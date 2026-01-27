Однажды в снежном плену

27 Января 2026

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В тот год, когда случилась эта история, зима пришла строго по расписанию. Всю осень дул беспощадный холодный ветер. В самом начале сентября он избавил деревья от еще не пожелтевших листьев и за три месяца изрядно надоел своими выходками. Никогда прежде я не видела столько строительных материалов, кусков рекламных баннеров и щитов, песка и пакетов, летающих в воздухе. Синоптики наперебой пытались объяснить основные причины появления продолжительных ветров, но их заумные теории не согревали жителей нашего города, которые перемещались по улицам мелкими перебежками, отряхивая свою одежду и лица от внезапно налетевшего мусора.

Утром 1 декабря я проснулась раньше звонка будильника. Мне показалось странным отсутствие грохота металлического карниза спальни. Я подошла к окну и, откинув штору, ахнула от изумления. Машины и конструкции детской площадки во дворе были покрытым толстым слоем снега. Белый пух тихо и ровно сыпался с неба, украшая замерзшие тополя и рябины, скрывая на земле остатки беспорядков, обнаглевшего осеннего ветра. Мысленно поздравив себя с первым снегом, я отправилась на кухню, чтобы вскипятить чайник и позавтракать.

К двадцати восьми годам моя жизнь устоялась. Я успешно закончила вуз. С помощью подруги мамы после окончания университета устроилась в федеральный контрольно-надзорный орган юристом, где каждый день занималась итогами проверок инспекторов нашей службы. Должность занимала не высокую, но была вполне довольна оплатой своего труда. Пыталась несколько раз устроить свою личную жизнь, но.получив негативный опыт, решила сосредоточиться на работе. В свободное от кодексов, законов и протоколов время, я мечтала в квартире, доставшейся мне в наследство от родителей отца, сделать роскошный ремонт.

Мама с папой давно развелись и жили раздельно, но до сих пор при встрече пытались задеть друг друга или грубо острить про новых возлюбленных, отчего семейные мероприятия давно потеряли былое очарование, вскоре окончательно исчезнув из нашей жизни. На друзей времени катастрофически не хватало. Вскоре подружки повыскакивали замуж и были поглощены семейными отношениями и новорожденными детьми. На редких девичниках я понимала, что вопросы коллизий норм административного законодательства мало кого из них интересовали, а мне были безразличны причины детского диатеза и качество новых подгузников.

Подруг среди коллег я найти не смогла. Коллектив наш был возрастным и не слишком доброжелательным к молодым персонам типа меня, быстро схватывающей необходимый материал с уверенным опытом работы с оргтехникой.

К моменту, когда наш город утопал в первом искристом снеге, я осознала, что смертельно устала, поэтому Новый год решила отпраздновать одна, без суеты и празднично шумихи. Набросала в голове скромное праздничное меню и решила заранее купить продукты, чтобы не стоять в очередях.

Наспех собрав волосы в обычный пучок, я надела любимое платье серого цвета, набросила пуховик и, обмотавшись огромным шарфом цвета асфальта, отправилась на работу, до которой нужно было добираться около получаса.

Утром руководитель нашей службы собрал планерку и объявил, что 26 декабря он вместе с начальницей моего отдела отбывает на конгресс в город Сочи, поэтому сердечно просил до этого дня закончить все дела уходящего года. Коллеги стали шушукаться про возможную интимную связь руководителей. В моей душе это известие отозвалось лишь легкой завистью и небольшим счастьем. С одной стороны, я всегда мечтала побывать в городах России за счет государственных денег, с другой, понимала, что впервые за шесть лет работы на службе я спокойно «закрою» год и без придирок своей начальницы смогу оформить все необходимые отчеты.

Три недели пролетели, словно один миг. Я успела купить небольшие сувениры для родителей к празднику и не могла дождаться, когда руководство покинет наш заснеженный город. Однажды, придя на работу раньше обычного, я услышала разговор между руководителем и моей начальницей. Они явно о чем-то спорили, по обрывкам фраз я поняла, что руководитель не смог полететь на конгресс и требовал кандидатуру, которую можно отправить в командировку. Моя начальница говорила про меня, но руководитель почему-то сопротивлялся и убеждал согласовать другого специалиста. «Она же молодая девчонка, пускай встретит Новый год дома», – говорил руководитель. «Послушай, Мишенька, у неё ни котенка, ни ребенка, пускай едет. Деньги нужно осваивать, руководство тебя по голове не погладит, если в конце года командировочные средства будут возвращены», – заключила моя начальница. «Но как я ей это скажу, девчонка весь год так хорошо работала», – почти блея, продолжил шеф. «Слушай, она давно мечтала о командировке, исполни её мечту в конце концов, придумай что-нибудь, ты же у меня умный», – сказала начальница.

После её слов наступила тишина, явно напоминающая поцелуй. Через минуту руководитель попросил позвать меня в его кабинет.

Я не знала, о чем будет наш разговор, но понимала, что вот-вот полечу в другой город, чтобы впервые в жизни преддверие Нового года встретить в прекрасном месте. Мысленно я собрала чемодан и никак не могла вспомнить, куда спрятала вечернее платье, которое надевала лишь раз. Мои мечты прервал руководитель. Босс предложил присесть, долго ходил по кабинету, после сел рядом со мной за приставной стол и начал что-то невнятное говорить. Наконец собрался и сказал, что у нас на службе беда под названием невыполнение плана внеплановых проверок. Я засмеялась, попыталась поправить руководителя, объяснив, что такого плана не существует, но, увидев раздражение на его лице, замолчала. Он продолжил и сказал, что принял решение направить меня в командировку такого дальнего поселка, название которого я даже не слышала. Шеф объяснил, что там участились жалобы на руководителя территориального управления нашей службы, и мне была оказана честь проверить этого нерадивого начальника. Я смотрела на руководителя и не могла поверить, что должна была лететь на какой-то «балалайке» в Тмутаракань, без надежды вернуться к Новому году домой. Слезы невольно покатились по моим щекам. Руководитель стал убеждать, что всё будет хорошо, там меня встретят, по окончании командировки посадят в самолет. Потом глубоко вздохнул и сказал, что конгресс внезапно отменили, а деньги за командировку вернуть в бюджет нельзя. «Почему я?» – сквозь слезы спросила я. «Ну…» – замешкался руководитель. «Потому что у меня ни котенка, ни ребенка. Верно?» – огрызаясь, продолжила я. Руководитель вдруг встрепенулся, стукнул рукой по столу, вскочил с места и строгим голосом подытожил: «Потому что я так решил, и точка».

Опустив плечи, я выползла из кабинета руководителя и поплелась в туалет, чтобы умыть свое зареванное лицо. В тот день моя начальница победоносно улыбалась, напевая под нос песенки. Вечером заботливо вручила мне авиабилеты и сообщила, что вылет назначен на 26 декабря, прилет 29 декабря. За спиной все стали шушукаться и посмеиваться надо мной. Мои коллеги за время работы уже успели побывать в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве. Посещали эти прекрасные города с целью участия в семинарах, съездах, конференциях. Но для меня была уготована иная миссия: прикрыть плохое планирование руководителя.

С огромным трудом я дождалась окончания рабочего дня, чтобы по дороге домой вдоволь наплакаться о своей дырявой судьбе. Вечером я позвонила маме и сказала, что отбываю в самый дальний угол нашего региона. Мама предложила помощь с липовым больничным, но я отказалась и попыталась успокоить её словами про прекрасную организацию этой важной поездки.

В назначенный день я собрала теплые вещи и отправилась в аэропорт. Бесконечный снег все двадцать пять дней декабря сыпался лишь с небольшими перерывами. День моего отлета оказался безоблачным. Солнышко светило ярким светом, освободив небо от облаков, препятствующих вылету. Воздушная гавань была набита битком людьми, которые вот уже несколько дней не могли улететь домой из-за причуд погоды. Густая вонь грязных носков, немытых тел и разлитого пива наполняла все помещения аэропорта. Я надеялась, что не попаду на этот рейс, но авиакомпания решила направить два дополнительных борта, в которых оказалось место и для меня.

Разместившись около окна этого маленького самолета, я стала ждать взлета. Рядом со мной уселась пьяненькая компания молодых ребят, которые закончили сессию в каком-то городском техникуме и ехали на зимние каникулы к родителям. Сзади расположились мамаши с плачущими детьми, в хвосте поместили огромную кучу каких-то коробок. Когда все уселись, самолет завибрировал, задрожал и начал движение.

Время в пути составило около двух часов. В полете я смогла насладиться природой и реками нашей земли. Безжизненные, закованные снегом горы менялись бескрайними долинами, полями и населенными пунктами. В этих суровых пейзажах таилась своеобразная красота и привлекательность. Увиденное так впечатлило меня, что я на время перестала злиться на руководителя. Но обида снова вернулась, когда мы приземлились…

Самолет сел на какую-то плохо расчищенную дорогу, мы вышли на улицу и пешком пошли до аэропорта, который больше напоминал сарай. На входе стоял худощавый мужчина средних лет и держал в руках табличку с моей фамилией. Я подошла к нему, представилась, он в ответ поздоровался, взял сумку, и предложил разместить меня в гостинице. «Ооооо, – подумала я, – здесь есть гостиница». Молча отдала багаж и последовала за мужчиной. По дороге к машине незнакомец объяснил, что является сотрудником местной администрации, которому было поручено меня встретить. Он немного повозил меня по поселку, где потеряться было невозможно. Памятник В. И. Ленину указывал на рядом стоящее здание муниципальной власти, в котором располагалось и территориальное управление нашей службы. В здании с флагом размещался паспортный стол и отделение полиции, рядом угадывалась школа и детский сад, чуть поодаль красовался новенький дом культуры, неподалеку размещалась библиотека. Проехав чуть дальше по единственной дороге, мы оказались около страшного здания серого цвета, это была местная гостиница. Мужчина снова взял мою сумку и предложил разместиться в номере. На входе нас встретила румяная женщина, она радостно поприветствовала меня и показала мою комнату, оборудованную, по всей вероятности, в год моего рождения. Администратор предупредила об отсутствии горячей воды и плохом отоплении, но пообещала помочь со вторым одеялом. Я оставила вещи и отправилась знакомиться с местными достопримечательностями.

Мой поход занял около часа, я безумно замерзла и отправилась в здание администрации. Начальник территориального управления нашей службы, с трудом натягивая улыбку на свое немолодое, опухшее, плохо бритое лицо, предложил располагаться и выпить чаю. Гнусавым голосом он рассказал про тяготы его жизни на краю света, трудности со службой, проблемы со здоровьем и прочие малоинтересные нюансы своей жизни. Пока мы разговаривали, к начальнику то и дело заходили какие-то мужчины и складывали в темнушку большие коробки. В одной слышался звон стекла, вторая издавала аромат копченого мяса, третья пахла мандаринами. Начальник просто махал головой и, не стесняясь меня, посетителям указывал рукой, куда ставить эти подарки. Я попросила посмотреть документы, журналы, статистические отчеты и планы работы. Начальник поморщился и сказал, чтобы я не усердствовала в своей работе, достал кипу ненужных бумаг и вскоре предложил встретиться на следующий день. Оставив эту макулатуру, я отправилась в гостиницу. На улицах ходили люди и почему-то здоровались со мной. Я зашла в магазин, купила какой-то еды и поплелась в свой «гранд-отель».

Вскоре начался снег, поднялся жуткий ветер, за окном стало белым бело. После нескольких часов метели и пурги свет в лампочке замигал, потом вовсе потух. Я вышла в коридор и стала звать на помощь. Вдруг соседняя дверь открылась, из неё вышел молодой мужчина со свечкой в руках. «Ты чего кричишь?» – спросил он. «Как чего? У меня нет света и батареи холоднее рук», – ответила я. «Заходи ко мне», – пригласил меня незнакомец. Я замешкалась. «Заходи, заходи, не бойся», – сказал мужчина и буквально затолкнул меня в свою комнату, в которой было уютно и тепло. Он поставил зажженную свечку на стол, и я увидела закуски и выпивку, снова смутилась и решила вернуться к себе в номер. Но мужчина настоял разделить с ним трапезу…

Незнакомец оказался сценаристом областного центра культуры по имени Иван. Его командировали в этот поселок, чтобы передать звуковое оборудование для нового дома культуры и поделиться опытом со служителями Мельпомены местного разлива. «Почему же оборудование не передали раньше», – спросила я. Иван задумался, а потом сказал, что в бюджете оставались деньги, которые нужно было освоить. Ему объяснили, как важно доставить оборудование перед Новым годом людям, у которых и так несладкая жизнь. Молодой впечатлительный человек, не задумываясь, бросился на помощь, не подозревая, что здесь может встретить рассвет нового года. Услышав причину командировки, я посмеялась. Мне было приятна мысль, что не меня одну так беспощадно использовали ради соблюдения правил Бюджетного кодекса. Иван оскорбился моей иронией, он уверял, что обязательно вернется в город в назначенное время, ведь он взял аванс от очень богатых людей, чтобы 30 декабря поздравить их в костюме Деда Мороза с наступающим праздником. Я успокоила собеседника, сказала, что мы обязательно вернемся вовремя домой, но, глядя в окно, понимала, что этот снежный плен может затянуться надолго…

Через четверть часа прибежала администраторша гостиницы и принесла с собой керосиновый обогреватель. Увидев меня, предложила только свечку и пачку спичек. Когда она ушла, я засыпала шутками собеседника, про то, какой он важный и знаменитый в этом богом забытом поселке, раз у него такой сервис. Иван отмахивался, говорил, что просто красивый и жизнерадостный, а таких не любить невозможно. Я вдруг задумалась и поняла, что он прав. Мои серые наряды и вечно усталый замотанный вид превратили меня в страшную несчастную женщину, которая забыла, как улыбаться и радоваться мелочам. Иван вдруг заметил мою грусть, он позвал меня по имени, а потом тихонько сказал: «Они так со мной обращаются, потому что хотят уговорить меня остаться здесь и стать директором дома культуры, я сказал, что подумаю, а сам пока наслаждаюсь их гостеприимством, но даже не собираюсь отказываться от городской жизни». «Хитромудрый прохвост», – сказала я в ответ, а сама задумалась о том, что в сущности Иван был прав: доброжелательность и красота действительно могут творить чудеса…

Мы болтали, будто старые знакомые. Иван рассказывал, где бывал, с кем работал, пел и читал стихи. Никогда прежде я не встречала таких легких людей, которые не держались за работу, достаток и стабильный заработок. Иван работал в разных уголках нашей страны, частенько бывал на гастролях, к вещам и людям не привязывался и мечтал увидеть пирамиду Хеопса. Моя жизнь была не такой насыщенной, поэтому я только слушала и удивлялась, как сильно отличаюсь от этого молодого мужчины, похожего на ветер. На улице свирепствовала вьюга, а в нашей комнате было светло и очень уютно.

Через пару часов я пыталась вернуться в свою комнату, но за время отсутствия она превратилась в холодильник. Пар изо рта подтверждал, что температура в ней была не выше плюс десяти градусов. Почувствовав жуткий холод, Иван взял мою сумку и скомандовал вернуться обратно, чтобы сохранить тепло хотя бы в одном помещении. Мы перетащили матрац с кровати и бросили его на пол. Нагрели постельное белье на керосиновом обогревателе. Я легла на кровать, Иван рядом на полу. Мы еще долго не могли заснуть и делились приятными воспоминаниями из детства. Под утро сон нас сморил. Проснувшись около полудня, мы услышали вой ветра – за окном снова бушевала стихия. Иван надел теплую одежду и отправился в магазин, чтобы купить продукты на обед. Теперь при дневном слабом свете из окна я смогла рассмотреть комнату, в которой провела целую ночь.

Интерьер этого помещения заметно отличался от того, в котором поселили меня. По телевизору на стене, графину со стаканами, раковине в закутке и масляному обогревателю номер мог претендовать на категорию «люкс». Я умылась ледяной водой, прибрала со стола и заправила кровати. Закончив несложную уборку, попыталась рассмотреть происходящее за окном, но вскоре поняла, что это бесполезно. Через несколько минут включился свет, я дождалась Ивана, поблагодарила за гостеприимство и решила пойти к себе в номер. Но мой новый приятель, стряхивая снег со своей одежды, попросил меня остаться, чтобы вместе пообедать. Он объяснил, что все учреждения были закрыты, работу везде отменили, нам оставалось лишь придумать, чем занять друг друга. Иван достал из сумки простые закуски и бутылку коньяка. Мне было неловко оставаться с малознакомым человеком, но я понимала, что в своем номере мне будет холодно, голодно и страшно одиноко. Я осталась и не пожалела. Иван снова применил все свои чары, был невероятно интересен и привлекателен. Мне было понятно его желание развлечься в скучной командировке и приятны усилия, которые он приложил, чтобы меня соблазнить. Сопротивляться своему влечению я не стала и сдалась…

Иван оказался страстным и нежным мужчиной, который с легкостью вскружил мне голову. В этом снежном плену я впервые в жизни поняла, что умею летать. Я полюбила этот снег, пургу и вьюгу, которые сделали меня желанной женщиной. Весь следующий день находился во власти стихии, которая позволила нам насладиться друг с другом сполна. Но сны имеют свойство заканчиваться. В ночь на 29 декабря снег прекратился, утреннее солнышко окончательно убедило меня в том, что рейс обратно в городскую цивилизацию состоится. Мы наспех собрали вещи. За Иваном приехала машина главы администрации поселка, за мной начальник территориального управления. Перед прохождением регистрации начальник просил передать коробку для руководителя службы, невнятно извинился и, не дожидаясь посадки, покинул аэропорт.

Я села на деревянную лавку маленького зала ожидания и стала вспоминать сладкие минуты этой странной командировки. Вдруг я услышала свое имя, обернулась и увидела Ивана. Он подбежал и начал ругаться за то, что я пропала. Я улыбнулась, поблагодарила его за прекрасное время и пожелала успехов в работе. Иван пытался узнать, чем меня обидел, стал извиняться и предложил после прилета съездить с ним на корпоратив, чтобы выступить в роли Снегурочки, а потом вместе отпраздновать освобождение от снежного плена. В ответ я грустно улыбнулась, сказала, что эти дни были лучшими в моей жизни, но прыгать, развлекая жующих людей, я не собиралась, кроме того, я была уверена, что в городе у Ивана существовала своя Снегурочка. Биться с конкурентками я не хотела, уличать такого красавца в бесконечных изменах я была не готова, поэтому предложила забыть происходящее и вернуться к своим заботам. Иван тяжело вздохнул, развернулся и ушел оформлять багаж. Домой мы летели разными рейсами…

Вернувшись в город, я завезла руководителю службы коробку с подарками к Новому году от нерадивого начальника и заявление на увольнение. Шеф стал извиняться, просил не уходить, пообещал выплатить огромную премию за мою помощь, но для себя я уже всё решила. Мой мимолетный роман позволил посмотреть на себя со стороны и понять, что я живу и выгляжу, словно серая мышь. Я вдруг захотела любви, заботы, мою душу переполняли мечты и планы. Зайдя напоследок в свой кабинет, чтобы забрать вещи, я встретила свою начальницу и сказала всё, что думаю о её подлом и лживом характере. Слова лились, словно река. Мегера, не успев опомниться, стояла, открыв рот, и хлопала глазами. Насладившись своими откровениями, я забрала коробку безделиц и, громко хлопнув дверью, навсегда ушла из этого чертового учреждения, где мне всегда было неуютно.

Днем 31 декабря я съездила к родителям, чтобы их поздравить, вернулась домой, убралась в квартире и решила просто отоспаться. Меня разбудили хлопки петард и фейерверков, глянув на часы, я поняла, что новый год наступил. Тем временем за окном начал падать снег. Налетевший ветер быстро испортил погоду, началась метель. Я вспомнила, как пару дней назад была счастлива в объятиях прекрасного мужчины под звуки разгневанной пурги. Глубоко вздохнула и решила снова уснуть, но вдруг из домофона раздался неприятный звук. Я поплелась в коридор, взяла трубку домофона, услышала свое имя и скрипучую просьбу открыть дверь, замок которой заблокировался от наледи. Мне показалось, это был сосед напротив, я набросила шаль и выскочила спасать мужчину. Когда дверь распахнулась, на пороге стоял Дед Мороз и жалобно просил впустить его в подъезд погреться. За спиной у него бушевала стихия, мне стало жалко незваного гостя, я предложила зайти, развернулась и отправилась к себе в квартиру. Но крепкая мужская рука вдруг схватила мою руку. Я испугалась, ведь сама впустила бандита, пыталась вырваться. Но вдруг услышала: «Ты опять собралась убежать?» Обернулась, стянула бороду и увидела своего Ванечку. Я взвизгнула от радости и стала целовать своего волшебного персонажа. Только когда мы зашли в квартиру, я задалась вопросом, как же он меня нашел. Мой изобретательный сценарист просто позвонил администратору гостиницы и спросил мою прописку. «А если бы я жила в другом месте?» – уточнила я. Иван вдруг рассмеялся и ответил: «Ты вся такая правильная, живешь строго по плану, ошибок не совершаешь, и жить должна была исключительно по прописке». Я не знала, обижаться или согласиться с этими словами. В сущности, мне было всё равно, главное, в снежном плену мы снова были вместе…

Наш союз нельзя назвать идеальным. По характеру и складу ума мы абсолютно разные люди. Иногда мне бывает крайне тяжело решать бытовые вопросы с этим несерьезным мечтательным человеком, но его талант видеть во всём только положительные стороны помогает мне справиться с любыми сложностями на своём пути. Однажды мой Дед Мороз уговорил меня выступить на корпоративе в роли Снегурочки. Откровенно говоря, мне очень понравилось быть центром праздника, но работать в праздничном агентстве Ивана я так и не решилась. Как долго продлиться наш роман, я не знаю, но пока люблю своего сценариста, похожего на ветер, буду благодарить судьбу за тот снежный плен, подаривший моей душе и сердцу счастье.

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

