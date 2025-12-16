Парк Победы

16 Декабря 2025



И снова открытия

На прошлой неделе в здании городской администрации состоялись, на мой взгляд, два знаковых заседания. Сначала заседала «Комиссия по рассмотрению предложений по установке, демонтажу памятников и памятных знаков, а также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО)», затем «Рабочая группа по разработке предложений по определению критериев, являющихся основанием для рассмотрения вопроса об установке памятника, памятного знака Героям Советского Союза и Российской Федерации на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». В состав Комиссии входит 14 человек во главе с председателем Грантом Шайгородским, заместителем главы ПКГО. Рабочая группа, возглавляемая главой Петропавловск-Камчатского городского округа Евгением Беляевым, также состоит из 14 человек.

Один из вопросов, рассматриваемых Комиссией, касался памятника, установленного в честь ветеранов, участников войн и локальных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, Российской Федерации и за её пределами. Монумент расположен в Парке Победы на территории Петропавловска-Камчатского в районе проспекта Рыбацкой Славы. Изначально он представлял собой сочетание нескольких вертикальных бетонно-каменных причудливых форм с барельефом воина, держащего в руках автомат и каску, на фоне бронетранспортера. Там же имелась надпись:

«Слава идущим за Родину в бой,

Честь и почет ветеранам,

Вечная память павшим в боях

В дальних и ближних странах».

Основанием ему служил пьедестал полуцилиндрической формы, покрытый каменным бутом. К нему примыкала вертикальная бетонная полутрапеция, облицованная черными мраморными плитками с названием двенадцати государств и географических мест, где в военных конфликтах, по мнению устроителей, участвовали камчатские военнослужащие.

Инициатором установки памятника выступили Краевая общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» и Совет общественной организации ветеранов «Боевое братство» во главе с председателем Александром Илюшиным. Он непосредственно отвечал за эскиз (имеется в виду форма и содержание), изготовление и установку вышеназванного монумента. В 2013 году памятник был торжественно открыт в Парке Победы в присутствии должностных лиц исполнительных органов власти города и края, депутатов и общественных деятелей.

Когда белое покрывало сняли с презентуемого объекта, у присутствующих людей появились вопросы, правда, без ответов. Во-первых, почему на мраморной стене значилось название никогда не существующего государства «Арабская Республика»? Во-вторых, географическое место с названием «Кавказ» – это огромный горный массив, пролегающий по территориям Ставропольского, Краснодарского краев, республик Дагестан, Армения, Грузия, Чечня, Северная и Южная Осетия, Абхазия, Турция, Иран, Азербайджан, Кабардино-Балкария. Какие из названных краев, республик и стран имел в виду майор запаса Александр Илюшин под словом «Кавказ»? В-третьих, почему он ограничился количеством двенадцати конфликтов? Таковых можно назвать более двадцати. Все эти вопросы я задал Александру Илюшину лично, получив в ответ: «Мы так решили». Кто это «мы», выяснить не удалось. Еще я указал на ошибку в названии страны, на что Александр Владимирович отреагировал через два года, аккуратно заклеив её. Не буду обсуждать художественную и скульптурную ценность этого монумента, она, мягко говоря, спорна. Кроме того, настораживает другое. Для того чтобы установить памятник, памятный знак на территории ПКГО, необходимо соблюсти нормативные процедуры, принятые решением Городской Думы. В первую очередь нужно подать документы в вышеупомянутую Комиссию. В случае принятия положительного решения Комиссия отправляет его на утверждение в Городскую Думу. При отрицательном заключении Комиссия извещает об этом заявителя, и тогда памятник либо памятный знак не должен появиться на территории города. В случае когда вопреки решению Комиссии упрямый заявитель всё же устанавливает памятник, то Комиссия принимает решение о демонтаже незаконно установленного монументального сооружения.

В нашем случае майор запаса Александр Илюшин, являясь к тому же депутатом Городской Думы, председателем краевого отделения общественной организации «Ветераны (пенсионеры) войны, трудового фронта, вооруженных сил и правоохранительных органов», председателем правления краевой общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», председателем краевого Совета общественной организации ветеранов «Боевое братство», выбрал самый простой путь. Суть пути проста: если тебе не нравится закон, то его нужно проигнорировать. Что он и сделал.

Через несколько лет пост председателя Совета Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов занял капитан запаса Юрий Жмурко. Он выступил с предложением поменять предыдущие надписи на мраморной стене на список воинов-камчатцев, погибших при выполнении воинского долга (дословно): «В Чеченской войне (1994–1996 / 1999–2009 гг.)», «В Афганской войне (1979–1989 гг.)». Всего на двух мраморных плитах указано четырнадцать фамилий. В городской администрации ему подробно объяснили порядок изменения внешнего вида памятного знака и какие документы при этом необходимо предоставить в Комиссию. Юрию Жмурко, который является членом этой же Комиссии, объяснения показались неубедительными, и тогда он пришел к автору этих строк за консультацией. Мне осталось лишь повторить ранее данные ему объяснения и предложить хотя бы попытаться задним числом сначала узаконить сам памятник, а затем предлагаемые новшества. Господин Жмурко поступил в традициях своего предшественника. На вертикальной полутрапеции памятника сначала были убраны черные мраморные плитки с прежними надписями. Их место заняли две мраморные плиты с фамилиями воинов-камчатцев, погибших во время Афганской и двух Чеченских войн. Никаких документов для узаконивания памятника и последующей замены его внешнего облика представлено не было.

На заседании Комиссии Александр Жмурко обещал найти и предоставить на обозрение правоустанавливающие документы на памятник, которых никогда не существовало. В противном случае памятник придется демонтировать. На том и порешили.

В тот же день на свое первое совещание собралась Рабочая группа по разработке предложений по определению критериев, являющихся основанием для рассмотрения вопроса об установке памятника, памятного знака Героям Советского Союза и Российской Федерации на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Группа была создана распоряжением главы администрации ПКГО от 28 июля 2025 № 242-р.

Здесь необходимо погрузиться в историю вопроса. Сам Парк Победы был открыт в 1995 году в честь 50-летия окончания Второй мировой войны. Изначально мемориальный комплекс представлял чашу вечного огня внутри стилизованной под вулкан пятиконечной звезды и расположенных невдалеке полукругом мемориальных плит из черного камня с высеченными на них фамилиями камчатцев, погибших в годы Второй мировой войны.

В начале ноября 2012 года в Парке Победы состоялось торжественное открытие Аллеи Героев. Идейными вдохновителями и организаторами в её создании можно назвать главу ПКГО Владимира Семчева, главу администрации Алексея Алексеева и советника главы ПКГО Евгения Урбана.

Первоначально на Аллее Героев было установлено 73 памятника Героям Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического Труда, позже еще два памятника – полному кавалеру трех орденов Славы Политову Льву Александровичу и Герою Российской Федерации Александру Николаевичу Попову. Отбор героев проходил по одному принципу, все они постоянно проживали (проживают), служили (служат) на территории Корякского автономного округа и Камчатской области, а после объединения – Камчатского края. Это была благая добровольная инициатива тогдашних руководителей города. К сожалению, никакого нормативно-правового документа, обязывающего главу ПКГО устанавливать на вверенной ему территории памятники Героям, до сих пор нет. К тому же из-за досадной небрежности, полагаю, Евгения Урбана, непосредственно занимавшегося подготовкой эскизов памятников к воплощению их в граните и бетоне, были допущены ошибки в написании имен, отчеств, фамилий и должностей у десяти Героев Советского Союза.

При активном участии нашей газеты в течение семи лет на восьми памятниках эти ошибки удалось исправить (осталось еще две). К тому же по неизвестной причине, скорее всего из-за той же небрежности, не были установлены памятники:

Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны:

Кирдищеву Гавриилу Федотовичу; Комарову Александру Николаевичу; Пантелееву Льву Николаевичу; Дёме Леониду Васильевичу.

Героям Советского Союза послевоенных лет:

Котлову Василию Сергеевичу; Михайловскому Аркадию Петровичу; Манакову Геннадию Михайловичу.

Полным кавалерам орденов Трудовой Славы Советского Союза:

Етекьеву Ивану Иччевичу; Мартьяновой Нине Афанасьевне; Сиверу Ярославу Аксентьевичу.

Время шло. У Камчатки появились и продолжают появляться новые герои. Чтобы узаконить установку им памятников в Парке Победы, необходимо законодательно обозначить сначала критерии, а затем обязанности руководителя города и депутатов городской думы, касающиеся этого вопроса. Первый шаг в этом направлении был сделан на первом заседании Рабочей группы, которая единогласно поддержала критерии, предложенные автором этих строк, кому на территории ПКГО должны устанавливаться памятники – лицам, получившим звание Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или имеющим награды, приравненные к ним в случаях: постоянно проживающим или живущим, проходящим воинскую службу или служившим, родившимся, захороненным на территории Корякского автономного округа, Камчатской области и Камчатского края.

На втором своем заседании Рабочая группа рассмотрит предложение о внесении изменения в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.02.2020 № 242-нд «О порядке установки, ремонта, демонтажа памятников и памятных знаков, а также признания объектов памятниками и памятными знаками в части установки монумента «Звезда», связанного с установкой скульптурного сооружения, посвященного увековечению памяти Героев СССР, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, а также лиц, получивших награды, приравненные к ним, постоянно проживающих или живших (проходящих воинскую службу или служивших), родившихся, захороненных на территории Корякского автономного округа, Камчатской области и Камчатского края».

В настоящее время к уже перечисленным не имеют памятников на Аллее Героев в Парке Победы Петропавловск-Камчатского городского округа:

Герои Российской Федерации:

Варфоломеев Валерий Владимирович (командующий подводными силами ТОФ); Данилов Александр Олегович (СВО); Казымов Эдуард Иванович (СВО); Кузьминчук Сергей Вадимович (СВО); Курбанов Руслан Маркизович (СВО); Нарушевич Виталий Александрович (СВО); Никитин Евгений Валерьевич (СВО); Подшибякин Михаил Иванович (СВО), посмертно; Султанов Хантемир Заманович (СВО); Ахмедов Сухраб Султанович (СВО).

Герой Труда Российской Федерации:

Михалков Никита Сергеевич.

Таким образом, на сегодняшний день Алея Героев должна пополниться еще двадцать одним памятником. Для осуществления этого намерения Аллею Героев вместе с Парком Победы необходимо реконструировать. Не будем забывать, что специальная военная операция в конце концов закончится, безусловно, нашей победой. С целью увековечения памяти наших погибших воинов необходимо будет воздвигнуть такую же стену памяти, как воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне.

«Помните! Через века, через года, – помните!

О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ