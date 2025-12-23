Суд года

23 Декабря 2025



ДОЛЯ ДОЛИНОЙ РАВНА НУЛЮ

16 декабря Верховный суд Российской Федерации поставил точку в самом громком судебном процессе года. Речь идет о тяжбе между семидесятилетней народной артисткой Ларисой Долиной и покупательницей её квартиры Полиной Лурье. Читатели помнят, что артистка, получив за квартиру 112 млн рублей, оспорила сделку в суде, заявив, что совершила продажу под влиянием мошенников, которым отдала все деньги. В результате Хамовнический районный суд города Москвы, а следом Московский городской суд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали сделку недействительной. Долиной вернули квартиру, а Лурье осталась без жилья и без денег. И вот теперь высшая судебная инстанция страны отменила предыдущие судебные решения и оставила квартиру за покупателем. Ларисе Долиной дали на выселение от десяти до тридцати дней. Если она не выедет добровольно, её будут выселять судебные приставы.

Неудивительно, что к заседанию Верховного суда по этому делу было приковано внимание сотен тысяч людей по всей стране. Парадоксальная ситуация, когда продавцу возвращают имущество, не обязывая его вернуть деньги добросовестному покупателю, не только вызвала возмущение в обществе, но и породила волну подобных исков. Сотни пожилых людей, желая вернуть жилье обратно, пошли в суды, объявив себя жертвами мошенников. Точной статистики, сколько именно дел было решено в пользу таких «жертв», не существует. Однако, по данным СМИ, в России было оспорено более трех тысяч сделок с недвижимостью, где фигурировали пожилые продавцы. И судьи почти всегда принимали их сторону. Рынок вторичного жилья затрещал по швам, а у юристов появился новый термин: «Казус Долиной» или «Эффект Долиной».

Историческое заседание Верховного суда, вставшего на защиту прав покупателя, провела тройка судей в составе Андрея Марьина, Игоря Юрьева и Юрия Москаленко. Лариса Долина на него не пришла, Полина Лурье присутствовала лично. Она и её адвокат просили отменить решение Хамовнического суда, который 28 марта 2025 года признал сделку по продаже Долиной её квартиры недействительной, поскольку певица «действовала под влиянием существенного заблуждения». Две вышестоящие судебные инстанции оставили его решение в силе. О подробностях процессов известно немного, потому что все они по неизвестной причине были закрытыми.

На этот раз адвокат народной артистки снова попросила суд провести заседание в закрытом режиме, напомнив, что прежде поступали именно так. Однако ей отказали, пояснив, что оснований закрывать процесс нет, тем более что спор давно вышел за рамки частного и вызвал мощный общественный резонанс. В итоге судьи разрешили фото- и видеосъемку, а также прямую трансляцию из зала суда.

Не буду приводить здесь все аргументы сторон, на мой взгляд, нескольких примеров будет достаточно. Так, адвокат певицы заявила, что её доверительница «готова сама отдать деньги» за квартиру покупательнице и попросила изменить предыдущее судебное решение только в этой части. На вопрос суда, может ли Долина вернуть всю сумму единовременно, представитель певицы ответить не смогла, дав странное пояснение, что она адвокат, а не бухгалтер. Когда же один из судей спросил её, имеется ли у Ларисы Долиной и её семьи другое жилье, юрист заколебалась, но потом всё же признала, что есть. При этом раньше она же, видимо, оговорившись, называла спорную квартиру «единственным жильем» народной артистки. Эти несоответствия изрядно позабавили зрителей, которые не раз видели в СМИ фото внушительного особняка Ларисы Долиной в Подмосковье и читали о нескольких её квартирах в Москве.

Не меньше эмоций вызвала попытка защиты певицы свалить всю вину на покупательницу, которую не насторожило, что сделка прошла за наличные. По мнению адвоката, Полине Лурье надо было настоять на справке из психоневрологического диспансера о состоянии Долиной. Однако, как справедливо заметила другая сторона, покупательница выяснила, что Лариса Александровна была на выборах президента его доверенным лицом, так что усомниться в её адекватности было невозможно. Защита Лурье настаивала, что Полина – добросовестный покупатель и она «не способствовала введению Долиной в заблуждение».

Адвокат певицы, уже изрядно утомленная, выдвинула новый аргумент: что Лариса Долина слепо верила мошенникам, думая, что участвует в секретной операции правоохранительных органов и совершает мнимую сделку. «Если бы моя доверительница знала о действительном положении дел, она не совершила бы продажу», – пояснила юрист. По её мнению, у покупательницы были все возможности распознать заблуждение продавца (интересно, какие? – Прим. ред.) и предотвратить заключение сделки.

Но это еще не самое бредовое утверждение юриста (считай, Долиной). Адвокат утверждала, что решение предыдущих судов, даже не обязавших певицу вернуть деньги продавцу, было правомерным(!). По её словам, «денежные средства должны возвращать те люди, кто их фактически получил, – то есть мошенники», а значит, и оснований для применения реституции (то есть взаимного возврата имущества и денег сторонами. – Прим. ред.) не было.

Прокурор на это резонно заявил, что отказ судов в реституции привел к нарушению баланса интересов: истец остался с квартирой, а ответчик – без квартиры и без денег. (Странно, что это никого не смутило прежде. – Прим. ред.)

Через двадцать пять минут после выступлений сторон коллегия Высшего суда полностью пересмотрела решения нижестоящих судебных инстанций. Исковые требования Ларисы Долиной о признании сделки по продаже квартиры недействительной были отклонены. Организовать выселение народной артистки из проданного ею жилья поручили Московскому горсуду.

В решении Верховного суда говорится: «Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает <…> разрешить вопрос по существу и принять новое решение…»

«Ошибка», на мой взгляд, слишком мягкое определение. Случившееся больше напоминает злой умысел, особенно после того, как следом за столичными судьями такой же «брак в работе» допустили еще около трех тысяч судов. Как эта армия юристов могла не понимать, что своими решениями ставит под удар основы российского правосудия? И что будет с этими некомпетентными судьями дальше? Они понесут наказание за неправильные приговоры? Или же останутся на своих местах и продолжат «ошибаться» дальше? Ответа на эти вопросы не будет, пока не проведут проверку, потому что по закону судью нельзя привлечь к ответственности на том основании, что вынесенный им приговор не совпал с решением вышестоящего суда. А об организации такой проверки официально пока никто не заявлял.

«Казус Долиной» запустил механизм, который наделал немало бед. Как уже говорилось, по всей стране суды принимали решения против добросовестных покупателей, оставляя их без денег и квартир только потому, что они купили недвижимость у продавцов преклонного возраста. Не помогала даже справка из психоневрологического диспансера о том, что продавец был вменяем и способен самостоятельно принимать решения во время сделки с недвижимостью. Под юридический каток попадали даже семьи военнослужащих, выполняющих свой долг на СВО, о чем мы рассказывали в публикации «500 рублей – и ты не псих!» («В» от 25.11.2025 года).

Парадокс ситуации заключался в том, что простые люди и большинство юристов понимали всю абсурдность решения Хамовнического и двух вышестоящих судов, которые вызвали лавину судебных решений, снесшую последние остатки здравого смысла и гражданского права.

Теперь Верховный суд остановил поток беззакония. Мы должны поблагодарить за это председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова и тройку судей, отменивших предыдущие неправомерные судебные решения. Если бы этого не случилось, какой простор и новые возможности могли бы открыться для мошенников и продавцов! Ведь этак каждый продавший квартиру, гараж, автомобиль или любое другое имущество гражданин, получив с покупателя звонкую монету, мог бы пойти в суд и объявить, что совершить продажу его заставили аферисты, и деньги тоже у них. Так что пусть теперь ему вернут проданное. И ведь вернули бы…

Адвокат Полины Лурье (истица) Светлана Свириденко после оглашения вердикта Верховного суда РФ поблагодарила журналистов за то, что они встали на защиту закона и гражданских прав. Нам приятно сознавать, что свою лепту в благое дело внесла и наша газета.

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)