье. Однако моя память хранит другие картинки детства. В первые шесть лет моей жизни вместо заботы и любви я видела лишь нетрезвое лицо матери, странные компании в нашей маленькой и вечно грязной квартире на окраине города и ощущала бесконечное чувство голода, которое пыталась утолить всем, что оставалось на липком столе замызганной кухни после продолжительных попоек.

В детский сад я не ходила, иногда побиралась возле продуктового ларька или просила еды у соседей по подъезду. Провожая нетрезвых дружков, мать закрывала входную дверь квартиры на замок, падала на диван и в пьяном угаре засыпала. Пробудить её было сложным занятием, поэтому я старалась вернуться в наш гадюшник до наступления темноты.

Однажды я не смогла попасть в квартиру днем, около часа я долбила руками и ногами по старой, облезлой двери и просила впустить меня вовнутрь. На улице начался дождь, я сильно замерзла и хотела в туалет. В дверной проем я кричала: «Мама!», но вскоре потеряла силы, села на грязную входную тряпку и заплакала в голос.

На мой рев сбежались соседи, кто-то предположил, что меня обидели, кто-то стал ругать нерадивую мать, лишь бабушка с третьего этажа взяла меня за руку и отвела к себе домой. В её маленькой чистенькой квартире пахло цветами, она указала на дверь в туалет и предложила воспользоваться душем. Огромное количество диковинных баночек и тюбиков мгновенно захватили моё внимание. Никогда прежде я не видела, чтобы унитаз и ванна были такого белоснежного цвета, не вдыхала аромат роз, который исходил от мягких полотенец, не держала в руках нежную туалетную бумагу. На мгновение мне показалось, что я очутилась в прекрасном замке, который однажды видела во сне, но стук в дверь вернул меня в реальность. В душ я не полезла, воспользовалась лишь туалетом и еще несколько минут пенила в руках кусочек мыла с запахом фиалок.

Когда я вышла из уборной, бабушка скривилась:

– Надеюсь, ты там ничего не перепачкала?

– Нет, – робко ответила я и посмотрела на стол, на котором красовались фарфоровые чашки и блюдца.

– Как мне надоело такое соседство – вечный шум, гам, крики и ты еще – Маугли, – тыча в меня пальцем, раздраженно сказала соседка.

– Я не Маугли, я Алина, – с трудом сдерживая слезы, ответила я.

– Ладно, Маугли-Алина, садись на пуфик и постарайся ничего не трогать, мне нужно позвонить.

Бабушка стала что-то лихорадочно искать, я присела на мягкую табуретку у входной двери и начала рассматривать картины, которые висели в квартире повсюду.

Пока я увлеченно разглядывала осенние и зимние пейзажи на живописных полотнах, взволнованная женщина нашла записную книжку и принялась досаждать кого-то телефонными разговорами, сути которых я не понимала, но всем сердцем мечтала подольше задержаться в этом неведомом мире ароматов, изобразительного искусства и чистоты. Когда последний телефонный разговор был завершен, соседка посмотрела на меня и сказала:

– Ну вот и всё, твоя бродячая жизнь закончилась, уверена, ты всегда будешь мне благодарна за эту помощь, Маугли-Алина, – она странно улыбнулась и пошла на кухню, мне скомандовала не сходить с места.

Недавние переживания отступили, я согрелась, поняла, что останусь здесь навсегда, и почувствовала, как попала в объятия сна. Мои веки стали тяжелыми, я облокотилась на стену и задремала. Мой сон прервал громкий стук в дверь. На пороге стояли несколько мужчин в голубой форме и женщин, одетых по погоде. Спросонья я не поняла, что хотели от меня эти люди, мужчины стали опрашивать бабушку, женщины – осматривать мою голову. Те и другие всё время фукали и закатывали глаза, потом стали ругаться между собой и вскоре сообщили, что забирают меня в больницу для прохождения лечения. Я попросила уведомить маму о нашей поездке, но дверь в мой дом была заперта наглухо.

Сколько времени мне пришлось лечиться в больнице, я не знаю, в детской памяти остались лишь мучительные воспоминания о бесконечных унизительных процедурах и капельницах. Почти сразу мою голову побрили налысо, отчего я чувствовала стыд и холод. Медицинские сестры постоянно мазали меня вонючей мазью, пичкали горькими пилюлями, от которых всё время тошнило, заставляли мыться и чистить зубы каждый день. Другие дети в больнице надо мной смеялись, видя язвы на моем теле, замечая жадность, с которой я уплетала любую еду в столовой, между собой называли дикаркой. Я старалась ни с кем не общаться, после еды и процедур сворачивалась клубком на своей больничной кровати, укрывалась одеялом с головой и мечтала вернуться к той бабушке, в доме которой пахло цветами. Она обещала подарить мне другую жизнь, поэтому я старательно лечилась и ждала встречи с ней, но этой мечте не суждено было исполниться. Когда за окном зарядили дожди, холодный ветер окончательно раздел замерзшие деревья и свинцовое небо больше не пропускало ласковые теплые лучи солнца, старшая медицинская сестра – крупная громогласная женщина, которую я больше всех боялась, принесла мне чужие вещи и скомандовала собираться.

Спорить я не умела, натянула спортивный костюм с чужого плеча и поплелась в коридор, где меня ждала другая полная женщина преклонных лет.

– Здравствуй, милая, – наигранно сказала незнакомка, растянув рот в кривой улыбке, демонстрирующей огромные зубы.

– Здравствуйте, – неуверенно ответила я.

– Меня зовут Надежда Петровна, ты поедешь со мной в новый дом, где тебя все ждут.

Она наклонилась, протянула руки и попыталась меня обнять. Резкий неприятный запах пота вперемешку с духами вызвал у меня рвотный рефлекс, я поморщилась и отвернулась. Женщина, увидев мою реакцию, выпрямилась в полный рост и, с трудом сдерживая гнев, зашипела:

– Быстро в машину, маленькая мерзавка, лысое чудовище! Какое-то Маугли будет здесь еще морду свою кривить. Ну ничего, я тебя быстро научу манерам.

Она открыла входную дверь и, тыча толстым пальцем в коридор, скомандовала выходить. Обвернув штаны на талии вокруг резинки, я переступила порог больницы и села в большую холодную машину, за рулем которой сидел веселый старик. Он всё время курил и долго матерился на коллегу, которая не спешила покидать стационар. Надежда Петровна вернулась и сказала, что долго ждала какие-то документы, лишь шоколадные пятна на её массивном подбородке с редкими седыми волосами выдавали истинную причину задержки.

Спустя час машина привезла меня к серому огромному зданию, в окнах которого виднелись детские лица и зеленые растения. В детском доме, в котором я оказалась, меня никто не ждал, как обещала Надежда Петровна, и никто не любил. Я перестала бродяжничать, но вместе с горячей едой и сносной одеждой в моем рационе появились телесные наказания – расплата за непослушание или плохие отметки, полученные на уроках.

Сначала я ждала маму, верила, что, потеряв меня, она будет искать единственную дочь. Потом надеялась на встречу с бабушкой-соседкой, которая должна была вернуть меня домой, но спустя год перестала просыпаться по ночам от каждого шороха у входной двери общей спальни и бегать к окнам при появлении звука работающего двигателя автомобиля.

Иногда к нам в детский дом приезжали пары, желающие взять на воспитание детей, но предпочтение отдавалось малышам без отклонений в поведении и проблем со здоровьем. Несмотря на то, что моя голова давно обросла волосами, а раны на ногах, шее и теле от укусов паразитов давно зажили, я всё равно оставалась местным Маугли, не нуждавшимся в друзьях, плохо училась, в еде не использовала вилки, любила кушать руками, ненавидела банты и бесконечно болела простудными заболеваниями.

Однажды, когда мне исполнилось десять лет, приехавшая в интернат пожилая пара обратила на меня внимание и предложила стать частью их семьи. Женщина оказалась садисткой, которая получала наслаждение от того, что щипала меня до крови и порола ремнем за использование не тех приборов за столом. В детский дом я вернулась через полгода. Вторая попытка обрести семью тоже оказалась неудачной, поскольку в дом меня взяли для сельскохозяйственного труда, спать оставляли в коровнике, есть заставляли в хлеву. Когда хозяева фермы избавились от теленка, который стал для меня лучшим другом, я снова сбежала в детский дом и слезно умоляла никому меня больше не отдавать.

Вскоре администрацию нашего заведения поменяли, появились новые нянечки, воспитатели, психологи и преподаватели. В здании сделали ремонт, детей стали учить вести домашнее хозяйство. Благодаря переменам и людям, которые оказались рядом со мной, я стала усердней учиться, исправила двойки и поняла, что обожаю живопись, классическую музыку и море, которое видела на картинках, в телевизоре и своих снах.

Со временем я перестала грезить о семье, стала забывать лицо матери и мечтала поскорей стать взрослым человеком, который сам строит свою судьбу. Мне удалось закончить девять классов и поступить в профтехучилище, чтобы получить профессию штукатура-маляра. Я не мечтала связать свою жизнь с этим ремеслом, выбор училища был связан с возможностью проживать в общежитии учебного заведения.

Пока я постигала нюансы покраски и отделки помещений, решила найти дом, в котором прошло моё детство, и узнать о судьбе матери, но со временем детские воспоминания начисто стерли адрес моего первого места жительства. На все запросы в паспортный стол, органы опеки и министерство внутренних дел приходили одни и те же ответы – я проживала в детском доме и до шестилетнего возраста не имела никаких документов и сведений о своем рождении.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, от государства я, обладающая статусом сироты, получила маленькую квартиру на окраине города и поняла, что стала настоящим взрослым и самостоятельным человеком. На автобусной остановке я увидела объявление о работе и, пройдя небольшое собеседование, стала частью строительной бригады по ремонту квартир, которая состояла из пяти человек разного возраста и происхождения: двоих маляров женского пола, сантехника, электрика и бригадира.

Самый взрослый из нас был Семеныч, в советском прошлом он работал главным инженером какого-то ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы), но, когда остался не у дел, решил заняться частным предпринимательством. Набирал толковых мастеров и со временем стал лучшим исполнителем самых необычных и капризных заказов по трансформации обыкновенных хрущевок в евродизайнерское жилье. Своим сотрудникам хорошо платил, но моментально вышвыривал из команды за пьянство. К тому моменту когда Семеныч взял меня к себе, в бригаде сменился не один десяток мастеров. В начале нашего сотрудничества он с опасением смотрел на молоденькую дипломированную сироту, но за усердие и трудолюбие стал относиться ко мне с теплом и прощал недостатки в работе.

Женщины нашего маленького коллектива были значительно старше меня. Белокурая, пышногрудая Юля в год нашего знакомства отметила своё тридцатилетие. Она жила в общежитии, в одиночку воспитывала сына Витьку, постоянно курила и с удовольствием рассказывала все пикантные подробности своих многочисленных мимолетных романов. Рыжеволосая Анна Сергеевна, судя по измотанному виду, давно встретила свой сорокалетний юбилей, но моментально «вспыхивала» и начинала ругаться, если кто-то обращался к ней со словом «женщина», поскольку его считала ругательным для молодой и цветущей девушки, которой она себя считала. Про свою личную жизнь Анна Сергеевна говорила неохотно, но мы знали, что она проживала в двухкомнатной квартире вместе со своей больной теткой преклонных лет.

Сантехник Роман двадцати пяти лет был родом из соседней деревни, мечтал купить роскошную квартиру в центре города, но довольствовался небольшой комнатой, которую снимал у глухой старухи. Павел – наш электрик, был сверстником Юли, но до сих пор жил с мамой, любил приврать, постоянно попадал в какие-то неприятности, но никогда не терял чувства юмора и веселого расположения духа.

Мне хотелось построить отношения с Романом или Павлом, но Юля красноречиво убедила меня не связываться с этими неумехами, отчего я поняла, что любвеобильная коллега успела соблазнить неопытных мужчин еще до моего появления. Пришлось отказаться от романов на работе, оставалось довольствоваться небольшими посиделками, которые наша команда устраивала у меня дома после завершения очередного успешного проекта.

Шумные компании раздражали моих соседей, но как только я побелила и покрасила подъезд, ко мне стали относиться с благодарностью и перестали досаждать нравоучениями о вреде горячительных напитков.

За несколько лет работы в бригаде я смогла сделать в своей квартире неплохой ремонт, купить мебель, оборудовать бытовой техникой. Иногда в моей жизни появлялись мужчины, но вместо любви, заботы и нежности вместе с собой они приносили проблемы или долги, пытались «висеть» на моей шее или приводили пьяных дружков в дом. В моей душе остались жуткие воспоминания пьяных загулов своей матери с мужиками, которые толпились в нашем доме, я не хотела повторять её судьбы, поэтому моментально расставалась с теми, кто воскрешал в сердце детский ужас и страх.

Наш небольшой коллектив смог прекрасно сработаться, зная животную неприязнь Семеныча к людям с похмелья, старались прикрыть злостных нарушителей незыблемого правила. Мы нередко выручали друг друга деньгами, все праздники отмечали вместе, радовались и переживали сообща. Были знакомы с родными, знали многие семейные тайны. Мы были обладателями разных темпераментов и жизненных принципов, но почему-то тянулись друг к другу, прощая слабости и глупости.

Однажды Анна Сергеевна попросила помочь отремонтировать гостиную квартиры своей тетки, Марии Захаровны, с которой жила многие годы. Материалы племянница приобрела заранее, подготовку стен выполнила сама, нашему отряду оставалось зайти на объект, чтобы освежить стены зала немолодых женщин. Семеныч не хотел отпускать всех сразу на эту бесплатную работу, но вскоре сдался и обещал не беспокоить нас несколько дней.

Девчата должны были побелить потолки, поклеить обои, мужчины – поправить потекшие краны и заменить освещение в коридоре и ванной. Работу планировали выполнить за сутки.

Перед началом ремонта Анна Сергеевна заметно нервничала и просила не обращать внимания на тяжелый характер Марии Захаровны. Мы хором уговаривали заказчицу не нервничать, напомнили про богатый опыт общения с капризными особами и обещали сделать всё по высшему классу.

В назначенное утро, вооружившись нужными инструментами, мы постучались в дверь квартиры нашей коллеги.

Анна Сергеевна открыла дверь, мы попытались пошутить, но, увидев заплаканный вид женщины и почувствовав напряжение, повисшее в воздухе, молча зашли в гостиную, чтобы оценить фронт работы. Возле окна в кресле сидела Мария Захаровна. Эта маленькая хрупкая бабушка мило улыбалась и производила впечатление душевного человека.

– Здравствуйте, дорогие мои, добро пожаловать в мои апартаменты, – она немного помолчала и добавила, – надеюсь, хотя бы от вас будет толк.

– Тетя Маша, вы опять за старое? – послышалось из ванной.

– Перестань рыдать, неудачница, – всё с той же улыбкой продолжила бабушка.

Все почувствовали неловкость и немного растерялись, но Мария Захаровна встала с кресла, тыкнула костлявым пальцем на небольшую кучу, укрытую тряпкой, и сказала:

– Здесь находятся материалы, мальчики, за мной, покажу вам краны и светильники, которые нужно заменить, и несколько розеток, пришедшие в негодность.

Она сделала первый шаг и, с трудом переваливаясь с ноги на ногу, отправилась в кухню. Худощавая старушка производила впечатление полной развалины, но когда она поравнялась со мной и глянула в мои глаза, на меня смотрела сильная и целеустремленная женщина, которая случайно оказалась заперта в чужом старом теле. Острый взгляд карих глаз пронзил до мурашек. Я растерянно улыбнулась, опустила глаза и приступила к разбору материалов.

– Анька, брысь из ванной, – послышалось из коридора.

– Хватит меня позорить, моим друзьям необязательно знать о том, что вы меня ненавидите, – хлюпая носом, ответила племянница.

– Не-на-ви-ди-те, – писклявым голосом Мария Захаровна передразнила племянницу, – ненависть, милая моя, это слишком сильное чувство, а я так, иногда бываю просто недружелюбна. Хватит болтать, начни уже трудиться, –- подытожила хозяйка.

Анна Сергеевна вернулась в гостиную, вытерла слезы и предложила начать побелку. Мы давно освоили современные методы покраски потолков, которые не оставляли грязных разводов и капель на стенах, но предварительно укрыли пленкой большой посудный шкаф со стеклянными дверцами. Сквозь муть полиэтилена я успела разглядеть медали и грамоты за безупречное служение правосудию, которыми была забита полка шкафа, удивилась огромному количеству столового серебра, хрустальных бокалов и фарфоровой посуды. Пока мы резали и клеили обои, Мария Захаровна всё время была на кухне и с удовольствием общалась с мужчинами, с ними она пыталась быть милой, смеялась над примитивными анекдотами, с трудом сдерживая сухой старческий кашель.

В обеденный перерыв хозяйка квартиры угостила нас чаем и вкусным пирогом с мясом, она благодарила за помощь и выглядела милой бабулей. Только Анна Сергеевна весь день получала порции язвительных замечаний и упреков. К вечеру гостиная приобрела свежий и ухоженный вид, оставалось раскрутить роскошный ковер, свернутый в трубочку, вернуть мебель из соседних комнат и повесить шторы. Мария Захаровна выглядела уставшей и попросила отложить последние штрихи ремонта на следующий день, что мы и сделали.

Завершив преобразование большой и уютной комнаты, наша бригада простилась с загадочной бабушкой и отправилась к Семенычу для обсуждения дальнейшего плана работы. Получив очередной заказ, первым делом я стала расспрашивать Анну Сергеевну о причине таких странных отношений между близкими людьми, в ответ женщина махнула рукой и сказала, что всю жизнь вынуждена терпеть насмешки и упреки родственницы, которая много лет работала судьей и возомнила себя вершительницей судеб. Ответ на вопрос о родителях был лаконичным – отца убили сразу после её рождения, а мама с очередным мужем проживала в Австралии.

Мне хотелось многое узнать, но Юля одернула меня за рукав и попросила не лезть в чужую жизнь. Однако любопытство раздирало мою душу, я усердно искала повод для того, чтобы вернуться в квартиру к таинственной судье. Когда я окончательно отчаялась придумать что-нибудь стоящее, судьба сама подарила мне шанс побывать в гостях у таинственной хозяйки.

Завершая ремонт в очередной квартире, Анна Сергеевна оступилась на стремянке и упала с высоты на спину, потеряв сознание. Мы все перепугались, вызвали скорую помощь, которая приняла решение госпитализировать несчастную женщину в стационар. Наша коллега пришла в себя и попросила присмотреть за теткой. Все стали отнекиваться, утверждать, что всё обойдется, только я попросила передать мне ключи, чтобы навестить старую женщину вечером.

Обследование показало лишь легкую черепно-мозговую травму, но пациентке предложили отлежаться на больничной койке несколько дней. Анна Сергеевна решила отдохнуть от общения с родственницей, я собралась узнать все семейные тайны этой загадочной четы.

Получив все рекомендации по приобретению продуктов, вечером я отправилась к Марии Захаровне. Под громкие звуки криминального сериала та отдыхала в своей комнате и не сразу услышала появление чужого человека в квартире. Пока я разбирала пакеты на кухне, хозяйка квартиры выключила телевизор и вышла из комнаты.

– Привет, – нежно сказала она.

– Здравствуйте, Мария Захаровна, я пришла вас навестить. На работе случился несчастный случай, но всё обошлось, хотя Анне Сергеевне пришлось обратиться в больницу, где её оставили на пару дней для наблюдения.

– Господи, ну что за бедовая баба.

– Вы не переживайте, на время больничного я буду за вами ухаживать.

– Да я уже давно перестала переживать за свою непутевую Аньку, иногда просто жалко эту дуру.

– Ну зачем вы так, Анна Сергеевна – прекрасный специалист и хороший человек, мне кажется, вы несправедливы к племяннице.

– Милое дитя, что ты можешь знать о справедливости? Ты обыкновенная любительница бульварных романов, сопливых мелодрам и заложница своих мечтаний, которым не суждено сбыться. В школе ты училась плохо, мозгов поступить в институт не хватило, на красивой мордашке долго не протянула, и мать отправила тебя работать, чтобы ты не болталась без дела по дому. Свою бездарность ты скоро научишься лечить горячительными напитками и закончишь свою жизнь, как все женщины твоего бесполезного рода. А у моей Ани было роскошное будущее, которое она загубила собственными руками.

Эти колючие слова ранили моё сердце. Всю свою непродолжительную жизнь я пыталась доказать себе, что никогда не стану похожей на свою мать, проживу достойную жизнь, и вдруг от постороннего человека услышала самый страшный прогноз на свое будущее. Я вдруг вспомнила соседскую бабку, которая смогла сплавить меня в детский дом, старую воспитательницу Надежду Петровну, беспощадно наказывающую беззащитных осиротевших детей, приемных матерей, окончательно угробивших веру в заботу и счастье. Выложив продукты на стол, наполненная яростью ко всем обидчицам моей жизни, я повернулась к старухе и выпалила:

– Старая злобная, гнойная гадюка. Ты-то что знаешь о справедливости? Живешь в хоромах и ненавидишь единственного человека, который взялся за тобой ухаживать. Будьте вы все прокляты, лживые проповедники нравственности и добра, которым грош цена!

Мария Захаровна не ожидала услышать такие резкие слова, она попятилась, но потом опомнилась и почему-то извинилась.

– Алиночка, давайте успокоимся, я не хотела вас обидеть, – дрожащим голосом прохрипела женщина, – я просто иногда бываю резкой, но это не со зла.

Мне хотелось немедленно покинуть квартиру этой мерзкой старухи, но, видя её руки, изуродованные подагрой, которыми она с трудом держала чашку, решила остаться, чтобы приготовить ужин.

За столом женщина снова извинилась и сама решила рассказать историю своей семьи.

Мария Захаровна родилась в семье потомственного адвоката, с юных лет она познавала тонкости юриспруденции на коленях отца. Когда маленькая Маша пошла в пятый класс, в семье случилось прибавление, в доме появилась младшая сестра Маргарита, которая с возрастом оказалась равнодушна к знаниям законов. Её манило небо, она мечтала стать стюардессой. Родители потакали всем слабостям младшей дочери и для усовершенствования знаний в иностранных языках оплачивали дорогостоящих репетиторов и международные стажировки. Пока Маша усердно трудилась помощником отца, Марго наслаждалась прелестями заграничной жизни. Возвращаться в Россию молодая красивая девушка не спешила, пыталась получить высшее образование за рубежом, но была вынуждена вернуться домой с разбитым сердцем, отсутствием диплома и беременностью в пять недель.

Именитый адвокат был обеспокоен судьбой любимой дочери, он сумел выдать Марго замуж до появления огромного живота, но не учел, что сын друга, который стал его зятем, оказался любителем азартных игр, веселящего порошка и женщин. Когда на свет появился маленькая Анечка, её документальный отец погиб при невыясненных обстоятельствах. Марго снова начала устраивать свою личную жизнь, оставляя ребенка на попечение старшей сестре.

С юных лет Мария Захаровна пыталась привить маленькой племяннице любовь к юриспруденции, однако та мечтала стать популярной певицей. Со временем партнеры и мужья Марго менялись словно перчатки, но для дочери она не жалела денег, оплачивала все дополнительные курсы по вокалу и участие в различных конкурсах, но не спешила забирать дочь к себе.

После окончания школы перед Аней встал выбор будущей профессии. В семье адвоката и судьи, которым стала Мария Захаровна после двадцати лет профессионального стажа, не было места среднестатистической певичке, поэтому Аню отправили учиться в лучшую юридическую академию. Долгими зимними вечерами именитые юристы прочили своему чаду роскошное будущее, дедушка ратовал за адвокатуру, тетка настаивала начать карьеру в суде общей юрисдикции. Лишь молодая студентка не собиралась получать эту скучную и такую неинтересную профессию. С горем пополам окончив два года обучения, она собрала свои вещи и тайком уехала жить к матери, которая очередной раз пыталась обрести свое счастье в Финляндии. Новый отчим не собирался содержать взбалмошную дочь своей супруги и выдвинул ультиматум, в котором Марго должна была сделать выбор между мужем и дочерью.

Недолго думая, Марго позвонила старшей сестре с просьбой забрать чадо к себе. После долгих переговоров и скандалов Аня вернулась домой. Она пыталась получить профессию музыканта, но отсутствие усидчивости и трудолюбия не позволили завершить хотя бы один курс профессионального обучения. Потом девушка училась на менеджера туристической отрасли, спустя год поняла, что выбрала не то направление, пыталась освоить экономические и бухгалтерские дисциплины, но к тридцати годам решила заняться флористикой.

Дедушка одолжил ей денег на открытие бизнеса, но вскоре умер, так и не узнав, что внучка «прогорела» на поставках цветов, оставшись с огромными долгами за аренду помещений и зарплату сотрудников. Потом заболела бабушка Ани, которую пришлось лечить долгие годы, истратив все накопления разом. После её смерти Марго начала судиться за наследство родителей, так и не вспомнив, что все обязательства по воспитанию единственной дочери взяла на себя родня.

Чтобы избежать публичного скандала, огромную квартиру родителей пришлось продать, отдать часть денег младшей сестре, которая собиралась переезжать жить в Грецию. Оставшихся денег не хватило, чтобы купить две отдельные квартиры, поэтому тетка с племянницей приобрели одно общее жилье, которое до сих пор делили на двоих.

– А почему вы не вышли замуж, отчего Анна Сергеевна всегда одна? – вдруг спросила я.

Пожилая женщина глубоко вздохнула, грустно улыбнулась и ответила, что эталоном мужчины всегда считала своего отца, но так и не встретила человека даже близко похожего на него. С возрастом образ спутника жизни менялся, но в итоге оказался фантастическим. Она мечтала о сильном, уверенном в себе мужчине, который способен на поступок и готов самоотверженно бороться за счастье и стать каменной стеной на пути всех невзгод, в то же время избраннику надлежало подчиняться воле суровой судьи, постоянно идти на компромиссы, быть податливым и послушным паинькой.

Когда Мария Захаровна строила карьеру, было не до детей, а когда пришла старость, поняла, что вынуждена коротать свои дни с племянницей, которая, по её мнению, бездарно распорядилась своей судьбой.

Про личную жизнь Анны Сергеевны тетка почти ничего не сказала, упомянула, что та в амурных делах такая же бестолковая, как и мать. Она пыталась построить семью несколько раз, но после очередного аборта осталась бесплодной женщиной, потерявшей надежды на свое счастье.

Так, две родные по крови, но чужие по духу женщины были вынуждены доживать свои унылые будни в компании друг друга…

– Мария Захаровна, но ведь кроме Анны Сергеевны у вас нет никого, зачем же вы изводите её своими постоянными уколами? – спросила я.

– Мне до сих пор обидно, что, появившись в такой толковой известной семье, моя племянница выбрала путь маляра. Все двери для неё были открыты, но лень и дурь уничтожили все возможности, оставив один удел – мазать красками стены и потолок, – ответила женщина.

– А где сейчас живет ваша сестра?

– Последняя открытка пришла из Австралии, надеюсь, хотя бы там эта особа счастлива, но общаться с ней у меня нет никакого желания, – подытожила Мария Захаровна.

Мне не хотелось на такой грустной ноте расставаться, но темень за окном заставила подумать о дороге домой.

Женщина, словно услышав мои мысли, предложила остаться с ночевкой.

– Ты знаешь, я давно так откровенно ни с кем не говорила, – сказала Мария Захаровна, – иногда мне хочется узнать, о чем думает Анька, но, видя её натруженные руки без маникюра, злость наполняет душу и гадости сами льются из моих уст.

– Но ведь у неё кроме вас тоже никого нет, а вместо тепла и заботы она вынуждена слушать упреки. Может, ей тоже трудно, ведь ничего страшней одиночества в мире нет.

– О, маленький философ, откуда тебе знать про одиночество, страшней которого ничего нет на свете? – с улыбкой спросила моя собеседница.

Я опустила глаза и рассказала бабушке историю своей жизни. Мне казалось, душевные раны и боль давно зажили в моем сердце, но, воскрешая воспоминания детства, слезы невольно катились по моим щекам. Бабушка молча слушала мой рассказ, тихонько плакала и в знак сожаления всё время мотала головой.

Когда я замолчала, на кухне наступила тишина. Я хотела начать разговор на другую тему, попыталась пошутить, но Мария Захаровна прервала меня и задумчиво сказала:

– Алина-Маугли, я ведь уже слышала такое сочетание имени и главного персонажа книги Киплинга, – женщина потерла виски и, пристально посмотрев на меня, сказала, – Господи, этого не может быть!

Пожимая плечами, я сидела на табуретке и не знала, что сказать. Бабушка стала мять полотенце, лежавшее рядом, она хватала воздух губами и не знала с чего начать, потом собралась и выпалила:

– Дело в том, что я всегда была принципиальным судьей, никогда не шла на компромиссы с собственной совестью и влиятельными людьми, за что в конце концов и поплатилась, досрочно завершив карьеру. Я гордилась собой и тем, что мне никогда не бывало стыдно за свои решения, мне не снились кошмары, не преследовала бессонница, но на моей совести есть несколько историй, которые тяжким грузом лежат на душе. В своих мыслях я убеждена, что поступила верно, но почему-то сердце шепчет иное.

Я не могла понять, о чем говорит Мария Захаровна, но, почувствовав легкое волнение, схожее с тем, что охватывает перед уколом в процедурном кабинете, перебивать не стала и затаила дыхание.

Собеседница, недолго помолчав, рассказала, что однажды к ней в производство поступило гражданское дело органа опеки и попечительства о лишении родительских прав молодой женщины, которая вела аморальный образ жизни. На суде многочисленные свидетели утверждали, что постоянно видели маленькую девочку Маугли по имени Алина на улице. Она не ходила в детский сад, была искусана паразитами, ела всякую гадость и нуждалась в тепле и заботе. На процессе мать рыдала в голос, утверждала, что опомнилась, устроилась на работу уборщицей, умоляла вернуть ей смысл жизни. Сетовала на свое несчастное происхождение и сиротскую судьбу. Однако защитники детей настаивали на своем решении, они объясняли, что нерадивая мать так голосит, потому как лишилась детского государственного пособия, которое уходило на веселье.

Судья видела раскаяние матери, но, не поверив в него, лишила женщину родительских прав. В душе служитель Фемиды знала, что, разлучив такую мать с ребенком, она поступила правильно, ведь пьяница должна была понести наказание, а уличное дитя – обрести заботу и счастье. Вот только такая уверенность пошатнулась, когда Мария Захаровна узнала о самоубийстве безутешной матери. В день, когда было объявлено судьбоносное решение, обезумевшая от горя женщина спрыгнула с крыши самого высокого здания нашего города. Алкоголя в крови погибшей судебно-медицинская экспертиза не выявила. Этот поступок она совершила на трезвую голову…

Долгие годы Мария Захаровна успокаивала себя мыслями о том, что не виновата в смерти женщины, ведь та могла исправиться, со временем доказать обществу и суду свою благонадежность и восстановиться в правах, но червячок сомнений всё равно разъедал душу, задавая один и тот же вопрос: «А если бы?..»

На кухне снова повисла тишина. Теперь я понимала, почему мама никогда меня не искала, а соседская бабушка, которая активней всех принимала участие в процессе, исчезла навсегда. Мне понадобилось много лет, чтобы избавиться от разрушительной ненависти к женщине, которой, оказывается, много лет не было в живых. Я закрыла руками лицо и заплакала.

– Не плачь, милая, у прошлого нет сослагательного наклонения, всё уже случилось, остается принять решение, как жить дальше, – нежным голосом сказала Мария Захаровна.

Сейчас мне сложно вспомнить, чем закончился тот вечер, но после этого разговора в квартире с чужим человеком в моей жизни произошли перемены. Бывшая судья помогла отыскать копию решения суда, в котором были указаны данные моей матери. Я смогла найти дом, в котором родилась и прожила первые шесть лет своей жизни, разузнала о судьбе старушки, с легкостью отправившей меня в детский дом. С возрастом я перестала винить эту женщину во всех своих бедах, но, узнав от соседей некоторые нюансы её безрадостной и одинокой жизни в психоневрологическом диспансере, испытала ощущение сродни с отмщением.

В окнах квартиры, где жила наша с мамой странная семья, виднелись цветущие растения и белоснежный тюль, была слышна классическая музыка. Мне хотелось разузнать, кому досталось наше скромное жилище, но постучаться в свою дверь я не решилась. Соседка сверху, которая помнила трагическую судьбу прежних жильцов, рассказала, что сначала квартира долго пустовала, потом несколько лет в ней жили подвальные кошки и коты. После пожара, который устроили местные хулиганы, городские власти обратили внимание на муниципальное жилье, привели квартиру в божеский вид и передали её в пользование матери-одиночке с маленькой дочкой на руках, которая выросла в прекрасную девушку, увлекающуюся игрой на пианино. Новые соседи зажили тихо и скромно, не досаждая окружающим, но даже в таких условиях есть те, кто ненавидели занятия молодой пианистки на этом шумном инструменте.

Выслушав эту историю, я грустно улыбнулась, представила, как прошло бы моё детство, если бы... но потом вспомнила слова Марии Захаровны о прошлом, в котором нет сослагательного наклонения, и вернулась в свою уютную и любимую квартиру.

Получив информацию о матери, побывав на её могиле с покосившимся крестом и полустертыми буквами на нем, я вдруг решила, что должна изменить свою жизнь навсегда. Прежде мое сердце душили обида и боль, жила небольшая надежда на встречу с единственным родным человеком, но теперь, освободившись от лишнего груза, я была готова для будущих свершений. Вот только природная трусливость и неуверенность в себе были плохими подсказчиками, я снова захандрила и не знала, что делать дальше. На помощь пришла суровая, но теперь уже близкая Мария Захаровна. За время моих поисков, встреч и переживаний она всегда была рядом, чем безумно удивляла Анну Сергеевну, которая так и не научилась общаться со своей волевой теткой.

Пожилая женщина помогала справиться со всеми потрясениями, с которыми мне пришлось столкнуться, и предложила начать обучение в юридической академии. Эта сумасбродная идея казалась мне настоящим бредом. В школе я училась плохо, усидчивостью не обладала, к знаниям была равнодушна. Мария Захаровна обещала мне помочь и всем сердцем старалась убедить меня в необходимости обучения юридическим дисциплинам, однако судьба распорядилась иначе.

Однажды наш прораб взялся за ремонт очередной квартиры, но свалился с воспалением легким. Вопросы по отделке помещений, выбору материалов и согласованию всех финансовых нюансов он поручил мне. Я пыталась отказаться, утверждала, что Анна Сергеевна и Юля обладали внушительным опытом и лучшими коммуникабельными свойствами, но вместо согласия Семеныч, захлебываясь от кашля, только рассмеялся.

– Алиночка, если за дело возьмется наша любвеобильная Юлечка, то вместо обоев вы будете обсуждать цвет нижнего белья заказчика, ну а если за дело возьмется Анютка, то ремонт затянется на годы, поскольку наша фантазерка вечно витает в облаках. Ты собранная, внимательная к мелочам мастерица и хороший переговорщик. Я на тебя надеюсь.

Так я впервые в жизни сама выступила в роли координатора целого проекта и переживала, что заказчик будет придираться ко мне, но вместо сложностей и проблем встретила будущего мужа, и ремонт его квартиры завершала в качестве новой хозяйки освеженного жилья.

Моим избранником стал руководитель небольшого строительного магазина, который после развода пытался начать жизнь с чистого листа.

Почти сразу мы понравились друг другу и вскоре решили не расставаться. В юридическую академию я не поступила, но ушла из строительной бригады, чтобы помочь супругу, как тогда говорили, раскрутить свой бизнес, который ему пришлось разделить с бывшей женой. Коллектив магазина скептически относился к роману директора с маляршей, но мои знания и опыт, доброжелательность и приветливый характер растопили лёд новых коллег.

Семеныч долго сокрушался, что сам отдал лучшего специалиста в чужие руки, но при встрече искренне радовался моему преображению и успехам на работе. Спустя несколько лет я родила доченьку и по просьбе супруга назвала её Соней – в честь свекрови, которая умерла до нашего знакомства.

Мария Захаровна, узнав о пополнении в моей семье, передала через Анну Сергеевну трогательное письмо с поздравлениями и пожеланиями безграничного счастья, вместо послесловия было написано: «Никогда не сдавайся!». Той же осенью бывшей суровой судьи не стало, она умерла во сне с легкой улыбкой на лице. Я не знаю, о чем она думала в последние минуты свой жизни, но мне кажется, именно мои успехи позволили Марии Захаровне со спокойной душой уснуть навсегда.

Когда на свет появилась наша вторая дочь, я дала ей имя Машенька – в честь необычной женщины, которая несколько раз меняла мою судьбу. Надеюсь, вместе с именем моя девочка получит лучшие качества души и сердца своей суровой, но справедливой тезки.

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."