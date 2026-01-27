ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

27 Января 2026



Михалков Сергей Владимирович

(1913 – 2009)

Сергей Владимирович Михалков (1913–2009) известен, прежде всего, как автор государственных гимнов СССР и РФ, а также как создатель цикла историй о милиционере Дяде Стёпе, но за свою длинную, почти вековую жизнь, он сумел достичь многих других вершин – как на ниве литературы, так и в общественной деятельности.

Сергей Михалков родился 28 февраля (13 марта) 1913 года в Москве в старинной дворянской семье. Коллежский асессор Владимир Александрович Михалков и его супруга Ольга Михайловна Глебова принадлежали к родам, история которых насчитывала несколько веков. Среди предков писателя можно увидеть князей Голицыных и Горчаковых, дворян Безобразовых и Бахметевых. Примечательно, что впоследствии благородное происхождение никак не повредило карьере С.В. Михалкова при советской власти.

Детство Сергея прошло в Москве и Пятигорске, куда семья Михалковых переехала в 1927 году. Интерес к литературе – прежде всего, к поэзии – зародился у мальчика очень рано. К 9 годам относятся первые рифмованные опыты, а в 15 лет Сергей уже мог похвастать первыми публикациями – в одном из провинциальных журналов в 1928 году вышло его стихотворение «Дорога».

По окончании школы будущий поэт вернулся в Москву. Юность дворянского отпрыска была насыщенной – он работал на ткацко-отделочной фабрике, в 1930–1932 гг. ездил по Волге и Восточному Казахстану в составе изыскательных партий и геологоразведочных экспедиций. Но трудовые будни не заслоняли мечту о литературном творчестве. Сергей много и упорно писал. В 1933 году он поступил в литературный институт имени Горького и одновременно начал регулярно печататься в ведущих столичных многотиражках: «Комсомольской правде», «Вечерней Москве», «Известиях». Первый успех пришёл почти сразу. Песню «Марш эскадрилий», опубликованную в «Огоньке», перепечатала «Правда» – главная газета страны. Вскоре вышел и первый сборник стихов. В 20 лет Михалков стал поэтом.

Настоящая слава пришла к Сергею Михалкову в 1935 году, когда в журнале «Пионер» вышли стихотворение «А что у вас? и поэма о добром милиционере-великане «Дядя Стёпа». Написанная для детей сказка о защитнике слабых и грозе хулиганов приобрела всенародное признание. За следующие полвека её перевели на 38 языков, а общий тираж превысил 18 млн экземпляров. Главный герой удостоился даже собственных памятников.

Среди других знаменитых произведений Сергея Михалкова тех лет – стихотворения «Весёлые путешественники», известное также как «Песенка друзей» или просто «Мы едем, едем, едем...» (1937) и «Светлана» (1935). Последнее, по воспоминаниям современников, очень нравилось И.В. Сталину, дочери которого Светлане тогда едва исполнилось 9 лет. К концу 1930-х гг. Михалков стал одним из известнейших детских писателей своего времени. Его стихи, пьесы, басни были знакомы каждому ребёнку в СССР. В 1937 году Сергея Владимировича приняли в Союз писателей, а в 1939 году наградили орденом Ленина.

Осенью 1939 года, после начала советско-финской войны, Сергей Михалков был призван в армию в качестве военного корреспондента. По мотивам увиденного он написал сценарий фильма «Фронтовые подруги» (1941), события которого разворачиваются в прифронтовом госпитале. С началом Великой Отечественной майор Михалков – военкор газет «Во славу Родины» и «Сталинский сокол». Он регулярно публиковал дежурные статьи, очерки, заметки на злобу дня и одновременно писал стихи, пьесы, басни о беспощадной борьбе с врагом. Листовки с текстами Михалкова сбрасывали с самолётов над немецкими позициями и во вражеском тылу.

Вместе с автором «воевал» и ставший моряком милиционер Дядя Стёпа – вторая часть поэмы вышла в 1942 году. В октябре 1941 года во время налёта немецкой авиации на осаждённую Одессу Михалков получил контузию, в 1942 году писатель участвовал в обороне Севастополя. Фронтовые заслуги военного корреспондента были отмечены боевыми наградами – в 1943 и 1945 гг. Михалков удостоился орденов Красной Звезды и Красного Знамени.

В 1943 году на фоне побед Красной Армии и роста народного патриотизма в Кремле приняли решение о создании нового государственного гимна СССР вместо утратившего актуальность «Интернационала». В объявленном конкурсе участвовали 170 композиторов и 19 поэтов. 14 декабря 1943 года Политбюро ЦК ВКП(б) своим постановлением утвердило вариант текста С.В. Михалкова и Эль-Регистана на музыку А.В. Александрова.

Впервые «Союз нерушимый» прозвучал в радиоэфире в ночь на 1 января 1944 года. Сложная история нашей страны в XX веке напрямую отразилась на судьбе её гимна. В конце 1955 года от него временно осталась только музыка, но в 1977 году текст вернулся в откорректированном виде. После распада СССР прежний гимн сменила «Патриотическая песня» М.И. Глинки, но он вернулся после кардинальной переделки в 2000 году. Как и половиной века ранее, автором текста оставался все тот же человек – С.В. Михалков.

Именно Михалкову принадлежит эпитафия на Могиле Неизвестного Солдата, изначально звучавшая как «имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». В послевоенное время он со всей силой взялся за свои сатирические басни и написал более 200 штук. Вот, например, одна из них: «Антисоветскую заморскую отраву, / Варил на кухне наш открытый враг. / По новому рецепту как приправу / Был поварам предложен пастернак. / Весь наш народ плюет на это блюдо: / Уже по запаху мы знаем, что откуда!»

С ещё большей яростью он обрушится затем на Солженицына, клеймил диссидентов и, казалось, полностью заслужил своё прозвище Гимнюк. По преданию, и на это прозвище у Михалкова был готов ответ: «Гимнюк — не Гимнюк, а петь будешь стоя».

Среди лучших его произведений этого периода – басни «Лиса и бобёр» и «Заяц во хмелю», пьесы «Памятник себе» и «Раки», сценарий к популярной комедии 1960-х «Три плюс два», сказка «Праздник непослушания». Всего же Михалковым были написаны десятки басен, пьес, сатир, сценариев.

В 1962 году Сергей Владимирович стал вдохновителем и главным редактором сатирического киножурнала «Фитиль», оставаясь им до самого закрытия проекта в 2003 году. Михалкову удалось привлечь к работе над «Фитилём» лучших мастеров юмористического жанра – М.М. Жванецкого, В.М. Коклюшкина, Г.И. Горина, Э.Н. Успенского, Л.И. Гайдая, Е.П. Леонова, Ю.В. Никулина, Ф.Г. Раневскую и др. Всего за 40 лет удалось снять более 400 выпусков журнала, многие из которых вошли в золотой фонд отечественных короткометражек. Воссозданный в 2004 году в телевизионном формате новый «Фитиль» по своему качеству не шёл ни в какое сравнение с прежним.

Сергей Михалков рано добился успеха, почёта и наград. Он был обласкан не только публикой, но и властью. Уже к 30 годам писатель стал признанным мастером, а к 60-летнему юбилею – настоящим корифеем советской литературы, Героем Социалистического труда, лауреатом Ленинской и Сталинской премий, кавалером многих орденов. Долгие годы Михалков являлся народным депутатом Верховного Совета СССР (1970–1989), председателем правления Союза писателей РСФСР (1970–1990).

Оставаясь глубоко советским человеком, в августе 1991 года он приветствовал создание ГКЧП, сожалел о последующем распаде СССР, но сумел принять и новую реальность. С 1992 по 1999 гг. Михалков занимал должность сопредседателя исполкома Сообщества писательских союзов, в 2005 году возглавил исполком Международного сообщества писательских союзов. В 2008 году, на своё 95-летие, Сергей Михалков удостоился высшего российского ордена Св. Андрея Первозванного. К этому времени суммарные тиражи его книг достигли 300 млн экземпляров.

В 1936 году Сергей Михалков женился на дочери художника П.П. Кончаловского и внучке художника В.И. Сурикова Наталье. Она была на 10 лет старше мужа, имела от первого брака дочь Екатерину, но супруги прожили вместе 52 года, вплоть до смерти Натальи Петровны в 1988 году. В браке родились двое сыновей – известные кинорежиссёры Андрей (Андрон) Кончаловский (1937) и Никита Михалков (1945). Удочерённая падчерица Екатерина стала женой знаменитого автора политических детективов Юлиана Семенова.

В 1997 году в 84-летнем возрасте С.В. Михалков женился второй раз. 36-летняя дочь академика РАН В.И. Субботина Юлия скрасила последние годы мэтра, оставаясь с ним до его последнего вздоха. Кроме детей, в большой семье Сергея Михалкова выросло 13 внуков: двое от Екатерины, семеро от Андрона и четверо от Никиты. Некоторые из них стали известными деятелями киноиндустрии – режиссёр Егор Кончаловский, актёры Анна, Артём и Надежда Михалковы.

Писатель прожил длинную и насыщенную жизнь. Смерть Сергея Владимировича Михалкова наступила 27 августа 2009 года на 97-м году жизни от отёка лёгких. По словам близких, «он ушёл из жизни легко, просто закрыл глаза и уснул». На следующий день в храме Христа Спасителя прошло прощание, а 29 августа Сергея Михалкова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Натальей Кончаловской. В 2014 году на Поварской улице в Москве, где жил писатель, ему открыли памятник работы скульптора А.И. Рукавишникова.

history.ru





Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. Юные годы писателя прошли на Северном Кавказе, в городах Пятигорске и Георгиевске, где в 1928 году и началась его литературная деятельность. Впоследствии, в 1966 и 1981 годах, Сергею Михалкову было присвоено звание почётного гражданина этих городов.

Поэт, баснописец, драматург, сказочник, автор педагогических трудов, верный гражданин Отечества, ветеран Великой Отечественной войны, автор двух гимнов Советского Союза и гимна России, автор эпитафии на могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» – всё это о Сергее Владимировиче Михалкове, который почти восемь десятилетий ярко и самоотверженно служил российской многонациональной литературе и культуре.

Первые заметные публикации Сергея Михалкова появились ещё до войны. Его стихи и заметки выходили в журналах «Огонёк», «Пионер», «Прожектор», в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Правда». В 1935 году было опубликовано любимое произведение многих поколений детей – поэма «Дядя Степа». За десятилетия творческой жизни из-под пера Сергея Владимировича вышло немало произведений, принёсших ему славу детского поэта, драматурга, сатирика, сценариста.

Сергея Михалкова знают в нашей стране все, от мала до велика. Его книги есть в каждой семье. Общий тираж книг Михалкова, изданных в мире на разных языках, составляет около пятисот миллионов экземпляров. Его стихи, пьесы, сказки и рассказы строятся на истинных общечеловеческих ценностях: добре и справедливости, братстве и любви. Произведения Михалкова для детей входят в школьные и дошкольные хрестоматии, буквари, звучат по радио, по ним снимают кино, ставят спектакли, рисуют мультфильмы. Литературные герои его произведений для детей – живые и настоящие. Тот же знаменитый дядя Стёпа воспринимается как реальная личность, смелый, добрый и мужественный человек.

Произведения Сергея Михалкова стали частицей национального самосознания российского народа. И это относится не только к литературному творчеству для детей – Сергей Михалков хорошо известен и как сатирик. Он автор более двухсот шестидесяти басен и сатирических стихов. Написанные в разные годы ХХ века, они и сегодня звучат современно и актуально. На всю страну знаменит своеобразный автограф Сергея Владимировича, который выкладывался из мультипликационной бечевы в каждом выпуске сатирического киножурнала «Фитиль». Этот быстро ставший популярным по всей стране сборник кинофельетонов Михалков-сатирик организовал в 1962 году и более сорока лет являлся его бессменным главным редактором. В 2006 году вышла в свет книга Сергея Владимировича Михалкова из серии «Антология сатиры и юмора России XXI века». Перу Михалкова принадлежат сатирические комедии «Всё могут короли...» (1983), «Что написано пером...» (1984), сценарии игровых художественных фильмов «Большое космическое путешествие» (в соавторстве с Валентином Селивановым по пьесе «Первая тройка, или Год 2001», 1974), «Три плюс два» (снят по пьece «Дикapи», 1962) и «Новые похождения Кота в Сапогах» (1958). Как драматург Сергей Михалков написал около сорока пьес для детей и взрослых. Он автор пьес «Особое задание» (1945), «Красный галстук» (1946), «Я хочу домой» (1949). Спектакль по его пьесе «Сомбреро» (1957) шёл в Центральном детском театре (ныне Молодёжный театр) и собирал зал тысячу шестьсот раз. Спектакль по пьесе «Балалайкин и Кo» с успехом шёл в театре «Современник» в течение 20 лет.

Сергей Владимирович Михалков хорошо известен не только как писатель, поэт, драматург, но и как общественный деятель. Он был членом Комиссии по Сталинским (1949), а потом Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы и искусства при Совете Министров СССР (1976), с 1988 года – членом комиссии по Государственным премиям РСФСР. С 1997 года С.В. Михалков входил в состав Комиссии при президенте Российской Федерации по Государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства. Также он был членом Коллегии Министерства культуры СССР, академиком Российской Академии образования, возглавлял Московскую писательскую организацию (1965-1970), был председателем правления Союза писателей РСФСР и секретарём правления Союза писателей СССР (1970-1992), председателем исполкома Международного сообщества пи­са­тельских Союзов.

Многолетний труд Сергея Владимировича Михалкова отмечен высокими правительственными наградами Советского Союза, Российской Федерации, престижными званиями, дипломами, премиями, именными медалями отечественных, зарубежных и международных организаций. Сергей Владимирович – Герой Социалистического труда (1973), лауреат Государственных премий (1941, 1942, 1950, 1978), Ленинской премии за стихи для детей младшего возраста (1970), Государственной премии РСФСР (1977). Сергей Михалков награждён двумя боевыми орденами и шестью медалями, четырьмя орденами Ленина (1939, 1963, 1973, 1983), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Отечественной войны I степени (1985), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1988), орденом Дружбы народов (1993), орденом Почёта (1998), орденом Святого Сергия Радонежского (1993), орденом Святого Благоверного царевича Дмитрия (1998), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2008), орденами и медалями социалистических стран.

Сорок лет Сергей Владимирович Михалков возглавлял Совет по детской книге России (RBBY), созданный по его инициативе в качестве национальной секции России в Международном Совете по детской книге (IBBY). Первый конкурс на лучшее художественное произведение для подростков, организованный Советом, пришёлся на 95-летие писателя, и Сергей Михалков стал почётным председателем жюри конкурса. Сегодня, когда Сергей Владимирович ушёл из жизни, дело его продолжается. Подведены итоги уже Третьего конкурса на лучшее художественное произведение для подростков. Конкурс стал Международным и носит имя Сергея Владимировича Михалкова. В мировой литературе его имя останется навсегда, а его творчество по-прежнему служит для последующих поколений писателей образцом понимания детских душ и умов.

svmihalkov.ru